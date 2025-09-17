Dr. Geanina Hagimă și Dr. Ana Mihalcea, în apărarea cercetătoarelor argentiniene care au descoperit 55 de elemente toxice nedeclarate în vaccinurile anti-COVID, de la Pfizer la Sputnik și Sinopharm

09:00

Deci înțeleg că totul era controlat în cele mai mici amănunte ... complotiștii erau atent monitorizați, se știa deja că se aprovizionau masiv cu artificii, pistoale cu apă și cozi de mătură (unii, tot în vederea loviturii de stat, au cumpărat și spray-uri cu piper sau cu boia de ardei dulce -niște arme foarte periculoase). Dar autoritățile sunt mereu la datorie!