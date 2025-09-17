Reacţia ungurilor de la MVM în legătură cu tranzacţia cu E.ON: Intenţia noastră este să finalizăm tranzacţia şi ne menţinem încrederea că putem intra în piaţa energiei ca un partener al statului român. Cine are ultimul cuvânt de spus într-una dintre cele mai controversate tranzacţii din energie?
Ziarul Financiar, 17 septembrie 2025 19:00
Reacţia ungurilor de la MVM în legătură cu tranzacţia cu E.ON: Intenţia noastră este să finalizăm tranzacţia şi ne menţinem încrederea că putem intra în piaţa energiei ca un partener al statului român. Cine are ultimul cuvânt de spus într-una dintre cele mai controversate tranzacţii din energie?
Afacerile producătorului de mase plastice şi vitrine frigorifice Frigoglass România au scăzut cu 10,5% în 2024, la 541,2 milioane de lei # Ziarul Financiar
Frigoglass România, producător de mase plastice şi vitrine frigorifice, parte a grupului grec Frigoglass, a raportat pentru 2024 o cifră de afaceri de 541,2 mil. lei (108,8 mil. euro), în scădere cu 10,5% faţă de anul anterior, când compania a avut afaceri de aproximativ 605 mil. lei (122,3 mil. euro), conform calculelor făcute de ZF pe baza datelor de la Ministerul Finanţelor.
Producătorul de costume Formens din Botoşani aproape şi-a dublat profitul net în 2024, la afaceri de peste 300 milioane de lei # Ziarul Financiar
Producătorul de costume Formens din Botoşani, controlat de antreprenorul francez Losson Gerard Justin Joseph, a raportat pentru 2024 o cifră de afaceri de 301,4 mil. lei (60,6 mil. euro), în creştere cu 5% faţă de anul anterior, când compania a realizat afaceri totale de 287 mil. lei (58 mil. euro), potrivit calculelor ZF făcute pe baza datelor de pe site-ul Ministerului Finanţelor.
Linia de cale ferată care leagă muntele de litoral: Regio Călători, cel mai mare transportator feroviar privat, trafic de 40.585 călători pe Braşov-Mangalia pe vară, în scădere cu 22%. Din septembrie operatorul feroviar a intrat pe o rută nouă: Timişoara-Lugoj-Caransebeş. # Ziarul Financiar
Regio Călători, cel mai mare transportator feroviar privat, a avut în sezonul de vară un trafic de 40.585 călători pe Braşov - Mangalia, ruta ce leagă muntele de Bucureşti şi de litoral, în scădere faţă de 52.109 pasageri în iunie-august anul anterior, potrivit oficialilor. Vânzările pe această rută s-au ridicat la 3,4 milioane de lei, faţă de 4 mil. lei sezonul din anul anterior.
Pagina verde. România, pe ultimul loc în UE la reutilizarea materialelor reciclate. Mai puţin de 2% din deşeuri primesc o a doua viaţă în circuitul economic # Ziarul Financiar
România se află pe ultimul loc în Uniunea Europeană în ceea ce priveşte rata de utilizare a materialelor, astfel că mai puţin de 2% din acestea reintră în circuitul economic, arată datele Eurostat.
Pagina verde. Cum arată în cifre o parte din economia circulară din România. Garda de Mediu: Gradul de reciclare a coborât sub pragul psihologic de 10%. Pierdem resurse extrem de importante tratând deşeurile ca gunoi # Ziarul Financiar
Mai puţin de 10% din deşeurile generate în România sunt reciclate, în timp ce Capitala este la un procent de 5,7%, a spus Andrei Corlan, comisarul general al Gărzii Naţionale de Mediu (GNM), în cadrul conferinţei „ReStart reciclare – un nou început pentru mediu“. De altfel, Garda Naţională de Mediu a finalizat recent o serie de controale, iar primăriile au fost amendate.
Lumea se uită la România, mediul de business are nevoie de date ca să demonstreze că s-a dezvoltat şi poate atrage investiţii. Problema la noi este că Datele sunt fragmentate, avem date la ANAF, la RECOM, la INS, la BNR etc. Avem o mulţime de de date care sunt fragmentate, în loc să ai o singură bază de date.” # Ziarul Financiar
Dezvoltarea mediului de afaceri din România are nevoie de o „limbă comună” pentru a putea arăta investitorilor cum a evoluat economia locală şi unde se află oportunităţile reale.
România, pe locul trei în UE la creşterea costului cu salariile. Ritmul s-a mai temperat în al doilea trimestru din 2025, dar rămâne de două cifre. În al doilea trimestru din 2025, costurile cu salariile au crescut cu 10,4% faţă de aceeaşi perioadă din 2024 # Ziarul Financiar
România rămâne în top trei la nivel european după evoluţia costului cu salariile ale angajatorilor, deşi ritmul de creştere s-a mai temperat în trimestrul al doilea din 2025, arată datele de la Eurostat, oficiul european de statistică.
A venit rândul Chinei să dea o palmă Statelor Unite: Beijingul a ordonat companiilor chineze să nu mai cumpere cipuri AI de la Nvidia şi să anuleze toate comenzile existente. Nvidia, lider global în industria cipurilor, scade uşor pe burse după decizia autorităţilor chineze, iar perspectivele de creştere ale companiei în viitorul apropiat sunt puse sub semnul întrebării # Ziarul Financiar
Fondul de investiţii CVC, care are Regina Maria în România, este interesat de divizia de nutriţie animală a DSM Firmenich. Grupul olandezo-elveţian are la Ştefăneştii de Jos o fabrică de furaje şi rulează 100 mil. lei anual # Ziarul Financiar
Grupul DSM-Firmenich, cu acţionari din Olanda şi Elveţia, este aproape de a-şi vinde divizia de nutriţie animală, evaluată la circa 3 mld. euro, iar printre ofertanţi se află giganţii de private equity CVC şi Apollo Global Management, Bain Capital, Lone Star Funds, precum şi concurentul direct, cu acţionari olandezi, Nutreco, dar şi alţi jucători din piaţă, precum ADM şi Cargill, a scris recent Reuters, care citează ziarul olandez Financieele Dagblad. Această tranzacţie are efecte şi în România, unde investitorul olandezo-elveţian are activitate din 2011.
Pagina verde. Alexandru Mureşan, Dacian Jurj şi Dan Doru Micu, Energy Advisor: Cum s-a transformat o teză de doctorat şi experienţa a trei cadre didactice într-un start-up care vrea să reducă consumul de energie pentru marile companii: În următorii trei – cinci ani ne propunem să construim un portofoliu de peste 200 de clienţi # Ziarul Financiar
„În următorii trei – cinci ani ne propunem să construim un portofoliu de peste 200 de clienţi, să atingem o cifră de afaceri de ordinul zecilor de milioane de euro şi să ne consolidăm poziţia ca un furnizor de referinţă pentru soluţii digitale de management energetic în Europa şi nu numai“, a spus Alexandru Mureşan, CEO şi cofondator Renergia. Atât el cât şi Dacian Jurj şi Dan Doru Mic sunt membri ai Centrului de Cercetare în Tranziţie Energetică şi povesteau anterior că acest proiect a pornit de la o teză de doctorat la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca.
TikTok rămâne în Statele Unite: Un consorţiu de investitori americani va prelua operaţiunile aplicaţiei dezvoltate de gigantul chinezesc ByteDance şi va crea o versiune americană a platformei chinezeşti. Soarta algoritmului TikTok şi ce se va întâmpla cu el dacă preluarea se concretizează nu este cunoscută # Ziarul Financiar
CEC Bank pentru afaceri româneşti, un proiect CEC Bank & ZF. Piaţa rezidenţială din Bucureşti are nevoie de un nou PUG şi de un primar cu viziune de dezvoltare pentru a reveni la nivelul din 2024, în timp ce schimbările fiscale frânează investiţiile # Ziarul Financiar
Piaţa imobiliară din Bucureşti a înregistrat în vara acestui an una dintre cele mai dinamice perioade, cu tranzacţii record în iulie şi august. Volumul vânzărilor a fost susţinut de accelerarea creditelor ipotecare şi de interesul cumpărătorilor de a încheia achiziţii înainte de majorarea TVA. T
ZF IT Generation. Octavian Dumitrescu, CEO al Dyver.ai: Am securizat o investiţie din SUA de la un grup de foşti antreprenori şi mutăm compania în Statele Unite pentru a pregăti următoarea rundă de finanţare, în următoarele 9-12 luni # Ziarul Financiar
Startup-ul Dyver.ai, specializat în soluţii de inteligenţă artificială pentru industria de e-commerce, a închis o nouă rundă de finanţare de la un grup de investitori americani şi a demarat procesul de relocare a companiei în Statele Unite. Mişcarea face parte dintr-o strategie de creştere accelerată, care include extinderea în Europa de Vest şi SUA şi pregătirea pentru o nouă rundă de capital, de anvergură mai mare, în următoarele 9-12 luni.
Bursă. Suprasubscriere masivă în oferta Fondului Proprietatea: investitorii au introdus la vânzare de şase ori mai multe acţiuni decât vrea fondul să răscumpere # Ziarul Financiar
Oferta publică derulată de Fondul Proprietatea (FP) pentru răscumpărarea a până la 80 de milioane de acţiuni a atras până acum un interes uriaş din partea investitorilor, care au introdus ordine de vânzare pentru aproximativ 500 de milioane de acţiuni, arată datele preliminare analizate de ZF.
