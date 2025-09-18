Bozankaya, singura firmă dispusă să livreze tramvaiele scurte pentru linia 7. În schimb, concurență la autobuze
Timis Online, 18 septembrie 2025 17:50
Primăria Timișoara a lansat licitații atât pentru tramvaie, cât și pentru autobuze noi. La cea pentru tramvaie scurte, s-a înscris doar Bozankaya, cea care a produs și modelele lungi. Pentru autobuzele electrice, însă, e concurență serioasă: sunt cinci oferte, inclusiv de la Karsan, cei care au livrat deja 44 de bucăți în orașul de pe Bega.
• • •
Alte ştiri de Timis Online
Acum 30 minute
17:50
Bozankaya, singura firmă dispusă să livreze tramvaiele scurte pentru linia 7. În schimb, concurență la autobuze # Timis Online
Primăria Timișoara a lansat licitații atât pentru tramvaie, cât și pentru autobuze noi. La cea pentru tramvaie scurte, s-a înscris doar Bozankaya, cea care a produs și modelele lungi. Pentru autobuzele electrice, însă, e concurență serioasă: sunt cinci oferte, inclusiv de la Karsan, cei care au livrat deja 44 de bucăți în orașul de pe Bega.
Acum o oră
17:20
Elevii Liceului „Ion Vidu” din Timișoara vor reprezenta județul Timiș și România pe marile scene ale muzicii clasice europene. Ei vor susține concerte în Grecia și în Austria.
Acum 2 ore
16:40
O nouă ediție a evenimentului Picnic în Pusta Banatului va avea loc în comuna Otelec la finele săptămânii viitoare. Organizatorii au pregătit un program bogat, între orele 11 și 21, în livada cu meri de la Casa vânătorilor, aflată pe str. Principală nr. 221.
Acum 4 ore
16:10
Restricții de trafic în mai multe zone din Timișoara în următoarea perioadă. Unele sunt valabile câteva luni # Timis Online
Comisia de circulație a Primăriei Timișoara a avizat mai multe restricții de circulație care se aplică începând de zilele viitoare. Unele se și termină în curând, dar altele țin până în noiembrie sau decembrie. Motivele impunerii acestor măsuri sunt lucrările la infrastructura rutieră și la rețelele de apă, dar și un eveniment sportiv.
15:40
Patru firme vor să facă SF-ul drumului de legătură dintre Ghiroda și viitoarea autostradă Timișoara – Moravița # Timis Online
Licitația CJ Timiș pentru desemnarea unui proiectant care să facă studiului de fezabilitate al „drumului de legătură DN 6 (Ghiroda) - DJ 592 (Albina, nod Autostrada A9)” a atras patru oferte, într-un interval mai mic de două săptămâni.
14:30
Licitație pentru dotarea cu mobilier a „primei creșe construite în Timișoara după zeci de ani” # Timis Online
Creșa de pe Bogdăneștilor, pentru a cărei construire există contract încă de la finalul anului 2021, încă nu a fost deschisă, deși înțelegerea stipula un termen de un an și opt luni. Acum, Primăria Timișoara a lansat licitația pentru dotarea acesteia.
14:20
Programul Rabla Auto revine în 2025 cu un buget majorat și noi condiții pentru românii care vor să înlocuiască mașinile vechi cu unele mai puțin poluante. Înscrierile încep la sfârșitul lunii septembrie.
14:20
Cursuri în trei schimburi la școala din Dudeștii Noi, după incendiul izbucnit la o anexă din curtea bisericii # Timis Online
După incendiul izbucnit joi la o anexă folosită de școală în curtea bisericii din Dudeștii Noi, 35 de elevi și patru cadre didactice s-au evacuat în siguranță. Clădirea afectată este deja în reparații, iar până la finalizarea lucrărilor, cursurile continuă în trei schimburi pentru a asigura siguranța copiilor.
Acum 6 ore
14:10
Nepotul lui Gheorghe Dincă, un tânăr de 24 de ani, a fost reținut de polițiștii arădeni după ce a făcut scandal în gara din municipiu.
12:30
Noua clădire a Spitalului de Copii din Timișoara, la care se lucrează de peste 10 ani, se inaugurează în această lună # Timis Online
Într-un final, noua clădire a Spitalului de Copii „Louis Țurcanu” va putea fi dată în folosință. La aceasta se lucrează încă din 2014, iar spre finalul acestei luni ar urma să poată fi primiți primii pacienți. Miercuri, consilierii locali au aprobat, printre altele, și trecerea clădirii de la primărie la spital.
12:20
Un pensionar din Timiș a avut mare noroc că portofelul pierdut a fost găsit de polițiști locali # Timis Online
Un portofel cu acte, carduri și bani găsit de polițiștii locali a fost înapoiat proprietarului. Este vorba despre un pensionar în vârstă de 72 de ani din Giulvăz.
Acum 8 ore
12:00
Cuplul Macron va prezenta dovezi în fața unei instanțe americane pentru a dovedi că Brigitte este femeie # Timis Online
Președintele Franței, Emmanuel Macron, și soția sa, Brigitte, intenționează să prezinte dovezi fotografice și științifice în fața unei instanțe din Statele Unite pentru a demonstra că Brigitte este femeie, a declarat avocatul cuplului, Tom Clare, pentru postul de radio BBC, informează Agerpres.
11:50
COMUNA DUMBRĂVIŢA, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare revizuite de către ANMAP, pentru proiectul „Extinderea reţelelor de apă uzată și a reţelelor de distribuţie a apei din localitatea Dumbrăviţa, judeţul Timiș” propus a fi amplasat în comuna Dumbrăviţa, intravilan, domeniul public, jud. Timiș.
11:30
Primăria Timișoara anunță că o suprafața de peste 500 de metri pătrați de pe bulevardul General Ion Dragalina, ocupată în prezent de garaje, va fi transformată într-o parcare cu „spațiu modern, cu trotuare, alei și piste de biciclete, conectate la rețeaua stradală și la traseele velo”.
11:30
Potrivit unor informații pe surse apărute în presa națională, USR va prelua de la PSD prefectura de Timiș, așa cum se vehicula încă de acum câteva săptămâni. Dominic Fritz, președintele USR, a confirmat pentru Tion informația. Potrivit acestuia, decizia va fi oficializată în câteva săptămâni.
11:20
O explozie puternică urmată de un incendiu a zguduit joi dimineață o locuință de pe strada Gheorghe Barițiu din Timișoara. Un bărbat a suferit arsuri și a fost preluat de echipajele medicale.
10:40
Ceasul de pe Catedrala Mitropolitană s-a defectat. Specialiștii de la Politehnică încearcă să remedieze situația # Timis Online
Catedrala Mitropolitană din Timișoara, cel mai mare edificiu religios din oraș, nu mai are, momentan, un ceas funcțional. Defecțiunea orologiului a survenit în timpul furtunii din noaptea Hramului Sf. Iosif cel Nou de la Partoș.
Acum 12 ore
09:00
Un sfert de secol de cultură la Târgul Meșterilor Populari de la Muzeul Satului Bănățean. „Un popor care nu are tradiții, nu are nici identitate” # Timis Online
În acest weekend, în 20 și 21 septembrie, Muzeul Satului Bănățean din Timișoara devine din nou locul unde tradițiile prind viață. Târgul Meșterilor Populari a ajuns la ediția cu numărul XXV, ceea ce reprezintă un sfert de veac de întâlniri între public și meșteri autentici din toate zonele țării.
09:00
VIDEO. O nouă ediție a Festivalului Vânătorilor și Pescarilor Timișeni la Pădurea Verde # Timis Online
O nouă ediție a Festivalului Vânătorilor și Pescarilor Timișeni are loc sâmbătă, 20 septembrie, la Pădurea Verde.
08:40
Joi, 18 septembrie, au loc mai multe lucrări realizate de SDM Timișoara care vizează reparații rutiere.
Acum 24 ore
17 septembrie 2025
20:50
Opera în concert Oedip deschide, cu 200 de artiști pe scenă, stagiunea simfonicăla Timișoara # Timis Online
Stagiunea simfonică 2025/2026 la Timișoara începe cu o capodoperă a muzicii românești: opera Oedip, de George Enescu, se va auzi la Sala Capitol, sub conducerea dirijorală a maestrului Gabriel Bebeșelea.
19:40
PROGRAM. Muzică, dansuri tradiționale și preparate delicioase la Festivalul Minorităților MulticulTiM # Timis Online
În 19 și 20 septembrie, în Piața Libertății și Piața Sf. Gheorghe, Casa de Cultură a Municipiului Timișoara va organiza MulticulTIM – Festivalul Minorităților Etnice. Noutatea acestei ediții este „Sufrageria Multiculti”, unde vizitatorii sunt invitați să descopere bucate tradiționale, pregătite cu gust și autenticitate ca la mama acasă.
19:20
Festivalul de film și cultură balcanică Taifas oferă cinefililor, la Timișoara, șansa de a vedea prima retrospectivă Radu Jude organizată în România. În cadrul retrospectivei, publicul va putea vedea pentru prima dată la un loc toate scurtmetrajele regizorului, reunite într-un singur calup, alături de mediumetrajele sale și de mult așteptata avanpremieră a filmului Dracula, anunță Dana Sarmeș, președinta Asociației Culturale Contrasens.
Ieri
17:40
Pentru a-și diminua cheltuielile cu partea de proiectare a investițiilor, Primăria Timișoara vrea să își înființeze propria firmă – Atelierul de Proiectare Timișoara SRL. Despre această propunere, primarul vorbea încă de la începutul anului trecut, dar acum ideea a ajuns transpusă într-un proiect de hotărâre care va ajunge pe masa consilierilor locali.
17:00
O anexă din curtea unei biserici din Dudeștii Noi, unde învățau zeci de copii, cuprinsă de flăcări # Timis Online
Miercuri, 17 septembrie, pompierii timișeni au fost alertați în jurul orei 16:15 că un incendiu a izbucnit la o anexă, în comuna Dudeștii Noi.
16:50
Bătaie între vecini pe o stradă din Timișoara. Doi bărbați au ajuns la poliție după conflict # Timis Online
O ceartă între patru vecini a degenerat sâmbătă, 13 septembrie, într-o bătaie în toată regula. Incidentul s-a petrecut pe strada Gheorghe Ionescu din Timișoara.
16:30
British International School of Timișoara în top 5% școli International Baccalaureate din lume # Timis Online
La doar șase ani de la deschidere, British International School of Timișoara (BIST) s-a afirmat ca un reper al excelenței academice - prin rata de promovabilitate de 100% la Bacalaureatul International, cel mai complex si dificil tip de bacalaureat din lume, scoala din Timisoara se află în top 5% al școlilor International Bacalaureat din lume. Această performanță confirmă standardele exigente, munca elevilor și recunoașterea internațională a dezvoltării acestei școli.
16:00
Sprijin financiar din partea primăriei pentru un elev timișorean performant la matematică # Timis Online
Dragoș-Mihai Popuțe, elev în clasa a X-a la Liceul Teoretic „Grigore Moisil” a participat, și în acest an, la APEX-Maths, o tabără de excelență la matematică. Primăria Timișoara îi va oferi un stimulent de 7.500 de lei pentru a acoperi costurile aferente participării.
15:20
Alexandru Iovescu, vicepreședintele Consiliului Județean Timiș, a anunțat că va fi creat un hub județean pentru tineri. Va fi un loc unde profesioniștii îi vor consilia, forma și ghida către oportunități pe tinerii din Timiș.
15:10
Educatoarea acuzată că a lăsat nesupravegheat copilul care a murit înecat într-un iaz din Timișoara, arestată preventiv # Timis Online
Educatoarea acuzată că a lăsat nesupravegheat un copil de 1 an și 8 luni, care a murit înecat într-un iaz din Timișoara, a fost arestată preventiv pentru 30 de zile, după ce Tribunalul Timiș a admis contestația formulată de procurori.
14:10
Dumbrăvița are, de la finalul lunii august, primul centru de colectare cu aport voluntar (CAV) realizat cu bani din PNRR. Acum, primăria comunei caută un operator căruia să îi concesioneze administrarea centrului.
14:00
Pielea, cel mai mare organ al corpului uman, este în permanență expusă factorilor de mediu, microorganismelor și proceselor interne. Ea nu reprezintă doar o barieră fizică de protecție, ci și un element activ al sistemului imunitar. Numeroase boli afectează atât integritatea pielii, cât și funcționarea mecanismelor imune, provocând dezechilibre cu impact semnificativ asupra sănătății generale. Înțelegerea acestor afecțiuni, a cauzelor și a opțiunilor de tratament este esențială pentru diagnosticarea precoce și gestionarea lor eficientă.
12:30
Consilierii locali din Timișoara au aprobat, miercuri, un nou proiect de hotărâre prin care sunt virați bani din bugetul local către Colterm – de această dată, este vorba despre 20 de milioane de lei. Din nou, sunt invocate pierderile tehnologice suferite de companie acum doi ani.
12:00
La 81 de ani de la eliberarea Timișoarei, jandarmii căzuți în luptele din septembrie 1944 au fost comemorați prin ceremonii organizate în mai multe localități din județ. 35 de jandarmi și-au pierdut viața apărând orașul și comunitatea locală în timpul confruntărilor cu trupele germane.
12:00
Târgul Imobiliar Timișoara TIT revine la Iulius Town cu oferte și premii. Vino să-ți găsești locuința mult visată! # Timis Online
Veste bună pentru persoanele aflate în căutarea unui apartament sau a unei case! Târgul Imobiliar Timișoara (TIT) revine la Iulius Congress Hall în octombrie cu oportunități, reduceri și oferte exclusive.
11:40
Cinci decenii în slujba endocrinologiei. Prof. dr. med. Ioana Zosin, omagiată de UMF Timișoara # Timis Online
Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara pregătește un eveniment în cadrul căruia prof. dr. med. Ioana Zosin va aniversa 50 de ani în slujba endocrinologiei.
11:00
Amenzi de aproape un milion de lei pentru șoferii timișoreni care au parcat pe locurile persoanelor cu dizabilități # Timis Online
În primele opt luni și jumătate ale anului, polițiștii locali din Timișoara au depistat peste 370 de situații în care locurile de parcare destinate persoanelor cu dizabilități erau ocupate ilegal. Amenzile au fost de peste 950.000 de lei.
10:00
Daniela Otu, inspector școlar pentru managementul resurselor umane, a murit marți seara. Anul trecut, întreaga comunitate s-a mobilizat să-i doneze bani după ce a fost diagnosticată cu cancer mamar metastazat.
09:30
Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș, beneficiar și lider de parteneriat, împreună cu Fundația „Centrul de Afaceri și Meserii Eurotraining” și Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Vrancea - parteneri, anunță demararea unor noi serii de cursuri cu accent pe dezvoltarea competențelor digitale și actualizarea cunoștințelor legislative în domeniul resurselor umane, organizate gratuit în cadrul Proiectului ECOTECH-Integrarea competențelor ecologice și digitale în vederea dezvoltării sustenabile în Regiunea Vest și Sud Est, cod SMIS 310939, co-finanțat de Fondul Social European prin Programul Educație și Ocupare (PEO) 2021-2027.
09:30
Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș se alătură rețelei Enterprise Europe Network pentru sprijinirea IMM-urilor din regiune # Timis Online
Începând cu luna iulie 2025, Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș face parte din prestigioasa rețea Enterprise Europe Network (EEN), în cadrul consorțiului Ro Boost SMEs, alături de partenerii: Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, Tehimpuls – Centrul Regional de Inovare și Transfer Tehnologic și Universitatea din Craiova.
09:20
Între 18 și 27 septembrie, Galeria Armonii Cromatice și Asociația Prezent îi invită pe timișoreni să vadă pagini inedite ale istoriei Banatului. Acestea vor fi prezentate în expoziția de presă veche Cuvântul Satelor.
09:10
Tyler Robinson, suspectul acuzat de uciderea lui Charlie Kirk. Procurorul cere pedeapsa cu moartea # Timis Online
Tyler Robinson, presupusul ucigaș al influencerului conservator american Charlie Kirk, a fost inculpat pentru asasinat, a anunțat marți procurorul local Jeffrey Gray, precizând că va solicita pedeapsa cu moartea, relatează AFP.
09:00
Miercuri, 17 septembrie, au loc mai multe lucrări realizate de SDM Timișoara care vizează reparații rutiere.
09:00
Lugojenii vor beneficia de condiții moderne de transport public. Inițiativă pentru elevii din comunele periurbane # Timis Online
Primăria Lugoj are în lucru crearea unei autobaze cu stații electrice pentru alimentarea celor zece autobuze electrice cumpărate anul acesta.
16 septembrie 2025
20:40
Posibile rămășițe umane, găsite într-o baltă privată din Sacoșu Mare. Poliția a deschis dosar penal # Timis Online
Descoperire macabră într-o gospodărie din Sacoșu Mare: fragmente osoase ce par a fi umane au fost găsite într-o baltă privată cu pești. Poliția a deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, iar rămășițele au fost trimise la expertiză medico-legală.
20:30
Zeci de elevi timișoreni din școli de masă și speciale participă la evenimentul „Orașul care se simte” # Timis Online
Joc, cultură și incluziune pentru elevii timișoreni. Asociația Timișoara Bikers - TB 2007, în parteneriat cu șase școli timișorene, organizează evenimentul „Orașul care se simte”, parte a programului Școli creative 2025, în data de 19 septembrie.
19:40
Din Penitenciar... la teatru. „Zeii Olimpului” aduși în prezent într-un spectacol la Timișoara # Timis Online
O nouă piesă de teatru realizată în parteneriat cu Penitenciarul Timișoara, de către Asociația Teatru pentru Tine, regizată de Marius Lupoian, va putea fi vizionată de către spectatori la habitat B1 din incinta Bastion.
Mai mult de 2 zile în urmă
17:50
Scanexpert a deschis în Iulius Town Timișoara un nou Centru de Excelență în Imagistică Medicală și Senologie, unic în sud-vestul României # Timis Online
Hub-ul medical interdisciplinar din Iulius Town continuă să se dezvolte prin deschiderea de noi centre specializate. Recent, Scanexpert a inaugurat în cadrul Iulius Town un nou Centru de Excelență, unde pacienții au acces la o gamă completă de servicii de imagistică medicală avansată și investigații specializate dedicate sănătății femeii. Aceasta este cea de-a doua clinică Scanexpert din Iulius Town, iar investiția în cele două centre a fost de peste 6 milioane de euro. Clinica este dotată cu un echipament RMN Siemens Magnetom Vida 3T, unic în partea de sud - vest a României, care personalizează automat investigația în funcție de anatomia pacientului și oferă imagini de înaltă rezoluție într-un timp foarte scurt.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.