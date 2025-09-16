Polițiștii au reținut ultimele două persoane implicate în conflictul sângeros din Craiova, soldat cu un mort și mai mulți răniți
Adevarul.ro, 16 septembrie 2025 18:30
Autoritățile au anunțat că au fost prinse și ultimele două persoane implicate în conflictul sângeros de sâmbătă, 13 septembrie, din Craiova. În urma altercației, o persoană a murit, iar mai multe au fost rănite.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 15 minute
18:30
Polițiștii au reținut ultimele două persoane implicate în conflictul sângeros din Craiova, soldat cu un mort și mai mulți răniți # Adevarul.ro
Autoritățile au anunțat că au fost prinse și ultimele două persoane implicate în conflictul sângeros de sâmbătă, 13 septembrie, din Craiova. În urma altercației, o persoană a murit, iar mai multe au fost rănite.
18:30
Viktor Orban jubiliează și anunță că cetățenii maghiari pot călători în SUA fără viză: „Să spună cineva că prietenia nu contează” # Adevarul.ro
Statele Unite au restabilit pe deplin statutul Ungariei în programul său de scutire de vize, după ce guvernul maghiar a luat măsuri pentru a remedia vulnerabilitățile în materie de securitate. „Așa cum se cuvine între două popoare prietene”, a spus premierul Viktor Orban.
Acum 30 minute
18:15
Momentul în care un iaht se scufundă după atacul unor balene ucigașe: „Două sau trei lovituri au fost suficiente” # Adevarul.ro
Un iaht s-a scufundat sâmbătă după-amiază în largul coastelor Lisabonei, după ce a fost lovit de balene ucigașe.
18:15
După ce drone rusești au violat spațiile aeriene ale Poloniei și României, Varșovia cere acțiuni NATO și sesizează ONU. Președintele Dan rămâne rezervat față de ideea unei zone de interdicție a zborurilor.
18:15
Walter Zenga a primit interzis în fotbalul românesc. Atac la maniere: „Puțin bun-simț...” # Adevarul.ro
Walter Zenga, 65 de ani, râvnește la postul ocupat acum de Cristian Chivu, 44 de ani, antrenor la Inter Milano.
Acum o oră
18:00
Cristina Cioran a slăbit zece kilograme în doar 45 de zile: „Sunt foarte mulțumită de această dietă” # Adevarul.ro
Cristina Cioran a reușit să scape surplusul de greutate după ultima sarcină. Fosta prezentatoare TV mărturisește că a pierdut zece kilograme în decurs de 45 de zile.
18:00
Ipoteză nouă în cazul dronelor rusești din Polonia, care au lovit o clădire: acoperișul ar fi fost distrus de o rachetă lansată de un F-16 polonez # Adevarul.ro
Acoperișul casei avariate în Polonia a fost probabil distrus nu de o dronă doborâtă, ci de o rachetă trasă de un F-16 al cărui sistem de ghidare a cedat.
18:00
Donald Trump, mesaj după moartea lui Robert Redford: „A avut o perioadă în care nu a existat nimeni mai bun decât el” # Adevarul.ro
Președintele Donald Trump a declarat că îl considera „grozav” pe regretatul actor și regizor Robert Redford, după ce a aflat despre decesul acestuia.
17:45
A doua schimbare de antrenor de la începutul sezonului: „Rezultatele nu au fost cele așteptate” # Adevarul.ro
După 0-3 cu Dinamo, antrenorul Liviu Ciobotariu a fost pus pe liber de Petrolul Ploiești, locul 14 în Superligă.
17:45
Armata israeliană a atacat marți portul Hodeidah, aflat pe coasta Mării Roșii din Yemen.
Acum 2 ore
17:30
Delegaţie a Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, primită de Bolojan, la Guvern. Care sunt prioritățile # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan a discutat marți, 16 septembrie, la Palatul Victoria, cu o delegație a Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD).
17:30
13 moldoveni pro-ruși, surprinși într-un hotel din Iași în timp ce făceau campanie pentru Igor Dodon. Grupul a plecat peste noapte din România # Adevarul.ro
Un grup de 13 cetățeni din Republica Moldova, considerați susținători ai fostului președinte pro-rus Igor Dodon, a fost surprins la Hotelul Internațional din Iași.
17:30
Țara din Europa care va interzice de tot telefoanele mobile în școli: „Se aplică tuturor tinerilor și nu este opțională” # Adevarul.ro
O țară din Europa va implementa interdicția națională privind utilizarea telefoanelor mobile în școli.
17:30
Cum se poate juca fotbal la nivel înalt la 40 de ani. Peștele și crioterapia îl țin „verde” pe croatul Luka Modric # Adevarul.ro
Cu golul său, croatul Luka Modric a adus victoria pentru AC Milan în meciul cu Bologna, din etapa a 3-a din Serie A.
17:15
Un băiat de 15 ani din Piatra-Neamț a murit după ce a căzut de pe o trotinetă electrică. Bilanț îngrijorător: 1.500 de de accidente doar în 2025 # Adevarul.ro
Un băiat de 15 ani din Piatra-Neamț a murit după ce s-a dezechilibrat și a căzut de pe o trotinetă electrică, pe strada Ștefan cel Mare. Minorul a fost transportat la spital, dar medicii nu au mai putut să-l salveze.
17:15
CCR declară neconstituțională o sintagmă din legea funcţionarului public privind concursul de promovare în grad: „Încalcă principiul egalităţii în drepturi” # Adevarul.ro
Curtea Constituţională a României (CCR) a stabilit marţi că o sintagmă din legea funcţionarului public privind participarea la concursul de promovare în grad este neconstituţională.
17:00
Directorul Teatrului Bulandra, după ce Victor Rebengiuc a anunțat că se retrage: „Încă o lecție de noblețe și de respect” # Adevarul.ro
Afirmația vine în contextul în care marele actor a anunțat că a decis să se retragă de pe scena teatrului românesc, după o carieră impresionantă de 70 de ani.
17:00
Ce îi întreba Potra pe tinerii care își doreau să devină mercenari: „Ai mai fost în vreun conflict? Știi instrucție de front, cunoști ambuscade?” | Stenograme # Adevarul.ro
Dosarul în care Călin Georgescu și Horațiu Potra au fost trimiși în judecată, impreună ci alte 20 de persoane pentru tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale indică inclusiv metodele prin care liderul mercenarilor recruta tineri pentru operațiunile din Congo.
17:00
Românii vor putea verifica și raporta bonurile fiscale direct de pe telefon, printr-o aplicație pe modelul Greciei, a anunțat marți președintele ANAF.
17:00
Ucrainenii au doborât drona grea Orion, capabilă să transporte rachete de croazieră, cu ajutorul unei drone interceptoare # Adevarul.ro
Armata ucraineană a confirmat duminică doborârea unei drone rusești grele, rar văzută în Ucraina, în apropiere de granița cu regiunea Kursk.
16:45
Proprietarul companiei aeriene FlyLili și partenerul său de afaceri, plasați sub control judiciar. Cei doi sunt acuzați de evaziune fiscală # Adevarul.ro
Jurgen Faff, afaceristul care deține compania aeriană Fly Lili, și partenerul său de afaceri au fost plasați sub control judiciar pentru 60 de zile, fiind acuzați de evaziune fiscală de 12 milioane de lei. Compania aeriană i-ar fi transportat pe mercenarii lui Potra în Congo.
16:45
Serbia pune sub acuzare 13 persoane pentru prăbușirea acoperișului gării din Novi Sad, care a provocat moartea a 16 persoane # Adevarul.ro
Biroul procurorului general din Novi Sad a pus sub acuzare 13 persoane, printre care și un fost ministru, pentru rolul lor în prăbușirea acoperișului gării din oraș, anul trecut.
16:45
„Legați de stâlp”, „Ieșiși cu parul”, „Ca pe Ceaușescu” sunt câteva din mesajele pline de violență cu care se încurajau membrii grupării Potra, la acțiunile plănuite după anularea alegerilor prezidențiale din 2024, arată rechizitoriul dosarului în baza căruia va fi judecat Călin Georgescu.
Acum 4 ore
16:30
Demers fără precedent. Două moțiuni de cenzură depuse simultan împotriva Ursulei von der Leyen, programate pentru începutul lunii octombrie # Adevarul.ro
Ursula von der Leyen este tot mai contestată la Bruxelles, după moţiunea de cenzură respinsă a eurodeputatului AUR Gheorghe Piperea, alte două fiind depuse simultan, într-o procedură fără precedent. Ele urmează să fie votate în octombrie.
16:30
Șeful ANAF explică de ce firmele mici sunt controlate mai des: „Având același salariu, colegii preferă activitatea mai simplă” # Adevarul.ro
Șeful ANAF, Adrian Nicușor Nica, explică de ce inspectorii fiscali controlează mai des firmele mici și evită marile companii.
16:15
Șeful ANAF anunță controale la comercianți, după ce Grindeanu a sugerat că unii dintre ei au majorat deja preţurile # Adevarul.ro
Șeful ANAF, Adrian Nicuşor Nica, a declarat marţi, 16 septembrie, că vor fi demarate controale în privinţa plafonării adaosului comercial pentru alimentele de bază, aşa cum a solicitat preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, în urmă cu o zi.
16:15
Călin Georgescu îi dirija pe ceilalți și le dădea ordin când să vorbească. Dezvăluirile unei martore prezente la întâlnirea de la Ciolpani # Adevarul.ro
Rolul lui Călin Georgescu în tentativa de lovitură de stat a fost esențial în consolidarea hotărârii membrilor și în legitimarea acțiunilor planificate, au stabilit procurorii în rechizitoriu.
16:15
Mircea Lucescu este convins că România va distruge Austria pe 12 octombrie: „Nu s-a pus în niciun moment problema demisiei” # Adevarul.ro
Mircea Lucescu este convins că poate duce naționala României la Cupa Mondială.
16:15
Un bărbat din Galați și-a ucis fratele în bătaie luna trecută, în locuința lor comună. Pe 12 septembrie, bărbatul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat de omor asupra unui membru de familie.
16:00
Sub 14% dintre antreprenori mai vor să facă angajări în perioada următoare. Numărul concedierilor crește # Adevarul.ro
Doar 13,7% dintre antreprenori estimează angajări în următoarele 12 luni (față de 24,4% în 2024), în timp ce 18,5% se așteaptă la concedieri (11,1% în 2024).
15:45
Bătaie între mai multe persoane pe un bulevard din Ploiești. Scandalul ar fi pornit de la neînțelegeri în trafic # Adevarul.ro
Mai multe persoane au fost implicate, luni seara, 15 septembrie, într-un conflict în stradă, la Ploiești. Polițiștii consideră că violențele au izbucnit pe fondul unor neînțelegeri în trafic.
15:45
Cum încearcă armata SUA să recupereze decalajul în materie de drone față de China. Ajutorul poate veni din Ucraina # Adevarul.ro
Invazia Rusiei în Ucraina a stimulat o evoluție rapidă în războiul cu drone, iar SUA, care dispune de unul dintre cele mai avansate complexe militare și industriale din lume, a rămas în urmă în această privință, scrie CNN.
15:45
Robert Redford, actorul carismatic și regizorul câștigător al premiului Oscar, care a renunțat la statutul său de vedetă de la Hollywood pentru a susține cauze care îi erau dragi, a murit marți, 16 septembrie. Avea 89 de ani
15:45
Judecatoarea Adriana Stoicescu a mărturisit că a fost contactată de Călin Georgescu în 2019: i-a propus funcția de ministru al Justiției # Adevarul.ro
Judecatoarea Adriana Stoicescu de la Curtea de Apel Timisoara a fost audiată ca martor în dosarul Călin Georgescu, în urmă cu o lună, precizând că, în 2019, acesta i-a propus să intre în politică și să ocupe funcția de ministru al Justiției.
15:45
…nu, nu de tipul ireverenţios Ștefan + Vrâncioaia = love, inscripția găsită de un coleg jurnalist acasă la Baba Vrâncioaia, în Vrancea, scrijelită pe un perete. Nu, ci miez de Festival ‒ dovadă că Festivalul Enescu poate fi și așa.
15:30
Oana Țoiu s-a întâlnit cu secretarul american al Energiei, Chris Wright. „Am schimbat opinii pe teme de interes reciproc bilateral” # Adevarul.ro
Oana Ţoiu, ministru de Externe, s-a întâlnit la Viena cu secretarul american al Energiei, Chris Wright, discuţiile vizând extinderea cooperării în domeniul energiei nucleare civile și al gazelor naturale, pe fondul candidaturii României în Consiliul Guvernatorilor AIEA.
15:15
Minoră de 16 ani, dispărută în aprilie din Sfântu Gheorghe, găsită de polițiști în Ungaria # Adevarul.ro
O minoră de 16 ani, dată dispărută în aprilie, a fost găsită de polițiști în Ungaria. Ea locuia într-un centru de plasament, de unde a plecat fără să se mai întoarcă.
15:00
București, Timișoara, Cluj-Napoca și Iași sunt orașele cu cel mai congestionat trafic din România în prezent.
15:00
Avertismentul unui economist despre riscul unei recesiuni: „Nu te poţi aştepta ca soluţiile să fie unele miraculoase” # Adevarul.ro
Ionuț Dumitru, consilier onorific al premierului Ilie Bolojan, avertizează că România nu are soluții miraculoase pentru a ieși din criza bugetară.
14:45
ANAF i-a cerut lui Klaus Iohannis să predea imobilul care nu-i mai aparține. Dacă refuză, va fi executat silit „ca orice român", spune șeful instituției # Adevarul.ro
Șeful ANAF, Adrian Nicuşor Nica, a declarat marţi că fostului preşedinte Klaus Iohannis i s-a solicitat predarea imobilului care nu îi mai aparţine şi i s-a comunicat suma pe care o datorează din închirierea acestuia.
14:45
Liga Campionilor: Ajax Amsterdam - Inter Milano, mâine, ora 22:00. Cristi Chivu, între umilință și recunoștință # Adevarul.ro
După a purtat banderola de căpitan la Ajax, „lăncierii” l-au vrut pe român să fie doar „secund” la prima echipă.
14:45
Fiul lui Ilie Dumitrescu, Toto, a fost prins de polițiști într-o casă de lângă Capitală # Adevarul.ro
Fiul fostului internațional român Ilie Dumitrescu, actorul Toto Dumitrescu, care a fost implicat într-un accident rutier duminică, 14 septembrie, în București, și a părăsit locul incidentului, a fost prins de polițiști.
14:45
ANAF a depăşit planul de colectare cu un miliard în iulie. Noul șef al instituției promite îmbunătățirea modului de lucru # Adevarul.ro
Preşedintele ANAF, Adrian Nicuşor, a anunțat în cadrul discuțiilor din Comisia pentru buget, finanţe şi bănci din Camera Deputaţilor, că ANAF-ul a depăşit planul de colectare cu un miliard în iulie.
Acum 6 ore
14:30
Zelenski cere sprijin internațional după un atac devatator al ruşilor în zona Zaporojie, soldat cu doi morţi şi 20 de răniţi # Adevarul.ro
Atacurile aeriene masive lansate de Rusia marţi asupra Ucrainei, în zona Zaporojie, au lăsat în urmă morți, răniți și distrugeri considerabile. Președintele Zelenski cere sprijin internațional pentru apărarea spațiului aerian.
14:15
Vreme mai rece și ploi abundente în următoarele zile în România. Cu cât scade temperatura în Capitală # Adevarul.ro
Un val de frig va afecta mai multe regiuni ale țării în următoarele zile, însoțit de ploi abundente și intensificări ale vântului, transmite Administrația Națională de Meteorologie (ANM).
14:15
Vicepremierul Tanczos Barna respinge majorarea TVA în Horeca: „Nu vorbim de alte creșteri de taxe și impozite în perioada următoare” # Adevarul.ro
Vicepremierul Tanczos Barna a susține că nu mai urmează alte creșteri de taxe și impozite, declarându-se împotriva majorării TVA în Horeca. România ar fi în dezavantaj dacă acest domeniu ar avea o cotă standard a taxei pe valoare adăugată de 21%.
14:15
Ministrul Daniel David nu face o radiografie corectă a învăţământului românesc: România este rușinea Europei la educatie! # Adevarul.ro
Moţiunea simplă împotriva ministrului Daniel David a căzut. Nu aveam nevoie acum, la început de an şcolar şi universitar de un alt ministru, care să ia totul de la capăt.
14:15
Cătălin Cherecheș, din penitenciarul în care își execută pedeapsa pentru corupție: „Pușcăria poate fi o binecuvântare” # Adevarul.ro
Cătălin Cherecheș, fostul primar al municipiului Baia Mare condamnat la închisoare pentru pentru luare de mită în formă continuată, a transmis un mesaj din penitenciarul Baia Mare, în timpul unei vizita ministrului Justiției.
14:00
Procurorul general : campania pro-Georgescu, parte din războiul hibrid împotriva României. „Clar, el este beneficiarul” # Adevarul.ro
Călin Georgescu a fost beneficiarul clar al unei campanii de influențare și dezinformare, parte a unui război hibrid menit să destabilizeze România, afirmă procurorul general Alex Florenţa.
14:00
Inspectoratul General al Poliție Române a informat, marți, că a fost deschis un dosar penal, după ce liderul partidului AUR, George Simion, a fost amenințat cu moartea pe rețelele de socializare.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.