Oligarhul moldovean pro-rus Plahotniuc, „Păpușarul”, a reușit să-și amâne extrădarea din Grecia
Newsweek.ro, 18 septembrie 2025 10:20
Oligarhul moldovean pro-rus Vladimir Plahotniuc, care e supranumit „Păpușarul” din cauza influenţei ...
• • •
Alte ştiri de Newsweek.ro
Acum 5 minute
10:30
Fifor îl acuză pe Ilie Bolojan că vrea să „bulverseze” administrația publică locală: Sacrificii mari # Newsweek.ro
Deputatul PSD Mihai Fifor îl acuză pe premierul Ilie Bolojan vrea să „bulverseze” administrația publ...
Acum 15 minute
10:20
Tragedie în Iași: doi părinți, închiși după ce bebelușul lor a murit fără scaun special în mașină # Newsweek.ro
Un cuplu din Iași a fost condamnat la ani grei de închisoare după ce bebelușul lor de patru luni a m...
10:20
Un politician este vizat de o anchetă a DNA într-un dosar de luare de mită și trafic de influență. P...
10:20
Oligarhul moldovean pro-rus Plahotniuc, „Păpușarul”, a reușit să-și amâne extrădarea din Grecia # Newsweek.ro
Oligarhul moldovean pro-rus Vladimir Plahotniuc, care e supranumit „Păpușarul” din cauza influenţei ...
Acum 30 minute
10:10
Germanii vor avea mai multe ore de muncă într-o săptămână. Și românii care locuiesc în această țară ...
Acum o oră
10:00
Pensie tăiată cu 3.700 lei în instanță. Pensionarul ceruse bani mai mulți pentru „grupe de muncă” # Newsweek.ro
Atenție mare când faceți demersuri în instanță. Cineva s-a trezit cu pensie tăiată cu 3.700 lei în i...
09:40
Submarinul nuclear Arkhangelsk a simulat atacarea NATO cu rachete Kalibr. Putin: Cel mai mortal atac # Newsweek.ro
Marina Rusă a desfășurat exerciții militare în cadrul Zapad 2025, în care submarinul nuclear de atac...
09:40
Nu e un secret că pe piața cazinourilor online competi’ia e acerbă, platformele întrecându-se care m...
Acum 2 ore
09:20
Dietele Keto și low-carb, o soluție reală pentru slăbit? Cât de sigure sunt pentru sănătatea ta # Newsweek.ro
Deși sunt promovate ca fiind unele dintre cele mai eficiente metode de slăbit, dietele de tip Keto s...
09:10
Olguța Vasilescu a permis primarilor să își dea singuri salarii de 20.000 lei. Acum, cere plafonare # Newsweek.ro
Pe când era ministru al muncii, Olguța Vasilscu a permis primarilor să își dea singuri salarii de 20...
09:00
Franța, paralizată de greve și proteste: sute de mii de oameni contestă reducerile bugetare # Newsweek.ro
Franța se confruntă joi cu o amplă mișcare de greve și proteste, la care sunt așteptate până la 800....
08:50
12 milioane de lei investiți în infrastructura medicală. Ce proiecte sunt prioritare pentru MS? # Newsweek.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat miercuri că în ultimii patru ani, s-a investit i...
Acum 4 ore
08:30
Indemnizațiile de handicap grav au fost tăiate cu 500 lei. Statul nu are bani pentru plățile sociale # Newsweek.ro
Statul face economie tocmai de la cei săraci sau bolnavi. Indemnizațiile de handicap grav dintr-un j...
08:20
Atac armat în Pennsylvania: trei poliţişti ucişi şi doi răniţi grav, suspectul împuşcat mortal # Newsweek.ro
Un atac armat a zguduit miercuri statul Pennsylvania, unde trei poliţişti au fost împuşcaţi mortal ş...
08:10
Șeful IPJ Mehedinţi a fost prins cu 109 km/h. Sindicatul Europol dezvăluie o posibilă mușamalizare # Newsweek.ro
Sindicaliştii Europol acuză, miercuri seară, o încercare de muşamalizare a unei fapte penale pe care...
08:00
Închiderea minelor şi centralelor pe cărbune, în mâinile Comisiei Europene. Se dorește amânarea # Newsweek.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat miercuri că a purtat "negocieri intense" la Comisia Euro...
08:00
Unde să te muți în 2025? Elveția este în topul preferințelor europenilor. Care sunt costurile? # Newsweek.ro
În 2025, tot mai mulți europeni privesc spre Elveția ca destinație ideală pentru a-și începe o nouă ...
07:50
Agenții Rusiei care au pus explozibili în avioanele DHL, prinși în Lituania. Plănuiau alte atentate # Newsweek.ro
Un grup de agenți ruși care a planificat și organizat o serie de atacuri teroriste în diferite țări ...
07:50
SUA finanțează cea de-a treia interconexiune a sistemului energetic al Republicii Moldova # Newsweek.ro
SUA va face investiții importante în sistemul energetic al Republicii Moldova. Va fi conectată cu Ro...
07:40
Șoferii nu vor mai fi obligați să aibă triunghiuri în mașină. Ce gadget le ia locul? Și în România? # Newsweek.ro
Șoferii nu vor mai fi obligați să aibă triunghiuri reflectorizate în mașină, din 2026, în Spania. Ac...
07:30
EXCLUSIV 105.000 de români dețin arme letale acasă. Unii au chiar două. Când le pot folosi? # Newsweek.ro
Atacurile armate sunt tot mai dese în Europa, dar mai ales în SUA,. Mulți dintre autorii acestor ata...
07:10
Sprijin la pensie. Schimbare importantă pentru cei care au carduri de alimente. De ce pierd 125 lei? # Newsweek.ro
Pensionarii vor primi în septembrie un sprijin la pensie. Autoritățile au anunțat o importantă pentr...
07:10
Horoscop 19 septembrie. Luna în Leu tensionează relațiile Săgetătorilor. Fecioarele, despărțiri # Newsweek.ro
Horoscop 19 septembrie. Luna în Leu tensionează relațiile Săgetătorilor. Fecioarele, despărțiri. Pen...
Acum 12 ore
22:50
Armatorul rus a cărui încărcătură a provocat explozia din portul Beirut, arestat în Bulgaria # Newsweek.ro
Poliția bulgară l-a reținut pe armatorul rus Igor Greciușkin, a cărui încărcătură de nitrat de amoni...
22:10
PSD cedează trei prefecturi pentru USR, în urma încheierii unui acord în Coaliţie. Printre prefectur...
21:50
Cu șpagă sau fără șpagă pentru a deveni șef de tren: concurs cu subiecte grele la CFR Călători # Newsweek.ro
Cu șpagă sau fără șpagă pentru a deveni șef de tren: concurs cu subiecte grele în curtea CFR Călător...
21:40
Doi părinți din Iași, condamnați la pușcărie. Au purtat bebelușul fără „scoică” în mașina lor # Newsweek.ro
Doi părinți din Iași, condamnați la pușcărie. Au purtat bebelușul fără „scoică” în mașina lor, un BM...
Acum 24 ore
21:20
Traficul din Iași: îmbătrânim la volan. Ora prânzului devine noul vârf. Ieșenii pierd inutil 9 zile ...
21:00
Maia Sandu. O linie electrică de 130.000.000 $ va lega Republica Moldova de Europa, prin România # Newsweek.ro
Preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, anunţă că.o linie electrică de 130.000.000 $ va lega ţa...
20:50
Europa renunță complet la importurile de petrol și gaze din Rusia. Pune sancțiuni pe flota lui Putin # Newsweek.ro
Europa are un plan de a abandona complet petrolul și gazele rusești, a declarat președinta Parlament...
20:30
Preşedintele României, Nicuşor Dan, aprobă prezenţa unor aeronave SUA de supraveghere şi realimentar...
20:00
Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, vorbeşte despre "toamna reformelor", Economia stagnează # Newsweek.ro
Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, vorbeşte despre "toamna reformelor", pentru a scoate economia ...
19:40
Şeful Nvidia spune că Marea Britanie va deveni o superputere AI. Cât va investi acesta? # Newsweek.ro
Şeful Nvidia, Jensen Huang, spune că Marea Britanie va deveni o superputere AI. Cât va investi acest...
19:30
Primvicepreşedintele PNL, Ciprian Ciucu, spune că partidul său este hotărât să meargă mai departe, î...
19:20
Elon Musk, probleme mari cu modelul Cybertruck al Tesla. Varianta de 69.900 $, retrasă de pe piață # Newsweek.ro
Elon Musk. șeful Tesla, are probleme mari cu modelul Cybertruck lansat în urmă cu doar cinci luni. V...
19:10
VIDEO Europa, apărată. Sosesc dronele care acționează în roiuri împotriva dronelor Rusiei # Newsweek.ro
Firma americană-germană Auterion trimite 33.000 de drone cu inteligență artificială în Ucraina în ba...
19:00
Nouă escrocherie pe Whatsapp. Ce fac infractorii cu fotografia ta? Avertisment din partea Poliției # Newsweek.ro
O nouă escrocherie ia amploare pe Whatsapp. Escrocii se folosesc de fotografiile contactelor pentru ...
18:50
Sorin Grindeanu, liderul interimar al PSD, este supărat pe prim-ministrul Ilie Bolojan. Care este mo...
18:30
Toto Dumitrescu a fost arestat pentru 30 de zile pentru părăsirea locului accidentului ori modificar...
18:00
General american: Baza Kogălniceanu, vitală pentru viitorul Ucrainei. „Un Ramstein al Estului” # Newsweek.ro
Într-un interviu acordat Kyiv Post, generalul Philip Breedlove explică de ce baza Mihail Kogălnicean...
17:40
Nicușor Dan a făcut sesizare la CCR: un teren al statului din Suceava era să fie transfert gratuit # Newsweek.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a transmis, miercuri, după ce Curtea Constituţională a admis sesizarea pe c...
17:30
Consilierul economic al președintelui: „E mare jelanie când vorbești de privatizare sau listare” # Newsweek.ro
Radu Burnete, consilierul economic al președintelui Nicușor Dan, face o radiografie a problemelor cu...
17:20
Fostul președinte al CNAS scapă de închisoare. Lucian Duță a primit mită 6,3 milioane de euro # Newsweek.ro
Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus miercuri suspendarea executării pedepsei de 6 ani închi...
17:10
Toto, fiul fostului fotbalist, Ilie Dumitrescu, ar puteaajunge după gratii. Procurorii cer arestarea...
16:50
Percheziții de amploare în Moldova în legătură cu finanţarea ilegală a partidelor. Ce au descoperit ...
16:40
Danemarca vrea avioane vânătoare de submarine ca să țină sub control nave trimise de China și Rusia # Newsweek.ro
Danemarca încă ia în considerare achiziționarea de avioane de patrulare P-8 Poseidon pentru a monito...
16:40
Control de amploare într-o firmă din Bihor. Angajați part-time puși să muncească full-time # Newsweek.ro
Control de amploare într-o firmă din Bihor. Angajați part-time puși să muncească full-time. Ce nereg...
16:30
Garry Kasparov îl critică pe Nicușor Dan după incidentele cu dronele rusești: „Arată frică” # Newsweek.ro
Garry Kasparov, unul dintre cei mai importanți oponenți ai lui Vladimir Putin, l-a criticat, într-o ...
16:30
Ghete de damă pentru toate cele patru anotimpuri - Încălțăminte la modă nu doar pentru iarnă # Newsweek.ro
Îți imaginezi de câte ori ți-ai dorit ca o pereche de ghete dama să fie la fel de potrivită pentru p...
16:20
VIDEO Care e stadiul lucrărilor pe secțiunea cu 5 viaducte de pe cea mai așteptată autostradă # Newsweek.ro
Un filmuleț realizat cu drona arată care e stadiul lucrărilor pe secțiunea cu 5 viaducte de pe cea m...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.