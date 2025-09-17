Semnal pozitiv pe piețele financiare. Rezerva Federală a SUA a redus dobânda de referință și pregătește noi tăieri
StirileProtv.ro, 17 septembrie 2025 21:50
Rezerva Federală a SUA (Fed) a decis miercuri reducerea dobânzii de referinţă cu 0,25%, la un interval cuprins între 4% şi 4,25%, în linie cu estimările, transmite Reuters.
• • •
Alte ştiri de StirileProtv.ro
Acum 5 minute
22:20
Arheologii au descoperit cele mai vechi mumii din lume, în China și Vietnam. Erau uscate prin afumare # StirileProtv.ro
Cele mai vechi mumii din lume au fost descoperite în situri funerare din China și Vietnam, au afirmat oamenii de știință.
Acum 30 minute
22:00
Primele arme aprobate de Trump pentru Ucraina. Ce va livra SUA către Kiev, conform noului program convenit cu Europa # StirileProtv.ro
Primele livrări de arme în cadrul unui nou program convenit de SUA şi aliaţii europeni ai Ucrainei vor include rachete pentru sistemele de apărare aeriană Patriot şi lansatoare de rachete HIMARS, a anunţat miercuri Volodimir Zelenski, relatează Reuters.
21:50
Semnal pozitiv pe piețele financiare. Rezerva Federală a SUA a redus dobânda de referință și pregătește noi tăieri # StirileProtv.ro
Rezerva Federală a SUA (Fed) a decis miercuri reducerea dobânzii de referinţă cu 0,25%, la un interval cuprins între 4% şi 4,25%, în linie cu estimările, transmite Reuters.
Acum o oră
21:40
Consultări la Palatul Victoria pentru reforma administrației publice locale, în lipsa lui Bolojan. Variantele Olguței # StirileProtv.ro
Vicepremierii Marian Neacșu și Tanczos Barna, alături de ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Attila Cseke, au analizat miercuri la Palatul Victoria proiectul de reformă al administrației locale.
Acum 2 ore
21:10
PSD cedează 3 prefecturi USR, inclusiv Bucureștiul. Compromisul făcut înainte de congresul social-democraților - surse # StirileProtv.ro
Coaliţia de guvernare a ajuns la un acord pe împărţirea prefecturilor, PSD urmând să cedeze trei prefecturi pentru USR, printre care şi Capitala, afirmă surse politice.
21:10
Școlile din Italia impun restricții noi cu privire la codul vestimentar. Regulile sunt mai dure cu fetele decât cu băieții # StirileProtv.ro
Directorii de şcoli italiene au transmis miercuri noi reguli privind un nou cod vestimentar pentru elevi, care interzic ţinutele „excentrice".
21:00
Horoscop 18 septembrie 2025, cu Neti Sandu. O zi în care pot veni bani din mai multe surse # StirileProtv.ro
Horoscop 18 septembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu vești amestecate. O să putem distinge ce e important și ce nu e important pentru noi și familia noastră și o să păstrăm esențialul.
20:50
Ofițer de poliție executat cu 24 de focuri de un individ care a mărturisit că „avea o zi proastă” # StirileProtv.ro
Un angajat al unei benzinării a tras 24 de gloanțe într-un polițist din Florida ieșit din tură, apoi a acuzat „o zi proastă”, au declarat autoritățile, acuzându-l de crimă.
20:40
Câți români susțin introducerea stagiului militar pe bază de voluntariat. MApN vrea creșterea armatei # StirileProtv.ro
Într-un context politic sensibil, introducerea stagiului militar pe bază de voluntariat este susținută de o bună parte dintre români.
20:40
O brățară de aur, veche de 3.000 de ani, a dispărut din Muzeul Egiptean din Cairo. Autoritățile sunt în alertă maximă # StirileProtv.ro
O brăţară preţioasă din Egiptul antic a dispărut din laboratorul de restaurare al Muzeului Egiptean din Cairo şi se fac cercetări pentru a o găsi, a anunţat Ministerul Turismului şi Antichităţilor într-un comunicat publicat marţi seara.
Acum 4 ore
20:20
Explicația CNA pentru eliminarea conturilor de TikTok în România, care propagă conținut despre alegerile din Rep. Moldova # StirileProtv.ro
În plină campanie electorală pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova, observatorii internaționali avertizează că opinia publică ar putea fi manipulată prin intermediul rețelelor sociale.
20:20
Donald Trump, tratat ca un rege la Londra. A fost plimbat cu o caleașcă aurită și cazat la Windsor. Miza vizitei în UK # StirileProtv.ro
Donald Trump și-a văzut visul cu ochii. A fost primit cu fast și salve de tun la castelul Windsor și plimbat cu o caleașcă aurită, având pe post de ghizi membrii familiei regale britanice.
20:20
România, printre țările UE cu cea mai mare creștere a salariilor. Doar ungurii și bulgarii ne depășesc # StirileProtv.ro
România a înregistrat în acest an, una dintre cele mai mari creșteri, cu salarizarea angajaților.
20:10
Un ucrainean a fost expulzat după ce drona sa a survolat clădiri guvernamentale din Varşovia. NATO și UE cresc securitatea # StirileProtv.ro
Un ucrainean de 21 de ani a fost condamnat la expulzare în ţara sa pentru încălcarea legislaţiei aeriene poloneze prin trimiterea unei drone care a survolat clădiri guvernamentale din Varşovia, conform AFP, preluat de Agerpres.
20:10
De ce ar fi ajuns dronele rusești în Polonia. Planul lui Putin, conform unui înalt oficial UE # StirileProtv.ro
Rusia testează Occidentul prin drone trimise în Polonia și România, avertizează șefa diplomației europene, Kaja Kallas. Mesajul vine la câteva zile după ce NATO a lansat misiunea Santinela Estică, pentru a răspunde provocărilor Moscovei.
20:00
Sute de păsări exotice s-au oprit pe un lac din România, în drumul lor spre Africa. Vin din Crimeea # StirileProtv.ro
Un spectacol rar a avut loc în Delta Dunării, unde sute de păsări flamingo au poposit pe lacul Nuntași. S-au oprit aici în drumul lor spre Africa, deoarece au găsit hrană și un mediu sigur pentru puii care au venit pe lume anul acesta.
19:50
„Călin Georgescu este Cerberul întregului mecanism”. Ce spun procurorii despre planul violent de preluare a puterii # StirileProtv.ro
Călin Georgescu a fost „autorul intelectual” al planului prin care Horațiu Potra, ajutat de zeci de mercenari, ar fi dorit să preia puterea, prin mijloace violente. Asta susțin procurorii, în rechizitoriul trimis judecătorilor.
19:40
Conținutul biletului ascuns sub tastatură de Tyler Robinson a devenit probă centrală în dosarul uciderii lui Charlie Kirk # StirileProtv.ro
Procurorii din Utah au anunțat marți că vor cere pedeapsa cu moartea pentru Tyler Robinson, suspectat de asasinarea activistului conservator Charlie Kirk.
19:30
România reia o legătură aeriană după 24 de ani în care a fost suspendată. Zborurile directe revin din 2026 # StirileProtv.ro
După aproape un sfert de secol, vom putea zbura din nou, direct, la Chicago. Este doar una din veștile bune, pentru cei care călătoresc des, pentru că din această toamnă, vom putea alege, dintr-o mulțime de destinații noi.
19:20
Bucureștenii pierd peste 12 zile de lucru anual, blocați în trafic. „E horror. Nu contează momentul zilei” # StirileProtv.ro
Bucureștenii pierd peste 12 zile de lucru pe an, blocați în trafic, adică mai mult de jumătate din concediul legal. Sunt rezultatele unei noi analize, care arată că în marile orașe ale țării, mobilitatea urbană a devenit o problemă de calitate a vieții.
19:20
Nou blocaj în coaliție, acum pe reforma din administrația locală și pe plafonarea unor prețuri la raft. Bolojan a cerut răgaz # StirileProtv.ro
Liderii coaliției s-au întâlnit miercuri, dar nu au decis nimic. Au plecat pe drumuri diferite de la Palatul Victoria, după o nouă ședință în care par să fi primat ambițiile de partid.
19:10
Program de peste 200 de milioane de lei pentru alfabetizarea funcțională a elevilor. Profesorii sunt însă reticenți # StirileProtv.ro
În următorii doi ani, peste 200 de milioane de lei, majoritatea din fonduri europene, vor fi investiți pentru a reduce analfabetismul funcțional în rândul elevilor de școală primară și gimnaziu.
18:40
România înființează un comandament pentru sprijinirea Ucrainei. Nicușor Dan a cerut Parlamentului să avizeze proiectul # StirileProtv.ro
Președintele Nicușor Dan a cerut Parlamentului să aprobe înfiinţare în România a Comandamentului Nodului Logistic, cu statut de Comandament Aliat, ca parte componentă a Comandamentului Misiunii de Asistenţă de Securitate şi Instruire NATO-HQ NSATU.
18:30
Un bărbat a fost găsit mort pe un câmp din Constanța. Cadavrul era în stare de descompunere # StirileProtv.ro
Cadavrul în stare de descompunere al unui bărbat a fost găsit, miercuri, pe un câmp din judeţul Constanţa, iar poliţiştii au deschis o anchetă pentru a stabili identitatea victimei şi modul cum şi-a pierdut viaţa.
Acum 6 ore
18:20
Ministerul Educației a anunțat ce burse vor primi studenții în anul universitar 2025-2026 # StirileProtv.ro
Ministerul Educaţiei a pus în consultare un proiect privind aprobarea cuantumurilor burselor pentru studenţii înmatriculaţi la programe de studii cu finanţare de la bugetul de stat la forma de învăţământ cu frecvenţă în anul universitar 2025 - 2026.
17:50
Ce nu știe șeful Agriculturii, supărat că românii mănâncă avocado: Importurile de roșii sunt de trei ori peste avocado # StirileProtv.ro
Ministrul Agriculturii s-a arătat nemulțumit că românii preferă avocado și mozzarela de import în locul roșiilor și brânzei locale. Cu toate acestea, oficialul pare a nu ști că importurile de tomate sunt de trei ori mai mari decât cele de avocado.
17:50
Letonia a arestat un cetățean suspectat de spionaj pentru Rusia. Bărbatul ar fi oferit informații despre instalații militare # StirileProtv.ro
Serviciile de securitate ale statului leton au anunţat miercuri că au arestat un cetăţean suspectat că ar fi colectat informaţii în favoarea Moscovei despre instalaţiile şi operaţiunile militare din Letonia, relatează AFP, preluat de News.ro.
17:40
A scăpat din accidentul de tren, dar nu și de polițiști. Șoferul din Bistrița care a forțat trecerea la nivel a fost prins # StirileProtv.ro
După aproape două săptămâni de căutări, șoferul care a provocat un grav accident feroviar în Bistrița-Năsăud a fost găsit.
17:30
Mașina familiei care a murit lângă Pitești a fost filmată chiar înainte de accident. Ce se vede în imagini # StirileProtv.ro
O familie întreagă, mamă, tată și fiică, a murit într-un grav accident de circulație pe DN7, în apropiere de Pitești. Se aflau într-un autoturism care s-a izbit de o autocisternă, încărcată cu beton.
17:30
Bărbatul ucis cu propria armă într-un mall din București era monitorizat electronic. Brățara s-a declanșat în frizerie # StirileProtv.ro
Continuă ancheta după scandalul sângeros de marți seară, dintr-un mall din Capitală. Un bărbat de 36 de ani a fost înjunghiat cu propria armă, într-un conflict cu soțul fostei sale iubite.
17:20
Scandal pe străzile din Piatra-Neamț. Doi prieteni de pahar, ridicați de polițiști după ce s-au luat la bătaie # StirileProtv.ro
Doi indivizi de 29 şi 42 de ani din Piatra-Neamţ au fost încătuşaţi de poliţişti după ce s-au bătut și au provocat haos pe o stradă din oraş.
17:00
Lucian Duță, fostul șef al CNAS, va fi eliberat din închisoare. Condițiile în care Instanța Supremă i-a suspendat pedeapsa # StirileProtv.ro
Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus miercuri suspendarea executării pedepsei de 6 ani închisoare primită de Lucian Duță, fostul președinte al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.
16:50
Kasparov, oponent al lui Putin, îl atacă pe Nicușor Dan: „Legitimează atacurile rusești” # StirileProtv.ro
Garry Kasparov, disidentul rus și fost campion mondial la șah, unul dintre cei mai vocali oponenți ai lui Vladimir Putin, a reacționat acid la declarațiile președintelui României, Nicușor Dan, referitoare la ideea unei zone de interdicție aeriană.
16:50
Procurorii cer arestarea lui Toto Dumitrescu, după accidentul din Primăverii. Expertiza IML a stabilit că a consumat cocaină # StirileProtv.ro
Procurorii au solicitat la Judecătoria Sectorului 1 arestarea preventivă pentru 30 de zile a lui Toto Dumitrescu, fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu, acuzat că a produs un accident de maşină în Primăverii şi a fugit de la faţa locului.
16:30
Clopoțelul Purpuriu (Heuchera) – ghid complet de plantare, îngrijire și soiuri populare # StirileProtv.ro
Clopoțelul Purpuriu (Heuchera) este o plantă perenă decorativă, apreciată pentru frunzișul său colorat și florile delicate, în formă de clopoței. Această specie este ușor de cultivat în grădini sau ghivece.
Acum 8 ore
16:20
Programul SAFE s-ar putea „extinde” către statele NATO din vestul Europei. CE va începe negocierile cu UK și Canada # StirileProtv.ro
Programul SAFE ar putea fi extins pentru a include Marea Britanie și Canada, nu doar țările UE. Propunerea a fost făcută de președinția daneză a Uniunii Europene.
16:20
Kaja Kallas, diplomat UE, propune sancțiuni istorice contra Israelului. Bruxelles urmărește reducerea legăturilor comerciale # StirileProtv.ro
Kaja Kallas, diplomat UE, a propus reducerea legăturilor comerciale cu Israelul și sancționarea unor oficiali acuzați de încălcări în Gaza. Planul, care marchează o schimbare majoră de abordare a blocului european.
16:00
Angajați part-time care lucrau full-time, într-o fabrică de mobilă din Bihor. Ministrul Muncii a anunțat bilanțul controlului # StirileProtv.ro
Aproape toți angajații unei fabrici de mobilă din Bihor lucrau mai mult decât era specificat în contractele lor de muncă. Rezultatele unui control ITM a fost anunțat miercuri de ministrul Muncii, Florin Manole.
15:50
(P) Dr. Filip Zarma: De ce un hub oncologic schimbă complet traseul pacientului oncologic # StirileProtv.ro
Dr. Filip Zarma, Medic specialist radioterapie în cadrul Rețelei de Sănătate Regina Maria Pallady explică avantajele unui HUB oncologic pentru pacienți: diagnostic rapid, tratamente personalizate, urmărire integrată.
15:50
Primii speakeri internaționali confirmați la GPeC SUMMIT 14 Octombrie – ediția aniversară de 20 de ani # StirileProtv.ro
PARTENERIAT. Pe 14 octombrie are loc GPeC SUMMIT - Evenimentul Anului în E-Commerce și Digital Marketing care se va desfășura la TNB și este considerat cel mai important eveniment de profil din Europa Centrală și de Est, ajuns la al 20-lea an de tradiție.
15:50
(P) Cum să devii un creator de conținut de succes? Sfaturi și strategii esențiale pentru a te menține relevant # StirileProtv.ro
Crearea de conținut a devenit o activitate din ce în ce mai populară în ultimii ani, în special datorită accesibilității platformelor de socializare.
15:40
Program Zilele Bucureștiului 2025. Evenimente pline de cultură, divertisment și surprize # StirileProtv.ro
Primăria Municipiului Bucureşti, prin instituţiile de cultură din subordine, organizează în weekendul 20-21 septembrie Zilele Bucureştiului 2025, o serie de evenimente dedicate bucureştenilor şi turiştilor.
15:20
Donald Trump şi-a început vizita istorică în Marea Britanie. A fost primit cu fast la Castelul Windsor. GALERIE FOTO # StirileProtv.ro
Regele Charles l-a întâmpinat miercuri pe Donald Trump, în timp ce a doua vizită de stat – istorică – a preşedintelui SUA în Marea Britanie a început cu un fast fără precedent, dar şi cu securitate intensă, relatează Reuters.
15:00
Zeci de percheziţii au loc din nou în Republica Moldova în legătură cu finanţarea ilegală a partidelor. FOTO # StirileProtv.ro
Peste 70 de percheziţii se desfăşurau, miercuri, pe întreg teritoriul Republicii Moldova într-un dosar de finanţare ilegală a partidelor politice.
15:00
Studenții vor organiza proteste naționale pe 29 septembrie, față de măsurile Guvernului: „Educaţia, prima vizată de tăieri” # StirileProtv.ro
Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR) anunţă proteste naţionale pe 29 septembrie, acuzând măsuri de austeritate în Educaţie şi lipsa de consultare. Studenţii spun că apelurile lor au fost ignorate.
14:50
MAE, atenționare de călătorie pentru Franța: Va fi grevă generală pe 18 septembrie # StirileProtv.ro
Ministerul Afacerilor Externe informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Franța că joi este anunțată o grevă generală în mai multe sectoare, inclusiv transporturi, educație, sănătate și servicii publice.
14:40
„Când oamenii se adună în grupuri, apar comportamente bizare”. Rețelele sociale și limitarea cognitivă a individului # StirileProtv.ro
Răspândirea omniprezentă a dezinformării poate fi atribuită limitărilor cognitive, influenței sociale și răspândirii globale a rețelelor online. Combaterea acesteia a devenit o „cursă a înarmării” între adevăr și minciună.
Acum 12 ore
14:00
Un copil de clasa a IX-a a fost reținut în Bulgaria după ce a tras cu pistolul în clasă, după care a încercat să-și ascundă arma în ghiozdan.
13:50
Unde sunt bugetarii din care Bolojan vrea să dea afară - „Enigma” celor 150.000 „lipsă” la Guvern, prezenți la Finanțe # StirileProtv.ro
Una dintre direcțiile importante în reformarea statului, dar mai ales în salvarea bugetului prin reducerea deficitului, este reducerea numărului de angajați din administrația locală, după cum a anunțat recent premierul Ilie Bolojan.
13:50
Ministrul Justiţiei, despre locul în care s-ar afla mercenarul Horaţiu Potra: Au fost mai multe indicii # StirileProtv.ro
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, spune că au existat mai multe indicii despre locul unde s-ar afla mercenarul Horaţiu Potra, însă autorităţile nu deţin acum informaţii exacte privind locaţia sa.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.