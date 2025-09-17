Boieria la români: o comună are 400 de cetățeni cu certificat de handicap dintr-un total de 6000 de cetățeni
Impact.ro, 17 septembrie 2025 01:00
Este vorba de comuna Ciorani din Prahova. Cei 400 de cetățeni cu certificat de handicap au început să fie reverificați. Unii recunosc deja presei că singurul handicap de care suferă e fobia față de angajatori. […] The post Boieria la români: o comună are 400 de cetățeni cu certificat de handicap dintr-un total de 6000 de cetățeni appeared first on IMPACT.ro.
• • •
Alte ştiri de Impact.ro
Acum 2 ore
01:00
Boieria la români: o comună are 400 de cetățeni cu certificat de handicap dintr-un total de 6000 de cetățeni # Impact.ro
Este vorba de comuna Ciorani din Prahova. Cei 400 de cetățeni cu certificat de handicap au început să fie reverificați. Unii recunosc deja presei că singurul handicap de care suferă e fobia față de angajatori. […] The post Boieria la români: o comună are 400 de cetățeni cu certificat de handicap dintr-un total de 6000 de cetățeni appeared first on IMPACT.ro.
Acum 4 ore
22:40
Emil Boc, primarul din Cluj, nu și-a permis să își cumpere casă în Cluj. Un al doilea job la privat i-ar prinde bine # Impact.ro
Domnul Emil Boc se plânge în videoul de aici că a avut 100.000 de euro și cu banii ăștia nu și-a permis să își ia casă în Cluj și nici în zona metropolitană. Așa că […] The post Emil Boc, primarul din Cluj, nu și-a permis să își cumpere casă în Cluj. Un al doilea job la privat i-ar prinde bine appeared first on IMPACT.ro.
Acum 6 ore
20:50
Băsescu i-a transmis ambasadorului rus să meargă repede la Parchetul General, fiindcă acolo e un OZN rusesc: CG # Impact.ro
După ce, ieri, ambasadorul rus la București a luat România la mișto spunând că drona care ne-a violat spațiul aerian era un OZN, azi Băsescu i-a întors-o: ”Cum stăm cu aroganţa Domnule Ambasador? Depozite de […] The post Băsescu i-a transmis ambasadorului rus să meargă repede la Parchetul General, fiindcă acolo e un OZN rusesc: CG appeared first on IMPACT.ro.
Acum 12 ore
17:30
„Drona avea ceva înăuntrul ei care, nepunând mâna pe ea, nu putem ști ce avea înăuntru” – a răspuns președintele Nicușor Dan la întrebarea lui Mircea Badea daca drona rusească care a survolulat recent județul […] The post Nicușor Dan, la prima bâlbâială ca președinte. Motivul: nu a pus mâna pe dronă appeared first on IMPACT.ro.
17:20
Ministrul Muncii propune programul Primul loc de muncă: bonus de 1000 de lei lunar pentru tinerii care își păstrează jobul. Invers decât la Rabla # Impact.ro
Florin Manole a prezentat programul Primul loc de muncă, o inițiativă PSD care vizează tinerii fără job și care nu mai sunt la studii. Ideea: dacă își iau primul loc de muncă și îl păstrează […] The post Ministrul Muncii propune programul Primul loc de muncă: bonus de 1000 de lei lunar pentru tinerii care își păstrează jobul. Invers decât la Rabla appeared first on IMPACT.ro.
16:20
Grecia a introdus din 13 septembrie un nou Cod Rutier, cu sancțiuni mai dure pentru comportamente considerate „antisociale”. Printre ele: depășirea vitezei, alcoolul la volan, telefonul în trafic și, surpriză, nefolosirea semnalizării. Cum la noi […] The post În Grecia, șoferii care nu semnalizează vor fi sancționați. Aviz conducătorilor de BMW appeared first on IMPACT.ro.
14:10
Președintele ANAF, Adrian Nicușor Nica, a declarat marți că fostului președinte Klaus Iohannis i s-a solicitat predarea imobilului care nu îi mai aparține și i s-a comunicat suma pe care o datorează din închirierea acestuia. […] The post Iohannis află cum este să nu mai fii președinte. ANAF îi bate la ușă appeared first on IMPACT.ro.
Acum 24 ore
09:00
Juventus – Borussia Dortmund, meci contând pentru prima etapă a fazei principale din Liga Campionilor, este programat, marţi, 16 septembrie 2025, de la ora 22:00, pe Allianz Arena din Torino, şi va fi transmis în […] The post Champions League: Juventus vs Borussia Dortmund – Miza pe „Bătrâna Doamnă” appeared first on IMPACT.ro.
08:40
Champions League: Real Madrid vs Olympique Marseille – Spectacol de gală pe Santiago Bernabeu # Impact.ro
Real Madrid – Olympique Marseille, meci contând pentru prima etapă a fazei principale din Liga Campionilor, este programat, marţi, 16 septembrie 2025, de la ora 22:00, pe Santiago Bernabeu, şi va fi transmis în direct […] The post Champions League: Real Madrid vs Olympique Marseille – Spectacol de gală pe Santiago Bernabeu appeared first on IMPACT.ro.
Ieri
22:00
Există un geniu nevăzut al taxării care vine tot timpul cu idei noi – iar ultima lui idee este taxa pe accesul pe Transfăgărășan. În acest caz, geniul nevăzut al taxelor a lovit prin intermediul […] The post Geniul taxării lovește din nou: taxa pe accesul pe Transfăgărășan appeared first on IMPACT.ro.
20:50
Zilele acestea este la vot în Parlament un proiect de lege, PL – x 219/2025 (https://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=22457) care declarativ ar urmări menținerea a 20% din plajele de pe litoralul românesc “libere de șezlonguri și umbrele”, dar […] The post Exclusiv! Cum vrea un deputat PSD în conflict cu Apele Române să le ia 20% din plaje appeared first on IMPACT.ro.
20:40
Tzancă Uraganul, cel mai căutat manelist pe YouTube, e căutat și de fisc, dar în contabilitate # Impact.ro
Tzancă Uraganul, manelistul cu peste 1,7 miliarde de vizualizări pe YouTube, ar fi generat venituri uriașe între 2020 și 2023: aproximativ 10,5–11 milioane de lei. Doar că mai puțin de jumătate din această ar fi […] The post Tzancă Uraganul, cel mai căutat manelist pe YouTube, e căutat și de fisc, dar în contabilitate appeared first on IMPACT.ro.
20:40
Actorul Victor Rebengiuc renunță la rolul Andre din spectacolul „Tatăl”, de la Teatrul Bulandra. Actorul, în vârstă de 92 de ani, nu va mai urca pe scena Teatrului Bulandra, anunță instituția de spectacole. The post Rebengiuc se retrage la 92 de ani appeared first on IMPACT.ro.
19:10
Apa de pe litoral a ajuns la fel de rece ca apa din București, iar turiștii s-au reorientat spre surf # Impact.ro
Pe litoralul românesc a început să prindă cheag un concurs de surf – asta însemnând că evenimentul a început să atragă concurenți și din alte țări. Concursul are loc atunci când apa mării se răcește […] The post Apa de pe litoral a ajuns la fel de rece ca apa din București, iar turiștii s-au reorientat spre surf appeared first on IMPACT.ro.
15:40
Dorian Popa rămâne acasă cu Cheluțu: nu va executa pedeapsa cu închisoarea primită pentru că a condus fumat # Impact.ro
Dorian Popa a fost condamnat la 8 luni de închisoare după ce a fost prins conducând sub influența substanțelor interzise. Totuși, instanța a decis amânarea executării pedepsei pentru un termen de supraveghere de 2 ani. […] The post Dorian Popa rămâne acasă cu Cheluțu: nu va executa pedeapsa cu închisoarea primită pentru că a condus fumat appeared first on IMPACT.ro.
14:20
Datele publicate de Institutul Național de Statistică arată că aproape 490.000 de români erau șomeri în trimestrul II din 2025. Cel mai grav stă generația tânără: rata șomajului în rândul celor între 15 și 24 […] The post Un sfert dintre tinerii români sunt șomeri. Restul au apucat să emigreze appeared first on IMPACT.ro.
13:50
Daciana Sârbu are un iubit mai tânăr, ceea ce chiar nu contează. Important e ca tipul să nu aibă doctorat # Impact.ro
Daciana Sârbu, fosta sotie a lui Victor Ponta (care a plecat după o jună pasionată de golf), a simțit nevoia să se justifice după ce a apărut într-o poză cu noul ei iubit mai tânăr: […] The post Daciana Sârbu are un iubit mai tânăr, ceea ce chiar nu contează. Important e ca tipul să nu aibă doctorat appeared first on IMPACT.ro.
12:10
June Communications anunță, printr-un comunicat de presă, consolidarea structurii de management. Astfel, compania a ales-o pe Bianca Caragea preia funcția de Operations Manager. Agenția de PR își propune extinderea echipei și atingerea unei cifre de […] The post Câți bani și-a propus să producă până la finalul anului o firmă de PR cu 15 angajați appeared first on IMPACT.ro.
12:00
Ambasada Rusiei: „Drona a fost un OZN”. Hm… Corect spus ar fi fost ORN – Obiect Rusesc Nedoborât # Impact.ro
Ambasada Rusiei la București a reacționat după ce o dronă rusească a pătruns în spațiul aerian al României. Într-o postare pe Facebook, diplomații au încercat să facă mișto de România, spunând că Ministerul Apărării de […] The post Ambasada Rusiei: „Drona a fost un OZN”. Hm… Corect spus ar fi fost ORN – Obiect Rusesc Nedoborât appeared first on IMPACT.ro.
06:10
SuperLiga: Hermannstadt vs Unirea Slobozia – Sibienii, invincibili în faţa ialomiţenilor # Impact.ro
Hermannstadt – Unirea Slobozia, meci contând pentru etapa a 9-a din campionatul României, este programat, luni, 15 septembrie 2025, de la ora 18:00, pe Stadionul Municipal din Sibiu, şi va fi transmis în direct de […] The post SuperLiga: Hermannstadt vs Unirea Slobozia – Sibienii, invincibili în faţa ialomiţenilor appeared first on IMPACT.ro.
06:10
Petrolul – Dinamo, meci contând pentru etapa a 9-a din campionatul României, este programat, sâmbătă, 15 septembrie 2025, de la ora 21:00, pe Stadionul Ilie Oană din Ploieşti, şi va fi transmis în direct de […] The post SuperLiga: Petrolul vs Dinamo – Câinii roşii, cu coada sus! appeared first on IMPACT.ro.
Mai mult de 2 zile în urmă
00:50
Toți credeau că B din FCSB vine de la Becali, dar de fapt vine de la divizia în care va juca echipa în curând # Impact.ro
Însuși Domnul Becali crede că echipa e de Divizia B. Și a și spus-o, după ce au făcut doar egal cu Csikszereda: „Nu avem echipă. Asta e echipă de echipă de Divizia B.” Deci acum […] The post Toți credeau că B din FCSB vine de la Becali, dar de fapt vine de la divizia în care va juca echipa în curând appeared first on IMPACT.ro.
14 septembrie 2025
23:30
Domnul Traian Băsescu este ușor nemulțumit de faptul că cei doi piloți români care au urmărit drona rusească deasupra României nu au doborât intrusul: „Deci, Putin ne trimite o dronă care se plimbă 49 de […] The post Traian Băsescu, spaima flotelor, critică armata că nu a doborât drona rusească appeared first on IMPACT.ro.
22:10
Marketing: George Simion la Londra, la protestul anti-imigrație. Adică la protestul împotriva românilor din Anglia care l-au votat # Impact.ro
George Simion a bifat o nouă acțiune de PR internațional, participând la un protest al extremei drepte din centrul Londrei. Evenimentul a fost prezentat de AUR drept „cel mai mare festival dedicat libertății de exprimare”, […] The post Marketing: George Simion la Londra, la protestul anti-imigrație. Adică la protestul împotriva românilor din Anglia care l-au votat appeared first on IMPACT.ro.
21:10
Duminică, România a fost zguduită ușor de două cutremure ușoare în zona Vrancea – primul la ora 02:22, cu magnitudinea 3,3, și al doilea la 14:39, cu magnitudinea 3. Specialiștii spun că nu există motive […] The post Cutremur în România, duminică după-amiază. I-a căzut lui Bolojan plicul cu TVA appeared first on IMPACT.ro.
20:40
Ilie Bolojan Tăietorul transmite că inclusiv PSD a fost de acord cu renunțarea la plafonarea prețurilor pentru alimentele de bază # Impact.ro
De când a apărut informația că se va renunța la plafonarea adaosului pentru alimentele de bază, PSD a încercat să transmită publicului major, cu drept de vot, că nu ar fi de acord cu măsura. […] The post Ilie Bolojan Tăietorul transmite că inclusiv PSD a fost de acord cu renunțarea la plafonarea prețurilor pentru alimentele de bază appeared first on IMPACT.ro.
18:30
Actualul președinte, David Ciceo, și conducerea executivă a Asociației Aeroporturilor din România (AAR) și-au anunțat demisiile din funcțiile deținute, mâine, 15 septembrie 2025, la Brașov, unde va avea loc Adunarea Generală Extraordinară. Evenimentul este convocat […] The post Se schimbă garda la Asociația Aeroporturilor din România: Ciceo și-a dat demisia appeared first on IMPACT.ro.
15:10
Charlie Ottley, jurnalistul care promovează România ca nimeni altul, se luptă de cinci ani cu birocrația ca să obțină cetățenia română. Dacă era KGB-ist, o lua în 5 minute # Impact.ro
Charlie Ottley, jurnalistul britanic care a făcut mai mult pentru imaginea României decât toate guvernele și agențiile de turism la un loc, se luptă de cinci ani cu birocrația ca să obțină cetățenia română. Dosarul […] The post Charlie Ottley, jurnalistul care promovează România ca nimeni altul, se luptă de cinci ani cu birocrația ca să obțină cetățenia română. Dacă era KGB-ist, o lua în 5 minute appeared first on IMPACT.ro.
13:00
Băsescu le mai și nimerește: Putin poate ajunge la granița României pe 28 septembrie. Dacă îl primesc moldovenii # Impact.ro
Fostul președinte Traian Băsescu avertizează că scrutinul parlamentar din Republica Moldova ar putea decide nu doar viitorul țării vecine, ci și securitatea României. Într-o postare pe Facebook, el a spus direct: „Pe 28 Septembrie, seara, […] The post Băsescu le mai și nimerește: Putin poate ajunge la granița României pe 28 septembrie. Dacă îl primesc moldovenii appeared first on IMPACT.ro.
12:10
Franța, retrogradată la rating istoric de slab. Pedeapsă de la Dumnezeu pentru apa de la Vidraru # Impact.ro
Agenția americană de rating a coborât Franța de la „AA-” la „A+”, cel mai scăzut nivel înregistrat vreodată pentru datoria țării. Retrogradarea vine pe fondul instabilității politice și al dezacordurilor privind redresarea finanțelor publice. Experții […] The post Franța, retrogradată la rating istoric de slab. Pedeapsă de la Dumnezeu pentru apa de la Vidraru appeared first on IMPACT.ro.
08:40
Csikszereda – FCSB, meci contând pentru etapa a 9-a din campionatul României, este programat, duminică, 14 septembrie 2025, de la ora 21:00, pe Stadionul Municipal din Miercurea Ciuc, şi va fi transmis în direct de […] The post SuperLiga: Csikszereda vs FCSB – Restart pentru campioana en-titre appeared first on IMPACT.ro.
08:10
Universitatea Craiova – Farul Constanţa, meci contând pentru etapa a 9-a din campionatul României, este programat, duminică, 14 septembrie 2025, de la ora 18:00, pe Stadionul Ion Oblemenco, şi va fi transmis în direct de […] The post SuperLiga: Universitatea Craiova vs Farul Constanţa – Oltenii, 100% în Bănie appeared first on IMPACT.ro.
01:10
Albania a pus un ministru AI, pentru că nu ia șpagă. La noi ar lua, plus că și-ar angaja un nepot virtual la minister # Impact.ro
Albania a devenit prima țară din lume care are un ministru… artificial. Premierul Edi Rama a anunțat că Diella, o rețea neuronală botezată cu nume de soare, va fi responsabilă de achizițiile publice, cu scopul […] The post Albania a pus un ministru AI, pentru că nu ia șpagă. La noi ar lua, plus că și-ar angaja un nepot virtual la minister appeared first on IMPACT.ro.
13 septembrie 2025
22:50
Speranța de viață a românilor a crescut cu 2 ani. E timpul ca vârsta de pensionare să crească cu vreo 5 # Impact.ro
Institutul Național de Statistică anunță că românii trăiesc, în medie, 77 de ani – cu doi ani mai mult decât în 2023. Femeile au o speranță de viață cu 6 ani mai mare decât bărbații, […] The post Speranța de viață a românilor a crescut cu 2 ani. E timpul ca vârsta de pensionare să crească cu vreo 5 appeared first on IMPACT.ro.
22:30
Călin Georgescu, sfătuit de admiratori să mai lase mașina franțuzească și să umble cu calul, că ăla e de-al nostru, românesc # Impact.ro
S-au prins într-un final și susținătorii domnului Georgescu de faptul că acesta umblă cu o mașina franțuzească – adică făcută de cei pe care chiar el îi acuză că vor să ne colonizeze. Dacă nu […] The post Călin Georgescu, sfătuit de admiratori să mai lase mașina franțuzească și să umble cu calul, că ăla e de-al nostru, românesc appeared first on IMPACT.ro.
21:40
Locuitorii din nordul județului Tulcea au primit sâmbătă seara două mesaje RO-Alert: „Feriți-vă de bucăți de fier căzătoare!”. O dronă rusească a intrat aproximativ 10 kilometri în teritoriul României și ne-a nestingherită timp de 50 […] The post Kakaya survol: încă o dronă rusească deasupra județului Tulcea appeared first on IMPACT.ro.
19:40
În această dimineață, Inspectoratul de Poliție Județean Dolj a fost sesizat cu privire la faptul că pe bulevardul Nicolae Romanescu din municipiul Craiova are loc un conflict între mai multe persoane. La fața locului au […] The post România sălbatică: un mort și patru răniți după o bătaie în trafic appeared first on IMPACT.ro.
16:10
Agenția Moody’s a decis că România rămâne „investment grade”, adică încă bună de creditat. Ratingul e Baa3, cu perspectivă negativă – echivalentul bancar al verdictului „e simpatic, dar să nu-i dai bani prea mulți pe […] The post România își păstrează ratingul de țară: suntem săraci, dar bine văzuți appeared first on IMPACT.ro.
15:30
Charlie Kirk, activistul politic recent asasinat în Statele Unite, avea despre România părerea pe care o are mai toată lumea: că e o țară superbă, cu neajunsul că este locuită. Doar că el asocia acest […] The post Părerea lui Charlie Kirk despre România: o țară frumoasă, păcat că e populată appeared first on IMPACT.ro.
15:10
Guvernul a decis ca, de la 1 octombrie, plafonarea prețurilor la alimentele de bază să nu mai fie prelungită. Premierul Ilie Bolojan urmează să discute cu retailerii, ca să „se asigure că neprelungirea nu va […] The post Dispare plafonarea prețurilor la alimentele de bază. Mâncați cât mai aveți ce! appeared first on IMPACT.ro.
14:40
Marketing din nou: George Simion, șeful partidului care a votat împotriva doborârii dronelor rusești, susține Polonia pentru că a doborât dronele rusești # Impact.ro
Lumea încă mai ține minte momentul când AUR a votat în Parlament împotriva legii care reglementa doborârea dronelor rusești ce ne violează spațiul aerian românesc. Drept care e normal ca lumea să se mire de […] The post Marketing din nou: George Simion, șeful partidului care a votat împotriva doborârii dronelor rusești, susține Polonia pentru că a doborât dronele rusești appeared first on IMPACT.ro.
08:30
Metaloglobus – CFR Cluj, meci contând pentru etapa a 9-a din campionatul României, este programat, vineri, 13 septembrie 2025, de la ora 21:30, pe Arena – 1 din Clinceni, şi va fi transmis în direct […] The post SuperLiga: Metaloglobus vs CFR Cluj – Ardelenii, mari favoriţi appeared first on IMPACT.ro.
08:00
UTA – FC Argeş, meci contând pentru etapa a 9-a din campionatul României, este programat, sâmbătă, 13 septembrie 2025, de la ora 16:00, pe Stadionul Francisc Neuman din Arad, şi va fi transmis în direct […] The post SuperLiga: UTA vs FC Argeş – Duelul revelaţiilor appeared first on IMPACT.ro.
01:30
Franța vrea să introducă româna în școli ca limbă străină obligatorie. După ce ne-a luat apa de la Vidraru, ne ia și limba! # Impact.ro
Ambasada României la Paris a anunțat că Ministerul Educației din Franța a lansat un program pilot prin care limba română va fi studiată ca „limbă străină obligatorie” în sistemul public preuniversitar. Primii elevi vizați sunt […] The post Franța vrea să introducă româna în școli ca limbă străină obligatorie. După ce ne-a luat apa de la Vidraru, ne ia și limba! appeared first on IMPACT.ro.
01:10
Femeie din Iași cercetată după ce a prins și a mâncat un porumbel. În sfârșit, un ucigaș prins de poliție # Impact.ro
La Iași, o femeie de 54 de ani este cercetată pentru uciderea animalelor cu intenție, după ce a prins un porumbel și l-a mâncat. Poliția susține că fapta e gravă și că nu poți să […] The post Femeie din Iași cercetată după ce a prins și a mâncat un porumbel. În sfârșit, un ucigaș prins de poliție appeared first on IMPACT.ro.
12 septembrie 2025
22:40
Dronă găsită pe o plajă din Bulgaria. Până și dronele aleg litoralul bulgăresc, că e mai ieftin # Impact.ro
O dronă de proveniență necunoscută a fost descoperită eșuată pe o plajă din Burgas. Obiectul, de aproape un metru, era corodat și cu aripa dreaptă lipsă, semn că a stat destul timp în mare. Poliția […] The post Dronă găsită pe o plajă din Bulgaria. Până și dronele aleg litoralul bulgăresc, că e mai ieftin appeared first on IMPACT.ro.
20:30
Gigi Becali a fost amendat după ce a început să ridice o biserică pe malul lacului Techirghiol, fără autorizație de construcție. Deși terenul îi aparține, zona este protejată internațional și nu permite astfel de lucrări. […] The post Gigi Becali dă vina pe Dumnezeu pentru biserica pe care o ridică ilegal la Techirghiol appeared first on IMPACT.ro.
19:40
Un deputat AUR susține că pământul din Dobrogea e furat dus în Spania. Unde probabil că e irigat cu apă franțuzească de la Vidraru # Impact.ro
Un nou episod de fake news a apărut din zona AUR. Deputatul Titus Muncaciu susține că pământul din Dobrogea ar fi excavat, încărcat în camioane și transportat cu vapoarele până în Spania. Potrivit lui, instituțiile […] The post Un deputat AUR susține că pământul din Dobrogea e furat dus în Spania. Unde probabil că e irigat cu apă franțuzească de la Vidraru appeared first on IMPACT.ro.
19:10
Încă un protest „suveranist”, astăzi, inspirat probabil de evenimentele din Franța – evenimente lăudate deunăzi de liderul mișcării suveraniste românești pe scările IPJ Ilfov. S-au anunțat milioane de participanți. Au venit câteva zeci de participanți […] The post Încă un „protest masiv de 9 milioane de români”, din care au venit doar 18 appeared first on IMPACT.ro.
17:30
Președintele Nicușor Dan crede că ne învecinăm cu Belarus. O confuzie cam mare pentru un drumeț ca el # Impact.ro
Într-un interviu acordat B1TV, domnul președinte Nicușor Dan a explicat de ce trebuie să ajutăm Ucraina: trebuie să ajutăm Ucraina pentru că, dacă Ucraina pierde războiul, noi nu ne-am mai învecina cu Belarus, ci cu […] The post Președintele Nicușor Dan crede că ne învecinăm cu Belarus. O confuzie cam mare pentru un drumeț ca el appeared first on IMPACT.ro.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.