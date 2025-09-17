Nicușor Dan a informat Parlamentul în legătură cu prezența unor mijloace militare ale SUA pe teritoriul României pentru "protejarea intereselor americane în Orientul Mijlociu"
Adevarul.ro, 17 septembrie 2025 19:00
Președintele Nicușor Dan a trimis o scrisoare Comisiilor de apărare ale Senatului şi Camerei Deputaţilor, prin care informează Parlamentul despre prepoziţionarea pe teritoriul României a unor aeronave de realimentare ale SUA în aer.
• • •
Acum 5 minute
19:15
Unul dintre cei mai vechi colaboratori ai lui Vladimir Putin își dă demisia. Care este motivul? # Adevarul.ro
Dmitri Kozak, unul dintre cei mai vechi colaboratori ai președintelui Vladimir Putin, a demisionat din funcția de adjunct al administrației prezidențiale a Rusiei.
19:15
Noul proiect de lege privind bursele studenţilor în anul universitar 2025-2026 aduce modificări importante, care vor afecta semnificativ accesul la acestea pentru anumite categorii de studenți.
Acum 30 minute
19:00
Liga Campionilor: Ajax Amsterdam - Inter Milano, azi (ora 22.00). O înfrângere i-ar putea ruina viitorul lui Chivu # Adevarul.ro
Seară europeană cu finalistele ultimei ediții de Liga Campionilor pe teren.
19:00
Acum o oră
18:45
Patronul FlyLili, compania care i-a dus pe mercenarii lui Potra în Congo: „Nu știam cine este” # Adevarul.ro
Patronul companiei FlyLili susține că nu îl cunoștea personal pe Horațiu Potra și că firma sa a transportat doar pasageri, nu arme sau alte bunuri ilicite.
18:45
Fiul lui Ilie Dumitrescu, Toto, arestat preventiv 30 de zile: a fugit de la locul accidentului și a ieșit pozitiv la cocaină # Adevarul.ro
Actorul Toto Dumitrescu a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind cercetat pentru „săvârșirea infracțiunii de părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ştergerea urmelor acestuia”.
18:45
Rusia vizează rețeaua feroviară critică a Ucrainei. Atac cu peste 170 de drone și rachete în mai multe regiuni # Adevarul.ro
În noaptea marți spre miercuri, Rusia a efectuat un atac cu drone și rachete asupra Ucrainei folosind, vizând infrastructura critică din mai multe regiuni și provocând pene de curent, perturbări ale transportului feroviar și pagube materiale, relatează Euromaidan Press.
18:45
Primarul Parisului a cheltuit zeci de mii de euro pe haine de lux și peste 100.000 de euro pe călătorii. Reacția instituției # Adevarul.ro
Primarul Parisului, Anne Hidalgo, a dezvăluit că, între 2020 și 2024, a cheltuit 84.000 de euro pe haine de lux și 120.000 de euro pe călătorii în străinătate.
18:30
Spion reținut de Serviciul de Securitate al Letoniei: a transmis informații despre instalații militare serviciilor secrete ruse # Adevarul.ro
Un bărbat suspectat că a transmis Federației Ruse informații despre amplasarea și funcționarea unor instalații militare, sisteme de securitate și prezența NATO a fost arestat la Riga.
Acum 2 ore
18:15
Nicușor Dan, reacție în urma unei sesizări admise de CCR: „Decizie confirmă că obligația statului este să își protejeze proprietățile” # Adevarul.ro
Curtea Constituțională a României a admis o sesizare a președintelui Nicușor Dan cu privire la o lege prin care era transferat gratuit un teren cu valoare financiară semnificativă de la stat către comuna Moara din județul Suceava.
18:15
Cadavrul unui bărbat a fost găsit pe un câmp din județul Constanța. A fost deschisă o anchetă pentru a stabili identitatea victimei şi modul cum şi-a pierdut viaţa.
18:15
Grupul energetic ungar MVM se retrage temporar din achiziția E.On România. Care sunt motivele invocate # Adevarul.ro
Grupul ungar de stat MVM s-a retras din tranzacția prin care urma să cumpere compania de furnizare de energie și gaze E.On România și firma de servicii E.On Assist.
18:15
Fabrică amendată pentru 295 de angajați care depășeau programul declarat. Ministrul Florin Manole: „Lucrau zilnic fără drepturile cuvenite” # Adevarul.ro
O fabrică de mobilă din Bihor a fost amendată după ce autorităţile de la Inspecţia Muncii au descoperit că 295 de angajați lucrau mai mult decât prevedea programul declarat în contractele part-time. Cazul reprezintă aproape 80% din totalul muncii nedeclarate depistate la nivel național.
18:15
O linie electrică ce va lega Republica Moldova de România și UE, construită cu fonduri americane # Adevarul.ro
Linia electrică de înaltă tensiune Strășeni–Gutinaș, care va lega Republica Moldova de rețeaua UE, va fi construită cu fonduri americane. Guvernul SUA oferă în acest scop o finanțare nerambursabilă de 130 de milioane de dolari.
18:00
Șef din Ministerul Energiei, condamnat penal de două ori pentru conducere fără permis. Este pensionar special, fost polițist în DNA și DGA # Adevarul.ro
Fost agent și ofițer de poliție în cadrul Direcției Naționale Anticorupție și a Direcției Generale Anticorupție, Constantin Bordeianu, ocupă în prezent funcția de director general al Direcției Generale Investiții. El a fost condamnat condamnat penal de două ori pentru conducere fără permis.
18:00
Reacție nervoasă a unui lider PNL în cadrul unei conferințe de presă. Întrebarea care l-a înfuriat pe Ciprian Ciucu # Adevarul.ro
Ciprian Ciucu, prim-vicepreședinte PNL și primar al sectorului 6, a oprit conferința de presă după ce a fost chestionat de mai multe ori pe tema unui subiect, refuzând să răspundă la întrebările jurnaliștilor.
17:45
FIFA umple buzunarele cluburilor care trimit jucători la echipele naționale. Suma a crescut cu 70% # Adevarul.ro
FIFA oferă mai mulți bani grupărilor care dau fotbaliști la loturile naționale.
17:45
Actorul și regizorul american Robert Redford a decedat la 89 de ani, lăsând în urmă o avere estimată la 200 de milioane de dolari și o moștenire culturală imensă.
17:45
Două mașini zburătoare s-au ciocnit în timpul unui antrenament pentru un spectacol aerian în China, iar unul dintre ele a luat foc la aterizare, a precizat compania care le-a produs, Xpeng AeroHT.
17:30
Cancelarul Germaniei îl acuză pe Putin că „sabotează, spionează, ucide” și vrea să destabilizeze Occidentul # Adevarul.ro
Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, l-a acuzat miercuri, 17 septembrie, pe președintele rus Vladimir Putin că „testează de mult timp limitele”, „sabotează, spionează, ucide” și încearcă să destabilizeze Occidentul.
17:30
Momentul în care un bărbat cade în prăpastie după ce a fost atacat de urs. Victima și-a filmat ultimele clipe de viață # Adevarul.ro
Un bărbat de 61 de ani și-a pierdut viața după ce a fost atacat de un urs pe un traseu montan din nordul Greciei. Victima și-a filmat ultimele clipe de viață.
Acum 4 ore
17:15
Educatoarea de la clubul educaţional din Timişoara unde un băieţel a murit înecat, arestată preventiv # Adevarul.ro
Educatoarea care conduce clubul educațional din Timișoara, unde un băiețel de un an și opt luni a murit înecat într-un iaz ornamental, a fost arestată preventiv. Măsura a fost luată după ce procurorii au contestat decizia Judecătoriei Timișoara de a o plasa sub control judiciar.
17:00
Cine este moldoveanul asociat cu mituirea șefilor ELCEN. Are afaceri cu LukOil, contracte cu statul și un palat de 6 milioane de euro în București # Adevarul.ro
Victor Slivinschi, un tânăr de 40 de ani originar din Republica Moldova, a construit în ultimele două decenii un adevărat imperiu de afaceri cu ramificații puternice în România.
17:00
Motivele care l-ar fi împins la crimă pe ucigașul lui Charlie Kirk, potrivit procurorilor # Adevarul.ro
Dovezile prezentate marți de procurorii din Utah au oferit cele mai clare indicii de până acum în legătură cu motivele care l-ar fi împins pe Tyler Robinson să-l ucidă pe activistul conservator Charlie Kirk, în timpul unui discurs la Universitatea din Utah, relatează The Guardian.
17:00
Nouă metodă de fraudă pe WhatsApp. Avertismentul polițiștilor: care sunt semnele clare de înșelăciune # Adevarul.ro
Infractorii creează conturi false pe WhatsApp sau alte aplicații de mesagerie, folosesc fotografia și numele unei persoane reale, dar cu un număr de telefon diferit, și contactează familia sau prietenii acesteia pentru a cere urgent bani.
16:30
Principalul suspect în cazul Madeleine McCann, eliberat din închisoare. Fetița avea 3 ani când a dispărut # Adevarul.ro
Christian Brückner, bărbatul acuzat că ar fi implicat în dispariția micuței Madeleine McCann, a fost eliberat miercuri dintr-o închisoare din Germania.
16:30
Prin Semantică Răsturnată către o Lume Monopolară? Paradoxul homogenizării între limbaj și manipulare # Adevarul.ro
Când politica devine ”semantică răsturnată” adică neadevăr iar inteligența artificială devine armă globală, nu mai e vorba de democrație, ci de control total. SUA și China nu concurează, ci modelează o lume monopolară unde cetățenii riscă să fie reduși la simple instrumente pe o planetă monopolară.
16:15
PSD îl contrazice pe premier. Partidul a pregătit pentru Parlament inițiativa pentru plafonarea prețurilor la alimentele de bază # Adevarul.ro
PSD îl contrazice pe premierul Ilie Bolojan. Fostul ministru Mihai Fifor afirmă că decizia privind plafonarea prețurilor la alimentele de bază nu a fost luată în coaliție.
16:15
Calitate la preț accesibil: Lidl este pe locul 1 în segmentul de lactate din România, conform studiilor realizate de YouGov®
16:15
16:15
În ultimele decenii, încălțămintea sport a depășit granițele terenurilor de joc și a devenit parte din viața cotidiană.
16:00
Implicarea civică a profesorilor ar trebui să fie un aspect lăudabil, nu poți cere civism dacă nu practici civism. Și atunci, ce e greșit când membrii de partid au funcții în educație?
16:00
Fostul șef CNAS, pus de îndată în libertate de Înalta Curte. Lucian Duță a fost condamnat la 6 ani de închisoare pentru mită # Adevarul.ro
Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus „punerea în libertate de îndată”, a fostului şef al Casei Naţionale de Sănătate, Lucian Duţă, în cadrul unei căi extraordinare de atac.
16:00
Toto Dumitrescu, cercetat penal după ce a fugit de la locul accidentului. Procurorii cer arestarea preventivă # Adevarul.ro
Actorul Toto Dumitrescu este cercetat penal după ce a fost implicat într-un accident rutier în București și a părăsit locul incidentului, lăsând în urmă o victimă rănită.
16:00
Bruxellesul vrea să sancționeze Israelul și să impună tarife de miliarde pe fondul războiului din Gaza # Adevarul.ro
UE pregătește tarife și sancțiuni împotriva Israelului, vizând oficiali din guvernul Netanyahu, pe fondul acuzațiilor de abuzuri în Gaza. Bruxellesul spune că măsurile urmăresc ameliorarea situației umanitare.
16:00
Liderii coaliției și-au împărțit posturile de prefecți, subprefecți și șefii în agențiile de stat. PSD și PNL au cedat din posturile cerute de USR, însă într-o măsură mult mai mică față de a cerut inițial partidul condus de Dominic Fritz.
15:45
Gigi Becali a devenit viral pe TikTok, după ce a dat în stânga și-n dreapta bani unor tineri # Adevarul.ro
Gigi Becali, 67 de ani, este patron la FCSB din 2003.
15:45
Oponentul lui Putin îl critică pe Nicușor Dan: „A-ți arăta frica față de un dictator nu face decât să garanteze rezultatul de care te temi” # Adevarul.ro
Unul dintre cei mai importanți oponenți ai lui Vladimir Putin, Garry Kasparov, îl critică pe președintele României, Nicușor Dan, susținând că a legitimat practic atacurile rusești asupra populației civile din Ucraina prin refuzul de instituire a unei zone de interdicție aeriană deasupra Ucrainei.
15:30
China a descris miercuri acordul-cadru convenit la Madrid privind transferul aplicației TikTok sub control american drept „o situație câștig reciproc”, potrivit unui editorial publicat în presa de stat.
15:30
Peste naționala feminină de handbal a României vine campioana lumii. Tricolorele sunt la răscruce de drumuri # Adevarul.ro
Naționala feminină de handbal a României își prezintă joi și sâmbătă noua față, lipsită de Cristina Neagru, retrasă din activitate.
15:30
Student din Texas, exmatriculat după ce a fost filmat parodiind asasinarea lui Charlie Kirk # Adevarul.ro
Un student de la Universitatea de Stat din Texas a fost exmatriculat după ce a fost filmat parodiind asasinarea activistului conservator Charlie Kirk.
Acum 6 ore
15:15
Rusia și NATO se află în prezent într-o fază de confruntare deschisă, care n-a mai fost văzută de la sfârșitul Războiului Rece, însă dar doar o parte pare să recunoască acest fapt, scrie Kyiv Independent.
15:15
Serghei Lavrov: În problema Ucrainei, Putin nu poate fi „tentat” cu un schimb de teritorii sau cu reluarea comerțului cu SUA # Adevarul.ro
Kremlinul nu este interesat nici de trocuri teritoriale, nici de redeschiderea comerțului cu Statele Unite când vine vorba de Ucraina — aceasta este poziția transmisă public de ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, într-un nou episod de retorică justificativă, amplu mediatizat de presa afiliată
15:15
O sportivă din SUA i-a jignit pe chinezii care mănâncă broaște: „Nu sunt ele veninoase?”. A fost lovită în plin de „valul” asiatic # Adevarul.ro
Americanca Taylor Townsend (29 de ani, 1 WTA la dublu) și-a pus cenușă-n cap, după ce i-a jignit pe cei care mănâncă broaște țestoase.
15:15
Premierul moldovean avertizează că Moscova vrea să cumpere mai multe voturi decât la alegerile din 2024 # Adevarul.ro
Premierul moldovean, Dorin Recean, avertizează că Moscova intenționează să cumpere mai multe voturi decât la alegerile din 2024, an în care aproximativ 8% dintre voturi au fost fraudate. Șeful Cabinetului de miniștri subliniază că se urmărește influențarea votului atât în țară, cât și în diasporă.
15:00
Prima reacție a Kremlinului după ce România a dezvăluit amestecul Rusiei în campania lui Călin Georgescu: „Nu, nu se potrivește cu adevărul” # Adevarul.ro
Kremlinul a respins acuzațiile formulate de procurorul general al României, Alex Florența, potrivit cărora Rusia a intervenit în alegerile prezidențiale printr-o campanie online de amploare, de pe urma căreia a beneficiat fostul candidat extremist, Călin Georgescu.
15:00
Un copil de clasa a IX-a a tras cu un pistol în timpul pauzei. Minorul a fost reținut de poliție # Adevarul.ro
Un elev de clasa a IX-a a fost reținut în Bulgaria, după ce a venit la școală cu un pistol cu care a început să tragă în clasă în timpul unei pauze.
15:00
Interlop român, urmărit internațional, prins de Poliția Capitalei la un priveghi. Individul este cunoscut sub numele de „Petita” # Adevarul.ro
Un bărbat de 34 de ani, căutat de autoritățile din Belgia pentru mai multe furturi organizate, a fost depistat aseară de polițiștii bucureșteni.
14:45
Inflația din România, de trei ori mai mare decât media din UE în luna august. Ce scumpiri s-au înregistrat la principalele categorii de mărfuri # Adevarul.ro
Rata anuală a inflaţiei în Uniunea Europeană a rămas stabilă în luna august la 2,4%, iar România este în continuare ţara cu cea mai ridicată inflaţie, cu un avans anual al preţurilor de 8,5%, potrivit datelor publicate miercuri de Oficiul de statistică al Uniunii Europene (Eurostat).
14:45
Simona Halep face primii pași în viața de după tenis: „La 17 ani, am plecat de acasă și mi-am lăsat familia în urmă” # Adevarul.ro
Experți de renume și lideri din mediul de afaceri, reprezentanți ai sectorului public din România și din țările din Europa de Sud-Est participă, în perioada 17 - 18 septembrie, la cea de-a doua ediție a evenimentului Impact Bucharest.
