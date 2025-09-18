“Te-au deranjat zvonurile unei eventuale demiteri?” Cristi Chivu a dat cărţile pe faţă după victoria cu Ajax
Antena Sport, 18 septembrie 2025 10:20
Interul lui Cristi Chivu a pierdut două meciuri consecutive în Serie A, cu Udinese, scor 1-2, și cu Juventus, scor 3-4, iar zvonurile unei eventuale demiteri au apărut în presa din Cizmă. După victoria extrem de importantă cu Ajax, 2-0, la debutul său ca antrenor în Liga Campionilor, românul de 44 de ani a fost […] The post “Te-au deranjat zvonurile unei eventuale demiteri?” Cristi Chivu a dat cărţile pe faţă după victoria cu Ajax appeared first on Antena Sport.
Sorana Cîrstea o întâlneşte pe Iga Swiatek în turul 2 de la Seul. Românca a defilat în primul tur din Coreea de Sud, în meciul contra Anastasiei Zakharova, pe care a învins-o cu 6-3, 6-1. Meciul din Coreea de Sud va reprezenta a cincea îtâlnire directă dintre cele două jucătoare. Swiatek a câştigat până acum […] The post Sorana Cîrstea – Iga Swiatek LIVE SCORE (după 10:15), în turul 2 la Seul appeared first on Antena Sport.
Au apărut imaginile! Fanul lui Liverpool care a făcut semne obscene spre banca lui Atletico după golul de 2-2 # Antena Sport
Diego Simeone nu a mai suportat comportamentul fanilor lui Liverpool, despre care a spus că l-ar fi înjurat pe toată durata partidei de pe Anfield Road, pierdută de Atletico, în prelungiri, cu 2-3. Războiul dintre cele două părţi a atins apogeul în momentul în care spaniolii au revenit de la 0-2 şi au egalat. Un […] The post Au apărut imaginile! Fanul lui Liverpool care a făcut semne obscene spre banca lui Atletico după golul de 2-2 appeared first on Antena Sport.
Explicaţiile lui Diego Simeone după circul făcut în Liverpool – Atletico 3-2: “Trebuie să existe consecinţe” # Antena Sport
Diego Simeone, antrenorul lui Atletico Madrid, şi-a ieşit din minţi la finalul meciului cu Liverpool. “Cormoranii” au marcat golul victoriei prin Virgil Van Dijk în prelungirile meciului de pe Anfield, moment în care Simeone a sărit la fanii lui Liverpool din spatele băncii de rezerve. Simeone s-a plâns de faptul că a fost înjurat tot […] The post Explicaţiile lui Diego Simeone după circul făcut în Liverpool – Atletico 3-2: “Trebuie să existe consecinţe” appeared first on Antena Sport.
Reacţia lui Arne Slot după eliminarea lui Diego Simeone din prelungirile meciului Liverpool – Atletico 3-2 # Antena Sport
Diego Simeone a făcut din nou scandal şi a fost eliminat la finalul partidei Liverpool – Atletico 3-2, una în care echipa sa a fost condusă cu 2-0 din minutul 6, a egalat şi s-a văzut învinsă în prelungiri după golul lui Van Dijk. Antrenorul spaniolilor a fost un car de nervi după golul olandezului […] The post Reacţia lui Arne Slot după eliminarea lui Diego Simeone din prelungirile meciului Liverpool – Atletico 3-2 appeared first on Antena Sport.
Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist” # Antena Sport
Cristi Chivu a fost numai un zâmbet după debutul cu victorie în grupa principală UEFA Champions League. Inter, finalista sezonului trecut, a câştigat cu 2-0 meciul de la Amsterdam, cu Ajax, echipa care l-a lansat în fotbalul mare pe fostul căpitan al echipei naţionale. Extrem de încântat de prestaţia jucătorilor săi, Chivu a oferit un […] The post Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist” appeared first on Antena Sport.
“Excepţionali!” Cristi Chivu, dat pe spate de jucătorii săi, după Ajax – Inter 0-2. Cine a fost remarcatul serii # Antena Sport
Cristi Chivu a avut numai cuvinte de laudă la adresa jucătorilor săi, după ce Inter a câştigat cu 2-0 meciul de pe terenul lui Ajax, în prima etapă a grupei principale UEFA Champions League. Finalista sezonului trecut a reuşit să treacă peste înfrângerea dramatică din weekend cu Juventus şi să înceapă cu dreptul noua ediţie […] The post “Excepţionali!” Cristi Chivu, dat pe spate de jucătorii săi, după Ajax – Inter 0-2. Cine a fost remarcatul serii appeared first on Antena Sport.
Juventus a pus ochii pe o vedetă de la Manchester City! Jucătorul care e așteptat în Serie A # Antena Sport
âDupă transferul din postura de jucător liber de contract al belgianului Kevin de Bruyne la Napoli, Juventus Torino încearcă să realizeze un demers similar prin abordarea lui Bernardo Silva, dacă acesta din urmă alege să părăsească gruparea Manchester City, conform Football Italia. Internaţionalul portughez se află sub contract cu formaţia de pe Etihad Stadium până […] The post Juventus a pus ochii pe o vedetă de la Manchester City! Jucătorul care e așteptat în Serie A appeared first on Antena Sport.
Nota primită de Cristi Chivu, după debutul cu victorie din Liga Campionilor. Verdictul italienilor # Antena Sport
Cristi Chivu a câștigat la debutul său în UCL pe banca lui Inter, după ce a învins-o pe Ajax cu scorul de 2-1. După partida de pe Johan Cruyff Arena, italienii de la Tutto Mercato Web s-au mișcat repede și au afișat notele jucătorilor, dar și ale antrenorilor. Astfel, antrenorul român și-a aflat și el […] The post Nota primită de Cristi Chivu, după debutul cu victorie din Liga Campionilor. Verdictul italienilor appeared first on Antena Sport.
Coincidența bizară din spatele “dublei” lui Marcus Thuram cu Ajax. Cele mai tari statistici ale serii de UCL # Antena Sport
A doua seară de Liga Campionilor s-a încheiat, iar spectacolul a fost oferit mai ales de meciurile care au avut loc de la ora 22:00. Marcus Thuram, Manuel Neuer sau Mohamed Salah sunt câteva dintre numele care au atins statistici interesante. Iată cele mai importante momente ale zilei a doua de Liga Campionilor, în cifre. […] The post Coincidența bizară din spatele “dublei” lui Marcus Thuram cu Ajax. Cele mai tari statistici ale serii de UCL appeared first on Antena Sport.
Tragedie în familia unei legende a lui Chelsea. Vărul său a decedat pe terenul de fotbal # Antena Sport
Campion în Ligue 2 în 2009 cu RC Lens, Dejan Milovanovic a decedat marţi pe terenul de fotbal, în timpul unui meci între veterani, în Serbia, relatează RMC Sport. El era vărul lui Branislav Ivanovic, jucătorul care a evoluat pentru Chelsea timp de 9 ani și a adunat 377 de meciuri. Dejan Milovanovic, mort după […] The post Tragedie în familia unei legende a lui Chelsea. Vărul său a decedat pe terenul de fotbal appeared first on Antena Sport.
Jose Mourinho a ajuns în Portugalia și a făcut anunțul: “Ce antrenor i-ar spune nu Benficăi? Nu eu” # Antena Sport
Jose Mourinho a ajuns în țara sa natală, pentru a finaliza negocierile alături de oficialii de la Benfica. Antrenorul de 62 de ani a vorbit deschis în fața jurnaliștilor după ce a aterizat în Portugalia și nu și-a ascuns deloc interesul de a reveni la clubul la care și-a început cariera. Momentan, Mourinho și Benfica […] The post Jose Mourinho a ajuns în Portugalia și a făcut anunțul: “Ce antrenor i-ar spune nu Benficăi? Nu eu” appeared first on Antena Sport.
Fază cum rar s-a văzut în Bayern – Chelsea. Cum au reușit bavarezii să deschidă scorul # Antena Sport
Duelul tare din Liga Campionilor dintre Bayern Munchen și Chelsea a fost marcat în minutul 20 de un gol inedit înscris de bavarezi. Trupa lui Vincent Kompany a deschis scorul pe Allianz Arena a deschis scorul la capătul unei faze extrem de rare în fotbal. Pe tabela de marcaj și-a trecut numele Trevoh Chalobah, care […] The post Fază cum rar s-a văzut în Bayern – Chelsea. Cum au reușit bavarezii să deschidă scorul appeared first on Antena Sport.
Mohamed Salah, gol și assist în 2 minute! Starul a făcut spectacol în Liverpool – Atletico Madrid! # Antena Sport
Mohamed Salah a uimit pe toată lumea în Liverpool – Atletico Madrid. Starul lui Arne Slot a făcut spectacol în cadrul duelului din UEFA Champions League. Salah s-a remarcat, pentru prima dată în cadrul duelului, în minutul 4. Atunci, egipteanul a șutat puternic, din lovitură liberă, iar Robertson a deviat mingea în plasă. Mohamed Salah […] The post Mohamed Salah, gol și assist în 2 minute! Starul a făcut spectacol în Liverpool – Atletico Madrid! appeared first on Antena Sport.
Vladislav Blănuță și-a înscris în proprie poartă în partida din Cupa Ucrainei jucată de Dinamo Kiev contra celor de la Oleksandriya, meci încheiat până la urmă cu victoria alb-albaștrilor. Presa din Ucraina a remarcat însă reacția lui Oleksandr Shovkovskyi, tehnicianul formației din capitală, la devierea nefericită a atacantului român. Antrenorul lui Dinamo Kiev nu a […] The post Antrenorul de la Dinamo Kiev, “șocat de autogolul lui Blănuță”. Cum a reacționat appeared first on Antena Sport.
Juventus a pus ochii pe o vedetă de la Manchester City! Jucătorul care e așteptat în Serie A # Antena Sport
Dinamo, două înfrângeri consecutive la debutul în EHF Champions League. “Dulăii”, învinși în Norvegia # Antena Sport
Campioana Dinamo Bucureşti a fost învinsă miercuri, în deplasare, de formaţia Kolstad Handball, scor 31-28 (17-10), în meci contând pentru etapa a doua din grupa A a Ligii Campionilor. “Dulăii” au redus mult din diferență în partea a doua, însă nu au reușit să mai revină în joc. Dinamo, a doua înfrângere la rând în […] The post Dinamo, două înfrângeri consecutive la debutul în EHF Champions League. “Dulăii”, învinși în Norvegia appeared first on Antena Sport.
Un nou transfer la Universitatea Craiova! Oltenii, dați de gol înainte să facă anunțul oficial # Antena Sport
Universitatea Craiova a realizat un nou transfer, deși perioada de mercato s-a încheiat acum mai bine de o săptămână. Liderul din Liga 1 l-a adus pe brazilianul Ramon Gomes de Lima, un fobalist de perspectivă de doar 19 ani. Anunțul nu a fost făcut însă de clubul din Bănie, ci de firma de impresariat care […] The post Un nou transfer la Universitatea Craiova! Oltenii, dați de gol înainte să facă anunțul oficial appeared first on Antena Sport.
Coșmarul continuă pentru Vladislav Blănuță! Românul, autogol la primul meci ca titular în Ucraina # Antena Sport
Vladislav Blănuță a avut parte de un meci de coșmar în Ucraina. Românul, aflat în conflict cu suporterii lui Dinamo Kiev, din cauza unor mesaje pro-ruse postate pe rețelele de socializare, și-a dat un autogol, în primul meci ca titular. Fostul atacant de la FCU Craiova a fost titularizat în meciul Oleksandria – Dinamo Kiev, […] The post Coșmarul continuă pentru Vladislav Blănuță! Românul, autogol la primul meci ca titular în Ucraina appeared first on Antena Sport.
The post Jurnal Antena Sport | Pirații din Filipine appeared first on Antena Sport.
The post Jurnal Antena Sport | Românii sunt lei în Anglia appeared first on Antena Sport.
Istvan Kovacs a eliminat un jucător de la Pafos, în meciul cu Olympiacos! Bruno a văzut 2 „galbene” în 11 minute # Antena Sport
Un jucător a fost eliminat de Istvan Kovacs în Olympiacos – Pafos. Este vorba despre Bruno, legitimat la echipa cipriotă, care a văzut două cartonașe galbene în decursul a 11 minute. În minutul 15 al duelului din Champions League, Istvan Kovacs i-a arătat primul avertisment lui Bruno. Jucătorul nu a ținut însă cont de cartonașul […] The post Istvan Kovacs a eliminat un jucător de la Pafos, în meciul cu Olympiacos! Bruno a văzut 2 „galbene” în 11 minute appeared first on Antena Sport.
“O rușine”. Răzvan Lucescu și jucătorii de la PAOK, “făcuți praf” de suporteri. Ce a strigat galeria # Antena Sport
PAOK Salonic a suferit o înfrângere extrem de dură în prima etapă din Cupa Greciei, scor 1-4 contra celor de la Levadiakos. Suporterii trupei lui Răzvan Lucescu nu au putut suporta rezultatul umilitor și au avut un mesaj clar pentru fotbaliști. Antrenorul român a oferit și el o reacție în presa din Grecia. Răzvan Lucescu: […] The post “O rușine”. Răzvan Lucescu și jucătorii de la PAOK, “făcuți praf” de suporteri. Ce a strigat galeria appeared first on Antena Sport.
Valeriu Iftime i-a dat replica lui Mihai Stoica: “Asta e ideea”. Ce i-a “urat” FCSB-ului înainte de meci # Antena Sport
Valeriu Iftime, patronul de la FC Botoșani, a prefațat partida dintre echipa sa și FCSB din etapa a 10-a din Liga 1. Omul de afaceri a discutat inclusiv despre declarația lui Mihai Stoica, care l-a ironizat pentru că a spus despre Gigi Becali că “mieuna” la televizor după remiza cu Csikszereda. În plus, Iftime a […] The post Valeriu Iftime i-a dat replica lui Mihai Stoica: “Asta e ideea”. Ce i-a “urat” FCSB-ului înainte de meci appeared first on Antena Sport.
Meciul lui Vladislav Blănuță, întârziat din cauza alarmelor aeriene! Românul, titular în premieră la Dinamo Kiev # Antena Sport
Vladislav Blănuță a fost titluarizat în premieră la Dinamo Kiev, pentru duelul din deplasare cu Oleksandriya. Partida a fost însă întârziată cu o oră, din cauza unei alarme aeriene. Având în vedere conflictul din Ucraina, meciurile de fotbal nu se pot disputa în timpul unor pericole. Astfel, în momentul în care alarmele aeriene sună, toate […] The post Meciul lui Vladislav Blănuță, întârziat din cauza alarmelor aeriene! Românul, titular în premieră la Dinamo Kiev appeared first on Antena Sport.
Crotone, club din Serie C, a fost plasat sub administrare judiciară pentru un an, după ce poliţia a găsit „dovezi suficiente” ale unei infiltrări generalizate a mafiei, au anunţat procurorii. De menționat este faptul că Ionuț Nedelcearu a îmbrăcat tricoul lui Crotone, în perioada iulie 2021 – iulie 2022. În prezent, românul este legitimat la […] The post Scandal în Italia! Un club la care a jucat Ionuț Nedelcearu a avut legături cu mafia appeared first on Antena Sport.
Charles Leclerc poate scrie istorie pentru Ferrari în Azerbaidjan. Recordul lui Michael Schumacher, în pericol # Antena Sport
Charles Leclerc poate atinge o bornă remarcabilă în monopostul Ferrari și să egaleze astfel un record care este deținut în prezent doar de Michael Schumacher alături de “calul cabrat”. Totul depinde de cum se va descurca monegascul în calificările de pe circuitul din Baku. Marele Premiu al Azerbaidjanului are loc în acest weekend și urmează […] The post Charles Leclerc poate scrie istorie pentru Ferrari în Azerbaidjan. Recordul lui Michael Schumacher, în pericol appeared first on Antena Sport.
Zeljko Kopic, mesaj dur pentru Alexandru Musi după scandalul de la naționala U21: “I-am spus asta!” # Antena Sport
âZeljko Kopic a avut un mesaj dur pentru Alexandru Musi! Acesta a reacționat după scandalul de la echipa națională U21. Alexandru Musi a fost protagonistul unui moment tensionat în meciul cu San Marino U21, câștigat de „tricolorii mici” cu scorul de 2-0. Atunci, jucătorul lui Dinamo, a aruncat banderola de căpitan către un coleg și […] The post Zeljko Kopic, mesaj dur pentru Alexandru Musi după scandalul de la naționala U21: “I-am spus asta!” appeared first on Antena Sport.
Soția unui superstar din NBA, amenințată cu moartea: “Îți vom ucide întreaga familie. Îți va fi frică oriunde vei merge” # Antena Sport
Soția lui Giannis Antetokounmpo, Mariah, a primit un mesaj grotesc în timpul participării superstarului din NBA la Campionatul European de baschet. Pe parcursul finalei mici, în care Grecia s-a impus contra Finlandei, femeia a fost amenințată cu moartea pe rețelele sociale de către un om din Turcia. Toate tensiunile au apărut după semifinala pierdută de […] The post Soția unui superstar din NBA, amenințată cu moartea: “Îți vom ucide întreaga familie. Îți va fi frică oriunde vei merge” appeared first on Antena Sport.
O vedetă de la Real Madrid, mesaj direct pentru Xabi Alonso: “Știe deja că nu îmi place” # Antena Sport
O vedetă de la Real Madrid a venit cu un mesaj direct pentru Xabi Alonso. Declarația a fost făcută după primul meci din UEFA Champions League, câștigat de „galactici” cu scorul de 2-1. Federico Valverde a vorbit la finalul duelului menționat anterior. Acesta a fost întrebat dacă preferă să joace pe poziția de fundaș dreapta […] The post O vedetă de la Real Madrid, mesaj direct pentru Xabi Alonso: “Știe deja că nu îmi place” appeared first on Antena Sport.
Probleme pentru Laurențiu Reghecampf la noua echipă din Sudan: “E arogant, secundul n-are cuvânt” # Antena Sport
Laurențiu Reghecampf a ajuns în această vară în Sudan la Al-Hilal Omdurman, iar situația sa de la club nu este una “roz” după primele meciuri. Potrivit unui jurnalist aflat în țara din Africa, tehnicianul român își tratează greșit atât jucătorii, cât și membrii din staff. În relatarea sa, omul de presă a punctat și modul […] The post Probleme pentru Laurențiu Reghecampf la noua echipă din Sudan: “E arogant, secundul n-are cuvânt” appeared first on Antena Sport.
Ilkay Gundogan, mesaj pentru Pep Guardiola după plecarea de la Manchester City: “El mi-a dat tot ce am vrut” # Antena Sport
Mijlocaşul Ilkay Gundogan, fostul căpitan al echipei Manchester City, i-a mulţumit lui Pep Guardiola pentru că i-a oferit tot ce a vrut în fotbal, conform agenţiei DPA. Veteranul german s-a alăturat echipei Galatasaray Istanbul, liber de contract, în această lună, după opt sezoane petrecute la City în două mandate în care a câştigat cinci titluri […] The post Ilkay Gundogan, mesaj pentru Pep Guardiola după plecarea de la Manchester City: “El mi-a dat tot ce am vrut” appeared first on Antena Sport.
“Clubul trebuie să aibă tupeu”. Un fost jucător de la Inter, tranșant în privința situației lui Cristi Chivu # Antena Sport
Daniele Adani, fostul fundaș central care a evoluat printre altele și pentru Inter Milano, a avut un discurs tranșant în privința situației lui Cristi Chivu de la Inter. Italianul este de părere că este extrem de ușor să îl critici pe român și nu este deloc de acord cu cei care îl contestă încă de […] The post “Clubul trebuie să aibă tupeu”. Un fost jucător de la Inter, tranșant în privința situației lui Cristi Chivu appeared first on Antena Sport.
Confruntări între suporterii echipei Atalanta Bergamo şi huligani au avut loc, noaptea trecută, la Paris. 19 fani italieni au fost reţinuţi, relatează L’Equipe. Cele două grupuri s-au confruntat în arondismentul 1, pe strada Lombards. Violenţele şi distrugerile au determinat poliţia să intervină pentru a-i reţine. Nu s-au înregistrat vătămări corporale. Au fost probleme în Paris, […] The post Probleme în Paris, înainte de PSG – Atalanta! 19 suporteri italieni au fost reținuți appeared first on Antena Sport.
Alexandra Dulgheru, noul căpitan nejucător al României la Billie Jean King Cup. Vine în locul lui Horia Tecău # Antena Sport
Fosta jucătoare de tenis Alexandra Dulgheru a fost numită în postul de căpitan nejucător al echipei României de Billie Jean King Cup, a declarat, miercuri, pentru AGERPRES, președintele Federației Române de Tenis, George Cosac. Ea îl va înlocui în funcție pe Horia Tecău, fostul tenisman anunțând în această vară că renunță la colaborarea cu echipa […] The post Alexandra Dulgheru, noul căpitan nejucător al României la Billie Jean King Cup. Vine în locul lui Horia Tecău appeared first on Antena Sport.
A fost protagonist în surpriza serii din Champions League, iar acum 10 ani putea ajunge la Dinamo sau FCSB # Antena Sport
Qarabag a produs marți seara o surpriză uriașă în prima zi de Liga Campionilor, după ce a învins-o pe Benfica cu 3-2, aducând primul succes din istoria Azerbaidjanului în această competiție. La performanța imensă a contribuit și un jucător trecut prin Liga 1, Abdellah Zoubir, care a fost dorit inclusiv la Dinamo și FCSB acum […] The post A fost protagonist în surpriza serii din Champions League, iar acum 10 ani putea ajunge la Dinamo sau FCSB appeared first on Antena Sport.
Grand Prix, ediţia 26: Antal Putinică şi Cătălin Ghigea au prefaţat Marele Premiu al Azerbaidjanului # Antena Sport
The post Grand Prix, ediţia 26: Antal Putinică şi Cătălin Ghigea au prefaţat Marele Premiu al Azerbaidjanului appeared first on Antena Sport.
Andrei Vlad a reclamat-o pe FCSB la comisii! Suma cerută de fostul jucător al roș-albaștrilor # Antena Sport
Andrei Vlad și-a reclamat fosta echipă, FCSB, la comisiile din cadrul Federației Române de Fotbal. Portarul cere o sumă de bani din partea campioanei. În luna ianuarie, portarul de 26 de ani a plecat de la FCSB și a semnat cu Aktobe, din postura de jucător liber de contract. Totuși, acesta susține că mai are […] The post Andrei Vlad a reclamat-o pe FCSB la comisii! Suma cerută de fostul jucător al roș-albaștrilor appeared first on Antena Sport.
Lovitură pentru Barcelona! Lamine Yamal nu va juca în meciul cu Newcastle, din Champions League # Antena Sport
Lamine Yamal, starul echipei FC Barcelona, va rata meciul pe care campioana en titre a Spaniei îl va disputa joi seara în deplasare cu formaţia engleză Newcastle United, în prima etapă a Ligii Campionilor la fotbal, din cauza unei accidentări la zona inghinală, a anunţat clubul clubul catalan, care a dat publicităţii miercuri componenţa lotului […] The post Lovitură pentru Barcelona! Lamine Yamal nu va juca în meciul cu Newcastle, din Champions League appeared first on Antena Sport.
Fosta jucătoare de tenis Alexandra Dulgheru a fost numită în postul de căpitan nejucător al echipei României de Billie Jean King Cup, a declarat, miercuri, pentru AGERPRES, președintele Federației Române de Tenis, George Cosac. Ea îl va înlocui în funcție pe Horia Tecău, fostul tenisman anunțând în această vară că renunță la colaborarea cu echipa […] The post Alexandra Dulgheru, noul căpitan nejucător al României la Billie Jean King Cup. Vine în locul lui Horia Teăcu appeared first on Antena Sport.
1. Scandal la Madrid A fost scandal după victoria lui Real Madrid cu Marseille. “O rușine”, s-a plâns De Zerbi. Și experții din Spania le-au dat dreptate francezilor, după penalty-ul controversat de pe Bernabeu. 2. Revine Mourinho Jose Mourinho e aproape de revenirea pe banca tehnică. Benfica l-a demis pe Bruno Lage după umilința cu […] The post AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 17 septembrie appeared first on Antena Sport.
„Le-au zis soțiilor că echipa lor joacă la Londra!” Imagine virală: au venit la meciul din UCL cu tricourile altui club # Antena Sport
Villarreal a jucat marți seară la Londra, în prima rundă din UEFA Champions League, împotriva lui Tottenham. Spaniolii au cedat la limită, 0-1, după autogolul lui Luiz Júnior din minutul 4. Villarreal, care reprezintă un oraș de circa 50.000 de oameni din provincia Castellón, a avut câteva zeci de suporteri în Anglia. Doar că nu […] The post „Le-au zis soțiilor că echipa lor joacă la Londra!” Imagine virală: au venit la meciul din UCL cu tricourile altui club appeared first on Antena Sport.
Trent Alexander-Arnold a rezistat doar 5 minute în meciul dintre Real Madrid şi Olympique Marseille, câştigat de madrileni cu 2-1. Fundaşul englez s-a accidentat şi a fost nevoit să părăsească terenul, fiind înlocuit cu Dani Carvajal, cel care avea să fie eliminat în repriza a doua pentru că şi-a lovit un adversar. A doua zi […] The post Lovitură pentru Trent Alexander-Arnold! Cât va lipsi starul lui Real Madrid appeared first on Antena Sport.
Grand Prix ediţia 26: Antal Putinică şi Cătălin Ghigea au prefaţat Marele Premiu al Azerbaidjanului # Antena Sport
The post Grand Prix ediţia 26: Antal Putinică şi Cătălin Ghigea au prefaţat Marele Premiu al Azerbaidjanului appeared first on Antena Sport.
Americanca Taylor Townsend a prezentat scuze, miercuri, pentru comentariile pe care le-a făcut despre mâncarea servită la bufetul dinaintea turneului final Billie Jean King Cup, la Shenzhen, relatează Reuters. „Este cel mai nebunesc lucru pe care l-am văzut vreodată… şi oamenii mănâncă asta”, a spus ea în videoclipurile postate pe reţelele de socializare. Taylor Townsend […] The post Taylor Townsend şi-a cerut scuze după scandalul uriaş din China appeared first on Antena Sport.
Ajax – Inter şi Bayern – Chelsea LIVE SCORE (22:00), în Champions League. Liverpool primeşte lui Atletico # Antena Sport
Grupa principală UEFA Champions League continuă cu alte meciuri tari. Cristi Chivu revine la Amsterdam pentru confruntarea contra fostei sale echipe, Ajax. Inter se află la primul meci după înfrângerea dramatică cu Juventus. Tot miercuri vom avea parte şi de reeditarea finalei UEFA Champions League din 2012, dintre Bayern Munchen şi Chelsea, tot pe Allianz […] The post Ajax – Inter şi Bayern – Chelsea LIVE SCORE (22:00), în Champions League. Liverpool primeşte lui Atletico appeared first on Antena Sport.
Gestul uriaş făcut de Ajax: tricoul “nespălat şi murdar” de campion al lui Cristi Chivu, la loc de cinste # Antena Sport
Ajax nu l-a uitat pe Cristi Chivu şi un tricoul pe care fostul căpitan l-a purtat la meciul care le-a adus “lăncierilor” titlul din 2002 a fost păstrat ani de zile în stadionul de la Amsterdam, fiind acum împrumutat la muzeul clubului. David Endt, cel care a fost team managerul lui Ajax timp de 16 […] The post Gestul uriaş făcut de Ajax: tricoul “nespălat şi murdar” de campion al lui Cristi Chivu, la loc de cinste appeared first on Antena Sport.
Petrolul Ploieşti i-a găsit înlocuitor lui Liviu Ciobotariu! Va reveni pe Ilie Oană după ce îşi va rezilia contractul # Antena Sport
Petrolul Ploieşti a încheiat căutările pentru postul de antrenor. După înfrângerea usturătoare din meciul cu Dinamo, scor 0-3, chiar pe Ilie Oană, Liviu Ciobotariu a părăsit formaţia ploieşteană. După ce s-au vehiculat mai multe nume pentru banca tehnică a “lupilor galbeni”, precum Dorinel Munteanu sau Cristiano Bergodi, se pare că Florin Pîrvu este alesul conducerii […] The post Petrolul Ploieşti i-a găsit înlocuitor lui Liviu Ciobotariu! Va reveni pe Ilie Oană după ce îşi va rezilia contractul appeared first on Antena Sport.
Lionel Messi a ajuns la 20 de goluri în acest sezon! Gol şi pasă de gol în revanşa luată de Inter Miami # Antena Sport
Argentinianul Lionel Messi a marcat al 20-lea său gol în actuala ediţie a Ligii profesioniste nord-americane de fotbal (MLS), în meciul câştigat marţi seara de echipa sa, Inter Miami, cu scorul de 3-1, în faţa formaţiei Seattle Sounders, informează AFP. Gruparea din Florida şi-a luat cu această ocazie revanşa după finala competiţiei Leagues Cup pierdută […] The post Lionel Messi a ajuns la 20 de goluri în acest sezon! Gol şi pasă de gol în revanşa luată de Inter Miami appeared first on Antena Sport.
FCSB a primit o lovitură dură înaintea meciului cu FC Botoşani. Vali Creţu s-a accidentat la antrenament şi urmează să efectueze un RMN în cursul zilei de miercuri. Postul de fundaş dreapta le dă mari bătăi de cap roş-albaştrilor înaintea debutului în cupele europene. Pe lângă Creţu, Ionuţ Cercel a devenit şi el indisponibil, tot […] The post O nouă lovitură pentru FCSB! Un titular s-a accidentat la antrenament appeared first on Antena Sport.
