Ce facem astăzi, 17 septembrie 2025, în Timișoara?

Posibile rămășițe umane, găsite într-o baltă privată din Sacoșu Mare. Poliția a deschis dosar penal # Timis Online
Descoperire macabră într-o gospodărie din Sacoșu Mare: fragmente osoase ce par a fi umane au fost găsite într-o baltă privată cu pești. Poliția a deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, iar rămășițele au fost trimise la expertiză medico-legală.
20:30
Zeci de elevi timișoreni din școli de masă și speciale participă la evenimentul „Orașul care se simte” # Timis Online
Joc, cultură și incluziune pentru elevii timișoreni. Asociația Timișoara Bikers - TB 2007, în parteneriat cu șase școli timișorene, organizează evenimentul „Orașul care se simte”, parte a programului Școli creative 2025, în data de 19 septembrie.
19:40
Din Penitenciar... la teatru. „Zeii Olimpului” aduși în prezent într-un spectacol la Timișoara # Timis Online
O nouă piesă de teatru realizată în parteneriat cu Penitenciarul Timișoara, de către Asociația Teatru pentru Tine, regizată de Marius Lupoian, va putea fi vizionată de către spectatori la habitat B1 din incinta Bastion.
17:50
Scanexpert a deschis în Iulius Town Timișoara un nou Centru de Excelență în Imagistică Medicală și Senologie, unic în sud-vestul României # Timis Online
Hub-ul medical interdisciplinar din Iulius Town continuă să se dezvolte prin deschiderea de noi centre specializate. Recent, Scanexpert a inaugurat în cadrul Iulius Town un nou Centru de Excelență, unde pacienții au acces la o gamă completă de servicii de imagistică medicală avansată și investigații specializate dedicate sănătății femeii. Aceasta este cea de-a doua clinică Scanexpert din Iulius Town, iar investiția în cele două centre a fost de peste 6 milioane de euro. Clinica este dotată cu un echipament RMN Siemens Magnetom Vida 3T, unic în partea de sud - vest a României, care personalizează automat investigația în funcție de anatomia pacientului și oferă imagini de înaltă rezoluție într-un timp foarte scurt.
17:00
Fritz își explică vizita în China. „Mă doare fix în paișpe de ce crede Realitatea Plus” # Timis Online
Dominic Fritz, primarul Timișoarei și președintele USR, a fost în concediu timp de două săptămâni în China. Pentru că a fost criticat în cadrul unei emisiuni TV, acesta a ieșit cu o postare în care explică motivul deplasării sale: a vizitat familia soției, pentru că nu a apucat să îi vadă rudele de mult timp.
16:10
Proiectul de regenerare urbană a Pieței Traian intrase într-un impas după ce prima licitație a fost anulată deși s-au înscris doi ofertanți, dar ar fi fost găsite erori în documentațiile depuse. Primăria Timișoara a reluat procedura, iar de această dată s-au înscris patru asocieri de firme.
15:50
Cunoscutul actor și regizor american Robert Redford a murit marți la vârsta de 89 de ani, informează Reuters.
15:50
Un timișorean de 36 de ani a fost reținut de poliție după ce a fost prins în locuința mamei sale, deși avea interdicție să se apropie de ea. Ordinul de protecție fusese emis cu doar o zi înainte.
14:30
Primăria Timișoara caută o firmă care să îi instaleze un sistem de turnichete la intrarea în sediul principal și în fostul sediu al DFMT, care să crească securitatea în instituție, dar să facă și pontajul angajaților. La licitație, până la termenul din 15 septembrie, a depus ofertă o singură firmă.
14:10
MCS Models Timisoara și Rotaract Opera Timișoara transformă moda în solidaritate la Off Opera Fashion Fair 2025 # Timis Online
Grădina Iulius Town din Timișoara a devenit, pentru o seară, scena unde frumusețea, eleganța și generozitatea s-au împletit într-un spectacol memorabil. Off Opera Fashion Fair 2025, organizat de Rotaract Opera Timișoara și MCS Models Timisoara, a fost mai mult decât un eveniment de modă – a fost un gest de solidaritate dedicat Asociației Nevăzătorilor Timiș-Caraș Severin.
13:40
Studiu: doar bucureștii pierd mai mult timp în trafic decât timișorenii. S-au schimbat și orele de vârf # Timis Online
Institutul pentru Orașe Vizionare a realizat și în acest an un „Indexul de Trafic” în care analizează situația în București și municipiile reședință de județ. Timișoara este, în 2025, pe locul 2 la timpul pierdut în trafic, după București. Șoferii timișoreni pierd, în medie, 9,6 zile anual la volan. Realizatorii studiului remarcă și câteva schimbări de tendințe, în special în privința așa-numitelor „ore de vârf”.
13:20
Acum exact 189 de ani, în 16 septembrie 1836, domnitorul Alexandru Ghica a instituit leul ca monedă a Țării Românești. În 1867, cu 1 leu puteai cumpăra zece pâini, doi litri și jumătate de vin, trei kilograme de carne și cartofi cu sacul. Astăzi, în 2025, cu 1 leu poți lua o chiflă simplă, o roșie, o banană sau un set de agrafe.
13:10
13:00
A fost serios afectat traficul în zona podului de la Tapia. Structura podului a cedat după ce un TIR a încercat să-l traverseze.
12:20
De ce nu se mai fac campanii pentru deșeuri voluminoase în Timișoara? Noi contre între PMT și ADID # Timis Online
Relația dintre Primăria Timișoara și ADID Timiș, entitatea care gestionează deșeurile din județ, pare tot mai șubredă. După ce reprezentanții celor două instituții s-au certat pe tema facturilor pentru deșeuri vegetale, primarul Dominic Fritz a ieșit cu un nou atac, de această dată din cauza lipsei campaniilor pentru deșeuri voluminoase. Cei de la ADID, însă, spun că este o problemă juridică la mijloc.
11:50
Pe 18 septembrie, poliția vrea o zi fără accidente rutiere. Campanie la nivel național # Timis Online
În perioada 16-22 septembrie 2025, polițiștii rutieri din România desfășoară o campanie de informare și prevenire în trafic, parte a inițiativei europene ROADPOL – Safety Days, cu scopul de a reduce accidentele.
11:40
Ce se întâmplă la Lugoj, unde lucrările la Podul de Fier au fost oprite. Alte proiecte afectate # Timis Online
Au stagnat, s-au oprit, s-au reluat și iarăși au fost oprite. Este vorba despre lucrările la Podul de Fier din Lugoj, care ar fi trebuit să fie finanțate prin Programul Anghel Saligny. Primarul Lugojului, Călin Dobra, a explicat ce se întâmplă cu obiectivul.
11:40
Călin Georgescu, trimis în judecată pentru complicitate la tentativă de lovitură de stat # Timis Online
Fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu a fost trimis în judecată de Parchetul General pentru complicitate la tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, au declarat, marți, pentru AGERPRES, surse judiciare.
11:30
Summit al orașelor europene la Timișoara. Ce primari și miniștri au confirmat prezența # Timis Online
Pe 30 septembrie, capitala Banatului va găzdui „Timișoara Cities Summit”. Au confimat prezența la eveniment reprezentanți ai 15 țări, de la primari ai unor capitale europen, la reprezentanți ai instituțiilor Uniunii Europene, ambasadori, politicieni, analiști și comentatori politici.
11:00
Fostul Ștrand Termal nu a fost redeschis de primărie nici în această vară. Reintrat în posesia municipalității în primăvara anului trecut, acesta ar fi trebuit deschis, potrivit declarațiilor de atunci, după câteva luni. Au trecut două veri, acesta a trecut de la primărie la Horticultura și înapoi, iar în prezent bazinele și spațiile interioare și exterioare arată, parcă, mai rău ca oricând.
10:50
Copii trimiși la cerșit la terasele din Complexul Studențesc din Timișoara. Mama, cercetată penal # Timis Online
O femeie din Timișoara este cercetată penal după ce a fost prinsă în timp ce își folosea copiii minori pentru a cerși pe terasele din Complexul Studențesc. Cazul a fost descoperit în urma unei acțiuni a polițiștilor desfășurată pentru menținerea ordinii publice în complex.
09:20
Atenție la mașinile cumpărate cu bani prin Programul Rabla! Peste 200 de alerte de risc major pentru autoturisme # Timis Online
Odată cu relansarea Programului Rabla, InfoCons – Protecția Consumatorilor atrage atenția că înainte de a vă lua o mașină trebuie să verificați dacă nu există alerte europene de risc major pentru marca respectivă.
08:50
Diastaza abdominală (sau diastasis recti) este o afecțiune care apare atunci când mușchii drepți abdominali – cei care formează „pătrățelele” – se depărtează >2 cm pe linia mediană, pentru că țesutul conjunctiv care îi leagă (linia albă) se subțiază și se întinde.
08:50
În 17 septembrie, de la ora 10:00, la Monumentul Eroilor, aflat pe strada Bega din comuna Giroc, vor fi comemorați eroii care și-au dat viața pentru apărarea localității.
08:30
Marți, 16 septembrie, au loc mai multe lucrări realizate de SDM Timișoara care vizează reparații rutiere.
20:10
Mantas: premieră unui spectacol independent despre un regizor lituanian ucis de ruși în Ucraina, la Timișoara # Timis Online
La sfârșitul acestei săptămâni va avea loc, la Timișoara, premiera spectacolului Mantas, scris și regizat de Bogdan Sărătean, „o producție complexă care îmbină arta teatrală cu elemente media și de arte vizuale”, anunță realizatorii proiectului.
20:00
Două zile de party, trei scene, mix de genuri muzicale. Festivalul UNIVIBES by UVT deschide noul an universitar # Timis Online
Anul universitar 2025/2026 se deschide la Universitatea de Vest din Timișoara cu un festival. La UNIVIBES by UVT vor urca pe scenă mai mulți artiști, iar intrarea este liberă pentru toți timișorenii.
18:10
Sute de patrule, zeci de filtre și peste 100.000 de lei în amenzi, în „zona specială de siguranță” de la Gara de Nord # Timis Online
Între 13 august și 13 septembrie, zona Gării de Nord din Timișoara a fost instituită o „zonă specială de siguranță publică”. Astfel, timp o lună, a crescut prezența forțelor de ordine în zonă, lucru care a dus la sute de patrule mixte, zeci de filtre și, per total, la amenzi de peste 130.000 de lei.
17:30
15:30
Primăria Timișoara anunță că programul de întreținere a spațiilor verzi din oraș vor continuă cu cele din zona stadionului „Dan Păltinișanu” și din Calea Șagului. Până acum, s-a intervenit și în Circumvalațiunii, Odobescu, Tipografilor și Calea Martirilor.
15:20
14:20
13:40
Calculatoare recondiționate pentru școlile și ONG-urile din comunități vulnerabile. Se fac înscrieri # Timis Online
2.000 de calculatoare recondiționate vor ajunge în școli, organizații neguvernamentale și instituții sociale din comunități defavorizate. Inițiativa aparține Asociației Ateliere Fără Frontiere, care lansează a doua ediție din acest an a programului Dăm Click pe România.
13:20
Nu mai puțin de 11 oferte la licitația CJT pentru cele două sensuri giratorii de la Sacoșu Turcesc și Albina # Timis Online
Consiliul Județean Timiș vrea să amenajeze două sensuri giratorii pe DJ592, drumul care leagă Timișoara de Buziaș – unul la Buziaș și unul la Sacoșu Turcesc. A lansat licitația la mijlocul lunii august și, timp de aproape o lună, 11 ofertanți s-au înscris la licitația pentru contractul de peste 2 milioane de euro, cu TVA.
13:10
O șansă excelentă pentru tinerii dramaturgi: se caută texte de teatru, proaspete și nepublicate anterior, pentru „Dramaturgia la timpul prezent” - noul proiect al Fundației Culturale Camil Petrescu, pentru susținerea dramaturgiei contemporane românești. Competiția literară include și lecturi performative, unde publicul va decide câștigătorul.
13:00
„Înveselim și răsfățăm bunicii” cu bunătăți și cărți. Alătură-te unei noi campanii dedicată vârstnicilor în Timiș # Timis Online
Campania „Înveselim și răsfățăm bunicii”, inițiată de comunitatea„ Less is more” va avea loc și în această toamnă fiind prilejuită de Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice, sărbătorită anual în 1 octombrie.
12:20
Bărbat prins băut la volan de două ori în aceeași zi, deși avea permisul suspendat, la Timișoara # Timis Online
Un bărbat de 41 de ani din Timișoara a fost reținut de poliție după ce a fost prins de două ori, în aceeași zi, conducând sub influența alcoolului. Deși avea permisul suspendat, acesta s-a urcat din nou la volan la doar câteva ore după primul incident.
11:50
Cooperativa „Munca în zadar”. Autoritățile și voluntarii fac curățenie, însă deșeurile reapar în diverse locuri din Timișoara # Timis Online
Artur Martin, voluntarul care face curățenie în Timișoara și i-a impresionat pe mulți cu spiritul său civic, a tras o concluzie după câteva acțiuni. Astfel, în locurile în care se aruncă ilegal gunoaie se face curățenie, dar acestea reapar, uneori chiar în următoarea zi. Poliția Locală transmite că patrulează în zonele vizate.
11:30
VIDEO. Un adolescent de 16 ani a provocat un accident la Ohaba Forgaci. Permis reținut 90 de zile # Timis Online
Un minor de 16 ani care conducea o motocicletă a provocat un accident la intersecția drumului județean DJ592T cu un drum secundar, în localitatea Ohaba Forgaci. Din fericire, nu au fost victime, însă adolescentului i-a fost reținut permisul de conducere pentru 90 de zile.
11:20
Daniel Idolu, fost director al Aeroportului Internațional Timișoara, trimis în judecată de DNA # Timis Online
Daniel Idolu, fost director al Aeroportului Internațional Timișoara, alături de alți politicieni din fosta conducere au fost trimiși în judecată de Direcția Națională Anticorupție - Serviciul Teritorial Timișoara (DNA).
09:20
Se fac înscrieri, în Timiș, pentru Gala Inovației și Performanței în Învățământul Dual # Timis Online
Meritele și rezultatele deosebite ale elevilor, absolvenților, profesorilor și companiilor vor fi recunoscute public la Gala Inovației și Performanței în Învățământul Dual – „Dualul contează. Meseria construiește România Viitorului”.
09:20
CNAIR a semnat contractul pentru construcţia lotului 2 al Drumului Expres Arad – Oradea cu asocierea Onur Taahhut Tasimacilik Insaat Ticaret VE Sanayi AS (Turcia) - Straco Holding SRL (România). Contractul are o valoare de 2,76 miliarde de lei (fără TVA).
08:50
Anca Lolescu, director BRCT Timișoara: „Provocările sunt legate de dorința de a face lucrurile în fiecare zi mai bune” # Timis Online
Anca Lolescu este directorul executiv al Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră (BRCT) Timișoara. Instituția pe care o coordonează va aniversa în curând 20 de ani de la înființare.
08:30
Unic la Timișoara. De la Beijing la Viena, soluții globale pentru România: Târgul RoEnergy, 1-3 octombrie # Timis Online
08:10
Luni, 15 septembrie, au loc mai multe lucrări realizate de SDM Timișoara care vizează reparații rutiere.
08:10
15 septembrie – Ziua dedicată Sfântului Iosif cel Nou de la Partoș, ocrotitorul Banatului # Timis Online
Banatul își cinstește ocrotitorul spiritual luni, 15 septembrie, zi închinată Sfântului Ierarh Iosif cel Nou de la Partoș, mitropolit al Timișoarei și făcător de minuni. Moaștele sale, aduse în 1956 de la Mănăstirea Partoș, se află la Catedrala Mitropolitană din Timișoara, care își sărbătorește astfel al doilea hram.
