Proprietara APACA a cumpărat blocul Scala de pe Magheru, în cea mai spectaculoasă tranzacţie imobiliară din centrul Capitalei din ultimii ani
Ziarul Financiar, 18 septembrie 2025 06:45
Acum 5 minute
07:30
Bursă. Cu ce investiţii a devenit Evergent Investments cel mai performant fond de la Bursa de Valori Bucureşti, cu o apreciere de 35%. Cea mai mare expunere rămâne pe sectorul financiar-bancar, unde participaţia la Banca Transilvania reprezintă aproape 39% din totalul activelor # Ziarul Financiar
Acţiunile Evergent Investments (EVER) au urcat cu aproximativ 35% de la începutul anului 2025, pe fondul unei combinaţii între randamentele portofoliului listat la bursă şi expunerea în creştere pe proiecte de tip private equity.
Acum 15 minute
07:15
Bursă. Din cele aproape 40 de companii listate în ultimii cinci ani, doar 13 sunt astăzi pe plus faţă de preţul de tranzacţionare din prima zi. Ce arată asta? # Ziarul Financiar
Între 2020 şi 2025, la Bursa de Valori Bucureşti au intrat 39 de companii din domenii variate – agricultură, imobiliare, transport fluvial, logistică, IT sau construcţii, în cea mai aglomerată perioadă de listări din istoria recentă a pieţei locale: în 2021, de exemplu, ritmul era de o nouă companie la tranzacţionare la fiecare două-trei zile.
Acum o oră
06:45
Acum 8 ore
00:15
Bursă. OMV Petrom vrea să distribuie 1,25 mld. lei sub forma unui dividend special. Randament de 2,1%. Acţiunile cresc # Ziarul Financiar
OMV Petrom, producător de carburanţi, a anunţat marţi, 16 septembrie, că directoratul propune acţionarilor distribuirea unui dividend special în valoare brută de 0,0200 lei pe acţiune, echivalentul a aproximativ 1,25 miliarde lei.
00:15
ZF Tech Day. Orange lansează Network API Challenge, o competiţie prin care deschide reţeaua 5G către start-up-uri şi dezvoltatori pentru a crea noi servicii # Ziarul Financiar
Orange România, în colaborare cu divizia de inovaţie a grupului, a lansat Network API Challenge, o competiţie strategică prin care îşi deschide reţeaua, oferind acces programatic la o serie de funcţionalităţi care până acum erau utilizate doar intern. Iniţiativa, care aduce pentru prima dată în România conceptul de Network API la scară largă, invită întregul ecosistem de tehnologie - de la start-up-uri şi companii, la dezvoltatori individuali şi studenţi - să testeze şapte API-uri în laboratoarele 5G ale companiei şi să dezvolte noi servicii inovatoare.
00:15
Constanţa, poveşti de pe litoral şi de dincolo de el - un proiect ZF susţinut de Banca Transilvania. Doi antreprenori vor să pună România pe harta europeană a producţiei de echipamente pentru locuri de joacă. „Nu doar China, Turcia sau Polonia pot, ci şi noi“ # Ziarul Financiar
GeoRge şi Roxana Toda au pornit la drum în antreprenoriat în 2011, ei ocupându-se iniţial de amenajări de parcuri publice, locuri de joacă profesionale, terenuri de sport şi cam tot ceea ce înseamnă agrement profesional. Treptat, s-au extins şi în zona de producţie. Iar planurile lor nu se opresc aici.
00:15
ZF Deschiderea de astăzi la Bursă. Bogdan Ceuca, Transilvania Investments: Deficitul bugetar trebuie redus prin măsuri credibile, altfel costurile se văd în dobânzi şi în economie, preţul reflectându-se şi în dobânda titlurilor de stat # Ziarul Financiar
Ultimul trimestru din an reprezintă un timp prea scurt pentru a se contura tendinţe clare pe piaţa de capital, însă accentul cade pe menţinerea credibilităţii României în faţa investitorilor.
00:15
ZF Agropower. Marcello Daniliuc, fermier care lucrează 850 de hectare: Cultura de rapiţă pare să fie lozul câştigător. La floarea-soarelui şi porumb am reuşit să facem foarte puţin profit # Ziarul Financiar
Marcello Daniliuc, fermier şi fondator al Marcellino Impex, care lucrează în jur de 850 de hectare de teren în judeţul Călăraşi, spune că având în vedere cheltuielile foarte mici pe care le are ca urmare a implementării practicilor agriculturii conservative este mulţumit de producţia din acest an.
00:15
Ediţie specială Afaceri de la Zero susţinută de 5 to go. Cum a ajuns Craiova pe harta 5 to go? Povestea Laurei Poenaru, cea care a deschis deja 6 cafenele, dar este tot cu ochii pe creştere # Ziarul Financiar
Pe 6 decembrie 2016, Laura Poenaru deschidea prima cafenea 5 to go din Craiova. De atunci, au mai urmat alte 5 cafenele, ritm care se potriveşte de minune cu efervescenţa care a marcat în ultimii ani dezvoltarea oraşului.
00:15
ZF 15 minute cu un antreprenor, un proiect Ziarul Financiar şi UniCredit Bank. Reţeaua de cafenele Boiler a ajuns la 15 unităţi şi testează pieţele din Cluj şi Braşov prin parteneriate cu alte branduri. „Când am pornit prima cafenea, nu credeam că vom ajunge aici atât de repede“. # Ziarul Financiar
Reţeaua de cafenele de specialitate Boiler a ajuns la 15 unităţi în Bucureşti, Cluj şi Braşov, ultimele două localuri fiind deschise în parteneriat cu alte branduri, fapt ce reprezintă mai degrabă o testare a pieţelor de provincie pentru momentul în care businessul va merge direct cu unităţile sale individuale.
00:15
CEC Bank pentru afaceri româneşti, un proiect CEC Bank şi ZF. Gabriel Voicu, SVN România: Cererea din rezidenţial se mută din „metri pătraţi“ spre comunităţi: educaţie, mobilitate redusă şi urbanism integrat # Ziarul Financiar
După şocul psihologic iniţial al trecerii TVA la 21%, piaţa s-a reaşezat rapid: segmentele care au pierdut cota redusă îşi revin treptat, iar zona upper-high-lux a rămas aproape neatinsă. În paralel, criteriile de achiziţie se schimbă: şcolile, comunitatea şi infrastructura integrată cântăresc cât preţul pe metru pătrat.
00:15
Peste un sfert din cele 31 de bănci din România au fost pe pierdere în S1/2025. Cât mai rezistă? # Ziarul Financiar
Un procent de aproape 26% din numărul total al instituţiilor de credit din România, adică una din patru bănci, au înregistrat pierderi în primul semestru (S1) din 2025, în timp ce circa 74% dintre bănci au fost pe profit, într-un context caracterizat de dobânzi încă mari, inflaţie în ascensiune şi stagnare a economiei.
00:15
Bursă. Finanţe personale. Cu ce investiţii a devenit Evergent Investments cel mai performant fond de la bursă # Ziarul Financiar
Acţiunile Evergent Investments (EVER) au urcat cu aproximativ 35% de la începutul anului 2025, pe fondul unei combinaţii între randamentele portofoliului listat la bursă şi expunerea în creştere pe proiecte de tip private equity.
00:15
Nouă companii au intrat în cursa pentru proiectarea noului terminal de la Otopeni. Contractul se ridică la 40 de milioane de euro # Ziarul Financiar
Libanezii de la Dar al Handasah, Electroproiect din Bucureşti, Consis Proiect, Leviatan Design, Eurocerad International, Quadratum Arhitecture, Maristar Com din Dâmboviţa, Concept Structure şi Setec International sunt firmele ce se bat pentru proiectarea noului terminal al aeroportului Henri Coandă (Otopeni).
00:15
00:15
Gen Z Finance. Visezi la un nou city break cool sau la un road trip cu gaşca prin Europa, dar portofelul nu ţine pasul? Economisirea pentru vacanţe nu înseamnă doar să pui „banii la ciorap“, ci e o alegere smart care te aduce mai aproape de următoarea ta aventură # Ziarul Financiar
„Pune ceva bani deoparte“ sau „Economiseşte pentru viitorul tău“ sunt sigur replici pe care le-ai auzit până acum de zeci de ori. Sunt sfaturi primite poate de la părinţi, de la prieteni cu mai multă experienţă de viaţă decât tine sau chiar de la experţi în ale finanţelor. Dar cât sens au, în realitate, pentru tine, dacă economisirea ta nu are un obiectiv clar?
00:15
Bursa de acţiuni, ultima frontieră a companiilor „spaţiale“ din Polonia şi Ungaria # Ziarul Financiar
O companie poloneză care produce instrumente optice pentru sateliţi, Scanway, se pregăteşte să se mute de pe piaţa secundară de acţiuni a bursei de capital de la Varşovia pe cea principală.
00:15
Plastic - realităţi şi prejudecăţi. Ioan Vâţ, ALPLA: Pentru că vedem o mişcare pozitivă pe partea de reciclare în România, ne vom dubla capacitatea de reciclare în 2026. De la cele 18.000 de tone pe care le putem procesa acum, până la finalul anului viitor estimăm că vom avea o capacitate de reciclare de 36.000 de tone # Ziarul Financiar
Compania austriacă ALPLA, reciclator de mase plastice şi unul dintre cei mai mari producători de soluţii de ambalare din plastic rigid la nivel mondial, urmează să îşi dubleze capacitatea de reciclare în România anul următor. Astfel, compania prezentă pe piaţa din România cu cinci unităţi de producţie, va ajunge anul viitor la o capacitate de reciclare de 36.000 de tone.
00:15
Bursă. Doar una din trei companii care s-au listat la Bursa de Valori Bucureşti din 2020 încoace este acum pe plus. Creşteri de până la 300% pentru DN Agrar, 170% Norofert, 160% Simtel. Restul au scăderi de până la 90-95%, ca GoCab, Raiko, Fire Bytes # Ziarul Financiar
Una din trei companii listate în ultimii cinci ani la Bursa de Valori Bucureşti, în cea mai mare parte pe AeRO, se tranzacţionează astăzi peste preţul din prima zi, iar restul au scăderi uneori dramatice, chiar şi de până la 95%, ceea ce arată că mesajul investitorilor a fost clar: cele care au livrat rezultate şi au comunicat transparent au fost răsplătite, în timp ce promisiunile neacoperite au fost sancţionate dur.
Acum 12 ore
23:00
Dragoş Damian, Terapia Cluj: Nicuşor Dan, ţie nu iţi e ciuda când vezi că nemţii de la Bayerische Motoren Werke deschid pe 26 septembrie o fabrică de 2 miliarde de Euro în Ungaria, la Debrecen? Eu mor de ciudă! Toţi şoferii de Bayerische Motoren Werke din România mor de ciudă! # Ziarul Financiar
Amicul Microsoft Copilot Chat dă următoarele informaţii cu privire la investiţia din ţara vecină şi prietenă:
23:00
23:00
Cum a ruinat un fost executiv american din domeniul fracturării hidraulice „momentul de independenţă“ al UE # Ziarul Financiar
Două viziuni privitoare la viitorul energetic al Europei s-au ciocnit în această săptămână, scrie Euractiv. Preşedinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen a descris un „Moment al Independenţei“. Chiar în ziua următoare, trimisul preşedintelui american Donald Trump a sosit în Europa pentru a transmite mesajul Washingtonului.
21:15
19:15
Afacerile producătorului de mase plastice şi vitrine frigorifice Frigoglass România au scăzut cu 10,5% în 2024, la 541,2 milioane de lei # Ziarul Financiar
Frigoglass România, producător de mase plastice şi vitrine frigorifice, parte a grupului grec Frigoglass, a raportat pentru 2024 o cifră de afaceri de 541,2 mil. lei (108,8 mil. euro), în scădere cu 10,5% faţă de anul anterior, când compania a avut afaceri de aproximativ 605 mil. lei (122,3 mil. euro), conform calculelor făcute de ZF pe baza datelor de la Ministerul Finanţelor.
19:15
19:15
19:00
Reacţia ungurilor de la MVM în legătură cu tranzacţia cu E.ON: Intenţia noastră este să finalizăm tranzacţia şi ne menţinem încrederea că putem intra în piaţa energiei ca un partener al statului român. Cine are ultimul cuvânt de spus într-una dintre cele mai controversate tranzacţii din energie? # Ziarul Financiar
18:45
18:45
Producătorul de costume Formens din Botoşani aproape şi-a dublat profitul net în 2024, la afaceri de peste 300 milioane de lei # Ziarul Financiar
Producătorul de costume Formens din Botoşani, controlat de antreprenorul francez Losson Gerard Justin Joseph, a raportat pentru 2024 o cifră de afaceri de 301,4 mil. lei (60,6 mil. euro), în creştere cu 5% faţă de anul anterior, când compania a realizat afaceri totale de 287 mil. lei (58 mil. euro), potrivit calculelor ZF făcute pe baza datelor de pe site-ul Ministerului Finanţelor.
Acum 24 ore
18:15
Linia de cale ferată care leagă muntele de litoral: Regio Călători, cel mai mare transportator feroviar privat, trafic de 40.585 călători pe Braşov-Mangalia pe vară, în scădere cu 22%. Din septembrie operatorul feroviar a intrat pe o rută nouă: Timişoara-Lugoj-Caransebeş. # Ziarul Financiar
Regio Călători, cel mai mare transportator feroviar privat, a avut în sezonul de vară un trafic de 40.585 călători pe Braşov - Mangalia, ruta ce leagă muntele de Bucureşti şi de litoral, în scădere faţă de 52.109 pasageri în iunie-august anul anterior, potrivit oficialilor. Vânzările pe această rută s-au ridicat la 3,4 milioane de lei, faţă de 4 mil. lei sezonul din anul anterior.
18:15
17:45
Pagina verde. România, pe ultimul loc în UE la reutilizarea materialelor reciclate. Mai puţin de 2% din deşeuri primesc o a doua viaţă în circuitul economic # Ziarul Financiar
România se află pe ultimul loc în Uniunea Europeană în ceea ce priveşte rata de utilizare a materialelor, astfel că mai puţin de 2% din acestea reintră în circuitul economic, arată datele Eurostat.
17:15
Pagina verde. Cum arată în cifre o parte din economia circulară din România. Garda de Mediu: Gradul de reciclare a coborât sub pragul psihologic de 10%. Pierdem resurse extrem de importante tratând deşeurile ca gunoi # Ziarul Financiar
Mai puţin de 10% din deşeurile generate în România sunt reciclate, în timp ce Capitala este la un procent de 5,7%, a spus Andrei Corlan, comisarul general al Gărzii Naţionale de Mediu (GNM), în cadrul conferinţei „ReStart reciclare – un nou început pentru mediu“. De altfel, Garda Naţională de Mediu a finalizat recent o serie de controale, iar primăriile au fost amendate.
16:45
16:45
16:45
16:45
16:45
16:45
Lumea se uită la România, mediul de business are nevoie de date ca să demonstreze că s-a dezvoltat şi poate atrage investiţii. Problema la noi este că Datele sunt fragmentate, avem date la ANAF, la RECOM, la INS, la BNR etc. Avem o mulţime de de date care sunt fragmentate, în loc să ai o singură bază de date.” # Ziarul Financiar
Dezvoltarea mediului de afaceri din România are nevoie de o „limbă comună” pentru a putea arăta investitorilor cum a evoluat economia locală şi unde se află oportunităţile reale.
16:45
16:30
România, pe locul trei în UE la creşterea costului cu salariile. Ritmul s-a mai temperat în al doilea trimestru din 2025, dar rămâne de două cifre. În al doilea trimestru din 2025, costurile cu salariile au crescut cu 10,4% faţă de aceeaşi perioadă din 2024 # Ziarul Financiar
România rămâne în top trei la nivel european după evoluţia costului cu salariile ale angajatorilor, deşi ritmul de creştere s-a mai temperat în trimestrul al doilea din 2025, arată datele de la Eurostat, oficiul european de statistică.
16:30
15:45
14:15
14:15
A venit rândul Chinei să dea o palmă Statelor Unite: Beijingul a ordonat companiilor chineze să nu mai cumpere cipuri AI de la Nvidia şi să anuleze toate comenzile existente. Nvidia, lider global în industria cipurilor, scade uşor pe burse după decizia autorităţilor chineze, iar perspectivele de creştere ale companiei în viitorul apropiat sunt puse sub semnul întrebării # Ziarul Financiar
14:15
14:00
