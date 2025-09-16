Lovitură pe piaţa jocurilor de noroc din România. Ce au descoperit cei de la ONJN
PSNews.ro, 16 septembrie 2025 18:20
Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc (ONJN) anunţă că a depus 3 plângeri penale împotriva unor entităţi care ofereau jocuri de noroc online fără licenţă şi care permiteau accesul jucătorilor din România. De asemenea, în ultimele cinci luni au fost efectuate 5.130 de acte de control, au fost aplicate 130 de sancţiuni cu o valoare
• • •
Acum 5 minute
18:40
VIDEO România este în criză pentru că a mărit pensiile și salariile în mod nesustenabil – Cristian Pîrvulescu # PSNews.ro
Ilie Bolojan nu are susținerea tuturor organizațiilor din cadrul coaliției, iar măsura privind reducerea posturilor din administrația locală i-a scăzut și mai mult popularitatea, consideră politologul Cristian Pîrvulescu. Toate acestea, în contextul în care premierul vine din rândurile administrației locale, a subliniat acesta, în cadrul emisiunii Puterea Știrilor. Acesta a amintit știrile privind cele
18:40
București, Timișoara, Cluj-Napoca și Iași sunt orașele unde șoferii pierd cel mai mult timp în trafic, arată raportul „Indexul de Trafic 2025", publicat marți, 16 septembrie. La polul opus se află Reșița, Giurgiu și Călărași, unde circulația este mult mai fluidă. Studiul a fost realizat de Institutul pentru Orașe Vizionare și analizează mobilitatea în toate
Acum 15 minute
18:30
Dronele rusești din Polonia: acoperișul casei avariate, distrus, de fapt, de o rachetă lansată de un F-16 polonez # PSNews.ro
Acoperișul casei avariate în timpul incursiunii dronelor rusești în spațiul aerian al Poloniei a fost probabil distrus nu de o dronă doborâtă, ci de o rachetă trasă de un F-16 al cărui sistem de ghidare a cedat. Parchetul polonez nu a dezvăluit încă informații despre „obiectul neidentificat" care a distrus acoperișul unei case din satul
18:30
Lupul tânăr din PSD care devine tot mai influent în partid. Ce funcție i-a pregătit Grindeanu # PSNews.ro
În apropierea Congresului din toamnă, liderii PSD au început să se poziționeze fie de partea lui Sorin Grindeanu, fie în tabăra lui Titus Corlățean. Un nume devine tot mai des invocat din perspectiva jocurilor de putere din partid. E vorba despre unul dintre "lupii tineri" din PSD, cu o ascensiune fulminantă în ultimii ani, explică
Acum 30 minute
18:20
Acum o oră
18:10
Şeful ANAF, Adrian Nicuşor Nica, a declarat marţi că instituția nu își propune să verifice mirii sau darurile de nuntă, ci urmărește să identifice persoanele și firmele care încasează banii pentru organizarea evenimentelor și care au obligația să îi declare. Preşedintele ANAF a fost întrebat, după audierea în comisia de buget-finanţe, ce face instituţia pentru
18:10
UE va propune sancțiuni împotriva Israelului, pe fondul escaladării conflictului din Gaza # PSNews.ro
Comisia Europeană va prezenta miercuri sancțiuni împotriva Israelului, în timp ce armata israeliană continuă ofensiva terestră în orașul Gaza. Armata israeliană a lansat marți ofensiva terestră pentru a ocupa oraşul palestinian, scrie Axios, care citează oficiali israelieni. „IDF lovește cu pumnul de fier infrastructura teroristă", a anunțat ministrul israelian al Apărării. „Mâine (n.r. miercuri), în
18:00
Consiliul Concurenței anunță cu cât au crescut prețurile alimentelor de bază la raft în luna august # PSNews.ro
Preţurile la raft ale alimentelor de bază, cu excepţia fructelor şi legumelor sezoniere, au crescut, în medie, cu 1,53%, sub pragul asociat majorării TVA, în luna august faţă de iunie, potrivit unei analize realizate de Consiliul Concurenţei pe baza datelor furnizate de şase mari reţele comerciale, Auchan, Carrefour, Kaufland, Lidl, Profi şi Selgros. "Preţurile la
18:00
Trimiterea în judecată a lui Georgescu. Reacția judecătoarei pe care ar fi vrut să o pună ministru al Justiției # PSNews.ro
Judecătoarea Adriana Stoicescu, fost președinte al Tribunalului Timiș, ar fi fost abordată de către Călin Georgescu pentru a ocupa funcția de ministru al Justiției, în eventualitatea formării unui guvern „suveranist", în jurul lui „CG". Inclusiv Stoicescu a fost audiată în dosarul în cadrul căruia Georgescu a fost trimis în judecată, dar anchetatorii nu au reușit
17:50
Primăria blestemată? Localitatea din România care a îngropat 3 edili în mai puțin de 4 ani. Toate morțile, subite # PSNews.ro
O localitate din România este zguduită de o serie de tragedii fără precedent: trei edili au murit în mai puțin de patru ani, fiecare dispariție survenind brusc și lăsând comunitatea fără lideri la conducere. Locul este însă unul aparte, care poartă o istorie foarte încărcată. Adamclisi nu este doar o localitate cu un trecut antic
17:50
Fechet: Drumul forestier din Pădurea Băneasa, transformat în șosea urbană pentru un grup de beneficiari privați # PSNews.ro
Deputatul PNL Mircea Fechet a anunţat după o dezbatere organizată în Comisia pentru Mediu şi Echilibru Ecologic din Parlament, că va solicita Ministerului Mediului să analizeze legalitatea contractului prin care un drum forestier din Pădurea Băneasa a fost deschis traficului auto şi să facă demersuri pentru rezilierea acestuia, potrivit unui comunicat emis redacţiei. Fechet a
17:50
VIDEO Mihai Coteț (PNL): „Plafonarea prețurilor la alimente este o măsură populistă care nu rezolvă nimic” # PSNews.ro
Vicepreședintele Senatului, Mihai Coteț, a criticat dur poziția Partidului Social Democrat în privința menținerii plafonării prețurilor la alimentele de bază. Invitat în emisiunea „Puterea Știrilor" de marți, 16 septembrie, liberalul a afirmat că măsura este una populistă, care nu aduce beneficii reale populației și creează distorsiuni în economie. Executivul a anunțat că plafonarea va înceta
Acum 2 ore
17:40
Circulaţia va fi restricţionată în Bucureşti în perioada 14–24 septembrie pentru refacerea carosabilului pe Bd. I.C. Brătianu şi pentru organizarea evenimentelor „iMapp Bucharest – Winners League" şi „iCelebrate My City" în Piaţa Constituţiei şi pe Bd. Unirii. În noaptea de 16/17 septembrie, între orele 21.30 şi 05.00, traficul va fi restricţionat pe ambele sensuri ale
17:30
Cel mai mare furnizor global de componente auto, prezent și în România, anunță concedieri masive # PSNews.ro
Bosch, cel mai mare furnizor global de componente auto, anunță măsuri drastice de reducere a costurilor, pe fondul dificultăților majore din industria auto, transmite DPA. Markus Heyn, șeful diviziei de mobilitate, și Stefan Grosch, directorul de resurse umane, au declarat pentru publicațiile Stuttgarter Zeitung și Stuttgarter Nachrichten că grupul vizează economii anuale de 2,5 miliarde
17:30
Nicușor Dan a vorbit, luni, despre drona rusească ajunsă în spațiul aerian românesc. Inspirat probabil din discursul președintelui, Mircea Dinescu, poet, scriitor și publicist român, i-a dedicat o fabulă, cu titlul „Nicușor și drona." Președintele României a fost întrebat în cadrul unui interviu dacă drona rusească intrată pe teritoriul României era înarmată. „Eu nu am informația asta,
17:30
Statele Unite au restabilit complet statutul Ungariei în programul lor Visa Waiver, după ce guvernul ungar a luat măsuri pentru a remedia vulnerabilitățile de securitate, a anunțat marți ambasada SUA la Budapesta într-un comunicat citat de Reuters. Decizia este unul dintre primele semne tangibile ale îmbunătățirii relațiilor dintre guvernele american și ungar sub administrația președintelui
17:20
Un bărbat de 71 de ani a pretins că el este asasinul lui Charlie Kirk, pentru a-i da timp adevăratului asasin să fugă # PSNews.ro
„L-am împușcat, acum împușcă-mă pe mine", i-a spus George Zinn ofițerilor la scurt timp după asasinarea lui Kirk Un bărbat în vârstă de 71 de ani, prezent în public când Charlie Kirk a fost împușcat mortal, a strigat către un polițist „L-am împușcat, acum împușcă-mă pe mine", într-un efort de a oferi adevăratului trăgător mai
17:10
Au fost prinse ultimele două persoane care erau căutate după ce au participat la încăierea din Craiova # PSNews.ro
Ultimele două persoane care erau căutate după ce au participat la încăierea de sâmbătă din Craiova, în urma căreia un bărbat a murit şi patru au fost răniţi, au fost prinse. Cele două persoane au fost duse la audieri. "În această după-amiază, în continuarea activităţilor investigativ-operative desfăşurate de poliţiştii doljeni angrenaţi în cercetarea evenimentului din
17:10
Trotinetele electrice mai fac o victimă: Un băiat de 15 a murit după ce s-a dezechilibrat și a căzut pe carosabil # PSNews.ro
Un adolescent din Piatra-Neamț, care se deplasa cu o trotinetă electrică, a murit după ce s-a dezechilibrat și a căzut pe carosabil, informează Inspectoratul Județean de Poliție (IJP) Neamț. Potrivit sursei citate, acesta a fost transportat la spital, unde a fost declarat decesul. 'La data de 13 septembrie a.c., în jurul orei 22.30, polițiștii din
17:00
Autostrada Transilvania: Cum arată lotul „în ceață”, construit de UMB, ce ar urma să fie finalizat în 2025 # PSNews.ro
Pasionații de infrastructură au postat imagini noi cu lotul Zimbor – Poarta Sălajului din Autostrada Transilvania A3, pe care constructorul român UMB intenționa să îl finalizeze în 2025. În plus, tocmai a fost emisă autorizație de construire și pentru nodul Românași, care va permite circulația pe acest lot. Ce ar putea „deraia" planul inaugurării celor
17:00
Armata israeliană a atacat marți portul Hodeidah din Marea Roșie, în Yemen, a raportat marți postul de televiziune Al Masirah TV, afiliat mișcării Houthi, la câteva ore după ce Israelul a emis un ordin de evacuare pentru port. Houthiții, un grup politic și militar care controlează cele mai populate zone din Yemen, au atacat nave
17:00
Prima reacție din AUR, partidul care l-a susținut pe Călin Georgescu, o are deputata Lidia Vadim Tudor. Într-un mesaj pe pagina partidului, deputata AUR condamnă decizia procurorilor și consideră trimiterea în judecată o execuție politică. „Trimiterea în judecată a lui Călin Georgescu arată, încă o dată, cât de departe merge sistemul pentru a-și apăra propria
16:50
Unde este Ionuț, tânărul ofițer SPP, care a făcut furori pe rețelele de socializare, încă din ziua învestirii lui Nicușor Dan la Cotroceni? Răspunsul care a venit de la președinte le poate liniști pe doamnele admiratoare. Nicușor Dan, a fost întrebat luni seară, la Antena 3, de o telespectatoare pe nume Roxana, ce s-a întâmplat
16:50
Cum a fost instrumentată pe rețelele de socializare campania electorală a lui Călin Georgescu. Rolul lui Bogdan Peșchir # PSNews.ro
Utilizatorii erau direcționați către site-uri false care conțineau reclame native, furnizate de companii cu legături în Federația Rusă. Unele IP-uri ale acestor site-uri erau în Rusia. Rechizitoriul întocmit de procurori în cazul Călin Georgescu dedică pagini întregi modului în care au fost desfășurate campaniile informaționale de pe rețelele de socializare. Potrivit textului, „scopul vizat a
Acum 4 ore
16:40
Kash Patel, directorul FBI, se va confrunta cu două audieri în Congres,din partea membrilor Senatului şi Camerei Reprezentanţilor, potrivit BBC. În ziua în care Kirk a fost ucis, chiar înainte ca autorităţile să înceapă conferinţa de presă, directorul FBI a postat pe X: „Persoana implicată în tragicul incident de astăzi, care i-a luat viaţa lui
16:30
Doliu în lumea filmului. A murit Robert Redford, simbolul unei întregi epoci cinematografice # PSNews.ro
Robert Redford, care a câştigat un Oscar pentru regia filmului „Ordinary People" şi care a devenit ulterior fondator al Festivalului de film independent de la Sundance, a murit la vârsta de 89 de ani, potrivit Variety. Cindi Berger, directorul executiv al firmei de publicitate Rogers & Cowan PMK, a împărtăşit vestea pentru The New York
16:30
Implicarea clanurilor interlope în „revoluția” lui Călin Georgescu. ”Îi va prinde ca într-o menghină” # PSNews.ro
Călin Georgescu, fost candidat la Președinția României, a fost trimis marți în judecată. Alături de el, a fost trimis în judecată și Horațiu Potra, fost luptător în legiunea străină. Rechizitoriul procurorilor dezvăluie informații incendiare despre planurile lui Călin Georgescu, despre paradigma din spatele discursului său public, dar și legăturile lui, atât cu Horațiu Potra, cât și cu alte
16:30
Florin Barbu, ministrul Agriculturii, a prezentat marţi, pachetul PSD de relansare economică, pe agricultură care cuprinde deblocarea programului RABLA pentru tractoare, dar şi o măsură prin care fermierii să poată recupera 50% din investiţii pe o perioadă de 10 ani, nemai plătind la buget taxe şi impozite locale. Ministrul a mai spus că este
16:20
Primele rețineri în scandalul dronei care a zburat peste palatul prezidențial din Polonia # PSNews.ro
O tânără din Belarus și un bărbat din Ucraina sunt cei doi suspecți reținuți în urma scandalului provocat de drona care a zburat peste palatul prezidențial din Polonia. Incidentul a avut loc luni. Drona a fost neutralizată de Serviciile de Protecție a Statului. Autoritățile poloneze au anunțat că cele două persoane reținute sunt cetățeni din […] Articolul Primele rețineri în scandalul dronei care a zburat peste palatul prezidențial din Polonia apare prima dată în PS News.
16:20
Procurori: În perioada 25 noiembrie – 6 decembrie 2024, Pravda România a publicat 230 de articole despre alegeri # PSNews.ro
Procurorii afirmă, în rechizitoriul în baza căruia fostul candifdat la Preşedinţie Călin Georgescu a fost trimis în judecată, că, în contextul anului electoral 2024, a fost instrumentalizat ecosistemul de propagandă şi dezinformare al Federaţiei Ruse, iar începând cu luna martie, au fost înregistrate noi publicaţii proruse pe spaţiul autohton (ex. ro.news-pravda.com, pravda-ro.com, nymagazin.ro). În perioada […] Articolul Procurori: În perioada 25 noiembrie – 6 decembrie 2024, Pravda România a publicat 230 de articole despre alegeri apare prima dată în PS News.
16:00
Senatorii ar putea depune un amendament pentru plafonarea prețurilor. Anunţul ministrului Agriculturii # PSNews.ro
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anunțat că senatorii PSD ar putea depune un amendament pentru prelungirea plafonării prețurilor la alimentele de bază. Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, anunță că senatorii PSD ar putea depune un amendament pentru prelungirea plafonării prețurilor la alimentele de bază. Amendamentul va fi realizat în cazul în care coaliția de guvernare nu […] Articolul Senatorii ar putea depune un amendament pentru plafonarea prețurilor. Anunţul ministrului Agriculturii apare prima dată în PS News.
16:00
VIDEO Cristian Pîrvulescu desfiinţează mitul că asasinul lui Charlie Kirk ar fi fost de stânga # PSNews.ro
Invitat la Puterea Ştirilor, politologul Cristian Pîrvulescu a arătat de ce este falsă informaţia că Tyler Robinson, asasinul lui Charlie Kirk, ar fi fost profund influențat de ideologia de stânga. „Este fals. Este fals pentru că vine dintr-o familie de mormoni MAGA. Nu există nicio declarație a familiei, familia nu a făcut o asemenea declarații, […] Articolul VIDEO Cristian Pîrvulescu desfiinţează mitul că asasinul lui Charlie Kirk ar fi fost de stânga apare prima dată în PS News.
15:50
Modificările propuse la legea privind retragerea banilor din Pilonul 2 de pensii. La ce trebuie să ne aşteptăm # PSNews.ro
În urmă cu scurt timp s-a încheiat şi dezbaterea din Parlament pe controversata lege a pensiilor private. Este pentru prima oară când legea intră în comisiile din Parlament, mai ales după discuţiile aprinse legate de limitarea retragerii banilor din Piloanele 2 şi 3. La Senat au fost propuse mai multe modificări. A fost o dezbatere […] Articolul Modificările propuse la legea privind retragerea banilor din Pilonul 2 de pensii. La ce trebuie să ne aşteptăm apare prima dată în PS News.
15:50
Nica, despre finanţarea campaniei lui Georgescu: ANAF şi-a terminat verificările, a sesizat instituţiile statului # PSNews.ro
Preşedintele ANAF, Adrian Nicuşor Nica, a declarat marţi că verificările privind finanţarea campaniei electorale a fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu au fost finalizate. Adrian Nica a fost întrebat dacă ANAF mai investighează finanţarea campaniei electorale a lui Călin Georgescu şi sumele din care se întreţine acesta. „ANAF investighează toate finanţările de campanie ieşite […] Articolul Nica, despre finanţarea campaniei lui Georgescu: ANAF şi-a terminat verificările, a sesizat instituţiile statului apare prima dată în PS News.
15:40
ANALIZĂ Nicușor Dan, președintele care divide: Suveraniștii, rușii și justiția, inamicii în interviuri # PSNews.ro
Nicușor Dan, președintele României, continuă atacurile la adresa opoziției și divide electoratul între UE și Rusia. Nicușor Dan nu are abilități de speaker sau capacitatea de a ține un discurs complex liber, însă continuă o serie de interviuri pentru a-și consolida imaginea politică. Strategia interviurilor Nicușor Dan nu dădea interviuri în perioada în care era primar […] Articolul ANALIZĂ Nicușor Dan, președintele care divide: Suveraniștii, rușii și justiția, inamicii în interviuri apare prima dată în PS News.
15:40
România, ținta unui „război hibrid” coordonat din Rusia. Peste 85000 de atacuri cibernetice au vizat alegerile din 2024 # PSNews.ro
Procurorul General, Alex Florența, a avertizat luni că România se confruntă cu un „război hibrid” desfășurat de actori cu legături certe în Federația Rusă, care vizează destabilizarea proceselor democratice și a instituțiilor statului. „Este esențial să înțelegem modul în care s-a derulat și se derulează în continuare războiul hibrid care afectează România de ceva timp […] Articolul România, ținta unui „război hibrid” coordonat din Rusia. Peste 85000 de atacuri cibernetice au vizat alegerile din 2024 apare prima dată în PS News.
15:40
Președintele ANAF anunță controale cu privire la adaosul comercial pentru alimentele de bază # PSNews.ro
Preşedintele ANAF, Adrian Nicuşor Nica, a declarat marţi că vor fi demarate controale în privinţa plafonării adaosului comercial pentru alimentele de bază, aşa cum a solicitat preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, în urmă cu o zi, transmite Agerpres. Sorin Grindeanu a spus, luni, că există suspiciuni că unii comercianţi deja au majorat preţurile, în […] Articolul Președintele ANAF anunță controale cu privire la adaosul comercial pentru alimentele de bază apare prima dată în PS News.
15:30
VIDEO Cristian Pîrvulescu: USR ar dori să devină partidul președintelui și să realizeze o fuziune cu PNL # PSNews.ro
Analistul Cristian Pîrvulescu a analizat scena politică românească în cadrul emisiunii Puterea Ştirilor. El a explicat importanţa alegerilor din Bucureşti pentru toate partidele şi a explicat premisele unei fuyiuni USR-PNL. PS News: Va fi decisiv sprijinul pe care Nicușor Dan îl va da unui candidat, poate chiar Cătalin Drulă? Dacă o face explicit… Cristian Pîrvulescu: […] Articolul VIDEO Cristian Pîrvulescu: USR ar dori să devină partidul președintelui și să realizeze o fuziune cu PNL apare prima dată în PS News.
15:30
Captură uriașă de bani în Chișinău: 20 de milioane de lei, ridicați într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor # PSNews.ro
Peste 20 de milioane de lei au fost ridicate de oamenii legii în urma mai multor percheziții desfășurate în Chișinău. Acțiunea are loc în cadrul unui dosar penal ce vizează suspiciuni de finanțare ilegală a partidelor politice. Potrivit unui comunicat al Centrului Național Anticorupție (CNA), ancheta are în vizor un grup de persoane suspectate că […] Articolul Captură uriașă de bani în Chișinău: 20 de milioane de lei, ridicați într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor apare prima dată în PS News.
15:20
Noi detalii din ancheta ”liderului strategic” Călin Georgescu. Ceilalți îi ziceau ”șefu” și vorbeau doar la comandă # PSNews.ro
Rolul lui Călin Gorgescu în tentativa de lovitură de stat a fost ”esențial în consolidarea hotărârii membrilor și în legitimarea acțiunilor planificate”, au stabilit procurorii în rechizitoriul prin care fostul candiat la prezidențiale a fost trimis în judecată alături de Horațiu Potra și alte 20 de persoane, potrivit unor surse judiciare. De asemenea, o martoră […] Articolul Noi detalii din ancheta ”liderului strategic” Călin Georgescu. Ceilalți îi ziceau ”șefu” și vorbeau doar la comandă apare prima dată în PS News.
15:20
Cum a pierdut Guvernul 27 de milioane de euro, fonduri PNRR, destinate renovării propriului sediu – Palatul Victoria # PSNews.ro
135,7 milioane lei, fonduri din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), au fost pierdute de către Guvernul României, instituție-cheie în negocierea și derularea acestui plan din cauza modului defectuos în care s-a derulat prima procedura de licitație începută pe vremea guvernelor Ciucă-Ciolacu dar și a doua începută sub guvernul Bolojan. Banii, contractați în anul […] Articolul Cum a pierdut Guvernul 27 de milioane de euro, fonduri PNRR, destinate renovării propriului sediu – Palatul Victoria apare prima dată în PS News.
15:10
Economistul Ionuţ Dumitru, consilierul onorific al premierului Ilie Bolojan, afirmă că, potrivit datelor existente până acum, „sunt premise ca economia să evite recesiunea”. În ceea ce priveşte creşterea economică, Dumitru a spus că aceasta va fi „destul de modestă” anul acesta şi cu „o uşoară accelerare” anul viitor, dar aceşti ani vor consemna creşteri economice […] Articolul Un economist ne dă speranță: Sunt premise ca economia să evite recesiunea apare prima dată în PS News.
15:00
Prim-ministrul Ilie Bolojan a primit, marţi, la Palatul Victoria, o delegaţie a Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD), condusă de Charlotte Ruhe, Managing Director pentru Europa Centrală şi de Sud-Est, aflată în vizită oficială în România unde s-a discutat despre progresul operaţiunilor BERD în România, prezentarea priorităţilor strategice şi identificarea de noi oportunităţi de […] Articolul Premierul Ilie Bolojan, discuţii cu BERD despre investiţii şi cooperare regională apare prima dată în PS News.
15:00
INSCOP Research lansează a doua ediție a Barometrului Antreprenorilor care Construiesc România și Republica Moldova # PSNews.ro
Cea de-a doua ediție a Barometrului antreprenorilor New Money – INSCOP (BANI) a fost lansată public în cadrul unui eveniment organizat marți la Aula Carol I a Palatului Camerei de Comerț și Industrie a Municipiului București în prezența unei numeroase asistențe. În cadrul aceluiași eveniment a fost lansat și Barometrul Antreprenorilor care construiesc viitorul Republicii […] Articolul INSCOP Research lansează a doua ediție a Barometrului Antreprenorilor care Construiesc România și Republica Moldova apare prima dată în PS News.
14:50
Procurorul general explică de ce dosarul lui Georgescu este judecat direct de Curtea de Apel # PSNews.ro
Procurorul general al României, Alex Florenţa, a afirmat că procurorii au cercetat un magistrat în dosarul în care fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu a fost trimis în judecată complicitate la tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale şi comunicarea de informaţii false. Florenţa a precizat în cadrul anchetei indiciile iniţiale nu au […] Articolul Procurorul general explică de ce dosarul lui Georgescu este judecat direct de Curtea de Apel apare prima dată în PS News.
14:50
Noi rețineri în cazul scandalului din Craiova. 5 bărbați au ajuns în arest, iar alți 2 sunt căutați în continuare # PSNews.ro
Noi rețineri în cazul scandalului de sâmbătă din Craiova, soldat cu un mort și mai mulți răniți. Cinci bărbați au ajuns în arest, iar alți doi sunt în continuare căutați de polițiști. Este vorba despre un bărbat de 57 de ani care luni a fost externat la cerere din Spitalul Județean din Craiova. Acesta a […] Articolul Noi rețineri în cazul scandalului din Craiova. 5 bărbați au ajuns în arest, iar alți 2 sunt căutați în continuare apare prima dată în PS News.
Acum 6 ore
14:40
Planul secret al lui Georgescu. Grup paramilitar cu 65 de explozive și pistoale, oprit la București # PSNews.ro
Călin Georgescu și Horațiu Potra sunt acuzați că au planificat deturnarea protestelor pașnice din 8 decembrie 2024 în acțiuni violente, folosindu-se de un grup paramilitar de 21 de persoane înarmat cu cuțite, pistoale și 65 de materiale pirotehnice F4, potrivit rechizitoriul întocmit de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. La 15 […] Articolul Planul secret al lui Georgescu. Grup paramilitar cu 65 de explozive și pistoale, oprit la București apare prima dată în PS News.
14:30
Șeful ANAF: ”Iohannis va fi executat silit ca orice român, dacă nu predă de bunăvoie casa din Sibiu”. Ce termen are # PSNews.ro
Klaus Iohannis va fi executat silit ”ca orice român” dacă nu predă casa din Sibiu pe care a pierdut-o în instanță, a declarat Adrian Nicușor, președintele ANAF. Fostul președinte al țării Klaus Iohannis va fi executat silit ”ca orice român”, dacă nu va preda de bunăvoie casa din Sibiu pierdută în instanță, a declarat marți […] Articolul Șeful ANAF: ”Iohannis va fi executat silit ca orice român, dacă nu predă de bunăvoie casa din Sibiu”. Ce termen are apare prima dată în PS News.
14:30
Atac în stil mafiot la Bârlad. Un bărbat a dat foc maşinii unui poliţist şi a vrut să-l mutileze # PSNews.ro
Un poliţist din Bârlad a fost ţinta unei răzbunări în stil mafiot. Un bărbat i-a dat foc maşinii, chiar în fața blocului în care locuiește. Şi asta nu este tot. Când a fost prins, suspectul de 58 de ani avea la el două seringi pline cu acid de baterie cu care ar fi vrut îl […] Articolul Atac în stil mafiot la Bârlad. Un bărbat a dat foc maşinii unui poliţist şi a vrut să-l mutileze apare prima dată în PS News.
14:10
Prima şedinţă a Comisiei speciale comune „România fără violenţă domestică” a avut loc, marţi, în cadrul căreia s-a aprobat iniţierea unei Declaraţii comune a Parlamentului, pe 2 octombrie, cu ocazia Zilei Internaţionale a Nonviolenţei, marcată anual la iniţiativa ONU, la propunerea preşedintei comisiei, Alina Gorghiu. În cadrul primei şedinţe a Comisiei speciale comune „România fără […] Articolul Prima şedinţă a Comisiei speciale comune „România fără violenţă domestică apare prima dată în PS News.
