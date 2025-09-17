Polonia îl expulzează pe un ucrainean care a direcţionat o dronă deasupra clădirilor guvernamentale din Varşovia

15:30

Meseria de DJ atrage din ce în ce mai mulţi pasionaţi de muzică. Fie că este vorba de petreceri private, aniversări, evenimente corporate sau chiar cluburi, DJ-ul are un rol esenţial: creează atmosfera şi ţine publicul conectat printr-un flux muzical coerent. Dacă eşti la început de drum şi îţi doreşti să pui muzică la evenimente, ai nevoie de câteva echipamente de bază, dar şi de o bună pregătire organizatorică.