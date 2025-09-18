“Te-au deranjat zvonurile unei eventuale demiteri?” Cristi Chivu a dat cărţile pe faţă după victoria cu Ajax

13:00

Ajax nu l-a uitat pe Cristi Chivu şi un tricoul pe care fostul căpitan l-a purtat la meciul care le-a adus “lăncierilor” titlul din 2002 a fost păstrat ani de zile în stadionul de la Amsterdam, fiind acum împrumutat la muzeul clubului. David Endt, cel care a fost team managerul lui Ajax timp de 16 […] The post Gestul uriaş făcut de Ajax: tricoul “nespălat şi murdar” de campion al lui Cristi Chivu, la loc de cinste appeared first on Antena Sport.