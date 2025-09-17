Sorin Grindeanu e supărat pe premierul Ilie Bolojan. Care este motivul enervării?

Newsweek.ro, 17 septembrie 2025 18:50

Sorin Grindeanu, liderul interimar al PSD, este supărat pe prim-ministrul Ilie Bolojan. Care este mo...

Acum 5 minute
19:10
VIDEO Europa, apărată. Sosesc dronele care acționează în roiuri împotriva dronelor Rusiei Newsweek.ro
Firma americană-germană Auterion trimite 33.000 de drone cu inteligență artificială în Ucraina în ba...
Acum 15 minute
19:00
Nouă escrocherie pe Whatsapp. Ce fac infractorii cu fotografia ta? Avertisment din partea Poliției Newsweek.ro
O nouă escrocherie ia amploare pe Whatsapp. Escrocii se folosesc de fotografiile contactelor pentru ...
Acum 30 minute
18:50
Acum o oră
18:30
Toto Dumitrescu, arestat pentru 30 de zile pentru fugă de la locul accidentului Newsweek.ro
Toto Dumitrescu a fost arestat pentru 30 de zile pentru părăsirea locului accidentului ori modificar...
Acum 2 ore
18:00
General american: Baza Kogălniceanu, vitală pentru viitorul Ucrainei. „Un Ramstein al Estului” Newsweek.ro
Într-un interviu acordat Kyiv Post, generalul Philip Breedlove explică de ce baza Mihail Kogălnicean...
17:40
Nicușor Dan a făcut sesizare la CCR: un teren al statului din Suceava era să fie transfert gratuit Newsweek.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a transmis, miercuri, după ce Curtea Constituţională a admis sesizarea pe c...
17:30
Consilierul economic al președintelui: „E mare jelanie când vorbești de privatizare sau listare” Newsweek.ro
Radu Burnete, consilierul economic al președintelui Nicușor Dan, face o radiografie a problemelor cu...
17:20
Fostul președinte al CNAS scapă de închisoare. Lucian Duță a primit mită 6,3 milioane de euro Newsweek.ro
Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus miercuri suspendarea executării pedepsei de 6 ani închi...
Acum 4 ore
17:10
Toto Dumitrescu ar putea ajunge după gratii. A ieșit pozitiv la cocaină după accident Newsweek.ro
Toto, fiul fostului fotbalist, Ilie Dumitrescu, ar puteaajunge după gratii. Procurorii cer arestarea...
16:50
Percheziții de amploare în Moldova în legătură cu finanţarea ilegală a partidelor Newsweek.ro
Percheziții de amploare în Moldova în legătură cu finanţarea ilegală a partidelor. Ce au descoperit ...
16:40
Danemarca vrea avioane vânătoare de submarine ca să țină sub control nave trimise de China și Rusia Newsweek.ro
Danemarca încă ia în considerare achiziționarea de avioane de patrulare P-8 Poseidon pentru a monito...
16:40
Control de amploare într-o firmă din Bihor. Angajați part-time puși să muncească full-time Newsweek.ro
Control de amploare într-o firmă din Bihor. Angajați part-time puși să muncească full-time. Ce nereg...
16:30
Garry Kasparov îl critică pe Nicușor Dan după incidentele cu dronele rusești: „Arată frică” Newsweek.ro
Garry Kasparov, unul dintre cei mai importanți oponenți ai lui Vladimir Putin, l-a criticat, într-o ...
16:30
Ghete de damă pentru toate cele patru anotimpuri - Încălțăminte la modă nu doar pentru iarnă Newsweek.ro
Îți imaginezi de câte ori ți-ai dorit ca o pereche de ghete dama să fie la fel de potrivită pentru p...
16:20
VIDEO Care e stadiul lucrărilor pe secțiunea cu 5 viaducte de pe cea mai așteptată autostradă Newsweek.ro
Un filmuleț realizat cu drona arată care e stadiul lucrărilor pe secțiunea cu 5 viaducte de pe cea m...
16:20
Cum au reușit trei români să falsifice voucherele SGR și să încaseze 60.000 lei? Cum au fost prinși? Newsweek.ro
Cum au reușit trei români să falsifice voucherele SGR și să încaseze 60.000 lei? Cum au fost prinși?...
16:00
Cine a creat ținutele Prințesei de Wales și Reginei Camila pentru întâlnirea cu Melania Trump? Newsweek.ro
Regina, Prințesa și Prima Doamnă a SUA sunt în centrul atenție la evenimentul dedicat vizitei istori...
16:00
Andra a dezvăluit secretul cu care a slăbit în ultimele luni. „N-am putut slăbi. Strângeam burta” Newsweek.ro
Andra Măruță și-a surprins fanii cu silueta ei vizibil schimbată și cu un discurs sincer despre lupt...
15:50
Georgescu spune că e persecutat ca Trump. CG în 2024:Asasinatul lui Trump, o înscenare pentru voturi Newsweek.ro
Călin Georgescu atacă rechizitoriul de peste 340 de pagini în care sunt detaliate schemele complexe ...
15:30
Ce i-a declarat ucigașul lui Charlie Kirk iubitului lui după asasinat: M-am săturat de ura lui Newsweek.ro
Bărbatul suspectat de uciderea apropiatului lui Donald Trum, Charlie Kirk, i-a trimis un mesaj coleg...
15:20
VIDEO/ FOTO Donald Trump şi-a început vizita istorică în Marea Britanie. Imagini de la ceremonie Newsweek.ro
Donald Trump a început vizita sa istorică în Marea Britanie. Președintele SUA a fost întâmpinat de f...
Acum 6 ore
15:10
8.000 de oameni, plătiți regește pentru un test pe aeroport. Ce trebuie să facă? Newsweek.ro
Un aeroport internațional caută oameni pentru a testa un terminal care urmează să fie dat în folosin...
14:50
Utilizatorii de iPhone se plâng de noul iOS 26. Consumă bateria mai repede ca oricând Newsweek.ro
Utilizatorii de iPhone se plâng că după ce au făcut update la noul iOS 26 bateria smartphone-urilor ...
14:40
Pensie cu 300 lei mai mică pentru o categorie de pensionari care trec la pensie limită vârstă. De ce Newsweek.ro
Mai mulți pensionari s-au plâns că au primit o pensie mai mică când au trecut la „limită de vârstă”....
14:30
STENOGRAME „Cunoști ambuscade?”. Cum recruta „dulăul” lui Georgescu, tineri pentru a ucide în Congo Newsweek.ro
Dosarul în care Călin Georgescu, Horațiu Potra și alte 20 de persoane au fost trimiși în judecată pe...
14:10
Întreținerea la bloc s-ar putea dubla în Cluj, Timișoara sau București. Subvențiile se reduc drastic Newsweek.ro
Specialiștii avertizează că în viitorul apropiat întreținerea la bloc s-ar putea dubla în Cluj, Timi...
14:00
13 persoane din Republica Moldova, activități electorale pentru partidul lui Igor Dodon în România Newsweek.ro
Alegerile parlamentare din Republica Moldova, programate pe 28 septembrie, sunt deja „câmpul tactic”...
13:40
O femeie bolnavă de cancer, înșelată cu 235.000 de lei. Făptașul, prins de polițiști Newsweek.ro
O femeie bolnavă de cancer și aflată într-o stare depresivă a fost înșelată cu 235.000 de lei. Făpta...
13:30
Rusia sare în apărarea lui Călin Georgescu: „Nu ne-am implicat” Newsweek.ro
Kremlinul a reacționat la afirmațiile procurorului general Alex Florența privind o campanie de influ...
13:20
Rusia reacționează după acuzațiile de ingerință în alegerile din 2024: „E valabil și pentru România” Newsweek.ro
Kremlinul a reacționat la afirmațiile procurorului general Alex Florența privind o campanie de influ...
13:20
Cel mai eficient sistem de răcire poate reduce costurile cu 40%. Ce este bateria de gheață? Newsweek.ro
Cel mai eficient sistem de răcire poate reduce costurile cu 40%, ceea ce poate deveni o soluție idea...
Acum 8 ore
13:00
Dacia a lansat un pick-up de lifestyle Duster. Benă de 1 m, preț 31.500 €. Isuzu D-Max e 37.000 € Newsweek.ro
În configuratorul Dacia a apărut un pick-up de lifestyle dezvoltat pe baza SUV-ului Duster III, cu b...
12:50
Inflaţia din România a fost de trei ori mai mare decât media din UE în luna august Newsweek.ro
Rata anuală a inflaţiei în Uniunea Europeană a rămas stabilă în luna august la 2,4%, iar România est...
12:40
Cu cât au scăzut prețurile după plafonare? Mâlai, pâine, brânză s-au ieftinit cu 20% Newsweek.ro
PSD a făcut calculele și a văzut cât au scăzut prețurile după plafonare. Mâlai, pâine, brânză s-au i...
12:30
Reţele Electrice România, licitaţie de 66 milioane lei pentru execuţia de lucrări de întărire reţea Newsweek.ro
Reţele Electrice România a lansat pe platforma electronică de achiziţii publice SEAP o licitaţie pub...
12:30
Călin Georgescu atac delirant: „oligarhia sorosistă instrumentalizează justiția ca un glonț” Newsweek.ro
Călin Georgescu s-a prezentat miercuri la secția de poliție pentru semnarea controlului judiciar.Ace...
12:20
Cancelarul Germaniei: Încălcarea spaţiului aerian polonez şi românesc de Rusia, test și sabotaj Newsweek.ro
Friedrich Merz, cancelarul Germaniei, a explicat că încălcarea spaţiului aerian polonez şi românesc ...
12:00
Ceartă în coaliție, pe reforme. Bolojan vrea să taie 10% din posturi. Nici PNL nu-l susține 100% Newsweek.ro
Reformele imperios necesare pentru ieșirea României din criza bugetară generează iar ceartă în coali...
11:50
Planul anarhiei lui Georgescu, condus de Sechila și Potra: RO-Exit și judecătorii, împușcați în cap Newsweek.ro
Detalii șocante ies la iveală din planul anarhiei pus la cale de Călin Georgescu, alături de locoten...
11:40
Copiii din Ucraina răpiți de Rusia reeducați în 40 de baze militare. Instruiți în controlul dronelor Newsweek.ro
Mii de copii din Ucraina răpiți de forțele Moscovei în timpul războiului au fost împrăștiați în pest...
11:30
Grindeanu, despre răspunsul Rusiei la dosarul lui Călin Georgescu: „Negarea nu schimbă realitatea” Newsweek.ro
Sorin Grindeanu, liderul PSD, reacționează la răspunsul Rusiei privind dosarul instrumentat de Parch...
11:30
Cum bagă China în faliment industria auto, IT și de apărare din UE? Nu furnizează pământuri rare Newsweek.ro
Companiile europene din domenii precum cel auto, IT și de apărare, se pregătesc să-și recalibreze pr...
11:20
Economist: Eliminarea plafonării adaosului comercial la alimente nu duce la creșteri mari de preţuri Newsweek.ro
Eliminarea plafonării adaosului comercial la produsele de pe lista guvernamentală nu va duce la scum...
Acum 12 ore
11:10
Raport terifiant. 15.000 de oameni au murit din cauza căldurii, în Europa. Câți au fost în România? Newsweek.ro
Peste 15.000 de decese ar putea fi atribuite schimbărilor climatice la sfârşitul acestei veri în pri...
11:00
VIDEO Poliția explică tinerilor cum trebuie să meargă cu trotineta electrică: 5 REGULI esențiale Newsweek.ro
Numărul trotinetelor electrice a crescut exponențial și crește continuu. La fel evoluează însă și nu...
10:50
METEO. Vreme extremă în România. Au fost emise alerte de vânt puternic. În București plouă și e frig Newsweek.ro
Vremea se schimbă radical. Meteorologii au emis mai multe alerte de vânt puternic în mai multe județ...
10:40
Concedieri masive la o uzină Ford. 1.000 de angajați sunt dați afară. Care e motivul? Newsweek.ro
Probleme în industraia auto. Ford a anunțat că va concedia până la 1.000 de angajaţi la o uzină de m...
10:20
O escrocherie bancară ușor de recunoscut continuă să facă victime. Cum deosebești un mesaj fraudulos Newsweek.ro
Escrocii reușesc să facă victime cu metode învechite. Oamenii nu sunt atenți la detalii și rămân făr...
10:10
Ședință importantă pentru coaliție, la sediul guvernului. Bolojan discută cu demisia pe masă Newsweek.ro
Liderii coaliției de guvernare se reunesc, miercuri, în ședință pentru a discuta subiectele care au ...
10:00
SUA reintegrează complet Ungaria în programul Visa Waiver. România a rămas pe afară Newsweek.ro
Statele Unite au restabilit complet statutul Ungariei în programul lor Visa Waiver, după ce guvernul...
