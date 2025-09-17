Jose Mourinho a ajuns în Portugalia și a făcut anunțul: “Ce antrenor i-ar spune nu Benficăi? Nu eu”

08:10

În acest weekend se va disputa Marele Premiu al Azerbaijanului. Circuitul din Baku e mai degrabă o pistă de încercare pentru Formula 1. Reprezintă o îmbinare de două zone extrem de diferite, din toate punctele de vedere. De obicei, echipele caută aici un compromis între o setare cu apăsare redusă la sol, pentru secțiunile de […]