Albania a pus un ministru AI, pentru că nu ia șpagă. La noi ar lua, plus că și-ar angaja un nepot virtual la minister
Impact.ro, 14 septembrie 2025 01:10
Albania a devenit prima țară din lume care are un ministru… artificial. Premierul Edi Rama a anunțat că Diella, o rețea neuronală botezată cu nume de soare, va fi responsabilă de achizițiile publice, cu scopul […]
• • •
Acum 2 ore
01:10
Albania a pus un ministru AI, pentru că nu ia șpagă. La noi ar lua, plus că și-ar angaja un nepot virtual la minister
Albania a devenit prima țară din lume care are un ministru… artificial. Premierul Edi Rama a anunțat că Diella, o rețea neuronală botezată cu nume de soare, va fi responsabilă de achizițiile publice, cu scopul […]
Acum 4 ore
22:50
Speranța de viață a românilor a crescut cu 2 ani. E timpul ca vârsta de pensionare să crească cu vreo 5 # Impact.ro
Institutul Național de Statistică anunță că românii trăiesc, în medie, 77 de ani – cu doi ani mai mult decât în 2023. Femeile au o speranță de viață cu 6 ani mai mare decât bărbații, […]
22:30
Călin Georgescu, sfătuit de admiratori să mai lase mașina franțuzească și să umble cu calul, că ăla e de-al nostru, românesc # Impact.ro
S-au prins într-un final și susținătorii domnului Georgescu de faptul că acesta umblă cu o mașina franțuzească – adică făcută de cei pe care chiar el îi acuză că vor să ne colonizeze. Dacă nu […]
Acum 6 ore
21:40
Locuitorii din nordul județului Tulcea au primit sâmbătă seara două mesaje RO-Alert: „Feriți-vă de bucăți de fier căzătoare!". O dronă rusească a intrat aproximativ 10 kilometri în teritoriul României și ne-a nestingherită timp de 50 […]
Acum 8 ore
19:40
În această dimineață, Inspectoratul de Poliție Județean Dolj a fost sesizat cu privire la faptul că pe bulevardul Nicolae Romanescu din municipiul Craiova are loc un conflict între mai multe persoane. La fața locului au […]
Acum 12 ore
16:10
Agenția Moody's a decis că România rămâne „investment grade", adică încă bună de creditat. Ratingul e Baa3, cu perspectivă negativă – echivalentul bancar al verdictului „e simpatic, dar să nu-i dai bani prea mulți pe […]
15:30
Charlie Kirk, activistul politic recent asasinat în Statele Unite, avea despre România părerea pe care o are mai toată lumea: că e o țară superbă, cu neajunsul că este locuită. Doar că el asocia acest […]
15:10
Guvernul a decis ca, de la 1 octombrie, plafonarea prețurilor la alimentele de bază să nu mai fie prelungită. Premierul Ilie Bolojan urmează să discute cu retailerii, ca să „se asigure că neprelungirea nu va […]
14:40
Marketing din nou: George Simion, șeful partidului care a votat împotriva doborârii dronelor rusești, susține Polonia pentru că a doborât dronele rusești # Impact.ro
Lumea încă mai ține minte momentul când AUR a votat în Parlament împotriva legii care reglementa doborârea dronelor rusești ce ne violează spațiul aerian românesc. Drept care e normal ca lumea să se mire de […]
Acum 24 ore
08:30
Metaloglobus – CFR Cluj, meci contând pentru etapa a 9-a din campionatul României, este programat, vineri, 13 septembrie 2025, de la ora 21:30, pe Arena – 1 din Clinceni, şi va fi transmis în direct […]
08:00
UTA – FC Argeş, meci contând pentru etapa a 9-a din campionatul României, este programat, sâmbătă, 13 septembrie 2025, de la ora 16:00, pe Stadionul Francisc Neuman din Arad, şi va fi transmis în direct […]
Ieri
01:30
Franța vrea să introducă româna în școli ca limbă străină obligatorie. După ce ne-a luat apa de la Vidraru, ne ia și limba! # Impact.ro
Ambasada României la Paris a anunțat că Ministerul Educației din Franța a lansat un program pilot prin care limba română va fi studiată ca „limbă străină obligatorie" în sistemul public preuniversitar. Primii elevi vizați sunt […]
01:10
Femeie din Iași cercetată după ce a prins și a mâncat un porumbel. În sfârșit, un ucigaș prins de poliție # Impact.ro
La Iași, o femeie de 54 de ani este cercetată pentru uciderea animalelor cu intenție, după ce a prins un porumbel și l-a mâncat. Poliția susține că fapta e gravă și că nu poți să […]
12 septembrie 2025
22:40
Dronă găsită pe o plajă din Bulgaria. Până și dronele aleg litoralul bulgăresc, că e mai ieftin # Impact.ro
O dronă de proveniență necunoscută a fost descoperită eșuată pe o plajă din Burgas. Obiectul, de aproape un metru, era corodat și cu aripa dreaptă lipsă, semn că a stat destul timp în mare. Poliția […]
20:30
Gigi Becali a fost amendat după ce a început să ridice o biserică pe malul lacului Techirghiol, fără autorizație de construcție. Deși terenul îi aparține, zona este protejată internațional și nu permite astfel de lucrări. […]
19:40
Un deputat AUR susține că pământul din Dobrogea e furat dus în Spania. Unde probabil că e irigat cu apă franțuzească de la Vidraru # Impact.ro
Un nou episod de fake news a apărut din zona AUR. Deputatul Titus Muncaciu susține că pământul din Dobrogea ar fi excavat, încărcat în camioane și transportat cu vapoarele până în Spania. Potrivit lui, instituțiile […]
19:10
Încă un protest „suveranist", astăzi, inspirat probabil de evenimentele din Franța – evenimente lăudate deunăzi de liderul mișcării suveraniste românești pe scările IPJ Ilfov. S-au anunțat milioane de participanți. Au venit câteva zeci de participanți […]
17:30
Președintele Nicușor Dan crede că ne învecinăm cu Belarus. O confuzie cam mare pentru un drumeț ca el # Impact.ro
Într-un interviu acordat B1TV, domnul președinte Nicușor Dan a explicat de ce trebuie să ajutăm Ucraina: trebuie să ajutăm Ucraina pentru că, dacă Ucraina pierde războiul, noi nu ne-am mai învecina cu Belarus, ci cu […]
17:20
Exclusiv! Ministerul Educației s-a adresat Avocatului Poporului în cazul profesorului acuzat de agresiuni sexuale față de eleve # Impact.ro
Deși au existat multiple reclamații că profesorul Ioan Oprescu, de la Colegiul Mihai Viteazul din Ploiești, a hărțuit sexual eleve, chiar în sala de curs, prin atingeri și adresări improprii posturii de dascăl, acesta și-a […]
16:50
7 septembrie 2025 ziua în care Mieluță Bibescu a terminat seria concertelor pe Pământ și a plecat în Ceruri. L-am cunoscut într-un moment trist, când un prieten și partener – Daniel Smeadă – a plecat […]
16:10
Dormim liniștiți, Sorin Ovidiu Vîntu lucrează iar pentru noi: promite 400.000 de locuințe de la stat cu chirii modice # Impact.ro
Domnul Sorin Ovidiu Vîntu a luat și el calea politicii suveraniste și crede că își poate câștiga un loc pe piață distribuind nostalgie ceaușistă de primă mână: case multe și mobilate de la stat pentru […]
12:00
Câștigul salarial mediu net a fost 5.517 lei, în luna iulie 2025, în scădere cu 22 lei (-0,4%) față de luna iunie 2025, iar câștigul salarial mediu brut a fost 9.201 lei, cu 45 lei […]
07:20
Bayer Leverkusen – Eintracht Frankfurt, meci contând pentru etapa a 3-a din campionatul Germaniei, este programat, vineri, 12 septembrie 2025, de la ora 21:30, pe BayArena, şi va fi transmis în direct de Digi Sport […]
07:00
U Cluj – Rapid, meci contând pentru etapa a 9-a din campionatul României, este programat, vineri, 12 septembrie 2025, de la ora 21:00, pe Cluj Arena, şi va fi transmis în direct de Digi Sport […]
Mai mult de 2 zile în urmă
01:20
Cu mai bine de 10 ani in urmă, Traian Băsescu părăsea al doilea mandat de președinte și încerca să își promoveze partidul. În această împrejurare (mai nou, de când cu George Simion, împrejurarea se numește […]
11 septembrie 2025
23:50
George Simion, care a pierdut alegerile în România, dar le-a câștigat în Polonia, îi amenință pe cei care nu l-au votat # Impact.ro
Domnul George Simion a postat pe rețelele de socializare un mesaj de amenințare explicită, iar amenințarea lui rămâne explicită în ciuda efortului de a o subția „din condei": „Nu garantez că la o revoltă în […]
22:00
Cel mai tare tatuaj din istorie. Pe celălalt picior ar merita puși istoricul Costi Ioniță și Ștefan cel Mare, care a cucerit Suedia # Impact.ro
Jos: răposatul Vadim Tudor spunând probabil o înjurătură. Sus: domnul Gigi Becali făcând același lucru, dar nu cu gura, ci cu degetul. Diferență de abordare: Vadim Tudor era un bun orator, Gigi Becali e un […]
20:30
Rata anuală a inflației a ajuns aproape de 10% în august, pe fondul modificărilor fiscale precum majorarea TVA și a accizelor, arată un raport al BRD. Economistul șef al băncii vorbește despre un „val de […]
19:20
Tribunalul Municipiului București a respins astăzi, ca nefondată, o cerere de desființare a unei hotărâri anterioare, date de camera preliminară, privind starea de control judiciar sub care se află domnul Georgescu. Asta înseamnă că domnul […]
16:10
Grindeanu a prezentat programul PSD de relansare economică: investiți și locuri de muncă pentru tineri. La stat, pentru tinerii nepoți ai baronilor locali # Impact.ro
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a prezentat liniile programului de relansare economică, care include măsuri pentru investiții, sprijinirea IMM-urilor și integrarea tinerilor pe piața muncii. Planul pare promițător, mai ales că mâine-poimâine cresc mari […]
16:10
Vina e doar a antrenorilor care conduc reprezentativele cu care ne luptam în grupă. Ei trebuie schimbați, nu al nostru. Al nostru face tot ce trebuie, după cum singur a mărturisit după ce a făcut […]
16:00
Mircea Lucescu (80 de ani), devenit Mircea cel Bătrân pentru suporterii care îi cer vehement demisia după rușinosul 2-2 cu Cipru, nu se dă dus de la cârma echipei naționale de fotbal a României. Pretextând […]
13:50
Un ultim sondaj INSCOP arată că AUR are 40 și un pic la sută în intenția de vot, dacă s-ar organiza alegeri în viitorul foarte apropiat. PSD, PNL și USR au și ele tot cât […]
12:30
Charles Kirk, cetățean american, cel mai probabil nu a fost împușcat mortal pentru vreun conflict în afaceri, vreo încurcătură în dragoste, orice alte supărări ce au loc între oameni ce consideră că le-a fost încălcat […]
07:10
Guadalajara Open 2025: Jelena Ostapenko – Marina Stakusic, meci contând pentru optimile de finală ale turneului de la Guadalajara, este programat, joi, 11 septembrie 2025, de la ora 19:00, şi va fi transmis în direct […]
06:50
Sao Paulo Open 2025: Beatriz Hadad Maia vs Laura Pigossi, meci contând pentru optimile de finală ale turneului de la Sao Paulo, este programat, joi, 11 septembrie 2025, de la ora 15:00, şi va fi […]
01:50
Un an de vechime pentru pensie costă 12.150 lei. Pentru pensie specială, nu costă nimic – trebuie doar să fii special # Impact.ro
În 2025, cei care vor să-și cumpere vechime pentru pensie trebuie să scoată din buzunar 1.012,50 lei pe lună, echivalentul a 12.150 lei pe an, suma calculată la salariul minim brut. Măsura e gândită mai […]
01:30
100.000 de hectare din România s-au transformat în deșert; soluțiile sunt clare: împădurim sau trecem pe cămile # Impact.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, avertizează că deșertificarea a afectat deja 100.000 de hectare din sudul țării. Oficialul spune că ar fi nevoie urgentă de un program național de împăduriri. Până atunci, România are două opțiuni […]
10 septembrie 2025
21:10
Doar așa poți fi sigur că scapi cu viață dacă mergi cu bicicleta pe marile bulevarde din București: îți pui la bicicletă un cadru care imită o mașină. (Video – aici) Așa te asiguri că […]
21:00
Jandarmul care a dat mâna cu Călin Georgescu în față la IPJ Ilfov nu o să mai poată dormi în conștiință # Impact.ro
Gest de un curaj greu de măsurat făcut astăzi de un jandarm în fața IPJ Ilfov: a dat mâna cu Călin Georgescu, acesta venind acolo pentru întâlnirea săptămânală cu fanii, în principal, și pentru controlul […]
20:30
Radu Banciu, scos vinovat de Mircea Lucescu pentru egalul cu Cipru. Are cineva idee în ce repriză a jucat Banciu? # Impact.ro
Domnul Mircea Lucescu, antrenorul echipei naționale, nu poate concepe că poate fi criticat după un meci atât de istoric precum cel cu Cipru. Așa că îi atacă el pe cei care ar trebui să îl […]
20:00
Marius Tucă, jurnalist nepereche și poet de prestigiu, ar putea candida la Primăria Capitalei # Impact.ro
Analistul politic Cozmin Gușă, la rândul lui fost jurnalist nepereche, consideră că o candidatură suveranistă a lui Marius Tucă la Primăria Capitalei ar avea mai multe șanse de câștig decât candidatura jurnalistei (tot nepereche, se […]
18:00
Polonia cere activarea articolului 4 din Tratatul NATO, fără însă să știe că, potrivit unor surse suveraniste, România e în război încă de pe 3 septembrie # Impact.ro
Premierul polonez Donald Tusk a anunțat că solicită activarea Articolului 4 din Tratatul NATO, după ce mai multe drone au încălcat spațiului aerian polonez venind dinspre Belarus. Articolul 4 al Tratatului NATO presupune întrunirea consiliului […]
17:00
Mircea Lucescu nu ar prea vrea la pensie, deși Bolojan l-a avertizat deja că îl paște pericolul măririi vârstei de pensionare # Impact.ro
Domnul Mircea Lucescu nu este prea
13:50
Moneda națională s-a apreciat miercuri în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Națională a României (BNR) la 5,0733 lei. Este o scădere cu 0,04 bani față de cotația precedentă, 5,0737 lei. Prețul […] The post Prețul aurului a urcat la 508,6964 lei/gram appeared first on IMPACT.ro.
08:30
Guadalajara Open 2025: Elise Mertens vs Elsa Jacquemot, meci contând pentru optimile de finală ale turneului de la Guadalajara, este programat, joi, 11 septembrie 2025, de la ora 3:00, şi va fi transmis în direct […] The post Guadalajara Open 2025: Elise Mertens vs Elsa Jacquemot – Miza pe belgiancă appeared first on IMPACT.ro.
08:10
Guadalajara Open 2025: Victoria Jimenez Kasintseva vs Veronika Kudermetova – Rusoaica, mare favorită în Mexic # Impact.ro
Guadalajara Open 2025: Victoria Jimenez Kasintseva – Veronika Kudermetova, meci contând pentru optimile de finală ale turneului de la Guadalajara, este programat, joi, 11 septembrie 2025, de la ora 5:00, şi va fi transmis în […] The post Guadalajara Open 2025: Victoria Jimenez Kasintseva vs Veronika Kudermetova – Rusoaica, mare favorită în Mexic appeared first on IMPACT.ro.
9 septembrie 2025
23:20
Grindeanu va prezenta „programul PSD de relansare economică”. Mai angajează 400.000 de bugetari? # Impact.ro
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că în următoarele zile va prezenta programul partidului pentru relansarea economică. Detaliile nu sunt încă publice, dar tradiția PSD sugerează o posibilă rețetă sigură: încă 400.000 de […] The post Grindeanu va prezenta „programul PSD de relansare economică”. Mai angajează 400.000 de bugetari? appeared first on IMPACT.ro.
23:10
Daciana Sârbu, fosta soție a autorului celui mai cunoscut doctorat din România, are un nou iubit # Impact.ro
Daciana Sârbu, fosta soție a lui Victor Ponta, și-a refăcut viața sentimentală și a fost surprinsă în Capitală alături de un bărbat misterios. Presa mondenă nu a aflat încă detalii despre acesta, dar a notat […] The post Daciana Sârbu, fosta soție a autorului celui mai cunoscut doctorat din România, are un nou iubit appeared first on IMPACT.ro.
22:20
Diana Șoșoacă, vocea feminină a trezirii în conștiință, a urlat la Maia Sandu în Parlamentul European # Impact.ro
Maia Sandu, președinta republicii vecine, a fost astăzi în plenul Parlamentului European, unde a ținut și un discurs despre ce se ține discurs acolo: în principal, despre integrarea europeană. La finalul discursului, în timp ce […] The post Diana Șoșoacă, vocea feminină a trezirii în conștiință, a urlat la Maia Sandu în Parlamentul European appeared first on IMPACT.ro.
