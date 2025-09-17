Cu șpagă sau fără șpagă pentru a deveni șef de tren: concurs cu subiecte grele la CFR Călători

Newsweek.ro, 17 septembrie 2025 21:50

Cu șpagă sau fără șpagă pentru a deveni șef de tren: concurs cu subiecte grele în curtea CFR Călător...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Newsweek.ro

Acum 10 minute
22:10
PSD cedează trei prefecturi pentru USR, printre care şi cea din Bucureşti Newsweek.ro
PSD cedează trei prefecturi pentru USR, în urma încheierii unui acord în Coaliţie. Printre prefectur...
Acum 30 minute
21:50
Cu șpagă sau fără șpagă pentru a deveni șef de tren: concurs cu subiecte grele la CFR Călători Newsweek.ro
Cu șpagă sau fără șpagă pentru a deveni șef de tren: concurs cu subiecte grele în curtea CFR Călător...
Acum o oră
21:40
Doi părinți din Iași, condamnați la pușcărie. Au purtat bebelușul fără „scoică” în mașina lor Newsweek.ro
Doi părinți din Iași, condamnați la pușcărie. Au purtat bebelușul fără „scoică” în mașina lor, un BM...
Acum 2 ore
21:20
Traficul din Iași: îmbătrânim la volan. Ora prânzului devine noul vârf Newsweek.ro
Traficul din Iași: îmbătrânim la volan. Ora prânzului devine noul vârf. Ieșenii pierd inutil 9 zile ...
21:00
Maia Sandu. O linie electrică de 130.000.000 $ va lega Republica Moldova de Europa, prin România Newsweek.ro
Preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, anunţă că.o linie electrică de 130.000.000 $ va lega ţa...
20:50
Europa renunță complet la importurile de petrol și gaze din Rusia. Pune sancțiuni pe flota lui Putin Newsweek.ro
Europa are un plan de a abandona complet petrolul și gazele rusești, a declarat președinta Parlament...
20:30
Nicuşor Dan aprobă. Aeronave SUA de supraveghere şi realimentare vor survola România Newsweek.ro
Preşedintele României, Nicuşor Dan, aprobă prezenţa unor aeronave SUA de supraveghere şi realimentar...
Acum 4 ore
20:00
Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, vorbeşte despre &#34;toamna reformelor&#34;, Economia stagnează Newsweek.ro
Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, vorbeşte despre "toamna reformelor", pentru a scoate economia ...
19:40
Şeful Nvidia spune că Marea Britanie va deveni o superputere AI. Cât va investi acesta? Newsweek.ro
Şeful Nvidia, Jensen Huang, spune că Marea Britanie va deveni o superputere AI. Cât va investi acest...
19:30
Ciprian Ciucu: PNL este hotărât să meargă mai departe, în reformele propuse Newsweek.ro
Primvicepreşedintele PNL, Ciprian Ciucu, spune că partidul său este hotărât să meargă mai departe, î...
19:20
Elon Musk, probleme mari cu modelul Cybertruck al Tesla. Varianta de 69.900 $, retrasă de pe piață Newsweek.ro
Elon Musk. șeful Tesla, are probleme mari cu modelul Cybertruck lansat în urmă cu doar cinci luni. V...
19:10
VIDEO Europa, apărată. Sosesc dronele care acționează în roiuri împotriva dronelor Rusiei Newsweek.ro
Firma americană-germană Auterion trimite 33.000 de drone cu inteligență artificială în Ucraina în ba...
19:00
Nouă escrocherie pe Whatsapp. Ce fac infractorii cu fotografia ta? Avertisment din partea Poliției Newsweek.ro
O nouă escrocherie ia amploare pe Whatsapp. Escrocii se folosesc de fotografiile contactelor pentru ...
18:50
Sorin Grindeanu e supărat pe premierul Ilie Bolojan. Care este motivul enervării? Newsweek.ro
Sorin Grindeanu, liderul interimar al PSD, este supărat pe prim-ministrul Ilie Bolojan. Care este mo...
18:30
Toto Dumitrescu, arestat pentru 30 de zile pentru fugă de la locul accidentului Newsweek.ro
Toto Dumitrescu a fost arestat pentru 30 de zile pentru părăsirea locului accidentului ori modificar...
Acum 6 ore
18:00
General american: Baza Kogălniceanu, vitală pentru viitorul Ucrainei. „Un Ramstein al Estului” Newsweek.ro
Într-un interviu acordat Kyiv Post, generalul Philip Breedlove explică de ce baza Mihail Kogălnicean...
17:40
Nicușor Dan a făcut sesizare la CCR: un teren al statului din Suceava era să fie transfert gratuit Newsweek.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a transmis, miercuri, după ce Curtea Constituţională a admis sesizarea pe c...
17:30
Consilierul economic al președintelui: „E mare jelanie când vorbești de privatizare sau listare” Newsweek.ro
Radu Burnete, consilierul economic al președintelui Nicușor Dan, face o radiografie a problemelor cu...
17:20
Fostul președinte al CNAS scapă de închisoare. Lucian Duță a primit mită 6,3 milioane de euro Newsweek.ro
Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus miercuri suspendarea executării pedepsei de 6 ani închi...
17:10
Toto Dumitrescu ar putea ajunge după gratii. A ieșit pozitiv la cocaină după accident Newsweek.ro
Toto, fiul fostului fotbalist, Ilie Dumitrescu, ar puteaajunge după gratii. Procurorii cer arestarea...
16:50
Percheziții de amploare în Moldova în legătură cu finanţarea ilegală a partidelor Newsweek.ro
Percheziții de amploare în Moldova în legătură cu finanţarea ilegală a partidelor. Ce au descoperit ...
16:40
Danemarca vrea avioane vânătoare de submarine ca să țină sub control nave trimise de China și Rusia Newsweek.ro
Danemarca încă ia în considerare achiziționarea de avioane de patrulare P-8 Poseidon pentru a monito...
16:40
Control de amploare într-o firmă din Bihor. Angajați part-time puși să muncească full-time Newsweek.ro
Control de amploare într-o firmă din Bihor. Angajați part-time puși să muncească full-time. Ce nereg...
16:30
Garry Kasparov îl critică pe Nicușor Dan după incidentele cu dronele rusești: „Arată frică” Newsweek.ro
Garry Kasparov, unul dintre cei mai importanți oponenți ai lui Vladimir Putin, l-a criticat, într-o ...
16:30
Ghete de damă pentru toate cele patru anotimpuri - Încălțăminte la modă nu doar pentru iarnă Newsweek.ro
Îți imaginezi de câte ori ți-ai dorit ca o pereche de ghete dama să fie la fel de potrivită pentru p...
Acum 8 ore
16:20
VIDEO Care e stadiul lucrărilor pe secțiunea cu 5 viaducte de pe cea mai așteptată autostradă Newsweek.ro
Un filmuleț realizat cu drona arată care e stadiul lucrărilor pe secțiunea cu 5 viaducte de pe cea m...
16:20
Cum au reușit trei români să falsifice voucherele SGR și să încaseze 60.000 lei? Cum au fost prinși? Newsweek.ro
Cum au reușit trei români să falsifice voucherele SGR și să încaseze 60.000 lei? Cum au fost prinși?...
16:00
Cine a creat ținutele Prințesei de Wales și Reginei Camila pentru întâlnirea cu Melania Trump? Newsweek.ro
Regina, Prințesa și Prima Doamnă a SUA sunt în centrul atenție la evenimentul dedicat vizitei istori...
16:00
Andra a dezvăluit secretul cu care a slăbit în ultimele luni. „N-am putut slăbi. Strângeam burta” Newsweek.ro
Andra Măruță și-a surprins fanii cu silueta ei vizibil schimbată și cu un discurs sincer despre lupt...
15:50
Georgescu spune că e persecutat ca Trump. CG în 2024:Asasinatul lui Trump, o înscenare pentru voturi Newsweek.ro
Călin Georgescu atacă rechizitoriul de peste 340 de pagini în care sunt detaliate schemele complexe ...
15:30
Ce i-a declarat ucigașul lui Charlie Kirk iubitului lui după asasinat: M-am săturat de ura lui Newsweek.ro
Bărbatul suspectat de uciderea apropiatului lui Donald Trum, Charlie Kirk, i-a trimis un mesaj coleg...
15:20
VIDEO/ FOTO Donald Trump şi-a început vizita istorică în Marea Britanie. Imagini de la ceremonie Newsweek.ro
Donald Trump a început vizita sa istorică în Marea Britanie. Președintele SUA a fost întâmpinat de f...
15:10
8.000 de oameni, plătiți regește pentru un test pe aeroport. Ce trebuie să facă? Newsweek.ro
Un aeroport internațional caută oameni pentru a testa un terminal care urmează să fie dat în folosin...
14:50
Utilizatorii de iPhone se plâng de noul iOS 26. Consumă bateria mai repede ca oricând Newsweek.ro
Utilizatorii de iPhone se plâng că după ce au făcut update la noul iOS 26 bateria smartphone-urilor ...
14:40
Pensie cu 300 lei mai mică pentru o categorie de pensionari care trec la pensie limită vârstă. De ce Newsweek.ro
Mai mulți pensionari s-au plâns că au primit o pensie mai mică când au trecut la „limită de vârstă”....
14:30
STENOGRAME „Cunoști ambuscade?”. Cum recruta „dulăul” lui Georgescu, tineri pentru a ucide în Congo Newsweek.ro
Dosarul în care Călin Georgescu, Horațiu Potra și alte 20 de persoane au fost trimiși în judecată pe...
Acum 12 ore
14:10
Întreținerea la bloc s-ar putea dubla în Cluj, Timișoara sau București. Subvențiile se reduc drastic Newsweek.ro
Specialiștii avertizează că în viitorul apropiat întreținerea la bloc s-ar putea dubla în Cluj, Timi...
14:00
13 persoane din Republica Moldova, activități electorale pentru partidul lui Igor Dodon în România Newsweek.ro
Alegerile parlamentare din Republica Moldova, programate pe 28 septembrie, sunt deja „câmpul tactic”...
13:40
O femeie bolnavă de cancer, înșelată cu 235.000 de lei. Făptașul, prins de polițiști Newsweek.ro
O femeie bolnavă de cancer și aflată într-o stare depresivă a fost înșelată cu 235.000 de lei. Făpta...
13:30
Rusia sare în apărarea lui Călin Georgescu: „Nu ne-am implicat” Newsweek.ro
Kremlinul a reacționat la afirmațiile procurorului general Alex Florența privind o campanie de influ...
13:20
Rusia reacționează după acuzațiile de ingerință în alegerile din 2024: „E valabil și pentru România” Newsweek.ro
Kremlinul a reacționat la afirmațiile procurorului general Alex Florența privind o campanie de influ...
13:20
Cel mai eficient sistem de răcire poate reduce costurile cu 40%. Ce este bateria de gheață? Newsweek.ro
Cel mai eficient sistem de răcire poate reduce costurile cu 40%, ceea ce poate deveni o soluție idea...
13:00
Dacia a lansat un pick-up de lifestyle Duster. Benă de 1 m, preț 31.500 €. Isuzu D-Max e 37.000 € Newsweek.ro
În configuratorul Dacia a apărut un pick-up de lifestyle dezvoltat pe baza SUV-ului Duster III, cu b...
12:50
Inflaţia din România a fost de trei ori mai mare decât media din UE în luna august Newsweek.ro
Rata anuală a inflaţiei în Uniunea Europeană a rămas stabilă în luna august la 2,4%, iar România est...
12:40
Cu cât au scăzut prețurile după plafonare? Mâlai, pâine, brânză s-au ieftinit cu 20% Newsweek.ro
PSD a făcut calculele și a văzut cât au scăzut prețurile după plafonare. Mâlai, pâine, brânză s-au i...
12:30
Reţele Electrice România, licitaţie de 66 milioane lei pentru execuţia de lucrări de întărire reţea Newsweek.ro
Reţele Electrice România a lansat pe platforma electronică de achiziţii publice SEAP o licitaţie pub...
12:30
Călin Georgescu atac delirant: „oligarhia sorosistă instrumentalizează justiția ca un glonț” Newsweek.ro
Călin Georgescu s-a prezentat miercuri la secția de poliție pentru semnarea controlului judiciar.Ace...
12:20
Cancelarul Germaniei: Încălcarea spaţiului aerian polonez şi românesc de Rusia, test și sabotaj Newsweek.ro
Friedrich Merz, cancelarul Germaniei, a explicat că încălcarea spaţiului aerian polonez şi românesc ...
12:00
Ceartă în coaliție, pe reforme. Bolojan vrea să taie 10% din posturi. Nici PNL nu-l susține 100% Newsweek.ro
Reformele imperios necesare pentru ieșirea României din criza bugetară generează iar ceartă în coali...
11:50
Planul anarhiei lui Georgescu, condus de Sechila și Potra: RO-Exit și judecătorii, împușcați în cap Newsweek.ro
Detalii șocante ies la iveală din planul anarhiei pus la cale de Călin Georgescu, alături de locoten...
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.