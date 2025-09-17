Călin Georgescu, la IPJ Ilfov: ”Rechizitoriul de ieri e doar un discurs. Dosarul, o copie la indigo a celui din 2016 al președintelui Trump. Nu renunț la adevăr, indiferent de ce preț voi plăti – chiar și glonțul”
ActiveNews.ro, 17 septembrie 2025 11:20
Călin Georgescu se prezintă și astăzi la secția de poliție pentru a semna controlul judiciar. Românii se mobilizează încă de la primele ore ale dimineții pentru a-l susține pe fostul candidat la alegerile prezidențiale.
• • •
Alte ştiri de ActiveNews.ro
Acum 30 minute
11:20
Călin Georgescu, la IPJ Ilfov: ”Rechizitoriul de ieri e doar un discurs. Dosarul, o copie la indigo a celui din 2016 al președintelui Trump. Nu renunț la adevăr, indiferent de ce preț voi plăti – chiar și glonțul” # ActiveNews.ro
Călin Georgescu se prezintă și astăzi la secția de poliție pentru a semna controlul judiciar. Românii se mobilizează încă de la primele ore ale dimineții pentru a-l susține pe fostul candidat la alegerile prezidențiale.
11:20
Kremlinul neagă acuzațiile României privind amestecul în alegerile prezidențiale: ”Nu se potrivește cu adevărul” # ActiveNews.ro
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a negat marți acuzațiile României privind interferența Rusiei în alegerile prezidențiale.
11:10
Călin Georgescu a ajuns la IPJ Ilfov: primele declarații după ce a fost trimis în judecată. ACTUALIZARE: Sute de oameni strigă la unison "Libertate!" # ActiveNews.ro
Călin Georgescu se prezintă și astăzi la secția de poliție pentru a semna controlul judiciar. Românii se mobilizează încă de la primele ore ale dimineții pentru a-l susține pe fostul candidat la alegerile prezidențiale.
Acum o oră
10:40
Călin Georgescu ajunge la IPJ Ilfov: primele declarații după ce a fost trimis în judecată. ACTUALIZARE: Sute de oameni strigă la unison "Libertate!" # ActiveNews.ro
Călin Georgescu se prezintă și astăzi la secția de poliție pentru a semna controlul judiciar. Românii se mobilizează încă de la primele ore ale dimineții pentru a-l susține pe fostul candidat la alegerile prezidențiale.
Acum 2 ore
10:30
CDC: Accidentele vasculare cerebrale la tineri în creștere – 15% mai multe cazuri în rândul adulților de 18–44 de ani # ActiveNews.ro
Un raport recent din 2024 al CDC evidențiază o tendință îngrijorătoare: prevalența accidentelor vasculare cerebrale (AVC) a crescut cu aproape 15% în rândul persoanelor cu vârste între 18 și 44 de ani.
10:00
Washington reia ajutorul militar pentru Kiev: două transporturi de 500 milioane de dolari, finanțate de Europa, au fost aprobate # ActiveNews.ro
Primele pachete de ajutor militar ale administrației Trump pentru Ucraina au fost aprobate și ar putea fi expediate în curând, pe măsură ce Washingtonul reia trimiterea de arme la Kiev – de data aceasta în baza unui nou acord financiar cu aliații.
09:40
Călin Georgescu ajunge la IPJ Ilfov: primele declarații după ce a fost trimis în judecată # ActiveNews.ro
Călin Georgescu se prezintă și astăzi la secția de poliție pentru a semna controlul judiciar. Românii se mobilizează încă de la primele ore ale dimineții pentru a-l susține pe fostul candidat la alegerile prezidențiale.
Acum 4 ore
09:20
Dr. Geanina Hagimă și Dr. Ana Mihalcea, în apărarea cercetătoarelor argentiniene care au descoperit 55 de elemente toxice nedeclarate în vaccinurile anti-COVID, de la Pfizer la Sputnik și Sinopharm # ActiveNews.ro
Mesajul Dr. Geanina Hagimă, alăturat demersurilor Dr. Ana Mihalcea, a ajuns până în Argentina, unde cercetătoarele Lorena Diblasi și Marcela Sangorrin sunt persecutate pentru descoperirile lor.
09:00
Dr. Geanina Hagimă și Dr. Ana Mihalcea, în apărarea cercetătoarelor argentiniene care au descoperit 55 de elemente toxice nedeclarate în vaccinurile anti-COVID # ActiveNews.ro
Mesajul Dr. Geanina Hagimă, alăturat demersurilor Dr. Ana Mihalcea, a ajuns până în Argentina, unde cercetătoarele Lorena Diblasi și Marcela Sangorrin sunt persecutate pentru descoperirile lor.
09:00
Deci înțeleg că totul era controlat în cele mai mici amănunte ... complotiștii erau atent monitorizați, se știa deja că se aprovizionau masiv cu artificii, pistoale cu apă și cozi de mătură (unii, tot în vederea loviturii de stat, au cumpărat și spray-uri cu piper sau cu boia de ardei dulce -niște arme foarte periculoase). Dar autoritățile sunt mereu la datorie!
08:30
17 septembrie: Sfânta Muceniță Sofia și fiicele sale: Pistis, Elpis și Agapis - Credința, Nădejdea și Dragostea # ActiveNews.ro
Sfânta Muceniță Sofia a trăit în timpul împăratului Adrian (117-138) și fiind căsătorită a născut trei fiice, cărora le-a pus numele după cele trei virtuți creștine: Pistis (Credința), pe a doua Elpis (Nădejdea), pe a treia Agapis (Dragostea).
08:30
17 septembrie: Bătălia de la Oarba de Mureș, cea mai grea luptă purtată pe teritoriul românesc în cel de-Al Doilea Război Mondial, unde au murit 11.000 soldați # ActiveNews.ro
Pe 17 septembrie 1944 începea bătălia de la Oarba de Mureș, care a durat 20 de zile, până pe 6 octombrie 1944. Românii au plătit cu viețile a 11.000 soldați forțarea Mureșului și cucerirea punctelor fortificate
Acum 12 ore
01:00
Lipsit de inspirație, dar dornic de afirmare, Diavolul și-a spus că musai trebuie să fie și el creator, să nu rămână mai prejos. Și a creat oamenii-șerpi.
16 septembrie 2025
23:50
16 septembrie: 588 de ani de la Unio Trium Nationum, înțelegerea prin care ROMÂNII ERAU COMPLET ELIMINAȚI din viața social-politică a Transilvaniei # ActiveNews.ro
La 16 septembrie 1437, în timpul desfășurării Răscoalei de la Bobâlna, era semnată la Căpâlna „Înțelegerea frățească” (fraternio unio) dintre stările privilegiate ale Transilvaniei. Românii erau considerați în Transilvania, conform cu prevederile înscrise în act, o națiune "tolerată"
23:40
China, lider mondial în incineratoare uriașe pentru deșeuri, nu mai are ce arde. Paradoxul economiei: nu mai produce suficiente gunoaie # ActiveNews.ro
China are o problemă: nu mai produce suficient deșeuri. O situație paradoxală pentru cel mai mare parc mondial de fabrici de valorificare energetică prin incinerare, care se confruntă astăzi cu o scădere a resurselor sale.
Acum 24 ore
21:50
Maica Penelope Ianolide, soția mărturisitorului Ioan Ianolide, a trecut la Domnul la vârsta de 100 de ani # ActiveNews.ro
Cu inimile îndurerate dar pline de nădejde către Domnul Învierii, anunțăm trecerea la cele veșnice a maicii Penelope Ianolide, soția mărturisitorului Ioan Ianolide și, actualmente, schimonahie în obștea mănăstirii Paltin Petru-Vodă.
21:10
Inteligența artificială: Google investește 5 miliarde de lire sterline în Marea Britanie înainte de vizita lui Trump # ActiveNews.ro
În timp ce Mare Britanie se pregătește să-l primească pe Donald Trump într-o vizită de stat, Google a anunțat marți că va investi aproximativ 5,8 miliarde de euro în această țară, în special în domeniul inteligenței artificiale.
21:10
Centrele de date IA secătuiesc planeta de energie și apă. Giganții BigTech se gândesc la instalarea acestora în spațiu. Cât de realist este? # ActiveNews.ro
Companiile care construiesc și închiriază frenetic centre de date sunt conștiente că suprasolicită rețelele electrice, generează emisii și consumă cantități mari de apă.
20:50
BTI: Rîd și curcile. Rechizitoriul lui Georgescu: Detonarea a 65 de pocnitori putea slăbi poziția României în NATO și UE # ActiveNews.ro
Conform rechizitoriului procurorilor în cazul Călin Georgescu, detonarea a 65 de pocnitori civile din stirpea celor folosite de Anul Nou, găsite în portbagajul unei mașini dintre cele folosite de insurgenți pentru a cuceri Capitala și, implicit, țara, ar fi putut zgudui poziția României în UE și NATO și destabiliza geopolitica.
20:30
Donald Trump a anunțat deschiderea unei anchete la adresa miliardarului George Soros, acuzat că finanțează campanii de agitare a maselor în scopuri obscure. Președintele american spune că mișcările de protest din țară nu sunt spontane, ci controlate de Soros și alte persoane interesate să răstoarne echilibrul politic din Statele Unite.
20:20
În urma „invaziei dronelor ruse” o casă a fost distrusă în Polonia – Nu de o dronă, ci de o rachetă lansată de un F-16 polonez – România se joacă cu focul # ActiveNews.ro
Pe zi ce trece și apar maimulte informații, ceea ce a fost numită de guvernul de la Varșovia și de presa occidentală„invazia dronelor ruse” din Polonia, din noaptea de 9/10 septembrie, setransformă în circ.
19:50
Donald Trump stabilise miercuri ca termen limită pentru ca firma-mamă a Tiktok, ByteDance, să găsească un proprietar non-chinez pentru filiala sa din Statele Unite. Președintele american va avea vineri o întrevedere cu omologul său de la Beijing, Xi Jinping.
19:50
O desfășurare misterioasă: zeci de avioane americane se îndreaptă spre Europa și Orientul Mijlociu. Deplasarea portavionului USS Nimitz anunță o escaladare a tensiunilor? # ActiveNews.ro
Marina americană tocmai a făcut un pas important prin trimiterea superportavionului USS Nimitz și a grupului său de atac în Orientul Mijlociu.
18:30
BREAKING: Călin Georgescu, trimis în judecată pentru ”tentativă de lovitură de stat”. ACTUALIZĂRI CU REACȚII: "L-au trimis pe EL în judecată pentru lovitura de stat pe care au dat-o EI..." # ActiveNews.ro
Călin Georgescu va fi trimis în judecată într-un nou dosar, potrivit surselor Realitatea PLUS. Acesta este acuzat de complicitatea la instigare la răsturnarea ordinii constituționale.
18:10
BREAKING: Călin Georgescu, trimis în judecată pentru ”tentativă de lovitură de stat”. ACTUALIZĂRI CU REACȚII # ActiveNews.ro
Călin Georgescu va fi trimis în judecată într-un nou dosar, potrivit surselor Realitatea PLUS. Acesta este acuzat de complicitatea la instigare la răsturnarea ordinii constituționale.
18:00
Primul Sfânt al Închisorilor canonizat! ”Sfântul Cuvios Sofian de la Antim, mărturisitor al credinței într-un regim ateu, duhovnic isihast și pictor de biserici” - Cuvântul Patriarhului Daniel # ActiveNews.ro
Proclamarea locală a canonizării Sfântului Cuvios Mărturisitor Sofian de la Antim arată modul minunat în care a lucrat Dumnezeu în răstimpul celor 100 de ani de la ridicarea Bisericii Ortodoxe Române la rangul de Patriarhie, a afirmat, marți, Patriarhul BOR, Preafericitul Părinte Daniel.
17:00
Bucătarul de talent din Cluj Radu Gaibăr a făcut un infarct mortal la 37 de ani - ”A picat fulgerător din picioare” # ActiveNews.ro
Moartea prematură a lui Radu Gaibăr, un bucătar cunoscut din oraș, care lucra la restaurantele Wasabi Running Sushi și Tokyo, a șocat comunitatea clujeana. Radu avea doar 37 de ani și a murit în urma unui infarct, lăsând în urmă familie, prieteni și colegi îndurerați
16:20
Andrei Gușă: Momentul de reculegere în memoria lui Charlie Kirk, boicotat de unii membri ai Coaliției Toxice. Acesta este adevăratul extremism! # ActiveNews.ro
Ieri, Grupul Parlamentar AUR a propus, în plenul Parlamentului, un moment de reculegere în memoria regretatului Charlie Kirk, mare jurnalist și influencer american, erou al unei generații și al libertății de exprimare în particular...
15:40
Într-un interviu acordat la începutul lunii publicației ”La Obiect”, fostul președintele polonez Andrzej Duda a admis că președintele ucrainean Volodimir Zelenski a încercat să atragă Polonia în războiul cu Rusia, la momentul crizei din...
15:30
Bomba nucleara in dosarul in care procurorii Marius Iacob si Gheorghe Cornescu de la Parchetul General i-au trimis in judecata pe Calin Georgescu si Horatiu Potra pentru asa-zisa tentativa de rasturnare a ordinii constitutionale.
14:50
Retragerea lui Victor Rebengiuc a fost întâmpinată de un cor unanim de elogii, de lacrimi profesionale și de acele reverențe false cu care societatea românească își îngroapă idolii. Nimeni nu-i contestă talentul.
14:20
Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament pentru creșterea vârstei de pensionare la 65 de ani, susținând echitatea socială și sustenabilitatea sistemului. Propunerea a creat tensiuni în rândul magistraților și...
14:10
Teresa Stokes, magistratul care nu a promovat Baroul, în centrul scandalului după uciderea Irynei Zarutska # ActiveNews.ro
La sfârșitul lui august 2025, liniștea aparentă a orașului Charlotte, Carolina de Nord, a fost spulberată de o tragedie care a făcut înconjurul lumii. Iryna Zarutska, o tânără de 23 de ani refugiată din Ucraina, venită în Statele Unite să...
13:00
Un cont de X, care a prevestit moartea lui Charlie Kirk, anunță asasinarea lui Donald Trump pe 14 decembrie # ActiveNews.ro
Un cont X (fost Twitter), acum șters, pare să fi anticipat asasinarea brutală a fondatorului Turning Point USA, Charlie Kirk, și a postat ulterior o dată amenințătoare pentru președintele Donald Trump.
12:00
Într-o scenă revoltătoare petrecută la Tribunalul București, judecătoarea refuză cererea de descătușare a lui Cezar Avramuță și amendează avocatul Dan Chitic cu 3.000 lei pentru „sfidare”, după ce acesta a denunțat un posibil abuz.
11:50
BREAKING: Călin Georgescu, trimis în judecată pentru ”tentativă de lovitură de stat” # ActiveNews.ro
Călin Georgescu va fi trimis în judecată într-un nou dosar, potrivit surselor Realitatea PLUS. Acesta este acuzat de complicitatea la instigare la răsturnarea ordinii constituționale.
Ieri
11:00
Dr. Geanina Hagimă: Conferința de la Brașov “COVID 19 & CONVERGENȚA BIO-DIGITALĂ” - Anchete disciplinare dar și notificări de avertizori de interes public # ActiveNews.ro
După cum cred că ați aflat , în data de 6-09-2025 a avut loc la Brașov a doua ediție a conferinței cu tema "Covid 19 & Convergența bio-digitală” și deviza "viitorul copiilor este o prioritate”, de această data, organizată de domnul Doctor...
10:30
Extrema stângă vrea sânge. AUR face plângere penală pentru amenințările la adresa lui George Simion # ActiveNews.ro
Extrema stângă din România și-a dat din nou arama pe față. În urma participării președintelui AUR, George Simion, la Festivalul Libertății de Exprimare de la Londra (Free Speech Festival), cel mai mare eveniment dedicat libertății...
10:10
Medvedev avertizează: Dacă NATO doboară drone rusești în Ucraina, urmează război cu Rusia # ActiveNews.ro
Dmitri Medvedev a avertizat luni că doborârea dronelor rusești de către NATO în Ucraina ar declanșa un conflict direct cu Rusia.
10:00
Ion Cristoiu: La finele sezonului unu, Drona a dispărut. Așteptăm sezonul doi ca să știm ce s-a întâmplat cu ea # ActiveNews.ro
Jurnalul meu video | 15 septembrie 2025: La finele sezonului unu, Drona a dispărut. Așteptăm sezonul doi ca să știm ce s-a întâmplat cu ea. Isteria Dronei a dat gravă lovitură de imagine Armatei române.
09:50
Noapte de coșmar pentru locuitorii din Gaza: Israelul a început ofensiva terestră. Israel Katz: "GAZA ARDE". Ori Goldberg: "GENOCID!" - VIDEO # ActiveNews.ro
Israelul a lansat o incursiune terestră în orașul Gaza, au declarat doi oficiali israelieni pentru CNN marți dimineață. Israelul a aprobat în august un plan de preluare și ocupare a orașului puternic bombardat, despre care a spus că...
09:50
Medvedev avertizează: Doborârea dronelor rusești de către NATO ar însemna război cu Rusia # ActiveNews.ro
După intruziunile dronelor rusești în spațiile aeriene ale Poloniei și României, Dmitri Medvedev a transmis că orice autorizare a NATO pentru doborârea acestora ar declanșa un conflict direct cu Rusia.
09:30
Școală de prestigiu, ia calea progresismului. Mâna lungă a Partidului Comunist Chinez în școlile din Marea Britanie: exportul „socialismului cu caracteristici chinezești” # ActiveNews.ro
În ultimii ani, investitori chinezi strâns legați de Partidul Comunist au cumpărat zeci de școli independente din Marea Britanie.
09:30
16 septembrie: Sfânta Mare Muceniță Eufimia, care a adus lumină la Sinodul din Calcedon. Minunea care a umilit ereticii # ActiveNews.ro
„Scrieți, într-o carte, mărturisirea credinței voastre și vom scrie și noi mărturisirea noastră. Amândouă scrierile să le pecetluim și să le punem în racla cu preacinstitele moaște ale Marii Mucenițe Eufimia. Apoi, să ne rugăm, cu post, lui Dumnezeu, ca prin ea să ne descopere credința cea dreaptă”.
09:20
Cum a intrat Maica Domnului cu Pruncul în temnițele românilor închiși în Rusia. O minune povestită de Părintele Inimilor Sofian Boghiu - VIDEO. PROCLAMAREA CANONIZĂRII SFÂNTULUI CUVIOS MĂRTURISITOR DE LA ANTIM - VIDEO ÎN DIRECT # ActiveNews.ro
O minune cu Maica Domnului povestită de Părintele Sofian Boghiu, Duhovnicul Bucureștilor (7 octombrie 1912 – 14 septembrie 2002), de-acum Sfântul Cuvios Mărturisitor Sofian de la Antim. VIDEO
09:20
Noapte de coșmar pentru locuitorii din Gaza: Israelul a început ofensiva terestră - VIDEO # ActiveNews.ro
Israelul a lansat o incursiune terestră în orașul Gaza, au declarat doi oficiali israelieni pentru CNN marți dimineață. Israelul a aprobat în august un plan de preluare și ocupare a orașului puternic bombardat, despre care a spus că...
15 septembrie 2025
23:10
Ironie pentru industria auto europeană. Un producător chinez de aspiratoare atacă segmentul supercar-urilor europene, în frunte cu Bugatti # ActiveNews.ro
Producătorul chinez de electrocasnice Dreame anunță că se lansează în industria auto cu un automobil electric ultra luxos, promovat ca fiind cel mai rapid din lume. Primele ilustrații ale mașinii arată ca o copie a modelului Bugatti Chiron, care ar urma să fie produsă în Germania începând din 2027.
23:10
Filmări incredibile dezvăluite în Congresul SUA. O dronă lovește cu o rachetă un ”obiect sferic” neidentificat fără a reuși să-l doboare. VIDEO # ActiveNews.ro
O recentă audiere în Congres a dezvăluit o înregistrare video în care se vede o rachetă Hellfire lansată de o dronă Reaper care ricoșează dintr-un obiect zburător neidentificat, ceea ce a lăsat audiența perplexă.
23:00
Sexo-marxista PSD Victoria Stoiciu și USR-istul Cristian Ghinea au refuzat să comemoreze în Senat moartea lui Charlie Kirk chiar în timp ce vicepreședintele SUA, JD Vance, susținea de la Casa Albă o emisiune în memoria prietenului său ucis de un LGBT-ist # ActiveNews.ro
Stoiciu și Ghinea au primit imediat felicitări de la personaje din subsolul celulelor comuniste extremiste sexo-marxiste. Rămâne să felicităm și noi conducerile PSD și USR care, chipurile, susțin parteneriatul strategic cu SUA reprezentată de Administrația Trump.
23:00
”Să asculți versurile primite prin Morse, bătute la țeavă... Nu există poet în închisoare de talia lui Radu Gyr” - 10 ani de la nașterea în Ceruri a Monahului Paulin Clapon de la Petru Vodă. (14 septembrie 2015 - Înălțarea Sfintei Cruci) # ActiveNews.ro
Monahul Paulin a fost deținut politic timp de 22 de ani, dintre care aproape 20 numai la Aiud. Iată mărturia lui despre Aiud și sfinții lui:
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.