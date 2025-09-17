Nicușor Dan a informat Parlamentul în legătură cu prezența unor mijloace militare ale SUA pe teritoriul României pentru "protejarea intereselor americane în Orientul Mijlociu"

14:45

Rata anuală a inflaţiei în Uniunea Europeană a rămas stabilă în luna august la 2,4%, iar România este în continuare ţara cu cea mai ridicată inflaţie, cu un avans anual al preţurilor de 8,5%, potrivit datelor publicate miercuri de Oficiul de statistică al Uniunii Europene (Eurostat).