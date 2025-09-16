Premierul Bolojan avertizează: Dacă nu reducem cheltuielile, TVA-ul ar putea să fie majorat din nou
StirileProtv.ro, 16 septembrie 2025 22:50
Premierul Ilie Bolojan a declarat, marţi seară, că, după ce a luat primele măsuri de reduceri de cheltuieli, nu va mai fi nevoie să impună şi alte creşteri de taxe, dacă eficientizarea cheltuielilor va fi continuată.
Acum 10 minute
23:10
Guvernul pregătește schimbări majore în Educație: „Lucruri serioase, sper să avem timp” # StirileProtv.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, marţi seară, că ceea ce s-a făcut până acum în Educaţie nu înseamnă reformă, aceasta constând în „lucruri serioase” care vor fi făcute în perioada următoare.
Acum 30 minute
23:00
Premierul Ilie Bolojan: România plătește anual dobânzi de 11 miliarde de euro. Atât costa Autostrada Moldovei # StirileProtv.ro
Premierul Ilie Bolojan a tras un semnal de alarmă cu privire la situația financiară a României, explicând că țara noastră va plăti în acest an dobânzi în valoare de 11 miliarde de euro - o sumă echivalentă cu costul construirii Autostrăzii Moldovei A7.
22:50
Premierul Bolojan avertizează: Dacă nu reducem cheltuielile, TVA-ul ar putea să fie majorat din nou # StirileProtv.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, marţi seară, că, după ce a luat primele măsuri de reduceri de cheltuieli, nu va mai fi nevoie să impună şi alte creşteri de taxe, dacă eficientizarea cheltuielilor va fi continuată.
Acum o oră
22:40
Tyler Robinson a fost pus sub acuzare pentru uciderea Charlie Kirk. Procurorul cere pedeapsa cu moartea # StirileProtv.ro
Tyler Robinson, bărbatul de 22 de ani acuzat de asasinarea influencerului conservator american Charlie Kirk, a fost pus sub acuzare marţi de autorităţile din Utah. Motivul crimei rămâne, încă, misterios.
22:40
Horoscop 17 septembrie 2025, cu Neti Sandu. Vin de undeva niște bani și o să îi cheltuiți cu lejeritate # StirileProtv.ro
Horoscop 17 septembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu atenționări. E multă treabă de făcut și un zor nebun, dar tot trebuie să fim cu ochii-n patru să nu ne sabotăm singuri munca.
22:20
Premierul slovac Fico, izolat în UE după ce s-a întâlnit cu Putin și Xi. Partidul său a fost exclus de socialiștii europeni # StirileProtv.ro
Partidul Socialiştilor Europeni a votat excluderea definitivă a partidului Smer din Slovacia, condus de premierul Robert Fico, potrivit a patru oficiali informaţi cu privire la această decizie, scrie POLITICO.
Acum 2 ore
22:10
Dua Lipa a apărut „în franjuri” la o cină privată din New York. Și-a afișat silueta de invidiat # StirileProtv.ro
Artista britanică Dua Lipa a întors toate privirile cu o apariție elegantă și rafinată la o cină privată din New York.
22:10
Reacția medicilor de familie după ce ministrul Sănătății a anunțat înfiinţarea unor cabinete în ambulatoriul spitalelor # StirileProtv.ro
Federaţia Naţională a Patronatelor Medicilor de Familie a reacţionat, marţi, după ce ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat un proiect pilot de înfiinţare a unor cabinete în ambulatoriul spitalelor.
22:10
Structuri vechi au fost găsite în timpul lucrărilor la Planşeul Unirii. Zona va fi cercetată de arheologi # StirileProtv.ro
Urme de construcţii anterioare au fost depistate în timpul lucrărilor la Planşeul Unirii. Zona a fost delimitată şi protejată și urmează a fi cercetată de arheologi.
22:00
Procurorul General, despre dosarul lui Călin Georgescu: Este cel mai grav dosar de siguranţă naţională din ultimii 35 de ani # StirileProtv.ro
Procurorul general Alex Florenţa a declarat că dosarul în care Călin Georgescu a fost trimis în judecată este cel mai grav caz privind siguranţa naţională din ultimii 35 de ani.
21:50
AUR a depus o plângere la Parchet împotriva Guvernului și AEP pentru că nu au fost organizate alegeri la Primăria Capitalei # StirileProtv.ro
AUR anunţă, marţi seară, că a sesizat Parchetul General cu privire la faptul că Guvernul şi AEP nu organizează alegerile parţiale în Bucureşti, deşi termenul legal a expirat în 3 septembrie.
21:50
Vladimir Putin a dezvăluit câți soldați a trimis la Zapad 2025. Exercițiile militare au loc lângă granița NATO # StirileProtv.ro
Vladimir Putin a anunţat marţi că 100.000 de militari participă la exerciţiile ruso-belaruse Zapad-2025, o parte din acestea având loc chiar la graniţa cu UE.
21:40
SUA sunt în război cu traficanții de droguri sudamericani. Casa Albă îl acuză pe Maduro că este șeful unui cartel # StirileProtv.ro
Americanii au distrus o presupusă ambarcațiune a traficanților de droguri din Venezuela, care naviga în apele internaționale, spre SUA. Anunțul a fost făcut de președintele Trump, care are o agendă plină și în țara sa.
21:40
Reacţia judecătoarei din Timiș căreia i-a propus Călin Georgescu să fie ministrul Justiției: „Trăim într-o lume a şerpilor” # StirileProtv.ro
Judecătoarea Adriana Stoicescu de la Curtea de Apel Timişoara, care a fost pusă aproape patru luni sub supraveghere de procurori în dosarul lui Călin Georgescu, a avut o primă reacţie, marţi, în care vorbeşte de o „lume a şerpilor”.
21:20
Măsuri de securitate extreme pentru vizita lui Trump în Marea Britanie. Bărbat arestat, președintele își aduce „Bestia” # StirileProtv.ro
Un bărbat a fost reținut pentru ridicarea unei drone într-un spațiu aerian restricționat înaintea vizitei de stat a lui Donald Trump.
21:20
Tristan Tate sugerează din nou că va pleca din România: „Dumnezeu îmi spune să mă mut” # StirileProtv.ro
Influencerul britanico-american Tristan Tate a postat recent pe pagina lui de Twitter un mesaj misterios în care afirmă că simte o chemare divină de a se muta în Statele Unite ale Americii.
Acum 4 ore
21:10
Primăria Piatra-Neamț retrage acordul de amplasare pe domeniul public pentru trotinetele electrice, după ce un tânăr a murit # StirileProtv.ro
Primarul municipiului Piatra-Neamţ, Adrian Niţă, a anunţat, marţi, că a dispus retragerea acordului de amplasare pe domeniul public a trotinetelor electrice, după moartea tragică a unui adolescent în vârstă de 15 ani.
21:00
Cu mai puțin de două săptămâni până la alegerile parlamentare din Republica Moldova, procurorii anticorupție de peste Prut au confiscat în jur de un milion de euro, într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor politice.
21:00
Replici dure în coaliție după ce PSD a anunțat că vrea prelungirea plafonării: „Poziționarea lor este pentru congres” # StirileProtv.ro
Deși aveau adaosul comercial plafonat, multe alimente de bază au continuat să se scumpească. O confirmă datele de la Statistică.
20:50
Sancțiunea pentru un român care își lasă mașina pe avarii, în Grecia. S-a modificat Codul Rutier # StirileProtv.ro
Episoadele de agresivitate în trafic încep să fie sancționate și în România, în special de când oamenii sunt încurajați să sesizeze astfel de evenimente pe platforma Ministerului Afacerilor Interne.
20:20
Au apărut noi cămine studențești, înainte de noul an universitar. Și hotelurile sunt folosite în acest scop # StirileProtv.ro
Creșterea numărului de studenți pune, an de an, presiune pe spațiile de cazare. Cum există un deficit de locuri în căminele de stat, golul este umplut, în unele cazuri, de hoteluri.
20:10
Aeroportul Otopeni va avea un nou terminal, de un miliard de euro. Zborurile low-cost vor avea îmbarcare separată # StirileProtv.ro
Aeroportul Otopeni va avea un terminal nou, iar pentru realizarea lui au depus oferte nouă firme internaționale de inginerie. Lucrările trebuie să înceapă anul viitor, iar aeroportul ar urma să aibă facilități comparabile cu cele din alte țări europene.
20:10
Victor Rebengiuc s-a retras în plină glorie, la 92 de ani. „Nu mă mai ridic la nivelul pretențiilor mele ca actor” # StirileProtv.ro
„Mă retrag în plină glorie, pentru că nu mă mai ridic la nivelul pretențiilor mele ca actor”, este mesajul lui Victor Rebengiuc, o legendă a teatrului și cinematografiei românești.
20:10
Premieră medicală în România: o fetiță de 6 luni a primit un microcip în ureche. Costul procedurii # StirileProtv.ro
O premieră medicală a fost realizată în România: un implant inteligent făcut unei fetițe de doar 1 an, diagnosticată la naștere cu hipoacuzie bilaterală profundă.
20:10
Suedia va interzice telefoanele mobile în școli din 2026. Ce elevi sunt vizați denoua măsură # StirileProtv.ro
Telefoanele mobile vor fi interzise în toate școlile din Suedia, într-un efort de a îmbunătăți securitatea și condițiile de studiu pentru elevi.
20:00
Peste o jumătate de milion de români au rămas fără asigurare de sănătate de la 1 septembrie. Ce riscă dacă ajung la spital # StirileProtv.ro
Peste o jumătate de milion de români nu mai au asigurare de sănătate de la 1 septembrie. Sunt foștii coasigurați, oameni fără venituri, aflați în întreținerea partenerului sau a unuia dintre copii.
20:00
Elevii români se luptă cu depresia și anxietatea. Aproape jumătate spun că nu sunt sprijiniți # StirileProtv.ro
Școala nu înseamnă doar să ajuți copilul să învețe, ci și să-i susții permanent echilibrul menta, asta spun autorii primei cercetări complexe a bunăstării elevilor români care aduce concluzii alarmante.
19:50
Traian Băsescu, ironie la adresa ambasadorului rus: „Cum stăm cu aroganța? Fugiți la Parchet, aveți un OZN” # StirileProtv.ro
Traian Băsescu, mesaj ironic la adresa ambasadorului rus. Fostul președinte i-a răspuns diplomatului după ce acesta a catalogat drept „OZN” drona rusească care a intrat în România.
19:50
Mașini produse în România, în topul vânzărilor din Europa. Industria auto menține producția la un nivel ridicat # StirileProtv.ro
Unele dintre mașinile fabricate în România sunt în topul vânzărilor din Europa, iar acest lucru menține producția din țara noastră la un nivel ridicat.
19:30
Planurile lui Călin Georgescu după anularea alegerilor. Cum ar fi vrut să preia puterea cu ajutorul mercenarilor lui Potra # StirileProtv.ro
Fostul candidat la prezidențiale, Călin Georgescu, a fost trimis în judecată pentru complicitate la tentativă de acțiuni contra ordinii constituționale și comunicare de informații false.
19:30
Ce pedeapsă riscă Toto Dumitrescu dacă ies pozitive la cocaină probele de la INML. A fost reținut 24 de ore # StirileProtv.ro
Actorul Toto Dumitrescu, fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu, a fost găsit de polițiști la mai bine de 48 de ore de când a fost implicat într-un accident rutier cu o victimă și a fugit de la fața locului.
19:30
Marea pasiune a lui Robert Redford, care l-a condus și către o mare decepție. „Am plecat de acolo cu tristețe” # StirileProtv.ro
Cinematografia mondială este în doliu. S-a stins o stea. Este vorba despre legedarul Robert Redford, care avea 89 de ani.
19:20
Călin Georgescu i-a propus unei judecătoare din Timiș să fie ministrul Justiției. Răspunsul femeii # StirileProtv.ro
O judecătoare din TImiș a fost pusă sub supraveghere de procurori, după ce anchetatorii au aflat că s-a întâlnit cu fostul candidat Călin Georgescu, care i-a propus postul de ministru al Justiţiei.
Acum 6 ore
19:00
Guvernul cere instituțiilor publice să reducă drastic consumul de hârtie, apă, energie și carburant până în 2036 # StirileProtv.ro
Toate instituțiile publice din România trebuie să-și micșoreze consumul de hârtie, apă, energie și carburant, potrivit planului pentru mediu recent adoptat de Guvern.
18:50
Aproape jumătate dintre români cred că Rusia ar putea ataca România. 57% sunt de acord cu 5% din PIB pentru Apărare - Sondaj # StirileProtv.ro
Aproximativ 57% dintre români sunt de acord ca ţara noastră să aloce 5% din PIB pentru Apărare, aşa cum solicită NATO, în timp ce 38% nu susţin acest punct de vedere, relevă un sondaj realizat de Avangarde.
18:50
„Sancțiunile care funcționează cel mai rapid".Ucraina a atacat rafinăria Saratov din Rusia. Explozii și incendii puternice # StirileProtv.ro
Forțele ucrainene au lovit în noaptea de luni spre marți rafinăria de petrol rusă din Saratov, provocând explozii și un incendiu la instalație, conform anunțului făcut de statul major al forțelor armate ucrainene.
18:40
De ce nu poate fi securizată complet granița României cu Ucraina. „Ar fi un cost de nesuportat pentru nimeni” # StirileProtv.ro
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a spus marţi la Galaţi că incursiunile dronelor ruseşti în spaţiul aerian polonez au fost provocări, iar NATO a răspuns rapid prin iniţiativa „Santinela Estică” pentru a întări securitatea flancului de est.
18:30
Contul de Instagram al lui Robert Redford va fi şters „în onoarea moştenirii sale”. Ce a transmis fanilor în ultimele postări # StirileProtv.ro
Contul de Intagram al actorului Robert Reford va fi șters, arată o postare care confirmă și vestea decesului său.
18:10
Raport al Comisiei de anchetă a Națiunilor Unite: Israelul a comis genocid împotriva palestinienilor din Gaza # StirileProtv.ro
Un nou raport afirmă că există motive rezonabile pentru a concluziona că patru dintre cele cinci acte de genocid definite de dreptul internațional au fost comise de la începutul războiului cu Hamas în 2023.
18:10
Sechestru pe o aeronavă Airbus care aparține companiei care ducea mercenarii lui Potra în Congo # StirileProtv.ro
Omul de afaceri Jurgen Faff, a cărui companie aeriană - FlyLili - a transportat în Congo mercenarii lui Horaţiu Potra, a fost pus de procurori sub control judiciar pe o perioadă de 60 de zile.
17:50
Un administrator de fond de vânătoare din Bistrița a împușcat un bărbat în picior, după ce ar fi fost amenințat de un grup # StirileProtv.ro
Scene dramatice în județul Bistrița-Năsăud. Administratorul unui fond de vânătoare susține că a fost nevoit să folosească arma pentru a se apăra de mai mulți indivizi care l-ar fi amenințat. Unul dintre cei implicați a fost împușcat.
17:40
Victorie pentru politica externă a lui Viktor Orban. Donald Trump a reprimit complet Ungaria în programul Visa Waiver # StirileProtv.ro
Ungaria revine complet în Visa Waiver. Autoritățile din SUA au anunțat că Budapesta a rezolvat problemele de securitate pe care le-a acuzat Washingtonul la exlcuderea din program.
17:40
Un polițist a sunat a chemat pompierii pentru că luase foc mașina soției. Descoperirea făcută apoi de anchetatori # StirileProtv.ro
Un bărbat din județul Vaslui a fost reținut și este suspectat că, din răzbunare, a incendiat mașina soției unui polițist și ar fi încercat să facă același lucru și cu autoturismul agentului.
17:40
Armata s-ar putea înzestra cu nave produse în România. Planurile anunțate de Ministerul Apărării # StirileProtv.ro
După provocările Rusiei cu dronele care a pătruns în Polonia și România, flancul estic al NATO se va întări, în următoarele săptămâni. Este anunțul făcut de Ministrul Apărării, la Galați, unde a vizitat șantierul de nave militare.
17:30
Ungaria a blocat preluarea unui important producător de lactate de către un investitor străin. Securitatea aprovizionării # StirileProtv.ro
Guvernul Ungariei a interzis marți achiziționarea companiei de lactate Alfoldi Tej Kft de către o firmă străină, invocând riscuri pentru securitatea aprovizionării și interesele naționale.
17:30
Un bărbat a fost reținut, după ce a lovit un biciclist în Făgăraș și a fugit. Nu avea permis de conducere și era băut # StirileProtv.ro
Un bărbat de 44 de ani a fost reținut după ce a lovit un biciclist cu mașina în Făgăraș, apoi a fugit de la locul accidentului.
17:20
„Escrocul de pe Tinder” a fost arestat în Georgia la cererea Interpol. A păcălit mai multe femei să îi împrumute bani # StirileProtv.ro
Un escroc condamnat, subiectul unui popular documentar din 2022, „The Tinder Swindler”, a fost arestat în Georgia, au anunțat autoritățile locale.
Acum 8 ore
16:50
Direcția inversă. O prezentatoare TV americană a demisonat, protestând că a fost suspendată pentru omagierea lui Charlie Kirk # StirileProtv.ro
O prezentatoare de televiziune din Illinois a demisionat de la un post local afiliat ABC ca o formă de protest după a fost suspendată, susține ea.
16:20
Premieră în Parlamentul European. Ursula von der Leyen, vizată de două moțiuni de cenzură. Când vor fi dezbătute # StirileProtv.ro
Parlamentul European va dezbate și apoi va vota două moțiuni de cenzură împotriva Ursulei von der Leyen în cadrul sesiunii plenare din 6-9 octombrie, potrivit unui e-mail intern al președintei Parlamentului, Roberta Metsola, consultat de POLITICO.
16:10
Mirii și darul de nuntă scapă de verificările Fiscului. Instituția „vânează” mica evaziune fiscală din piețe și restaurante # StirileProtv.ro
Șeful ANAF a declarat că instituția pe care o conduce nu îşi propune să verifice mirii şi darul de nuntă, ci vrea să-i identifice pe cei care încasează banii pentru organizarea nunţilor şi care trebuie să declare aceste sume.
