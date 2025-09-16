Ce facem astăzi, 17 septembrie 2025, în Timișoara?

17:50

Hub-ul medical interdisciplinar din Iulius Town continuă să se dezvolte prin deschiderea de noi centre specializate. Recent, Scanexpert a inaugurat în cadrul Iulius Town un nou Centru de Excelență, unde pacienții au acces la o gamă completă de servicii de imagistică medicală avansată și investigații specializate dedicate sănătății femeii. Aceasta este cea de-a doua clinică Scanexpert din Iulius Town, iar investiția în cele două centre a fost de peste 6 milioane de euro. Clinica este dotată cu un echipament RMN Siemens Magnetom Vida 3T, unic în partea de sud - vest a României, care personalizează automat investigația în funcție de anatomia pacientului și oferă imagini de înaltă rezoluție într-un timp foarte scurt.