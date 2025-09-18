Eficiență ridicată a unui medicament foarte ieftin împotriva unei forme de cancer care îmbolnăvește anual 2 milioane de oameni. Concluziile unui studiu major
HotNews.ro, 18 septembrie 2025 01:00
Banalul medicament pare să protejeze împotriva cancerului prin reducerea inflamației, prin interferența cu calea PI3K și prin reducerea activității trombocitelor din sânge, care pot înconjura celulele tumorale și le pot ascunde în mod eficient de sistemul imunitar al pacientului.
Rezerva Federală a SUA reduce dobânda cheie pentru prima dată în acest an / Cine a votat împotrivă # HotNews.ro
Rezerva Federală a SUA (Fed) a redus miercuri dobânda de politică monetară cu un sfert de punct procentual şi a indicat că va continua să relaxeze treptat condiţiile de creditare în restul anului, pe fondul…
Un legiuitor european care a condus moțiunea de cenzură eșuată împotriva Ursulei von der Leyen o dă în judecată pentru calomnie, deoarece, potrivit acestuia, șefa Comisiei Europene a susținut că el primește ordine din partea…
VIDEO Misiune de sprijin umanitar: o aeronavă a Forţelor Aeriene Române a adus 10 pacienţi palestinieni din Gaza # HotNews.ro
România a organizat, miercuri, o nouă misiune de sprijin umanitar destinată populaţiei civile din Fâşia Gaza, iar o aeronavă a Forţelor Aeriene Române a aterizat cu 10 pacienţi, grav afectaţi de lipsa accesului la tratament…
Cristian Tudor Popescu compară vizita lui Trump cu cea a lui Ceaușescu în Marea Britanie: „Marketing-ul de stat funcționează din plin sub deviza «Nu e rău să luăm bani de la mârlani»” # HotNews.ro
Gazetarul și scriitorul Cristian Tudor Popescu a comentat vizita de miercuri a președintelui american Donald Trump în Regatul Unit, făcând o comparație cu deplasarea din anii ’70 a dictatorului comunist Nicolae Ceaușescu, când acesta a…
SuperLiga: Patronul FC Botoșani, înainte de meciul cu FCSB: „L-aș demite pe antrenorul lor” # HotNews.ro
Valeriu Iftime, patronul echipei FC Botoșani, a prefațat meciul cu FCSB din etapa a zecea din SuperLiga. Omul de afaceri a vorbit despre situația clubului bucureștean, unde finanțatorul Gigi Becali dictează totul, inclusiv schimbările făcute…
Ministrul Energiei negociază cu Comisia Europeană amânarea termenului de închidere a centralelor pe cărbune. „Dacă vom scoate aceste capacităţi de producţie, preţul la energie va crește şi mai mult” # HotNews.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunţat că poartă negocieri cu reprezentanţii Comisiei Europene pentru a-i convinge să amâne cu câteva luni termenul de închidere a centralelor pe cărbune, după ce România îşi dăduse acordul să…
Lituania va judeca 15 membri ai rețelei rusești de organizare a unor acte teroriste în Europa. Atacurile erau comise cu ajutorul unor colete explozive # HotNews.ro
Lituania a anunţat miercuri punerea sub acuzare a 15 persoane acţionând în numele Rusiei şi organizând acte teroriste care vizau detonarea de colete pe camioane şi avioane în Germania, Polonia şi Regatul Unit anul trecut,…
Concediată brusc de Trump, fosta șefă a Statisticii Muncii avertizează că SUA riscă să ajungă în situația Argentinei sau Greciei # HotNews.ro
Fostul comisar al Biroului de Statistică a Muncii din SUA (BLS), Erika McEntarfer, a afirmat, în prima sa poziție publică după concedierea ei bruscă de către președintele Donald Trump luna trecută, că demiterea statisticianului șef…
Brazilianul Ramon Gomes de Lima (19 an) este noul atacant al echipei Universitatea Craiova, clasată pe prma poziție în SuperLiga. Anunțul a fost făcut de MTA Group, firma de impresariat a fotbalistului, care a postat…
O sabie, o carte, o broșă, o ramă gravată. Ce cadouri își vor împărți soții Trump și cuplul regal britanic cu prilejul vizitei la Windsor # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump și soția sa, Melania, îi vor oferi regelui Charles o replică a sabiei președintelui Dwight Eisenhower drept simbol al „parteneriatului istoric”, într-un schimb de cadouri cu prilejul vizitei sale de stat…
Uniunea Europeană nu a găsit încă o soluţie la penuriile de medicamente şi trebuie să întărească Agenţia Europeană pentru Medicamente, arată un raport al Curţii de Conturi a UE publicat miercuri, informează AFP, preluată de…
Armata rusă pregătește încă două „campanii ofensive de amploare”. Avertisment de la vârful statului ucrainean # HotNews.ro
Forțele ruse pregătesc încă două ofensive de amploare după trei campanii eșuate în acest an, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski, într-un interviu acordat postului britanic Sky News. „Se pregătesc pentru încă două operațiuni ofensive…
O nouă lovitură pentru Jair Bolsonaro. După condamnarea la închisoare, a fost diagnosticat cu o boală gravă # HotNews.ro
Fostul preşedinte brazilian Jair Bolsonaro, condamnat pe 11 septembrie la 27 de ani de închisoare pentru tentativă de lovitură de stat, are cancer de piele, a anunţat miercuri unul dintre medicii săi, relatează AFP, preluată…
„Raza de Fier”, arma cu care Israelul vrea să elimine amenințările venite pe cale aeriană, va fi dată în folosința armatei # HotNews.ro
Un sistem laser de mare putere, produs la costuri scăzute și destinat să distrugă rachete, a trecut cu succes de etapa de testare și va fi pregătit pentru utilizarea operațională de către armată până la…
Președintele rus Vladimir Putin și prim-ministrul indian Narendra Modi și-au exprimat satisfacția pentru „prietenia” dintre țările lor în cursul unei convorbiri telefonice de miercuri, în pofida presiunilor SUA și UE privind legăturile economice între cele…
Guvernul taliban de la Kabul a redus miercuri, pentru a doua zi consecutiv, accesul la internet în mai multe provincii afgane, iar oficialii au justificat întreruperile prin lupta împotriva „viciului” şi a „corupţiei morale”, relatează…
Schimbare de poziție a Germaniei în privința fondurilor rusești înghețate. Berlinul se teme de o mișcare a administrației Trump # HotNews.ro
În Europa se conturează o tendință de extindere a utilizării activelor rusești înghețate pentru finanțarea Ucrainei, în urma noilor presiuni exercitate de președintele american Donald Trump și a schimbării poziției Germaniei.
Ce armament primește Ucraina din SUA prin noul program de finanțat de aliații europeni. Consolidarea apărării antiaeriene a Kievului # HotNews.ro
Primul lot de armament furnizat Ucrainei în baza noului programul agreat între Statele Unite și aliații europeni ai Kievului vor include rachete pentru sistemele de apărare anti-aeriană Patriot și sistemele de rachete HIMARS, a anunțat…
„Nu credeam că se poate întâmpla”. După trei ani și jumătate de război, Rusia a luat o decizie în privința unuia dintre cele mai importante aeroporturi # HotNews.ro
Rusia a închis 11 aeroporturi importante din regiunile sale sudice și vestice, inclusiv cele din Kursk, Simferopol și Rostov-pe-Don, după începerea campaniei sale militare în Ucraina în februarie 2022.
O brăţară preţioasă din Egiptul antic a dispărut din laboratorul de restaurare al Muzeului Egiptean din Cairo şi se fac cercetări pentru a o găsi, a anunţat într-un comunicat Ministerul Turismului şi Antichităţilor din această…
„Oscarul israelian” pierde finanțarea statului pentru că a premiat un film despre un băiat palestinian. „O ceremonie care scuipă în fața soldaților noștri eroici” # HotNews.ro
Ministerul Culturii din Israel a oprit finanţarea celui mai prestigios premiu de film din ţară, după ce acesta a fost acordat unui film despre un băiat palestinian din Cisiordania, transmite miercuri DPA, preluată de Agerpres.…
În plină campanie electorală în Republica Moldova, Moscova a organizat o operațiune complexă inclusiv pe Telegram și a implicat și Biserica, arată o investigație de presă # HotNews.ro
Noi dezvăluiri despre încercările Moscovei de a influența alegerile parlamentare din Republica Moldova au apărut în presa de peste Prut. Portalul de știri nordnews.ro a publicat investigația care descoperă o operațiune complexă orchestrată de la…
Parlamentarii care au renunțat la pensiile speciale și mașinile de lux, din cauza presiunii străzii. Decizia a fost luată după două zile de proteste # HotNews.ro
Parlamentul din Timorul de Est a reacţionat miercuri la furia opiniei publice şi a anulat un plan costisitor de achiziţionare de vehicule pentru deputaţi, angajându-se totodată să elimine pensiile pe viaţă de care beneficiază aceştia,…
Câteva mii de persoane s-au adunat miercuri în centrul Londrei pentru a manifesta împotriva președintelui american Donald Trump, care a început o vizită de stat de două zile în Regatul Unit, relatează AFP. „Migranții sunt…
„S-a bifat”. Primarii din țară, nemulțumiți de faptul că Ilie Bolojan i-a chemat la o discuție la care nu a mai venit # HotNews.ro
Reprezentații primarilor din țară au fost invitați miercuri de la ora 16:00 la Guvern pentru a discuta despre proiectul privind reforma administrației locale. La finalul acesteia, ei s-au arătat nemulțumiți de faptul că premierul Ilie…
Fosta primă doamnă a Statelor Unite, Michelle Obama vine pentru prima dată în România și va avea o apariție la un eveniment de business și tehnologie ce are loc la București. Michelle Obama va aterizat…
Mandat de arestare pentru fiul lui Ilie Dumitrescu, care a provocat un accident si a fugit de la locul accidentului. Consumase cocaină # HotNews.ro
Judecătorul de drepturi și libertăți de la Judecătoria Sectorului 1 a aprobat solicitatea procurorilor de arestare preventivă, pe o durată de 30 de zile, a lui Toto Dumitrescu, fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu, pentru părăsirea…
Extrădarea lui Vladimir Plahotniuc, suspendată „fără nicio explicație” de autoritățile elene # HotNews.ro
Procuratura Generală din Republica Moldova a anunțat că procesul de extrădare al oligarhului fugar Vladimir Plahotniuc a fost suspendat. Decizia aparține Ministerului Justiției din Grecia și a fost comunicată pe 17 septembrie 2025 prin canalele…
O europarlamentară din Italia riscă să fie judecată în Ungaria. Care sunt grupurile din PE ce susțin ridicarea imunității # HotNews.ro
Comisia de afaceri juridice a Parlamentului European (JURI) este de aşteptat să recomande, săptămâna viitoare, ridicarea imunităţii eurodeputatei italiene Ilaria Salis (grupul Stângii), plenul legislativului Uniunii Europene urmând să decidă la începutul lunii octombrie dacă…
Platformă online unde bolnavii de cancer vor fi consiliați de medici: „Unii pacienți nu mor din cauza cancerului, ci din cauză că nu mai fac față presiunii” # HotNews.ro
O platformă online dedicată persoanelor diagnosticate cu cancer şi familiilor acestora, OncoRCP (Resurse, Consiliere, Parteneriat), a fost lansată miercuri. Platforma își propune să ajute paciecții oncologici și rudele lor să fie consiliați și să comunice…
SuperLiga: Cristiano Bergodi, dorit de Petrolul. De ce depinde numirea antrenorului italian # HotNews.ro
Petrolul s-a despărțit de Liviu Ciobotariu, în urma eșecului cu Dinamo. Oficialii Petrolului sunt acum în căutarea unui nou antrenor, iar Cristiano Bergodi se află în pole-position la ora actuală, scrie DigiSport.ro. Ajuns la 60…
Polonia a anunțat cine a operat drona care a zburat deasupra sediului guvernului din Varșovia și-l va expulza în Ucraina # HotNews.ro
Polonia va expulza un tânăr ucrainean înapoi în țara sa natală după ce acesta a declanșat o alertă de securitate la începutul săptămânii, când a operat o dronă ce a zburat deaspupra clădirilor guvernamentale din…
Bărbat arestat în Letonia sub suspiciunea de spionaj în favoarea Moscovei. Ce informații a furnizat rușilor, conform acuzațiilor # HotNews.ro
Serviciile de securitate din Letonia (VDD) au anunţat miercuri că au arestat un cetăţean leton suspectat că ar fi colectat informaţii în favoarea Moscovei despre instalaţiile şi operaţiunile militare de pe teritoriul Letoniei, relatează AFP.…
VIDEO Ciprian Ciucu a plecat dintr-o conferință de presă după ce a fost întrebat repetat despre banii dați de PNL presei # HotNews.ro
Prim-vicepreședintele PNL și primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a părăsit conferința de presă pe care o susținea la Parlament după doar patru minute, fiind vizibil iritat de întrebările jurnalistului Snoop.ro Cristian Andrei legate de contractele…
Achiziţiile Indiei de petrol rusesc şi participarea sa la un exerciţiu militar organizat de Moscova ar putea dăuna întăririi legăturilor sale cu Uniunea Europeană, a avertizat miercuri şefa diplomaţiei UE, Kaja Kallas, relatează AFP, preluată…
Pentru trei zile, între 19 și 21 septembrie, festivalul de sport urban BCR Sport Arena Streetball va transforma zona din jurul Primăriei Sectorului 1 într-un centru al sportului urban. Peste 10 zone dedicate sportului și…
VIDEO Captură pe frontul din Harkov: O brigadă de infanterie motorizată a prins un bărbat din Kenya care susține că a fost păcălit să lupte în armata rusă # HotNews.ro
Soldații ucraineni au luat prizonier de război un cetățean kenyan care servea în armata rusă în regiunea Harkov, lângă orașul Vovceansk, a anunțat miercuri, 17 seprembrie, Brigada 57 de Infanterie Motorizată din cadrul armatei Kievului.…
Ediția FIDELIS desfășurată în perioada 5 – 12 septembrie 2025 a atras un număr semnificativ de investitori, fiind înregistrate subscrieri în valoare de peste 2,15 miliarde lei, prin 19.434 de ordine. Tranșa denominată în euro,…
Timpul a devenit o resursă tot mai prețioasă, iar mulți dintre noi căutăm soluții pentru a ne ușura considerabil treburile de zi cu zi. Indiferent dacă ne referim la curățenie, la îngrijirea hainelor sau la…
Între 3 și 5 octombrie 2025 are loc o nouă ediție a Bucharest Street Art Festival, eveniment care transformă Cartierul 23 August într-un spațiu viu, colorat și deschis dialogului dintre artiști, comunitate și public. Organizat…
Danemarca nu a invitat SUA la exercițiul militar pe care îl desfășoară în Groenlanda, cel mai mare din istoria insulei # HotNews.ro
Danemarca nu a invitat forțele armate ale Statelor Unite să participe la „Arctic Light 2025”, cel mai mare exercițiu militar din istoria modernă a Groenlandei, în contextul în care aliații NATO își intensifică cooperarea în…
Israelul este acuzat de strămutări forțate din Siria. „Au demolat case, au arestat localnici în mod arbitrar” # HotNews.ro
Organizaţia pentru drepturile omului Human Rights Watch (HRW) a acuzat miercuri Israelul de strămutarea forţată a unor locuitori din sudul Siriei, un sector pe care autorităţile israeliene doresc să îl demilitarizeze, informează AFP, preluată de…
FOTO Armata Română a testat sistemele HIMARS într-un exercițiu cu trageri reale la malul mării # HotNews.ro
România are în dotare trei sisteme de rachete sol-sol de mare precizie HIMARS, mai exact 54 de lansatoare împărțite în trei batalioane diferite. Este una dintre cele mai moderne arme pe care Armata le are…
Lavrov, mesaj ferm: Europenii „nu au ce căuta la masa negocierilor”, pentru că încearcă să transforme Ucraina în „războiul cu Trump” # HotNews.ro
Țările europene încearcă să convingă Statele Unite să renunțe la medierea cu Rusia și, în acest fel, să transforme Ucraina „în războiul lui Trump”, a acuzat miercuri șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, potrivit agenției spaniole…
AUR depune încă o moțiune simplă împotriva unui ministru, pe care îl acuză de „sabotaj al intereselor naționale” # HotNews.ro
Deputații AUR au depus miercuri o moțiune simplă împotriva ministrei USR a Mediului, Diana Buzoianu. Partidul condus de George Simion cere un „calendar clar” pentru construcția hidrocentralelor și acuză Guvernul că blochează punerea în funcțiune…
CEO-ul Hidroelectrica divulgă problemele existente cu clienții casnici la preluarea mandatului # HotNews.ro
CEO-ul Hidroelectrica, Karoly Borbely, divulgă că, la preluarea mandatului, în noiembrie 2023, portofoliul de clienți casnici Hidroelectrica era de 531.000 locuri de consum (502 GWh/lună furnizați clienților finali), iar peste 25% dintre aceștia se confruntau…
Comisia de Disciplină din cadrul Federației Române de Fotbal (FRF) a decis, miercuri, sancţiuni după incidentele şi eliminările de la trei partide din SuperLigă. Potrivit News.ro, hotărârile Comisiei de Disciplină au vizat: FK Csikszereda M.…
USR va prelua de la PSD și PNL patru posturi de prefect. În ce județe vor fi făcute numirile / Ce mai prevede înțelegerea din coaliție # HotNews.ro
Partidul condus de Dominic Fritz va avea patru posturi de prefect, în București și în județele Botoșani, Timiș și Bacău, au confirmat surse din coaliția de guvernare pentru HotNews. Numirile urmează să fie făcute „în…
VIDEO Taiwanul a dezvăluit prima rachetă de croazieră autonomă, Barracuda-500, fabricată în colaborare cu SUA, pentru a contracarara China # HotNews.ro
Taiwanul a prezentat miercuri prima rachetă fabricată în colaborare cu o companie americană, marcând un pas important în cooperarea în domeniul apărării între Taipei și Washington, cooperare care se dezvoltă rapid pentru a contracara amenințarea…
