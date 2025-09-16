Santinela Estică, noua misiune a NATO. Anunțul ministrului Apărării
Dronele care au pătruns în ultima perioadă în Polonia, România sau țările baltice i-au făcut pe aliați să înțeleagă că trebuie consolidată securitatea pe frontul estic al NATO. Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat că țara noastră se pregătește alături de aliați să răspundă corespunzător provocărilor venite tot mai des din partea Rusiei. Iar președintele
Rusia și Belarus au exersat lansarea armelor nucleare tactice rusești în cadrul unor exerciții militare comune, a declarat marți președintele Belarusului, Alexandr Lukașenko. Rusia și Belarus încheie astăzi cele cinci zile de exerciții militare Zapad, într-o demonstrație de forță care, potrivit acestora, are scopul de a testa pregătirea lor de luptă, dar care a neliniștit,
Ministrul Economiei și Finanțelor, Alexandru Nazare, a vorbit, marți, la Antena 3 CNN, despre situația creată de intrarea în vigoare a Pachetului 1 de austeritate, menit să reducă deficitul bugetar. Pachetul 1, care conține măsura creșterii cotei generale de TVA de la 19 la 21 la sută, a intrat în vigoare la 1 august 2025.
Călin Georgescu se vedea președintele României încă de acum 6 ani. Noi informații din rechizitoriu # PSNews.ro
O judecătoare de la Curtea de Apel Timișoara a fost pusă sub supraveghere de procurori, fiindu-i interceptate convorbirile telefonice pentru favorizarea făptuitorului, după ce anchetatorii au aflat că s-a întâlnit cu fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu, care i-a propus postul de ministru al Justiției. În rechizitoriul prin care Călin Georgescu a fost trimis în
Santinela Estică, noua misiune a NATO. Anunțul ministrului Apărării

Dronele care au pătruns în ultima perioadă în Polonia, România sau țările baltice i-au făcut pe aliați să înțeleagă că trebuie consolidată securitatea pe frontul estic al NATO. Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat că țara noastră se pregătește alături de aliați să răspundă corespunzător provocărilor venite tot mai des din partea Rusiei. Iar președintele
Ministrul Agriculturii propune scutiri de taxe şi impozite timp de 10 ani pentru investiţiile în ferme şi fabrici # PSNews.ro
Florin Barbu, ministrul Agriculturii din partea PSD, a prezentat astăzi, într-o conferinţă de presă, câteva măsuri fiscale pentru dezvoltarea economică a sectorului pe care-l gestionează. Programul creat de PSD este acum la nivel de intenţie, dar va fi transmis coaliţiei de guvernare şi premierului Ilie Bolojan. „Ştim constrângerile bugetare din momentul de faţă, ştim că
„Veste excelentă pentru sălăjeni!" – așa anunță USR Sălaj începutul oficial al proiectării tronsonului Poarta Sălajului-Nușfalău de pe Autostrada Transilvania, cel mai complex și totodată cel mai scump segment al autostrăzii, cu o valoare a contractului de aproape 7 miliarde de lei. Conform USR Sălaj, proiectul include: Tunelul Meseș, cu o lungime de aproape 3
Partidul premierului slovac Robert Fico va fi exclus din alianța socialiștilor europeni. Ce a stat la baza deciziei # PSNews.ro
Robert Fico, tot mai apropiat de lideri autoritari precum Putin și Xi Jinping, pierde sprijinul socialiștilor europeni, care au decis excluderea definitivă a partidului său. Decizia de excludere a fost luată în unanimitate de conducerea Partidul Socialiștilor Europeni într-o ședință desfășurată joia trecută și urmează să fie ratificată oficial în cadrul unei reuniuni ce va
VIDEO Măsura împotriva magistraților nu a vizat reducerea pensiilor, ci înlocuirea cu oameni controlabili – politolog # PSNews.ro
În cadrul ultimelor reuniuni ale Organizația Tratatului Atlanticului de Nord (NATO), președintele Nicușor Dan s-a angajat, în numele partidelor coaliției și al societății că România va cheltui, în următorii ani, până la 5% din PIB. Vorbim despre un procent de 5% din PIB, nu din buget, a explicat Cristian Pîrvulescu, invitat în ediția de luni,
Sechestru pe o aeronavă Airbus care aparține companiei care ducea mercenarii lui Potra în Congo # PSNews.ro
Omul de afaceri Jurgen Faff, a cărui companie aeriană – FlyLili – a transportat în Congo mercenarii lui Horaţiu Potra, a fost pus de procurori sub control judiciar pe o perioadă de 60 de zile. Aceeaşi decizie a fost luată şi în cazul unui alt administrator din cadrul companiei aeriene. De asemenea, procurorii au pus
Termenul-limită până la care românii se mai pot înscrie pentru tichetele de energie de 50 de lei. Cum se face # PSNews.ro
Românii mai pot solicita ajutorul de 50 de lei pentru plata facturilor la energie până la data de 27 septembrie, anunță Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială. Sprijinul oferit prin tichetele de energie este în valoare de 50 lei/lună, sumă utilizabilă exclusiv pentru plata facturilor la energie electrică, iar valabilitatea acestui voucher este până
Capitanul-comandor (r) Laurențiu Buzenchi și expertul în securitate Hari Bucur Marcu explică decizia piloților români de a nu doborî drona care a intrat în spațiul aerian românesc, spre deosebire de decizia colegilor polonezi. De ce nu au doborât și piloții români drona rusească, precum au făcut-o omologii polonezi – este o întrebare care a stat pe buzele multor români
Sabrina Voinea, după aurul de la Cupa Mondială: Îmi doresc să fiu campioană mondială şi olimpică # PSNews.ro
Gimnasta Sabrina Voinea a spus marţi, după obţinerea medaliei de aur la sol de la Cupa Mondială de la Paris, din weekend, că îşi doreşte să devină campioană mondială şi olimpică şi să depăşească performanţele mamei sale, de asemenea gimnastă cu performanţe internaţionale la sol. „Îmi doresc din toată inima să devin campioană mondială şi
Cele două noi moțiuni de cenzură împotriva Ursulei von der Leyen vor fi dezbătute și va votate în octombrie # PSNews.ro
Parlamentul European va dezbate şi apoi va vota două moţiuni de cenzură împotriva Ursulei von der Leyen în cadrul sesiunii plenare din 6-9 octombrie, potrivit unui e-mail intern al preşedintei Parlamentului, Roberta Metsola, văzut de POLITICO. Două grupuri politice – Patrioţii pentru Europa, de extremă dreapta, şi Stânga – au depus moţiuni separate de neîncredere
După ce Vuitton ne-a furat sacoșa de rafie, Prada a restilizat opincile românești și le vinde cu 1.150 de euro perechea # PSNews.ro
Casa de modă Prada a stârnit numeroase controverse după ce a lansat o pereche de pantofi de damă, denumiți Antiqued leather pumps, cu prețul de 1.150 de euro. Suma nu surprinde pentru un brand italian de lux, însă ceea ce a atras atenția internauților este asemănarea evidentă cu opincile tradiționale românești, care pot fi cumpărate astăzi
VIDEO România este în criză pentru că a mărit pensiile și salariile în mod nesustenabil – Cristian Pîrvulescu # PSNews.ro
Ilie Bolojan nu are susținerea tuturor organizațiilor din cadrul coaliției, iar măsura privind reducerea posturilor din administrația locală i-a scăzut și mai mult popularitatea, consideră politologul Cristian Pîrvulescu. Președintele României a fost întrebat în cadrul unui interviu dacă drona rusească intrată pe teritoriul României era înarmată. Toate acestea, în contextul în care premierul vine din rândurile administrației locale, a subliniat acesta, în cadrul emisiunii Puterea Știrilor. Acesta a amintit știrile privind cele
București, Timișoara, Cluj-Napoca și Iași sunt orașele unde șoferii pierd cel mai mult timp în trafic, arată raportul „Indexul de Trafic 2025", publicat marți, 16 septembrie. La polul opus se află Reșița, Giurgiu și Călărași, unde circulația este mult mai fluidă. Studiul a fost realizat de Institutul pentru Orașe Vizionare și analizează mobilitatea în toate
Dronele rusești din Polonia: acoperișul casei avariate, distrus, de fapt, de o rachetă lansată de un F-16 polonez # PSNews.ro
Acoperișul casei avariate în timpul incursiunii dronelor rusești în spațiul aerian al Poloniei a fost probabil distrus nu de o dronă doborâtă, ci de o rachetă trasă de un F-16 al cărui sistem de ghidare a cedat. Parchetul polonez nu a dezvăluit încă informații despre „obiectul neidentificat" care a distrus acoperișul unei case din satul
Lupul tânăr din PSD care devine tot mai influent în partid. Ce funcție i-a pregătit Grindeanu # PSNews.ro
În apropierea Congresului din toamnă, liderii PSD au început să se poziționeze fie de partea lui Sorin Grindeanu, fie în tabăra lui Titus Corlățean. Un nume devine tot mai des invocat din perspectiva jocurilor de putere din partid. E vorba despre unul dintre "lupii tineri" din PSD, cu o ascensiune fulminantă în ultimii ani, explică
Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc (ONJN) anunţă că a depus 3 plângeri penale împotriva unor entităţi care ofereau jocuri de noroc online fără licenţă şi care permiteau accesul jucătorilor din România. De asemenea, în ultimele cinci luni au fost efectuate 5.130 de acte de control, au fost aplicate 130 de sancţiuni cu o valoare
Şeful ANAF, Adrian Nicuşor Nica, a declarat marţi că instituția nu își propune să verifice mirii sau darurile de nuntă, ci urmărește să identifice persoanele și firmele care încasează banii pentru organizarea evenimentelor și care au obligația să îi declare. Preşedintele ANAF a fost întrebat, după audierea în comisia de buget-finanţe, ce face instituţia pentru
UE va propune sancțiuni împotriva Israelului, pe fondul escaladării conflictului din Gaza # PSNews.ro
Comisia Europeană va prezenta miercuri sancțiuni împotriva Israelului, în timp ce armata israeliană continuă ofensiva terestră în orașul Gaza. Armata israeliană a lansat marți ofensiva terestră pentru a ocupa oraşul palestinian, scrie Axios, care citează oficiali israelieni. „IDF lovește cu pumnul de fier infrastructura teroristă", a anunțat ministrul israelian al Apărării. „Mâine (n.r. miercuri), în
Consiliul Concurenței anunță cu cât au crescut prețurile alimentelor de bază la raft în luna august # PSNews.ro
Preţurile la raft ale alimentelor de bază, cu excepţia fructelor şi legumelor sezoniere, au crescut, în medie, cu 1,53%, sub pragul asociat majorării TVA, în luna august faţă de iunie, potrivit unei analize realizate de Consiliul Concurenţei pe baza datelor furnizate de şase mari reţele comerciale, Auchan, Carrefour, Kaufland, Lidl, Profi şi Selgros. "Preţurile la
Trimiterea în judecată a lui Georgescu. Reacția judecătoarei pe care ar fi vrut să o pună ministru al Justiției # PSNews.ro
Judecătoarea Adriana Stoicescu, fost președinte al Tribunalului Timiș, ar fi fost abordată de către Călin Georgescu pentru a ocupa funcția de ministru al Justiției, în eventualitatea formării unui guvern „suveranist", în jurul lui „CG". Inclusiv Stoicescu a fost audiată în dosarul în cadrul căruia Georgescu a fost trimis în judecată, dar anchetatorii nu au reușit
Primăria blestemată? Localitatea din România care a îngropat 3 edili în mai puțin de 4 ani. Toate morțile, subite # PSNews.ro
O localitate din România este zguduită de o serie de tragedii fără precedent: trei edili au murit în mai puțin de patru ani, fiecare dispariție survenind brusc și lăsând comunitatea fără lideri la conducere. Locul este însă unul aparte, care poartă o istorie foarte încărcată. Adamclisi nu este doar o localitate cu un trecut antic […] Articolul Primăria blestemată? Localitatea din România care a îngropat 3 edili în mai puțin de 4 ani. Toate morțile, subite apare prima dată în PS News.
Fechet: Drumul forestier din Pădurea Băneasa, transformat în șosea urbană pentru un grup de beneficiari privați # PSNews.ro
Deputatul PNL Mircea Fechet a anunţat după o dezbatere organizată în Comisia pentru Mediu şi Echilibru Ecologic din Parlament, că va solicita Ministerului Mediului să analizeze legalitatea contractului prin care un drum forestier din Pădurea Băneasa a fost deschis traficului auto şi să facă demersuri pentru rezilierea acestuia, potrivit unui comunicat emis redacţiei. Fechet a […] Articolul Fechet: Drumul forestier din Pădurea Băneasa, transformat în șosea urbană pentru un grup de beneficiari privați apare prima dată în PS News.
VIDEO Mihai Coteț (PNL): „Plafonarea prețurilor la alimente este o măsură populistă care nu rezolvă nimic” # PSNews.ro
Vicepreședintele Senatului, Mihai Coteț, a criticat dur poziția Partidului Social Democrat în privința menținerii plafonării prețurilor la alimentele de bază. Invitat în emisiunea „Puterea Știrilor” de marți, 16 septembrie, liberalul a afirmat că măsura este una populistă, care nu aduce beneficii reale populației și creează distorsiuni în economie. Executivul a anunțat că plafonarea va înceta […] Articolul VIDEO Mihai Coteț (PNL): „Plafonarea prețurilor la alimente este o măsură populistă care nu rezolvă nimic” apare prima dată în PS News.
Circulaţia va fi restricţionată în Bucureşti în perioada 14–24 septembrie pentru refacerea carosabilului pe Bd. I.C. Brătianu şi pentru organizarea evenimentelor „iMapp Bucharest – Winners League” şi „iCelebrate My City” în Piaţa Constituţiei şi pe Bd. Unirii. În noaptea de 16/17 septembrie, între orele 21.30 şi 05.00, traficul va fi restricţionat pe ambele sensuri ale […] Articolul Restricții majore de trafic în București între până pe 24 septembrie apare prima dată în PS News.
Cel mai mare furnizor global de componente auto, prezent și în România, anunță concedieri masive # PSNews.ro
Bosch, cel mai mare furnizor global de componente auto, anunță măsuri drastice de reducere a costurilor, pe fondul dificultăților majore din industria auto, transmite DPA. Markus Heyn, șeful diviziei de mobilitate, și Stefan Grosch, directorul de resurse umane, au declarat pentru publicațiile Stuttgarter Zeitung și Stuttgarter Nachrichten că grupul vizează economii anuale de 2,5 miliarde […] Articolul Cel mai mare furnizor global de componente auto, prezent și în România, anunță concedieri masive apare prima dată în PS News.
Nicușor Dan a vorbit, luni, despre drona rusească ajunsă în spațiul aerian românesc. Inspirat probabil din discursul președintelui, Mircea Dinescu, poet, scriitor și publicist român, i-a dedicat o fabulă, cu titlul „Nicușor și drona.” Președintele României a fost întrebat în cadrul unui interviu dacă drona rusească intrată pe teritoriul României era înarmată. „Eu nu am informația asta, […] Articolul Dedicație fulger pentru președinte. Mircea Dinescu a lansat fabula „Nicușor și drona” apare prima dată în PS News.
Statele Unite au restabilit complet statutul Ungariei în programul lor Visa Waiver, după ce guvernul ungar a luat măsuri pentru a remedia vulnerabilitățile de securitate, a anunțat marți ambasada SUA la Budapesta într-un comunicat citat de Reuters. Decizia este unul dintre primele semne tangibile ale îmbunătățirii relațiilor dintre guvernele american și ungar sub administrația președintelui […] Articolul Statele Unite au restabilit complet statutul Ungariei în programul Visa Waiver apare prima dată în PS News.
Un bărbat de 71 de ani a pretins că el este asasinul lui Charlie Kirk, pentru a-i da timp adevăratului asasin să fugă # PSNews.ro
„L-am împușcat, acum împușcă-mă pe mine”, i-a spus George Zinn ofițerilor la scurt timp după asasinarea lui Kirk Un bărbat în vârstă de 71 de ani, prezent în public când Charlie Kirk a fost împușcat mortal, a strigat către un polițist „L-am împușcat, acum împușcă-mă pe mine”, într-un efort de a oferi adevăratului trăgător mai […] Articolul Un bărbat de 71 de ani a pretins că el este asasinul lui Charlie Kirk, pentru a-i da timp adevăratului asasin să fugă apare prima dată în PS News.
Au fost prinse ultimele două persoane care erau căutate după ce au participat la încăierea din Craiova # PSNews.ro
Ultimele două persoane care erau căutate după ce au participat la încăierea de sâmbătă din Craiova, în urma căreia un bărbat a murit şi patru au fost răniţi, au fost prinse. Cele două persoane au fost duse la audieri. ”În această după-amiază, în continuarea activităţilor investigativ-operative desfăşurate de poliţiştii doljeni angrenaţi în cercetarea evenimentului din […] Articolul Au fost prinse ultimele două persoane care erau căutate după ce au participat la încăierea din Craiova apare prima dată în PS News.
Trotinetele electrice mai fac o victimă: Un băiat de 15 a murit după ce s-a dezechilibrat și a căzut pe carosabil # PSNews.ro
Un adolescent din Piatra-Neamț, care se deplasa cu o trotinetă electrică, a murit după ce s-a dezechilibrat și a căzut pe carosabil, informează Inspectoratul Județean de Poliție (IJP) Neamț. Potrivit sursei citate, acesta a fost transportat la spital, unde a fost declarat decesul. ‘La data de 13 septembrie a.c., în jurul orei 22.30, polițiștii din […] Articolul Trotinetele electrice mai fac o victimă: Un băiat de 15 a murit după ce s-a dezechilibrat și a căzut pe carosabil apare prima dată în PS News.
Autostrada Transilvania: Cum arată lotul „în ceață”, construit de UMB, ce ar urma să fie finalizat în 2025 # PSNews.ro
Pasionații de infrastructură au postat imagini noi cu lotul Zimbor – Poarta Sălajului din Autostrada Transilvania A3, pe care constructorul român UMB intenționa să îl finalizeze în 2025. În plus, tocmai a fost emisă autorizație de construire și pentru nodul Românași, care va permite circulația pe acest lot. Ce ar putea „deraia” planul inaugurării celor […] Articolul Autostrada Transilvania: Cum arată lotul „în ceață”, construit de UMB, ce ar urma să fie finalizat în 2025 apare prima dată în PS News.
Armata israeliană a atacat marți portul Hodeidah din Marea Roșie, în Yemen, a raportat marți postul de televiziune Al Masirah TV, afiliat mișcării Houthi, la câteva ore după ce Israelul a emis un ordin de evacuare pentru port. Houthiții, un grup politic și militar care controlează cele mai populate zone din Yemen, au atacat nave […] Articolul Armata israeliană a atacat un important port din Yemen apare prima dată în PS News.
Prima reacție din AUR, partidul care l-a susținut pe Călin Georgescu, o are deputata Lidia Vadim Tudor. Într-un mesaj pe pagina partidului, deputata AUR condamnă decizia procurorilor și consideră trimiterea în judecată o execuție politică. „Trimiterea în judecată a lui Călin Georgescu arată, încă o dată, cât de departe merge sistemul pentru a-și apăra propria […] Articolul Prima reacție din AUR la trimiterea în judecată a lui Călin Georgescu apare prima dată în PS News.
Unde este Ionuț, tânărul ofițer SPP, care a făcut furori pe rețelele de socializare, încă din ziua învestirii lui Nicușor Dan la Cotroceni? Răspunsul care a venit de la președinte le poate liniști pe doamnele admiratoare. Nicușor Dan, a fost întrebat luni seară, la Antena 3, de o telespectatoare pe nume Roxana, ce s-a întâmplat […] Articolul Nicușor Dan lămurește misterul dispariției SPP-istul Ionuț, „deliciul TikTok” apare prima dată în PS News.
Cum a fost instrumentată pe rețelele de socializare campania electorală a lui Călin Georgescu. Rolul lui Bogdan Peșchir # PSNews.ro
Utilizatorii erau direcționați către site-uri false care conțineau reclame native, furnizate de companii cu legături în Federația Rusă. Unele IP-uri ale acestor site-uri erau în Rusia. Rechizitoriul întocmit de procurori în cazul Călin Georgescu dedică pagini întregi modului în care au fost desfășurate campaniile informaționale de pe rețelele de socializare. Potrivit textului, „scopul vizat a […] Articolul Cum a fost instrumentată pe rețelele de socializare campania electorală a lui Călin Georgescu. Rolul lui Bogdan Peșchir apare prima dată în PS News.
Kash Patel, directorul FBI, se va confrunta cu două audieri în Congres,din partea membrilor Senatului şi Camerei Reprezentanţilor, potrivit BBC. În ziua în care Kirk a fost ucis, chiar înainte ca autorităţile să înceapă conferinţa de presă, directorul FBI a postat pe X: „Persoana implicată în tragicul incident de astăzi, care i-a luat viaţa lui […] Articolul Directorul FBI, audiat în Congres cu privire la ancheta morţii lui Charlie Kirk apare prima dată în PS News.
Doliu în lumea filmului. A murit Robert Redford, simbolul unei întregi epoci cinematografice # PSNews.ro
Robert Redford, care a câştigat un Oscar pentru regia filmului „Ordinary People” şi care a devenit ulterior fondator al Festivalului de film independent de la Sundance, a murit la vârsta de 89 de ani, potrivit Variety. Cindi Berger, directorul executiv al firmei de publicitate Rogers & Cowan PMK, a împărtăşit vestea pentru The New York […] Articolul Doliu în lumea filmului. A murit Robert Redford, simbolul unei întregi epoci cinematografice apare prima dată în PS News.
Implicarea clanurilor interlope în „revoluția” lui Călin Georgescu. ”Îi va prinde ca într-o menghină” # PSNews.ro
Călin Georgescu, fost candidat la Președinția României, a fost trimis marți în judecată. Alături de el, a fost trimis în judecată și Horațiu Potra, fost luptător în legiunea străină. Rechizitoriul procurorilor dezvăluie informații incendiare despre planurile lui Călin Georgescu, despre paradigma din spatele discursului său public, dar și legăturile lui, atât cu Horațiu Potra, cât și cu alte […] Articolul Implicarea clanurilor interlope în „revoluția” lui Călin Georgescu. ”Îi va prinde ca într-o menghină” apare prima dată în PS News.
Florin Barbu, ministrul Agriculturii, a prezentat marţi, pachetul PSD de relansare economică, pe agricultură care cuprinde deblocarea programului RABLA pentru tractoare, dar şi o măsură prin care fermierii să poată recupera 50% din investiţii pe o perioadă de 10 ani, nemai plătind la buget taxe şi impozite locale. Ministrul a mai spus că este în […] Articolul Ministrul Florin Barbu a prezentat pachetul PSD de relansare economică, pe agricultură apare prima dată în PS News.
Primele rețineri în scandalul dronei care a zburat peste palatul prezidențial din Polonia # PSNews.ro
O tânără din Belarus și un bărbat din Ucraina sunt cei doi suspecți reținuți în urma scandalului provocat de drona care a zburat peste palatul prezidențial din Polonia. Incidentul a avut loc luni. Drona a fost neutralizată de Serviciile de Protecție a Statului. Autoritățile poloneze au anunțat că cele două persoane reținute sunt cetățeni din […] Articolul Primele rețineri în scandalul dronei care a zburat peste palatul prezidențial din Polonia apare prima dată în PS News.
Procurori: În perioada 25 noiembrie – 6 decembrie 2024, Pravda România a publicat 230 de articole despre alegeri # PSNews.ro
Procurorii afirmă, în rechizitoriul în baza căruia fostul candifdat la Preşedinţie Călin Georgescu a fost trimis în judecată, că, în contextul anului electoral 2024, a fost instrumentalizat ecosistemul de propagandă şi dezinformare al Federaţiei Ruse, iar începând cu luna martie, au fost înregistrate noi publicaţii proruse pe spaţiul autohton (ex. ro.news-pravda.com, pravda-ro.com, nymagazin.ro). În perioada […] Articolul Procurori: În perioada 25 noiembrie – 6 decembrie 2024, Pravda România a publicat 230 de articole despre alegeri apare prima dată în PS News.
Senatorii ar putea depune un amendament pentru plafonarea prețurilor. Anunţul ministrului Agriculturii # PSNews.ro
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anunțat că senatorii PSD ar putea depune un amendament pentru prelungirea plafonării prețurilor la alimentele de bază. Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, anunță că senatorii PSD ar putea depune un amendament pentru prelungirea plafonării prețurilor la alimentele de bază. Amendamentul va fi realizat în cazul în care coaliția de guvernare nu […] Articolul Senatorii ar putea depune un amendament pentru plafonarea prețurilor. Anunţul ministrului Agriculturii apare prima dată în PS News.
VIDEO Cristian Pîrvulescu desfiinţează mitul că asasinul lui Charlie Kirk ar fi fost de stânga # PSNews.ro
Invitat la Puterea Ştirilor, politologul Cristian Pîrvulescu a arătat de ce este falsă informaţia că Tyler Robinson, asasinul lui Charlie Kirk, ar fi fost profund influențat de ideologia de stânga. „Este fals. Este fals pentru că vine dintr-o familie de mormoni MAGA. Nu există nicio declarație a familiei, familia nu a făcut o asemenea declarații, […] Articolul VIDEO Cristian Pîrvulescu desfiinţează mitul că asasinul lui Charlie Kirk ar fi fost de stânga apare prima dată în PS News.
Modificările propuse la legea privind retragerea banilor din Pilonul 2 de pensii. La ce trebuie să ne aşteptăm # PSNews.ro
În urmă cu scurt timp s-a încheiat şi dezbaterea din Parlament pe controversata lege a pensiilor private. Este pentru prima oară când legea intră în comisiile din Parlament, mai ales după discuţiile aprinse legate de limitarea retragerii banilor din Piloanele 2 şi 3. La Senat au fost propuse mai multe modificări. A fost o dezbatere […] Articolul Modificările propuse la legea privind retragerea banilor din Pilonul 2 de pensii. La ce trebuie să ne aşteptăm apare prima dată în PS News.
Nica, despre finanţarea campaniei lui Georgescu: ANAF şi-a terminat verificările, a sesizat instituţiile statului # PSNews.ro
Preşedintele ANAF, Adrian Nicuşor Nica, a declarat marţi că verificările privind finanţarea campaniei electorale a fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu au fost finalizate. Adrian Nica a fost întrebat dacă ANAF mai investighează finanţarea campaniei electorale a lui Călin Georgescu şi sumele din care se întreţine acesta. „ANAF investighează toate finanţările de campanie ieşite […] Articolul Nica, despre finanţarea campaniei lui Georgescu: ANAF şi-a terminat verificările, a sesizat instituţiile statului apare prima dată în PS News.
ANALIZĂ Nicușor Dan, președintele care divide: Suveraniștii, rușii și justiția, inamicii în interviuri # PSNews.ro
Nicușor Dan, președintele României, continuă atacurile la adresa opoziției și divide electoratul între UE și Rusia. Nicușor Dan nu are abilități de speaker sau capacitatea de a ține un discurs complex liber, însă continuă o serie de interviuri pentru a-și consolida imaginea politică. Strategia interviurilor Nicușor Dan nu dădea interviuri în perioada în care era primar […] Articolul ANALIZĂ Nicușor Dan, președintele care divide: Suveraniștii, rușii și justiția, inamicii în interviuri apare prima dată în PS News.
România, ținta unui „război hibrid” coordonat din Rusia. Peste 85000 de atacuri cibernetice au vizat alegerile din 2024 # PSNews.ro
Procurorul General, Alex Florența, a avertizat luni că România se confruntă cu un „război hibrid” desfășurat de actori cu legături certe în Federația Rusă, care vizează destabilizarea proceselor democratice și a instituțiilor statului. „Este esențial să înțelegem modul în care s-a derulat și se derulează în continuare războiul hibrid care afectează România de ceva timp […] Articolul România, ținta unui „război hibrid” coordonat din Rusia. Peste 85000 de atacuri cibernetice au vizat alegerile din 2024 apare prima dată în PS News.
