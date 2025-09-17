Rogobete: În ultimii patru ani, s-a investit istoric în infrastructura medicală din România, peste 12 miliarde de lei / Vorbim pentru prima dată în ultimele trei decenii despre spitale noi, 8 din PNRR, 9 din POS. Patru se finalizează în acest an
News.ro, 17 septembrie 2025 20:20
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat miercuri că în ultimii patru ani, s-a investit istoric în infrastructura medicală din România, peste 12 miliarde de lei şi vorbim pentru prima dată în ultimele trei decenii despre spitale noi, 8 din PNRR, 9 din Programul Operaţional Sănătate, iar patru se vor finaliza şi vor fi date în folosinţă în acest an.
• • •
Alte ştiri de News.ro
Acum 10 minute
20:40
Consultări între reprezentanţii Guvernului şi cei ai administraţiei publice locale – S-a realizat o statistică a posturilor aprobate prin orgranigrame, a celor ocupate şi a celor vacante # News.ro
Vicepremierii Marian Neacşu şi Tánczos Barna şi ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, Attila Cseke, au analizat, miercuri, împreună cu reprezentanţii primarilor şi consiliilor judeţene mai multe aspecte cuprinse în proiectul de lege pentru reforma administraţiei publice locale. S-a realizat o statistică a posturilor aprobate prin orgranigrame, a celor ocupate şi a celor vacante şi s-a discutat despre corelarea nunmărului de angajaţi cu numărul de locuitori din localitate.
20:40
Vânzarea biletelor pentru Jocurile Olimpice de la Los Angeles din 2028 va începe anul viitor, cu un preţ iniţial de 28 de dolari, au anunţat miercuri organizatorii, potrivit AFP.
20:40
Baschet feminin: Sepsi Sf. Gheorghe – Galatasaray, scor 48-81, în turul preliminar al Euroligii # News.ro
Campioana Sepsi Sfântu Gheorghe a fost învinsă miercuri, pe teren propriu, de formaţia Galatasaray Istanbul, scor 81-48 (42-22), în manşa tur din turul preliminar al Euroligii, cea mai puternică competiţie continentală.
Acum 30 minute
20:30
Ministrul Sănătăţii, despre rectificarea bugetară: Nu mă aştept ca în zona sănătăţii să întâmpinăm tăieri, nu mă aştept nici la creşteri excepţionale, ci la un buget echilibrat, pentru plata salariilor şi furnizorilor până la finalul anului # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat miercuri, despre rectificarea bugetară, că nu se aşteaptă ca în zona sănătăţii să întâmpine tăieri, dar nu se aşteaptă nici la creşteri excepţionale, ci la un buget echilibrat, să asigure banii pentru plata salariilor şi furnizorilor de medicamente. Despre majorări de salarii, ministrul a spus că acum au o problemă, justificată de altfel, şi anume că plata gărzilor nu se realizează ca procent din venitul anului 2025, ci se realizează raportat la anul 2018. El a precizat că nu crede că se va întâmpla anul acesta, pentru că presiunea bugetară, fiscală este una ridicată, însă există în perspectivă această gândire.
20:20
Rogobete: În ultimii patru ani, s-a investit istoric în infrastructura medicală din România, peste 12 miliarde de lei / Vorbim pentru prima dată în ultimele trei decenii despre spitale noi, 8 din PNRR, 9 din POS. Patru se finalizează în acest an # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat miercuri că în ultimii patru ani, s-a investit istoric în infrastructura medicală din România, peste 12 miliarde de lei şi vorbim pentru prima dată în ultimele trei decenii despre spitale noi, 8 din PNRR, 9 din Programul Operaţional Sănătate, iar patru se vor finaliza şi vor fi date în folosinţă în acest an.
20:20
Acord în coaliţie. PSD cedează trei prefecturi pentru USR, printre care şi Capitala. USR va avea 13 secretari de stat, mai mulţi decât ponderea politică - surse # News.ro
Coaliţia de guvernare a ajuns la un acord pe împărţirea prefecturilor, PSD urmând să cedeze trei prefecturi pentru USR, printre care şi Capitala, afirmă surse politice. USR ar fi trebuit să numească 9 prefecţi, conform algoritmului din coaliţia din guvernare. Însă Dominic Fritz şi Sorin Grindeanu au ajuns la un acord: USR să primească mai puţine prefecturi, dar mai multe posturi de secretar de stat. Astfel, înainte de Congres, Sorin Grindeanu şi-a păstrat prefecţii în judeţele conduse de social-democraţi. Iar USR îşi consolidează puterea acolo unde are primari (Timişoara şi Bacău) plus principalul bazin electoral - Bucureşti. În plus, USR va avea 13 secretari de stat în ministere cu greutate, printre care: Justiţie, Finanţe, Fonduri Europene, Sănătate sau Muncă.
Acum o oră
20:10
Consultări între reprezentanţii Guvernului şi cei ai administraţiei publice locale – S-a realizat o statistică a posturilor aprobate prin orgranigrame, a celor ocupate şi a celor vacante # News.ro
Vicepremierii Marian Neacşu şi Tánczos Barna şi ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, Attila Cseke, au analizat, miercuri, împreună cu reprezentanţii primarilor şi consiliilor judeţene mai multe aspecte cuprinse în proiectul de lege pentru reforma administraţiei publice locale. S-a realizat o statistică a posturilor aprobate prin orgranigrame, a celor ocupate şi a celor vacante şi s-a discutat despre corelarea nunmărului de angajaţi cu numărul de locuitori din localitate.
20:00
Guvernul taliban din Afganistan a decis să reducă accesul la internet pentru a combate „viciul” # News.ro
Guvernul taliban de la Kabul a redus miercuri, pentru a doua zi consecutiv, accesul la internet în mai multe provincii afgane, iar oficialii au justificat întreruperile prin lupta împotriva „viciului” şi a „corupţiei morale”, relatează AFP.
20:00
Rogobete: În discuţia iniţială cu premierul am spus foarte clar că în sănătate nu putem tăia bugete, ţinând cont că nu ne putem lăuda că este unul dintre cele mai finanţate din Europa, însă reorientăm şi reaşezăm lucrurile ca să devină mai eficient # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat miercuri că în discuţia iniţială cu premierul a spus foarte clar că în sănătate nu putem tăia bugete, ţinând cont că nu ne putem lăuda că este unul dintre cele mai finanţate din Europa, însă îşi propune să reorienteze şi reaşeze lucrurile, ca să devină mai eficient. El a menţionat că esenţa acestei reforme din sănătate constă de fapt, în reorientarea pacientului din spitalizarea continuă către ambulatoriul de specialitate, respectiv către spitalizarea de zi.
Acum 2 ore
19:40
Ieşit din teren din cauza unei accidentări în meciul împotriva echipei Olympique Marseille, marţi, jucătorul formaţiei Real Madrid Trent Alexander-Arnold are o leziune la ischiogambieri, la piciorul stâng. El ar urrma să fie indisponibil timp de patru până la şase săptămâni, relatează L'Equipe.
19:30
O brăţară preţioasă din Egiptul antic a dispărut din laboratorul de restaurare al Muzeului Egiptean din Cairo şi se fac cercetări pentru a o găsi, a anunţat Ministerul Turismului şi Antichităţilor într-un comunicat publicat marţi seara, relatează AFP.
19:20
Costel Alexe: Obiectivul nostru prioritar este să ne asigurăm că proiectele care vizează conectivitatea muncipiului Iaşi cu autostrada A8 vor deveni realitate / Suntem obligaţi să accelerăm ritmul de implementare a proiectelor / Dezvoltarea Moldovei nu ma # News.ro
Preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, Costel Alexe, a afirmat, miercuri, că obiectivul prioritar este să se asigure că proiectele care vizează conectivitatea muncipiului Iaşi cu autostrada A8 vor deveni realitate, fiind necesară accelerarea ritmului de implementare. ”Dezvoltarea Moldovei nu mai poate aştepta”, a transmis Alexe.
19:00
Gorghiu: Ceea ce vedem astăzi în România este mai mult decât un dosar al candidatului Călin Georgescu. Îl felicit pe Nicuşor Dan pentru că a avut curajul să spună deschis ceea ce mulţi au evitat: am fost ţinta unui atac la securitatea naţională # News.ro
Deputatul PNL Alina Gorghiu consideră că ceea ce vedem astăzi în România este mai mult decât un dosar al candidatului Călin Georgescu, ci este un test de rezilienţă democratică, el arătând că îl felicită pe Nicuşor Dan pentru că a avut curajul să spună deschis ceea ce mulţi au evitat, şi anume că am fost ţinta unui atac la securitatea naţională.
19:00
Italia: Clubul Crotone, plasat sub administrare judiciară după descoperirea legăturilor cu mafia calabreză # News.ro
Crotone, club din Serie C, a fost plasat sub administrare judiciară pentru un an, după ce poliţia a găsit „dovezi suficiente” ale unei infiltrări generalizate a mafiei, au anunţat procurorii.
18:50
Polonia îl expulzează pe un ucrainean care a direcţionat o dronă deasupra clădirilor guvernamentale din Varşovia # News.ro
Un ucrainean în vârstă de 21 de ani va fi expulzat în ţara sa de origine, în urma unei decizii a justiţiei, pentru că a încălcat legislaţia aeriană poloneză înălţând o dronă deasupra clădirilor guvernamentale din Varşovia, a anunţat miercuri poliţia, relatează AFP.
Acum 4 ore
18:40
Record absolut de competiţii sub egida FRAS: în weekend vor avea loc 13 evenimente. Vor concura 670 de sportivi # News.ro
Federaţia Română de Automobilism Sportiv a anunţat, miercuri, stabilirea unui nou record de competiţii organizate într-un singur weekend. Astfel, în perioada 19 – 21 septembrie, sub egida FRAS vor fi organizate 13 evenimente automobilistice.
18:40
Federaţia SANITAS: Asistenţa socială, în colaps - Avem deja judeţe în care la nivelul Direcţiilor de asistenţă socială nu mai există fonduri nici pentru servicii nici pentru salarii / Sindicaliştii ameninţă cu proteste # News.ro
Federaţia SANITAS avertizează, miercuri, că, în mai multe judeţe, Direcţiile de asistenţă socială nu mai au bani nici pentru serviciile prestate beneficiarilor nici pentru salarii. ”Salariaţii merg încă la muncă pentru că nu pot lăsa beneficiarii pe care îi îngrijesc de ani de zile, fără niciun sprijin”, au transmis sindicaliştii, avertizând, însă, că situaţia nu poate continua la nesfârşit.
18:40
Lia Olguţa Vasilescu spune că Ministerul Dezvoltării a venit cu o propunere de reducere a 13.000 de posturi în administraţie: Pentru primăriile care nu pot să-şi asigure cheltuielile de personal, trebuie o grilă foarte clară de salarizare # News.ro
Primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu, a declarat miercuri, după şedinţa tehnică de la Palatul Victoria, pe tema reformei din administraţie, că Ministerul Dezvoltării a venit cu o propunere de reducere a 13.000 de posturi. Ea a precizat că a propus ca, pentru primăriile care nu pot să-şi asigure cheltuielile de personal, să se facă o grilă foarte clară de salarizare, arătând că, în lipsa unei analize, vom ajungem în situaţia în care foarte multe primării efectiv nu vor mai putea funcţiona, în special primăriile de comune.
18:30
Oana Ţoiu a promovat candidatura României la Consiliul Guvernatorilor AIEA , la Conferinţa Generală a Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică de la Viena # News.ro
Ministrul de Externe Oana Ţoiu a promovat candidatura României la Consiliul Guvernatorilor AIEA , la Conferinţa Generală a Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică de la Viena.
18:30
Putin şi Modi îşi reafirmă „prietenia”, după ce cu o zi înainte premierul indian vorbise la telefon cu Trump # News.ro
Liderul rus Vladimir Putin şi premierul indian Narendra Modi au vorbit miercuri la telefon şi au salutat „prietenia” care îi leagă, în ciuda presiunilor exercitate de Washington din cauza relaţiilor economice dintre ţările lor, relatează AFP.
18:20
Trei bărbaţi sunt cercetaţi de poliţiştii din Olt, după ce au avut un conflict cu un tânăr de 20 de ani într-un parc din Caracal şi l-au agresat. Unul dintre ei a fost arestat la domiciliu.
18:10
Ministerul Finanţelor: Investiţii de peste 2,15 miliarde de lei, în cadrul ediţiei FIDELIS derulate în perioada 5 – 12 septembrie / Care au fost cele mai accesate emisiuni # News.ro
Ministerul Finanţelor anunţă, miercuri, că ediţia FIDELIS desfăşurată în perioada 5 – 12 septembrie 2025 a atras investiţii de peste 2,15 miliarde de lei, cele mai accesate fiind emisiunea în lei, cu scadenţa de 2 ani şi emisiunea în euro, cu scadenţa la 10 ani.
18:00
Cadavrul unui bărbat, găsit pe un câmp din judeţul Constanţa/ Poliţiştii fac cercetări pentru a stabili identitatea victimei # News.ro
Cadavrul în stare de descompunere al unui bărbat a fost găsit, miercuri, pe un câmp din judeţul Constanţa, iar poliţiştii au deschis o anchetă pentru a stabili identitatea victimei şi modul cum şi-a pierdut viaţa.
18:00
Bucureşti – Bărbatul care l-a înjunghiat pe fostul partener al soţiei sale, după ce a fost lovit de către acesta, reţinut / Este cercetat pentru tentativă de omor / Victima a fost supusă unei intervenţii chirurgicale # News.ro
Bărbatul care l-a înjunghiat pe fostul partener al soţiei sale, într-un complex comercial din Sectorul 6, după ce a fost provocat şi lovit de către acesta, a fost reţinut pentru 24 de ore, fiind cercetat pentru tentativă de omor. Procurorii apreciază că atacul a avut loc după ce agresorul nu mai era în pericol.
18:00
Elina Svitolina a calificat Ucraina în semifinalele Billie Jean King Cup pentru prima dată, învingând-o pe spaniola Paula Badosa cu 5-7, 6-2, 7-5, miercuri, la Shenzhen.
18:00
Fostul preşedinte al CNAS Lucian Duţă, condamnat definitiv la şase ani de închisoare pentru o mită de 6,3 milioane de euro, va fi pus în libertate, după ce instanţa supremă i-a admis recursul în casaţie/ Judecarea acestuia, în 29 octombrie # News.ro
Fostul preşedinte al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS) Lucian Duţă, condamnat definitiv, în vara anului 2022, la şase ani de închisoare pentru o mită de 6,3 milioane de euro, va fi pus de îndată în libertate din închisoare, după ce instanţa supremă i-a admis în principiu recursul în casaţie şi a suspendat executarea pedepsei până la judecarea acestei căi extraordinare de atac. Instanţa a fixat termen de judecare a recursului în casaţie pentru 29 octombrie, cu citarea inculpatului şi asigurarea apărării.
17:50
Ministerul Educaţiei: Trei proiecte coordonate de şcoli şi instituţii din România, câştigătoare la Premiul european pentru predare inovatoare 2025, acordat de Comisia Europeană # News.ro
Ministerul Educaţiei anunţă că trei proiecte coordonate de şcoli şi instituţii din România - din Bucureşti, Harghita şi Iaşi - au fost desemnate câştigătoare la Premiul european pentru predare inovatoare 2025, acordat de Comisia Europeană.
17:50
Ciucu: Premierul a informat conducerea PNL cu privire la toate etapele care urmează în reformele propuse / PNL este hotărât să meargă mai departe şi orice stopare a acestui proces sau orice reversibilitate nu ar face decât să pună România în pericol # News.ro
Prim-vicepreşedintele PNL Ciprian Ciucu a transmis, miercuri, după şedinţa conducerii partidului, că premierul a informat Biroul Politic Naţional cu privire la toate etapele care urmează în reformele propuse iar PNL este hotărât să meargă mai departe şi orice stopare a acestui proces sau orice reversibilitate nu ar face decât să pună România în pericol.
17:40
FR Tenis: Alexandra Dulgheru este noul căpitan-nejucător al echipei de Billie Jean King Cup a României # News.ro
Federaţia Română de Tenis anunţă, miercuri, că Alexandra Dulgheru este noul căpitan nejucător al echipei României de Billie Jean King Cup.
17:40
Spitalul Judeţean Galaţi a intrat în Programul Naţional de Acţiuni Prioritare pentru Infarctul Miocardic Acut / Alexandru Rogobete: De prea multe ori, diferenţa dintre viaţă şi moarte a fost dată de distanţa până la un spital pregătit # News.ro
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă ”Sf. Apostol Andrei” din Galaţi a intrat oficial în Programul Naţional de Acţiuni Prioritare pentru Infarctul Miocardic Acut, finanţat de Ministerul Sănătăţii. ”Pentru pacienţii din întreaga regiune, aceasta înseamnă şanse reale de viaţă, acces mai rapid la tratament în momente critice şi echipe medicale pregătite să intervină la secundă”, a transmis ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete.
17:30
Preşedintele Nicuşor Dan cere Parlamentului aprobarea înfiinţării pe teritoriul naţional a Comandamentului Nodului Logistic – România, ca parte componentă a Comandamentului Misiunii de Asistenţă de Securitate şi Instruire NATO # News.ro
Birourile reunite ale celor două Camere ale Parlamentului au luat act, miercuri, de solicitarea făcută de preşedintele Nicuşor Dan Parlamentului pentru aprobarea înfiinţării pe teritoriul national a Comandamentului Nodului Logistic – România, cu statut de Comandament Aliat, ca parte componentă a Comandamentului Misiunii de Asistenţă de Securitate şi Instruire NATO-HQ NSATU.
17:20
Nicuşor Dan, după ce CCR a admis sesizarea pe care a făcut-o privind transferul gratuit al unui teren aflat în proprietatea statului către comuna Moara, judeţul Suceava: Punea în pericol proprietatea statului # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a transmis, miercuri, după ce Curtea Constituţională a admis sesizarea pe care a făcut-o privind transferul gratuit al unui teren aflat în proprietatea statului către comuna Moara, judeţul Suceava, că legea punea în pericol proprietatea statului şi nu existau garanţii suficiente că terenul va fi folosit în interes public. Potrivit şefului statului, decizia Curţii confirmă că obligaţia statului este să îşi protejeze proprietăţile şi interesele naţionale în activitatea economică.
17:20
Preşedintele ANRE, George Niculescu, ales vicepreşedinte al Consiliului Reglementatorilor ACER. ”România are, în premieră, posibilitatea de a participa în mod direct şi activ la reglementarea politicii energetice a UE” # News.ro
Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), George Niculescu, a fost ales vicepreşedinte al Consiliului Reglementatorilor din cadrul ACER – Agenţia Uniunii Europene pentru Cooperarea Autorităţilor de Reglementare din Energie. ACER reuneşte autorităţile naţionale de reglementare şi fixează direcţiile comune de piaţă, adecvare şi integritate. Potrivit ANRE, România are, în premieră, posibilitatea de a participa în mod direct şi activ la reglementarea politicii energetice a UE.
17:20
Distribuţie Energie Electrică Romania a investit 11,8 milioane de lei în modernizarea infrastructurii de distribuţie a energiei electrice din localitatea Crăciunelul de Jos, judeţul Alba # News.ro
Distribuţie Energie Electrică Romania, parte a Grupului Electrica, anunţă că a finalizat o investiţie de 11,8 milioane de lei în modernizarea infrastructurii de distribuţie a energiei electrice în localitatea Crăciunelul de Jos, judeţul Alba.
17:20
Zilele Bucureştiului, în 20 şi 21 septembrie - Primăria Capitalei deschisă publicului, spectacol pe Dâmboviţa şi proiecţii video în cartierul Mântuleasa # News.ro
Evenimentul Zilele Bucureştiului are loc în zilele de 20 şi 21 septembrie şi include zeci de programe culturale care vor anima străzile, instituţiile şi cartierele oraşului.
17:10
Fotbal: 19 suporteri italieni, reţinuţi la Paris după violenţe înaintea meciului PSG-Atalanta # News.ro
Confruntări între suporterii echipei Atalanta Bergamo şi huligani au avut loc, noaptea trecută, la Paris. 19 fani italieni au fost reţinuţi, relatează L'Equipe.
17:10
Oamenii de ştiinţă au identificat pigmentul albastru misterios din pictura lui Jackson Pollock # News.ro
Un nou studiu infirmă ipoteza anterioară conform căreia artistul Jackson Pollock ar fi folosit o nuanţă de turcoaz în pictura „Number 1A” (1948).
17:10
Un bărbat a fost arestat în Letonia sub suspiciunea de spionaj în favoarea Moscovei. Ar fi furnizat informaţii inclusiv despre construcţia de noi instalaţii militare, exerciţii şi prezenţa trupelor altor state membre NATO # News.ro
Serviciile de securitate ale statului leton (VDD) au anunţat miercuri că au arestat un cetăţean al acestei ţări baltice suspectat că ar fi colectat informaţii în favoarea Moscovei despre instalaţiile şi operaţiunile militare de pe teritoriul Letoniei, relatează AFP.
17:00
Fiul lui Ilie Dumitrescu, urmărit penal pentru părăsirea locului accidentului/ Procurorii cer mandat de arestare preventivă pe numele tânărului, pentru care testul la cocaină a ieşit pozitiv/ El a mai fost prins drogat la volan # News.ro
Fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu, cunoscut drept Toto Dumitrescu, este urmărit penal pentru părăsirea locului accidentului, în urma unui eveniment rutier în care a fost implicat în weekend. Procurorii solicită instanţei de judecată emiterea unui mandat de arestare pe numele tânărului, având în vedere că testul privind existenţa drogurilor în organismul lui a ieşit pozitiv la cocaină. El nu este prima abatere gravă în trafic, în trecut, Toto Dumitrescu fiind cercetat penal şi condamnat pentru conducere sub influenţa substanţelor psihoactive.
17:00
Timiş: Incendiu la o anexă din curtea unei biserici, folosită în scop didactic/ 35 de copii şi patru cadre didactice au reuşit să iasă la timp # News.ro
Un incendiu a izbucnit, miercuri după-amiază, în curtea unei biserici din Dudeştii Noi, judeţul Timiş, aceasta fiind folosită în scop didactic. Un număr de 35 de copii şi patru cadre didactice au reuşit să iasă la timp din clădire.
16:50
Cancelarul Germaniei îl acuză pe Putin de crimă şi de încercarea de a destabiliza Occidentul # News.ro
Cancelarul german Friedrich Merz l-a acuzat miercuri pe Vladimir Putin de crimă şi de încercarea de a destabiliza Occidentul prin testarea limitelor şi prin sabotaj, într-o dezbatere parlamentară în care s-a ciocnit cu opoziţia de extremă dreapta, relatează Reuters.
Acum 6 ore
16:40
Sancţiuni decise miercuri de Comisia de Disciplină după incidente şi eliminări din Superligă # News.ro
Comisia de Disciplină din cadrul FRF a decis, miercuri, sancţiuni după incidentele şi eliminările de la trei partide din Superligă.
16:40
Dâmboviţa: Bărbat cercetat pentru evadare după ce, arestat la domiciliu fiind, a plecat la magazin să îşi cumpere băutură # News.ro
Un tânăr din judeţul Dâmboviţa, arestat la domiciliu într-un dosar în care este cercetat pentru infracţiuni cu violenţă, a plecat din casă la un magazin, ca să îşi cumpere băutură. El a fost reţinut şi va fi prezentat instanţei de judecată cu propunere de înlocuire a măsurii arestului la domiciliu cu arestul preventiv. În plus, pe numele său a fost deschis un nou dosar penal, pentru evadare.
16:20
Fotbal: Thomas Partey a pledat nevinovat la acuzaţiile de viol şi agresiune sexuală în Marea Britanie # News.ro
Mijlocaşul echipei Villarreal, Thomas Partey, a compărut miercuri în faţa unui tribunal din Londra şi a pledat nevinovat la acuzaţiile că ar fi violat şi agresat sexual trei femei, relatează Reuters.
16:10
Poliţia atrage atenţia asupra unei noi metode de fraudă folosind WhatsApp. La Giurgiu au fost semnalate mai multe tentative de înşelăciune, fiind folosite fotografiile unor persoane, asociate cu numere care nu sunt ale lor # News.ro
Poliţia atrage atenţia asupra unei noi metode de fraudă prin intermediul aplicaţiei WhatsApp. În judeţul Giurgiu, au existat mai multe cazuri de fraudă în care au fost folosite fotografiile unor persoane, asociate cu numere care nu sunt ale acestora, fiind contactate rude cărora li s-a cerut să transfere sume de bani, sub pretextul unor urgenţe.
16:00
Văduva lui Navalnîi susţine că analize făcute în străinătate arată că soţul ei a fost otrăvit. Testele au fost făcute pe baza unor probe biologice scoase clandestin din Rusia # News.ro
Iulia Navalnaia, văduva liderului opoziţiei ruse Aleksei Navalnîi, care a murit în închisoare anul trecut, susţine că analize efectuate de laboratoare din străinătate pe probe biologice prelevate de la soţul ei arată că acesta a fost otrăvit, relatează Reuters şi AFP.
15:30
Meseria de DJ atrage din ce în ce mai mulţi pasionaţi de muzică. Fie că este vorba de petreceri private, aniversări, evenimente corporate sau chiar cluburi, DJ-ul are un rol esenţial: creează atmosfera şi ţine publicul conectat printr-un flux muzical coerent. Dacă eşti la început de drum şi îţi doreşti să pui muzică la evenimente, ai nevoie de câteva echipamente de bază, dar şi de o bună pregătire organizatorică.
15:30
Ministrul Muncii: În urma a peste 2.000 de controale, inspectorii de muncă au depistat 370 de persoane care munceau nedeclarat. La o fabrică de mobilă din Bihor au fost găsiţi 295 de angajaţi care, deşi aveau contracte part-time, lucrau zilnic # News.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, afirmă că, în urma a peste 2.000 de controale, inspectorii de muncă au depistat 370 de persoane care munceau nedeclarat, el precizând că la o fabrică de mobilă din Bihor au fost găsiţi 295 de angajaţi care, deşi aveau contracte part-time, lucrau zilnic, fără protecţie şi fără drepturile cuvenite.
15:30
Ministrul Florin Barbu: Obiectivul Ministerului Agriculturii este să ajungem la 2,2 milioane de hectare irigate în România, până în 2027 # News.ro
Florin Barbu, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, declară că sistemul de irigaţii rămâne proiectul său de suflet, iar până în 2027 obiectivul Ministerului Agriculturii este să ajungă la 2,2 milioane de hectare irigate în România.
15:30
Şefa diplomaţiei europene propune tarife şi sancţiuni aplicate Israelului, din cauza situaţiei din Gaza. Reacţie furioasă a ministrului israelian de externe # News.ro
Diplomatul de rang înalt al UE, Kaja Kallas, a prezentat miercuri un plan care presupune reducerea legăturilor comerciale cu Israelul şi sancţionarea unor oficiali de rang înalt în urma constatării încălcărilor drepturilor omului în Gaza, ceea ce marchează o schimbare majoră în abordarea blocului european faţă de ţara din Orientul Mijlociu cu care obişnuia să aibă relaţii strânse, relatează POLITICO.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.