Spectacole-lectură pentru copii, la TT

Monitorul de Neamț , 17 septembrie 2025 17:20
Trei spectacole-lectură, unul pe baza unui text clasic și două pe texte contemporane, în regia lui Daniel Chirilă, au pregătit pentru copii reprezentanţii Teatrului Tineretului, la începutul stagiunii. „Tehnologia digitală ne-a schimbat comportamentele sociale și unul dintre efectele pe termen lung este „deficitul de lectură". Auzim foarte des afirmația „copiii noștri nu mai citesc, ei […]
Acum 30 minute
17:20
Acum 2 ore
16:40
Coincidență de poveste: Cristian Copoț-Barb și fiica sa împart aceeași zi de naștere # Monitorul de Neamț
Fotbalistul nemțean trăiește emoții unice: fetița sa, Andrada Ioana, s-a născut pe 16 septembrie, aceeași zi în care și el își aniversează ziua, pe 16 decembrie. Cristian Copoț-Barb, mijlocașul cu numărul 8 al echipei CSM Ceahlăul, a devenit tată pe 16 septembrie 2025, o dată cu semnificație aparte: este aceeași zi în care el însuși […]
Acum 4 ore
15:30
Puntea peste Cuejdi, construită în timp record: acces rapid spre Piața Centrală din Piatra-Neamț # Monitorul de Neamț
Pasarela pietonală din zona Pieței Centrale are rampă pentru persoane cu dizabilități și o durată de viață estimată la 100 de ani. Puntea peste Cuejdi din zona fostei fabrici „8 Martie" a fost finalizată și redată în folosință publică marți, 16 septembrie, în urma recepției lucrărilor. Puntea peste Cuejdi, construită mai repede decât termenul contractual […]
14:40
Ateliere de pictat personaje Manga la Biblioteca Județeană: înscrieri deschise pentru copii # Monitorul de Neamț
Ateliere de pictat personaje Manga vor fi organizate la Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu" Neamț, în perioada septembrie-noiembrie 2025, pentru copii cu vârste între 12 și 16 ani. Programul atelierelor „Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu" Neamț organizează o nouă ediție a atelierului de pictat personaje din benzi desenate japoneze – Manga, în perioada septembrie-noiembrie 2025", se arată […]
Acum 6 ore
13:30
Top 10 alimente care te ajută să ai abdomenul plat! Ce recomandă medicii pentru sănătate și siluetă # Monitorul de Neamț
Recomandările nutriționale pun accent pe prevenirea bolilor, nu doar pe aspectul fizic. Top 10 alimente care te ajută să ai abdomenul plat. Aceste alimente nu sunt doar soluții pentru un aspect plăcut, ci și pentru reducerea riscurilor de diabet, boli cardiovasculare și alte afecțiuni. De ce este periculoasă grăsimea abdominală Medicii atrag atenția că eliminarea […]
12:40
Expoziția temporară „Metamorfoză și culoare” – spectacolul fluturilor exotici la Muzeul de Științe Naturale # Monitorul de Neamț
Un univers al culorilor și al fragilității naturii, între 18 septembrie 2025 și 15 februarie 2026, la Muzeul de Științe Naturale Piatra-Neamț. Expoziția temporară „Metamorfoză și culoare" îi invită pe vizitatori să descopere frumusețea și fragilitatea lumii vii prin colecția impresionantă de fluturi exotici, deschisă la Piatra-Neamț. O invitație la frumusețea naturii Complexul Muzeal Național […]
Acum 8 ore
11:40
Un șofer băut la Roman a fost depistat de polițiști în noaptea de 16 septembrie, în timp ce conducea pe Bulevardul Republicii. Control de rutină pe străzile municipiului „În noaptea de 16 septembrie a.c., ora 00:45, în timp ce patrula de ordine şi siguranţă publică acţionau în municipiul Roman, pe B-dul Republicii, au oprit pentru […]
10:30
Incendiu în comuna Alexandru cel Bun: focul a distrus o anexă și acoperișul unei case # Monitorul de Neamț
Pompierii au intervenit la Vădurele, unde flăcările au cuprins o gospodărie. Un incendiu în comuna Alexandru cel Bun a izbucnit marți după-amiază, în satul Vădurele, unde flăcările s-au extins rapid la o anexă și la acoperișul unei locuințe. Intervenția pompierilor „La ora 15:02, pompierii au fost solicitați să intervină în comuna Alexandru cel Bun pentru […]
Acum 12 ore
09:40
Accident rutier Mărgineni: trei tineri răniți după ce un șofer băut s-a răsturnat cu mașina # Monitorul de Neamț
Șofer de 23 de ani, testat pozitiv la alcool, după un accident rutier produs pe DJ 157, în comuna Mărgineni. Accident rutier Mărgineni. Evenimentul rutier s-a produs în seara de 16 septembrie, când un tânăr de 23 de ani, aflat la volanul unui autoturism, nu ar fi adaptat viteza la condițiile de drum, răsturnându-se cu mașina. […]
08:40
Boala „mâinilor murdare” continuă să reprezinte un risc pentru copii, mai ales la început de an școlar # Monitorul de Neamț
Specialiștii avertizează că boala mâinilor murdare poate genera focare în colectivități școlare, unde regulile de igienă nu sunt respectate. Boala mâinilor murdare rămâne o amenințare majoră pentru copii și comunități, mai ales în școli, unde contactul strâns și igiena precară pot duce la apariția unor focare de hepatită A. Cum se transmite virusul Hepatita A, […]
07:40
Reprezentanţii IP Neamţ anunţă că, în perioada 16-22 septembrie 2025, polițiștii rutieri se alătură statelor membre ale Uniunii Europene în cadrul campaniei ROADPOL – Safety Days, o inițiativă internațională dedicată reducerii accidentelor rutiere și creșterii siguranței în trafic, cu un obiectiv comun, ca ziua de 18 septembrie 2025 să fie o zi fără persoane decedate […]
Acum 24 ore
20:20
Primarul municipiului Piatra Neamţ, Adrian Niţă, s-a declarat recent supărat pe cât de lent se mişcă unele lucruri pe la unele ministere. Fapt care generează întârzieri la o serie de proiecte pe care le consideră importante pentru comunitatea pietreană. Cum ar fi preluarea şi amenajarea poligonului auto sau o serie de investiţii ce îşi doreşte […]
19:40
Apa și canalizarea sunt cele mai scumpe în Neamț. Plătim dublu față de București # Monitorul de Neamț
Neamțul are cel mai ridicat tarif din România pentru apă și canalizare Apa și canalizarea sunt cele mai scumpe în Neamț, unde locuitorii plătesc 18,6 lei pe metru cub, fără TVA, aproape dublu față de București. Neamț, cel mai scump județ la apă și canalizare Potrivit datelor oficiale de la Autoritatea Națională de Reglementare pentru […]
19:20
Tragedie înregistrată marţi, 16 septembrie, în Neamţ. Un copil de şase ani şi-a pierdut viaţa în urma unui accident rutier în care a fost implicat un şofer de 19 ani. „Astăzi, în jurul orei 16:50, polițiștii din cadrul Poliției orașului Târgu-Neamț au fost sesizați, de un conducător auto, cu privire la faptul că a fost […]
18:40
Dascălii nemţeni, de la diverse discipline, vor participa la o serie de consfătui anuale, până la sfârşitul acestei luni. Astfel, între 24-26 septembrie 2025 se vor desfăşura consfătuirile județene ale profesorilor de biologie şi chimie, pe 24 septembrie va avea loc consfătuirea anuală a profesorilor de geografie din județul Neamț, iar între 17 şi 24 […]
Ieri
17:40
Consilierii locali pietreni sunt convocaţi în şedinţă extraordinară pe 18 septembrie, de la ora 14. Pe ordinea de zi sunt opt proiecte de hotărâre. Majoritatea sunt pentru aprobarea unor documentaţii tehnico-economice pentru o serie de investiţii. Cum ar fi reabilitări termice pentru mai multe unităţi de învăţământ. Vor fi supuse votului şi două proiecte de […]
16:40
Directoratul Național de Securitate Cibernetică explică de ce adresa IP nu trebuie împărtășită public. Adresa IP poate părea un detaliu banal, însă Directoratul Național de Securitate Cibernetică atrage atenția că divulgarea ei poate expune utilizatorii la riscuri cibernetice serioase. Mit versus realitate Potrivit specialiștilor, mulți utilizatori cred că simpla dezvăluire a adresei IP nu poate […]
15:40
Primarul municipiului Piatra-Neamț, Adrian Niță, a anunțat demararea unui proiect de modernizare a locurilor de joacă din incinta grădinițelor din oraș. Intervențiile vizează grădinițe din mai multe cartiere, unde echipamentele existente nu mai sunt omologate și, din cauza vechimii, pot reprezenta un risc pentru copii. Este vorba, printre altele, de grădinița „Floare de Colț", grădinița […]
14:40
Costul antivaccinismului: boala care revine în România și amenință viața copiilor # Monitorul de Neamț
Specialiștii atrag atenția asupra pericolelor generate de scăderea ratei de vaccinare. Costul antivaccinismului devine vizibil odată cu reapariția unei boli contagioase în România, care poate provoca paralizie, complicații neurologice fatale și chiar deces. Vaccinarea ROR, în scădere alarmantă Specialiștii atrag atenția că imunizarea împotriva rujeolei, oreionului și rubeolei (ROR) a scăzut semnificativ în ultimii ani. […]
13:30
Clubul de franceză de la Biblioteca Județeană Neamț își redeschide porțile pe 17 septembrie 2025, aducând o nouă temă de conversație pentru pasionații limbii franceze. Întâlniri săptămânale pentru francofili Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu" Neamț continuă seria întâlnirilor din cadrul Clubului de franceză, în parteneriat cu prof. Elena David, coordonator de specialitate, începând din data de […]
12:50
Șoferi prinși băuți la volan: au apăsat accelerația, dar au picat la „testul paharului” # Monitorul de Neamț
Alcoolemii uriașe și urmăriri în trafic – trei șoferi au fost prinși băuți la volan în județul Neamț. Trei șoferi prinși băuți la volan în județul Neamț au ajuns în atenția polițiștilor pe 15 septembrie, după ce au fost depistați cu alcoolemii ridicate și comportamente periculoase în trafic. Șofer prins cu 1,72 mg/l alcool pur […]
12:10
Șofer neatent, implicat într-un accident în Piatra-Neamț: victimă transportată la spital # Monitorul de Neamț
Un bărbat de 30 de ani a fost rănit și transportat la spital după un accident produs într-o intersecție din Piatra-Neamț. Accident în Piatra-Neamț. Evenimentul rutier a avut loc pe 15 septembrie, în jurul orei 11:00, după ce un șofer nu ar fi acordat prioritate la pătrunderea într-o intersecție, provocând rănirea unui pasager. Potrivit informațiilor transmise […]
11:40
Șoferiță și biciclist implicați într-un accident la Grințieș. Victima, dusă la spital # Monitorul de Neamț
Un biciclist a fost rănit într-un accident la Grințieș, pe DN15, după ce bicicleta electrică pe care o conducea a fost acroșată de un autoturism. Biciclist rănit pe DN15 „La data de 15 septembrie a.c., în jurul orei 18:00, în timp ce o femeie, în vârstă de 36 de ani, conducea un autoturism, pe DN15, […]
11:00
Bărbat de 45 de ani decedat în ambulanță, după ce a fost preluat din fața unei pensiuni # Monitorul de Neamț
Tragedie pe traseul spre spital: un pacient de 45 de ani și-a pierdut viața în ambulanță Bărbat de 45 de ani decedat în ambulanță în timp ce era transportat de echipajul S.A.J. Neamț către o unitate medicală. Sesizarea către poliție „La data de 15 septembrie a.c., în jurul orei 15.50, Poliţia municipiului Piatra-Neamţ a fost […]
10:40
Evadare din arest la domiciliu cu final previzibil: băutură plătită cu 24 de ore la răcoare # Monitorul de Neamț
Polițiștii din Săvinești au surprins un tânăr de 29 de ani care nu respecta măsura impusă de instanță. O evadare din arest la domiciliu a fost descoperită la Dumbrava Roșie, unde polițiștii au găsit un tânăr de 29 de ani absent din locuința sa, revenind ulterior în stare de ebrietate. Verificarea polițiștilor „La data de […]
10:00
Neatenție plătită scump: tragedie în Bicaz, un pieton de 67 de ani a fost lovit mortal # Monitorul de Neamț
Neatenție plătită scump – un bărbat de 67 de ani din Bicaz și-a pierdut viața, luni seara, după ce a fost acroșat de un autoturism în timp ce traversa strada prin loc nepermis și fără să se asigure. Traversare neregulamentară, final tragic „La data de 15 septembrie a.c., în jurul orei 20:15, în timp ce […]
08:50
Record pe piața metalelor prețioase: Aurul a atins un maxim istoric de 3.660 de dolari pe uncie în 2025 # Monitorul de Neamț
Aurul a atins un maxim istoric de 3.660 de dolari pe uncie, marcând o creștere de 39% în 2025 – cea mai puternică evoluție anuală consemnată din 1990, potrivit datelor XTB. Aurul a atins un maxim istoric de 3.660 de dolari pe uncie Explozia cotației aurului din acest an se explică prin factori multipli: așteptările […]
07:30
O conferinţă având ca subiect generic soarta autostrăzilor din Moldova a avut loc la Iaşi, la sfârşitul săptămânii trecute, organizată de Asociaţia "Hai că se poate". În contextul în care finalizarea acestor proiecte atât de dorite şi de necesare e în aceste
15 septembrie 2025
20:40
Drum Expres Bacău-Piatra Neamţ. Contract de consultanţă scos la licitație, șapte oferte pentru construcție # Monitorul de Neamț
Investiție majoră de peste 6 miliarde lei, finanțată prin Programul Transport 2021-2027 Drum Expres Bacău-Piatra Neamţ. Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) a lansat licitația pentru contractul de consultanță și a anunțat că urmează selectarea constructorului. CNIR a lansat licitația pentru contractul de consultanță Compania Naţională de Investiţii Rutiere (CNIR) a lansat licitaţia de atribuire […] Articolul Drum Expres Bacău-Piatra Neamţ. Contract de consultanţă scos la licitație, șapte oferte pentru construcție apare prima dată în Monitorul de Neamț.
19:00
Trump vrea război comercial, Ursula von der Leyen vrea război militar. Noi ce vrem? # Monitorul de Neamț
Unii analişti, care se pretind cu ştaif, se întreabă ipocrit, de ce Trump îl consideră frecventabil pe Putin? Există mai multe explicaţii plauzibile, care ar risipi ceața interogaţiilor ipocrite, cu care ne aburesc analiştii respectivi. În primul rând, între politicile externe ale Rusiei şi cele ale SUA există similitudini izbitoare, specifice sistemelor imperiale. Există similitudini […] Articolul Trump vrea război comercial, Ursula von der Leyen vrea război militar. Noi ce vrem? apare prima dată în Monitorul de Neamț.
18:10
Polițist din Neamț, pe podium la Campionatul Mondial de Skandenberg – medalii pentru România # Monitorul de Neamț
Performanță remarcabilă pentru agentul de poliție Cosmin Lupu, medaliat cu bronz la competițiile internaționale Polițist din Neamț, pe podium la Campionatul Mondial de Skandenberg. Agentul de poliție Cosmin Lupu, din cadrul Secției de Poliție Rurală Săbăoani, a obținut două medalii de bronz la nivel internațional, confirmând că perseverența și munca aduc rezultate de excepție. Reușită […] Articolul Polițist din Neamț, pe podium la Campionatul Mondial de Skandenberg – medalii pentru România apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Mai mult de 2 zile în urmă
17:10
O gospodărie din comuna Tupilaţi a fost cuprinsă de flăcări, pe 13 septembrie, din cauza unui scurtcircuit electric. „În data de 13.09.2025, la ora 20:50, pompierii au fost solicitați să intervină în comuna Tupilați pentru stingerea unui incendiu produs la o casă. La locul solicitării au fost alocate forțe și mijloace de intervenție de la […] Articolul Casă în flăcări de la un scurtcircuit apare prima dată în Monitorul de Neamț.
16:30
Pași utili pentru obținerea cărții de identitate: unde te programezi și ce taxe plătești # Monitorul de Neamț
Tot ce trebuie să știe nemțenii despre cartea de identitate electronică și cea simplă. Nemțenii au la dispoziție două opțiuni pentru actul de identitate – cartea electronică sau cartea simplă, iar autoritățile au transmis pași utili pentru obținerea cărții de identitate. Cartea electronică de identitate (CEI) Termenul de eliberare pentru o carte electronică de identitate […] Articolul Pași utili pentru obținerea cărții de identitate: unde te programezi și ce taxe plătești apare prima dată în Monitorul de Neamț.
16:10
Un bărbat din Neamţ, echipat cu un detector de metale, a descoperit mai multe elemente de muniţie ce provin din Primul Război Mondial. „Ca urmare a unui apel la 112, echipa pirotehnică a fost solicitată să intervină în comuna Bicazu Ardelean deoarece un bărbat (în vârstă de 49 de ani) a descoperit elemente de muniție […] Articolul Muniţie descoperită cu detectorul de metale apare prima dată în Monitorul de Neamț.
15:30
„Cuvinte” – expoziția de pictură și instalație a Vioricăi Ciucanu, deschisă la Galeriile „Lascăr Vorel” # Monitorul de Neamț
Un eveniment cultural de marcă are loc în perioada 15 – 30 septembrie la Galeriile de Artă „Lascăr Vorel” din Piatra-Neamț. Expoziția de pictură și instalație „Cuvinte”, semnată de artista Viorica Ciucanu, va fi vernisată luni, 15 septembrie, la ora 17:00, la Galeriile de Artă „Lascăr Vorel” din Piatra-Neamț. Vernisaj cu invitați de marcă Luni, […] Articolul „Cuvinte” – expoziția de pictură și instalație a Vioricăi Ciucanu, deschisă la Galeriile „Lascăr Vorel” apare prima dată în Monitorul de Neamț.
15:10
Pompierii pietreni au intervenit pe 14 septembrie pentru a scoate un autoturism dintr-o groapă apărută pe o stradă din oraş în urma ruperii unei plăci de beton. „În data de 14.09.2025, la ora 12:15 prin apel la 112 a fost sesizat faptul că în municipiul Piatra-Neamț, pe strada Mihai Stamatin un autoturism a rămas blocat […] Articolul Maşină scoasă dintr-o groapă de pompieri apare prima dată în Monitorul de Neamț.
14:40
Acțiuni ale polițiștilor din Neamț: amenzi, permise suspendate și certificate retrase # Monitorul de Neamț
Forțele de ordine au desfășurat verificări ample pentru menținerea siguranței publice. Acțiuni ale polițiștilor din Neamț au avut loc pe 13 septembrie, în municipiile Piatra-Neamț și Roman, dar și în mai multe comune, fiind vizate prevenirea faptelor de violență, a furturilor, a traficului de droguri și a accidentelor rutiere. Efective mărite pe teren La data […] Articolul Acțiuni ale polițiștilor din Neamț: amenzi, permise suspendate și certificate retrase apare prima dată în Monitorul de Neamț.
14:40
Lovitură pentru vârstnici: Indexarea pensiilor amânată până în 2027. Milioane de români pierd 600 de lei lunar # Monitorul de Neamț
Decizia guvernului lovește în puterea de cumpărare a seniorilor, care riscă pierderi de până la 600 de lei pe lună. Indexarea pensiilor amânată până în 2027 afectează direct 4 milioane de români. Pensionarii nu vor beneficia de majorarea veniturilor, pierzând în medie 600 de lei pe lună la coșul zilnic. Se amână indexarea pensiilor pentru […] Articolul Lovitură pentru vârstnici: Indexarea pensiilor amânată până în 2027. Milioane de români pierd 600 de lei lunar apare prima dată în Monitorul de Neamț.
14:10
Intervenţie mai puţin obişnuită a pompierilor nemţeni, pe 13 septembrie, aceştia salvând o bovină care căzuse în canalul de fugă al Bistriţei. „În data de 13.09.2025, la ora 18:55 prin apel la 112, pompierii au fost solicitați să intervină în comuna Alexandru cel Bun pentru salvarea unei bovine căzută în canalul de fugă al Bistriței. […] Articolul Vacă salvată din canal apare prima dată în Monitorul de Neamț.
13:40
Cazuri grave depistate de polițiști pe drumurile din Neamț: un minor la volan, un șofer băut și altul cu permis suspendat # Monitorul de Neamț
Trei dosare penale au fost deschise după verificările efectuate de polițiști Cazuri grave depistate de polițiști pe drumurile din Neamț au dus la întocmirea a trei dosare penale, după ce un minor a fost prins la volan, un bărbat a condus băut, iar altul cu permisul suspendat. Permis suspendat, dar la volan „La data de […] Articolul Cazuri grave depistate de polițiști pe drumurile din Neamț: un minor la volan, un șofer băut și altul cu permis suspendat apare prima dată în Monitorul de Neamț.
13:10
O adolescentă de 15 ani care a plecat de la domiciliu şi nu a mai revenit timp de mai multe zile este căutată de poliţiştii nemţeni. „La data de 15 septembrie a.c., polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Ion Creangă au fost sesizați de către un bărbat cu privire la faptul că, la aceeași […] Articolul O adolescentă a plecat de acasă şi nu a mai revenit. Este căutată de poliţişti apare prima dată în Monitorul de Neamț.
12:20
Șofer băut și fără permis prins la volan în Piatra-Neamț după ce un bărbat a anunțat poliția # Monitorul de Neamț
Bărbatul a fost testat cu 1,34 mg/l alcool pur în aerul expirat și nu avea permis de conducere Un șofer băut și fără permis, prins la volan în Piatra-Neamț, după ce a sustras o autoutilitară a unei firme și a provocat un eveniment rutier soldat cu pagube materiale. Sesizarea unui bărbat a dus la oprirea […] Articolul Șofer băut și fără permis prins la volan în Piatra-Neamț după ce un bărbat a anunțat poliția apare prima dată în Monitorul de Neamț.
11:10
Trei accidente în Piatra-Neamț: tânăr rănit, femeie lovită pe trecere și minor căzut de pe trotinetă # Monitorul de Neamț
Evenimente rutiere soldate cu victime, în Piatra-Neamț, pe parcursul weekend-ului Trei accidente în Piatra-Neamț au avut loc în weekend, soldate cu rănirea unui tânăr de 21 de ani, a unei femei de 56 de ani și a unui minor de 15 ani. Tânăr rănit după impact între două autoturisme „La data de 14 septembrie a.c., […] Articolul Trei accidente în Piatra-Neamț: tânăr rănit, femeie lovită pe trecere și minor căzut de pe trotinetă apare prima dată în Monitorul de Neamț.
10:10
Un bărbat și-a pierdut viața într-o pădure din Neamț. Ce au descoperit polițiștii # Monitorul de Neamț
Un bărbat din Bicaz și-a pierdut viața într-o pădure din Neamț. Polițiștii au deschis dosar penal. Un bărbat în vârstă de 67 de ani și-a pierdut viața într-o pădure din Neamț, în timp ce se afla la cules de ciuperci împreună cu o femeie de 72 de ani. Sesizarea la 112 „La data de 14 […] Articolul Un bărbat și-a pierdut viața într-o pădure din Neamț. Ce au descoperit polițiștii apare prima dată în Monitorul de Neamț.
13 septembrie 2025
19:30
Adevărata moţiune a Guvernului Bolojan este la CCR. Multe voci spun asta în condiţiile în care Curtea trebuie să se pronunţe privind constituţionalitatea reglementărilor privind pensiile speciale ale magistraţilor. Iar premierul Ilie Bolojan, dar şi alţi membri ai cabinetului, au declarat că dacă va zice Curtea că prevederile sunt neconstituţionale vor pleca acasă. De aceea […] Articolul Adevărata „moţiune” – la CCR. Ce spun parlamentarii nemţeni apare prima dată în Monitorul de Neamț.
18:40
Remedii naturale care stimulează creșterea părului: de la aloe vera la avocado și miere # Monitorul de Neamț
Plante, uleiuri și măști hrănitoare pentru sănătatea și regenerarea părului Remedii naturale care stimulează creșterea părului pot fi aplicate chiar acasă, iar printre acestea se numără aloe vera, uleiurile vegetale, sucul de ceapă sau măștile cu avocado și miere. Cauzele căderii părului Căderea părului este, în anumite limite, un proces natural. Există însă factori care […] Articolul Remedii naturale care stimulează creșterea părului: de la aloe vera la avocado și miere apare prima dată în Monitorul de Neamț.
16:30
Primarul municipiului Piatra Neamţ, Adrian Niţă, a anunţat că au fost achiziţionate două auto-măturători noi care vor putea fi văzute în curând pe străzile oraşului. „După ani de așteptare, astăzi scriem împreună primul capitol al unei schimbări reale. Timp de 25 de ani, Piatra-Neamț a avut o singură mașină pentru măturat și spălat străzile. Au […] Articolul Primăria Piatra a achiziţionat… măturători apare prima dată în Monitorul de Neamț.
13:30
Un ieşean care a urcat la volan deşi nu avea permis de conducere a fost prins de poliţiştii nemţeni. „La data de 12 septembrie a.c., ora 22.40, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Ștefan cel Mare au oprit pentru control, pe DJ 155I, în localitatea Tupilați, un autoturism condus de un bărbat în vârstă […] Articolul La volan dar fără permis apare prima dată în Monitorul de Neamț.
12:30
Doi tineri anchetaţi pentru o tâlhărie comisă într-un parc din Târgu Neamţ au fost reţinuţi de poliţişti. „La data de 12 septembrie a.c., ora 17.30, polițiștii din cadrul Poliției orașului Târgu Neamț au fost sesizați de către 2 tineri, în vârstă de 18, respectiv 19 ani, din aceeași localitate, cu privire la faptul că, în timp […] Articolul Tâlhari încătuşaţi apare prima dată în Monitorul de Neamț.
11:30
O adolescentă care a plecat dintr-un centru social din Târgu Neamţ este căutată de poliţiştii nemţeni. „În noaptea de 12 spre 13 septembrie a.c., polițiștii din cadrul Poliției orașului Târgu Neamț au fost sesizați de către un bărbat, în calitate de pedagog social cu privire la faptul că, LARGERE GABRIELA PATRICIA, în vârstă de 17 […] Articolul O adolescentă a plecat dintr-un centru social. Este căutată de Poliţie apare prima dată în Monitorul de Neamț.
