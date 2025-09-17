Polonia îl expulzează pe un ucrainean care a direcţionat o dronă deasupra clădirilor guvernamentale din Varşovia
News.ro, 17 septembrie 2025 18:50
Un ucrainean în vârstă de 21 de ani va fi expulzat în ţara sa de origine, în urma unei decizii a justiţiei, pentru că a încălcat legislaţia aeriană poloneză înălţând o dronă deasupra clădirilor guvernamentale din Varşovia, a anunţat miercuri poliţia, relatează AFP.
Acum 15 minute
19:00
Gorghiu: Ceea ce vedem astăzi în România este mai mult decât un dosar al candidatului Călin Georgescu. Îl felicit pe Nicuşor Dan pentru că a avut curajul să spună deschis ceea ce mulţi au evitat: am fost ţinta unui atac la securitatea naţională # News.ro
Deputatul PNL Alina Gorghiu consideră că ceea ce vedem astăzi în România este mai mult decât un dosar al candidatului Călin Georgescu, ci este un test de rezilienţă democratică, el arătând că îl felicită pe Nicuşor Dan pentru că a avut curajul să spună deschis ceea ce mulţi au evitat, şi anume că am fost ţinta unui atac la securitatea naţională.
19:00
Italia: Clubul Crotone, plasat sub administrare judiciară după descoperirea legăturilor cu mafia calabreză # News.ro
Crotone, club din Serie C, a fost plasat sub administrare judiciară pentru un an, după ce poliţia a găsit „dovezi suficiente” ale unei infiltrări generalizate a mafiei, au anunţat procurorii.
Acum 30 minute
18:50
Acum o oră
18:40
Record absolut de competiţii sub egida FRAS: în weekend vor avea loc 13 evenimente. Vor concura 670 de sportivi # News.ro
Federaţia Română de Automobilism Sportiv a anunţat, miercuri, stabilirea unui nou record de competiţii organizate într-un singur weekend. Astfel, în perioada 19 – 21 septembrie, sub egida FRAS vor fi organizate 13 evenimente automobilistice.
18:40
Federaţia SANITAS: Asistenţa socială, în colaps - Avem deja judeţe în care la nivelul Direcţiilor de asistenţă socială nu mai există fonduri nici pentru servicii nici pentru salarii / Sindicaliştii ameninţă cu proteste # News.ro
Federaţia SANITAS avertizează, miercuri, că, în mai multe judeţe, Direcţiile de asistenţă socială nu mai au bani nici pentru serviciile prestate beneficiarilor nici pentru salarii. ”Salariaţii merg încă la muncă pentru că nu pot lăsa beneficiarii pe care îi îngrijesc de ani de zile, fără niciun sprijin”, au transmis sindicaliştii, avertizând, însă, că situaţia nu poate continua la nesfârşit.
18:40
Lia Olguţa Vasilescu spune că Ministerul Dezvoltării a venit cu o propunere de reducere a 13.000 de posturi în administraţie: Pentru primăriile care nu pot să-şi asigure cheltuielile de personal, trebuie o grilă foarte clară de salarizare # News.ro
Primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu, a declarat miercuri, după şedinţa tehnică de la Palatul Victoria, pe tema reformei din administraţie, că Ministerul Dezvoltării a venit cu o propunere de reducere a 13.000 de posturi. Ea a precizat că a propus ca, pentru primăriile care nu pot să-şi asigure cheltuielile de personal, să se facă o grilă foarte clară de salarizare, arătând că, în lipsa unei analize, vom ajungem în situaţia în care foarte multe primării efectiv nu vor mai putea funcţiona, în special primăriile de comune.
18:30
Oana Ţoiu a promovat candidatura României la Consiliul Guvernatorilor AIEA , la Conferinţa Generală a Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică de la Viena # News.ro
Ministrul de Externe Oana Ţoiu a promovat candidatura României la Consiliul Guvernatorilor AIEA , la Conferinţa Generală a Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică de la Viena.
18:30
Putin şi Modi îşi reafirmă „prietenia”, după ce cu o zi înainte premierul indian vorbise la telefon cu Trump # News.ro
Liderul rus Vladimir Putin şi premierul indian Narendra Modi au vorbit miercuri la telefon şi au salutat „prietenia” care îi leagă, în ciuda presiunilor exercitate de Washington din cauza relaţiilor economice dintre ţările lor, relatează AFP.
18:20
Trei bărbaţi sunt cercetaţi de poliţiştii din Olt, după ce au avut un conflict cu un tânăr de 20 de ani într-un parc din Caracal şi l-au agresat. Unul dintre ei a fost arestat la domiciliu.
Acum 2 ore
18:10
Ministerul Finanţelor: Investiţii de peste 2,15 miliarde de lei, în cadrul ediţiei FIDELIS derulate în perioada 5 – 12 septembrie / Care au fost cele mai accesate emisiuni # News.ro
Ministerul Finanţelor anunţă, miercuri, că ediţia FIDELIS desfăşurată în perioada 5 – 12 septembrie 2025 a atras investiţii de peste 2,15 miliarde de lei, cele mai accesate fiind emisiunea în lei, cu scadenţa de 2 ani şi emisiunea în euro, cu scadenţa la 10 ani.
18:00
Cadavrul unui bărbat, găsit pe un câmp din judeţul Constanţa/ Poliţiştii fac cercetări pentru a stabili identitatea victimei # News.ro
Cadavrul în stare de descompunere al unui bărbat a fost găsit, miercuri, pe un câmp din judeţul Constanţa, iar poliţiştii au deschis o anchetă pentru a stabili identitatea victimei şi modul cum şi-a pierdut viaţa.
18:00
Bucureşti – Bărbatul care l-a înjunghiat pe fostul partener al soţiei sale, după ce a fost lovit de către acesta, reţinut / Este cercetat pentru tentativă de omor / Victima a fost supusă unei intervenţii chirurgicale # News.ro
Bărbatul care l-a înjunghiat pe fostul partener al soţiei sale, într-un complex comercial din Sectorul 6, după ce a fost provocat şi lovit de către acesta, a fost reţinut pentru 24 de ore, fiind cercetat pentru tentativă de omor. Procurorii apreciază că atacul a avut loc după ce agresorul nu mai era în pericol.
18:00
Elina Svitolina a calificat Ucraina în semifinalele Billie Jean King Cup pentru prima dată, învingând-o pe spaniola Paula Badosa cu 5-7, 6-2, 7-5, miercuri, la Shenzhen.
18:00
Fostul preşedinte al CNAS Lucian Duţă, condamnat definitiv la şase ani de închisoare pentru o mită de 6,3 milioane de euro, va fi pus în libertate, după ce instanţa supremă i-a admis recursul în casaţie/ Judecarea acestuia, în 29 octombrie # News.ro
Fostul preşedinte al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS) Lucian Duţă, condamnat definitiv, în vara anului 2022, la şase ani de închisoare pentru o mită de 6,3 milioane de euro, va fi pus de îndată în libertate din închisoare, după ce instanţa supremă i-a admis în principiu recursul în casaţie şi a suspendat executarea pedepsei până la judecarea acestei căi extraordinare de atac. Instanţa a fixat termen de judecare a recursului în casaţie pentru 29 octombrie, cu citarea inculpatului şi asigurarea apărării.
17:50
Ministerul Educaţiei: Trei proiecte coordonate de şcoli şi instituţii din România, câştigătoare la Premiul european pentru predare inovatoare 2025, acordat de Comisia Europeană # News.ro
Ministerul Educaţiei anunţă că trei proiecte coordonate de şcoli şi instituţii din România - din Bucureşti, Harghita şi Iaşi - au fost desemnate câştigătoare la Premiul european pentru predare inovatoare 2025, acordat de Comisia Europeană.
17:50
Ciucu: Premierul a informat conducerea PNL cu privire la toate etapele care urmează în reformele propuse / PNL este hotărât să meargă mai departe şi orice stopare a acestui proces sau orice reversibilitate nu ar face decât să pună România în pericol # News.ro
Prim-vicepreşedintele PNL Ciprian Ciucu a transmis, miercuri, după şedinţa conducerii partidului, că premierul a informat Biroul Politic Naţional cu privire la toate etapele care urmează în reformele propuse iar PNL este hotărât să meargă mai departe şi orice stopare a acestui proces sau orice reversibilitate nu ar face decât să pună România în pericol.
17:40
FR Tenis: Alexandra Dulgheru este noul căpitan-nejucător al echipei de Billie Jean King Cup a României # News.ro
Federaţia Română de Tenis anunţă, miercuri, că Alexandra Dulgheru este noul căpitan nejucător al echipei României de Billie Jean King Cup.
17:40
Spitalul Judeţean Galaţi a intrat în Programul Naţional de Acţiuni Prioritare pentru Infarctul Miocardic Acut / Alexandru Rogobete: De prea multe ori, diferenţa dintre viaţă şi moarte a fost dată de distanţa până la un spital pregătit # News.ro
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă ”Sf. Apostol Andrei” din Galaţi a intrat oficial în Programul Naţional de Acţiuni Prioritare pentru Infarctul Miocardic Acut, finanţat de Ministerul Sănătăţii. ”Pentru pacienţii din întreaga regiune, aceasta înseamnă şanse reale de viaţă, acces mai rapid la tratament în momente critice şi echipe medicale pregătite să intervină la secundă”, a transmis ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete.
17:30
Preşedintele Nicuşor Dan cere Parlamentului aprobarea înfiinţării pe teritoriul naţional a Comandamentului Nodului Logistic – România, ca parte componentă a Comandamentului Misiunii de Asistenţă de Securitate şi Instruire NATO # News.ro
Birourile reunite ale celor două Camere ale Parlamentului au luat act, miercuri, de solicitarea făcută de preşedintele Nicuşor Dan Parlamentului pentru aprobarea înfiinţării pe teritoriul national a Comandamentului Nodului Logistic – România, cu statut de Comandament Aliat, ca parte componentă a Comandamentului Misiunii de Asistenţă de Securitate şi Instruire NATO-HQ NSATU.
17:20
Nicuşor Dan, după ce CCR a admis sesizarea pe care a făcut-o privind transferul gratuit al unui teren aflat în proprietatea statului către comuna Moara, judeţul Suceava: Punea în pericol proprietatea statului # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a transmis, miercuri, după ce Curtea Constituţională a admis sesizarea pe care a făcut-o privind transferul gratuit al unui teren aflat în proprietatea statului către comuna Moara, judeţul Suceava, că legea punea în pericol proprietatea statului şi nu existau garanţii suficiente că terenul va fi folosit în interes public. Potrivit şefului statului, decizia Curţii confirmă că obligaţia statului este să îşi protejeze proprietăţile şi interesele naţionale în activitatea economică.
17:20
Preşedintele ANRE, George Niculescu, ales vicepreşedinte al Consiliului Reglementatorilor ACER. ”România are, în premieră, posibilitatea de a participa în mod direct şi activ la reglementarea politicii energetice a UE” # News.ro
Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), George Niculescu, a fost ales vicepreşedinte al Consiliului Reglementatorilor din cadrul ACER – Agenţia Uniunii Europene pentru Cooperarea Autorităţilor de Reglementare din Energie. ACER reuneşte autorităţile naţionale de reglementare şi fixează direcţiile comune de piaţă, adecvare şi integritate. Potrivit ANRE, România are, în premieră, posibilitatea de a participa în mod direct şi activ la reglementarea politicii energetice a UE.
17:20
Distribuţie Energie Electrică Romania a investit 11,8 milioane de lei în modernizarea infrastructurii de distribuţie a energiei electrice din localitatea Crăciunelul de Jos, judeţul Alba # News.ro
Distribuţie Energie Electrică Romania, parte a Grupului Electrica, anunţă că a finalizat o investiţie de 11,8 milioane de lei în modernizarea infrastructurii de distribuţie a energiei electrice în localitatea Crăciunelul de Jos, judeţul Alba.
17:20
Zilele Bucureştiului, în 20 şi 21 septembrie - Primăria Capitalei deschisă publicului, spectacol pe Dâmboviţa şi proiecţii video în cartierul Mântuleasa # News.ro
Evenimentul Zilele Bucureştiului are loc în zilele de 20 şi 21 septembrie şi include zeci de programe culturale care vor anima străzile, instituţiile şi cartierele oraşului.
Acum 4 ore
17:10
Fotbal: 19 suporteri italieni, reţinuţi la Paris după violenţe înaintea meciului PSG-Atalanta # News.ro
Confruntări între suporterii echipei Atalanta Bergamo şi huligani au avut loc, noaptea trecută, la Paris. 19 fani italieni au fost reţinuţi, relatează L'Equipe.
17:10
Oamenii de ştiinţă au identificat pigmentul albastru misterios din pictura lui Jackson Pollock # News.ro
Un nou studiu infirmă ipoteza anterioară conform căreia artistul Jackson Pollock ar fi folosit o nuanţă de turcoaz în pictura „Number 1A” (1948).
17:10
Un bărbat a fost arestat în Letonia sub suspiciunea de spionaj în favoarea Moscovei. Ar fi furnizat informaţii inclusiv despre construcţia de noi instalaţii militare, exerciţii şi prezenţa trupelor altor state membre NATO # News.ro
Serviciile de securitate ale statului leton (VDD) au anunţat miercuri că au arestat un cetăţean al acestei ţări baltice suspectat că ar fi colectat informaţii în favoarea Moscovei despre instalaţiile şi operaţiunile militare de pe teritoriul Letoniei, relatează AFP.
17:00
Fiul lui Ilie Dumitrescu, urmărit penal pentru părăsirea locului accidentului/ Procurorii cer mandat de arestare preventivă pe numele tânărului, pentru care testul la cocaină a ieşit pozitiv/ El a mai fost prins drogat la volan # News.ro
Fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu, cunoscut drept Toto Dumitrescu, este urmărit penal pentru părăsirea locului accidentului, în urma unui eveniment rutier în care a fost implicat în weekend. Procurorii solicită instanţei de judecată emiterea unui mandat de arestare pe numele tânărului, având în vedere că testul privind existenţa drogurilor în organismul lui a ieşit pozitiv la cocaină. El nu este prima abatere gravă în trafic, în trecut, Toto Dumitrescu fiind cercetat penal şi condamnat pentru conducere sub influenţa substanţelor psihoactive.
17:00
Timiş: Incendiu la o anexă din curtea unei biserici, folosită în scop didactic/ 35 de copii şi patru cadre didactice au reuşit să iasă la timp # News.ro
Un incendiu a izbucnit, miercuri după-amiază, în curtea unei biserici din Dudeştii Noi, judeţul Timiş, aceasta fiind folosită în scop didactic. Un număr de 35 de copii şi patru cadre didactice au reuşit să iasă la timp din clădire.
16:50
Cancelarul Germaniei îl acuză pe Putin de crimă şi de încercarea de a destabiliza Occidentul # News.ro
Cancelarul german Friedrich Merz l-a acuzat miercuri pe Vladimir Putin de crimă şi de încercarea de a destabiliza Occidentul prin testarea limitelor şi prin sabotaj, într-o dezbatere parlamentară în care s-a ciocnit cu opoziţia de extremă dreapta, relatează Reuters.
16:40
Sancţiuni decise miercuri de Comisia de Disciplină după incidente şi eliminări din Superligă # News.ro
Comisia de Disciplină din cadrul FRF a decis, miercuri, sancţiuni după incidentele şi eliminările de la trei partide din Superligă.
16:40
Dâmboviţa: Bărbat cercetat pentru evadare după ce, arestat la domiciliu fiind, a plecat la magazin să îşi cumpere băutură # News.ro
Un tânăr din judeţul Dâmboviţa, arestat la domiciliu într-un dosar în care este cercetat pentru infracţiuni cu violenţă, a plecat din casă la un magazin, ca să îşi cumpere băutură. El a fost reţinut şi va fi prezentat instanţei de judecată cu propunere de înlocuire a măsurii arestului la domiciliu cu arestul preventiv. În plus, pe numele său a fost deschis un nou dosar penal, pentru evadare.
16:20
Fotbal: Thomas Partey a pledat nevinovat la acuzaţiile de viol şi agresiune sexuală în Marea Britanie # News.ro
Mijlocaşul echipei Villarreal, Thomas Partey, a compărut miercuri în faţa unui tribunal din Londra şi a pledat nevinovat la acuzaţiile că ar fi violat şi agresat sexual trei femei, relatează Reuters.
16:10
Poliţia atrage atenţia asupra unei noi metode de fraudă folosind WhatsApp. La Giurgiu au fost semnalate mai multe tentative de înşelăciune, fiind folosite fotografiile unor persoane, asociate cu numere care nu sunt ale lor # News.ro
Poliţia atrage atenţia asupra unei noi metode de fraudă prin intermediul aplicaţiei WhatsApp. În judeţul Giurgiu, au existat mai multe cazuri de fraudă în care au fost folosite fotografiile unor persoane, asociate cu numere care nu sunt ale acestora, fiind contactate rude cărora li s-a cerut să transfere sume de bani, sub pretextul unor urgenţe.
16:00
Văduva lui Navalnîi susţine că analize făcute în străinătate arată că soţul ei a fost otrăvit. Testele au fost făcute pe baza unor probe biologice scoase clandestin din Rusia # News.ro
Iulia Navalnaia, văduva liderului opoziţiei ruse Aleksei Navalnîi, care a murit în închisoare anul trecut, susţine că analize efectuate de laboratoare din străinătate pe probe biologice prelevate de la soţul ei arată că acesta a fost otrăvit, relatează Reuters şi AFP.
15:30
Meseria de DJ atrage din ce în ce mai mulţi pasionaţi de muzică. Fie că este vorba de petreceri private, aniversări, evenimente corporate sau chiar cluburi, DJ-ul are un rol esenţial: creează atmosfera şi ţine publicul conectat printr-un flux muzical coerent. Dacă eşti la început de drum şi îţi doreşti să pui muzică la evenimente, ai nevoie de câteva echipamente de bază, dar şi de o bună pregătire organizatorică.
15:30
Ministrul Muncii: În urma a peste 2.000 de controale, inspectorii de muncă au depistat 370 de persoane care munceau nedeclarat. La o fabrică de mobilă din Bihor au fost găsiţi 295 de angajaţi care, deşi aveau contracte part-time, lucrau zilnic # News.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, afirmă că, în urma a peste 2.000 de controale, inspectorii de muncă au depistat 370 de persoane care munceau nedeclarat, el precizând că la o fabrică de mobilă din Bihor au fost găsiţi 295 de angajaţi care, deşi aveau contracte part-time, lucrau zilnic, fără protecţie şi fără drepturile cuvenite.
15:30
Ministrul Florin Barbu: Obiectivul Ministerului Agriculturii este să ajungem la 2,2 milioane de hectare irigate în România, până în 2027 # News.ro
Florin Barbu, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, declară că sistemul de irigaţii rămâne proiectul său de suflet, iar până în 2027 obiectivul Ministerului Agriculturii este să ajungă la 2,2 milioane de hectare irigate în România.
15:30
Şefa diplomaţiei europene propune tarife şi sancţiuni aplicate Israelului, din cauza situaţiei din Gaza. Reacţie furioasă a ministrului israelian de externe # News.ro
Diplomatul de rang înalt al UE, Kaja Kallas, a prezentat miercuri un plan care presupune reducerea legăturilor comerciale cu Israelul şi sancţionarea unor oficiali de rang înalt în urma constatării încălcărilor drepturilor omului în Gaza, ceea ce marchează o schimbare majoră în abordarea blocului european faţă de ţara din Orientul Mijlociu cu care obişnuia să aibă relaţii strânse, relatează POLITICO.
15:20
Orizont Sonor - festivalul de podcast, radio şi creaţie sonoră - la Bucureşti. Spectacole, documentare, workshop-uri, în program # News.ro
Programul celei de-a doua ediţii a festivalului Orizont Sonor, care va avea loc între 25 şi 28 septembrie la Bucureşti, propune publicului şi profesioniştilor din domeniu o serie de discuţii, sesiuni de ascultare, workshop-uri, spectacole, documentare, plimbări sonore şi întâlniri cu profesionişti din ţară şi străinătate.
15:20
Jaqueline Cristian nu a reuşit să treacă de Emma Răducanu la Korea Open. Britanica a câştigat confruntarea din primul tur # News.ro
Jaqueline Cristian, locul 41 WTA, a fost eliminată, miercuri, de britanica Emma Răducanu, numărul 33 mondial şi cap de serie 8, în primul tur al turneului de categorie WTA 500 Korea Open, de la Seul.
Acum 6 ore
15:10
Donald Trump şi-a început vizita istorică în Marea Britanie bucurându-se de o primire regală fastuoasă la Castelul Windsor - VIDEO, FOTO # News.ro
Regele Charles l-a întâmpinat miercuri pe Donald Trump, în timp ce a doua vizită de stat - istorică - a preşedintelui SUA în Marea Britanie a început cu un fast fără precedent, dar şi cu securitate intensă, investiţii în tehnologie şi proteste planificate, relatează Reuters.
15:10
Fifor: Oare premierul Bolojan se mai uită din când în când pe cifre? Atunci când nu e ocupat să se admire în oglindă, încruntat şi supărat pe viaţă / PSD va folosi toate pârghiile politice pentru a menţine plafonarea adaosurilor la alimente # News.ro
Deputatul PSD Mihai Fifor anunţă, miercuri, după şedinţa coaliţiei, că PSD va folosi toate pârghiile politice pentru a menţine plafonarea adaosurilor la alimente, el venind cu un nou atac la adresa premierului, pe care îl acuză că ”a încercat să şunteze coaliţia” şi a comunicat oficial o mare minciună: ”Oare premierul Bolojan se mai uită din când în când pe cifre? Atunci când nu e ocupat să se admire în oglindă, încruntat şi supărat pe viaţă, tăind cu barda tot ce se poate tăia”, spune Fifor. El precizează că, dacă premierul Bolojan refuză să prelungească plafonarea, PSD va introduce imediat în Parlament, în procedură de urgenţă, reglementarea pentru prelungirea măsurii. Propunerea este deja redactată
15:00
Donald Trump şi-a început vizita istorică în Marea Britanie bucurându-se de o primire regală fastuoasă la Castelul Windsor # News.ro
Regele Charles l-a întâmpinat miercuri pe Donald Trump, în timp ce a doua vizită de stat - istorică - a preşedintelui SUA în Marea Britanie a început cu un fast fără precedent, dar şi cu securitate intensă, investiţii în tehnologie şi proteste planificate, relatează Reuters.
15:00
Filmul „Dinţi de lapte”, de Mihai Mincan, prezentat în premieră naţională la Bucharest International Film Festival # News.ro
„Dinţi de lapte”, al doilea lungmetraj semnat de regizorul şi scenaristul Mihai Mincan, deschide cea de a XXI-a ediţie a Bucharest International Film Festival (BIFF), în 19 septembrie.
14:50
ANOSR anunţă proteste, în toată ţara, în 29 septembrie, faţă de măsurile de austeritate luate în Educaţie # News.ro
Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR) anunţă că va organiza, în 29 septembrie, proteste în toată ţara, faţă de măsurile de austeritate luate în Educaţie şi faţă de modul în care au fost luate aceste decizii, susţinând că mesajele studenţilor au fost ignorate.
14:50
Liga Campionilor: Accidentat, Yamal nu va evolua pentru FC Barcelona în meciul cu Newcastle # News.ro
Atacantul echipei FC Barcelona, Lamine Yamal, va rata meciul de joi cu Newcastle United, din Liga Campionilor, din cauza unei accidentări la inghinali, a anunţat clubul spaniol.
14:40
TV Paprika a programat, în weekend, două emisiuni producţie autohtonă: „Se poate şi la grătar, cu Prăjiturela” şi cel de-al doilea sezon din „De la fermă în farfurie, cu Prăjiturela”.
14:30
Zeci de percheziţii au loc din nou în Republica Moldova în legătură cu finanţarea ilegală a partidelor # News.ro
Peste 70 de percheziţii se desfăşurau, miercuri, pe întreg teritoriul Republicii Moldova într-un dosar de finanţare ilegală a partidelor politice, fiind deja efectuate mai multe acţiuni de amploare în acest sens de la începutul campaniei electorale pentru alegerile din 28 septembrie, în condiţiile în care au existat avertismente din partea autorităţilor în ceea ce priveşte o interferenţă rusă.
14:10
Reţele Electrice România lansează o licitaţie de până la 66 milioane lei pentru execuţia de lucrări de întărire reţea în Dobrogea # News.ro
Reţele Electrice România anunţă că a lansat o licitaţie publică de până la 66 milioane lei (fără TVA), pentru execuţia de lucrări de întărire reţea pentru crearea condiţilor tehnice necesare racordării utilizatorilor în zona operaţională din Dobrogea.
14:10
MAE îi atenţionează pe români că transporturile rutiere, feroviare şi aeriene din Franţa vor fi perturbate joi de o grevă generală/ Vor fi afectate şi alte domenii de activitate/ Manifestări publice în Paris şi în alte oraşe franceze # News.ro
Ministerul Afacerilor Externe îi informează pe românii aflaţi în Franţa sau care vor să călătorească în această ţară că sindicatele din transporturile rutiere, feroviare şi aeriene declanşează, joi, grevă generală, aşa încât sunt preconizate „perturbări semnificative” în transporturi. Totodată, este de aşteptat ca mai multe domenii de activitate să fie afectate, în special cele din sănătate, învăţământ şi sevicii publice, adaugă MAE. Potrivit sursei citate, pentru aceeaşi zi sunt anunţate importante manifestări publice în capitala Paris, dar şi în alte oraşe din Franţa.
