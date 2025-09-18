Reducerea cheltuielilor și eficientizarea primăriilor, pe agenda consultărilor Guvernului cu aleșii locali
Digi24.ro, 18 septembrie 2025 02:20
La Palatul Victoria au avut loc noi consultări între reprezentanții Guvernului și cei ai administrației publice locale pe tema reformei administrației. Vicepremierii Marian Neacșu și Tánczos Barna, împreună cu ministrul Dezvoltării, Attila Cseke, au analizat situația posturilor din administrație, grilele de personal și prioritizarea investițiilor din fonduri europene și naționale.
• • •
Acum o oră
02:20
Acum 4 ore
00:20
Sindicatul Europol: Inspector şef prins cu 109 kmk/h. Descindere a DNA la Serviciul Rutier, după o „încercare de mușamalizare” # Digi24.ro
Sindicaliştii Europol acuză, miercuri seară, o încercare de muşamalizare a unei fapte penale pe care ar fi comis-o cms. şef Marian Cârcei, şeful IPJ Mehedinţi, surprins în luna februarie când circula cu 109 kilometri la oră în localitate, cu maşina de serviciu, dar fără a fi în misiune şi fără a avea semnalele acustice şi luminoase în funcţiune.
00:10
România trebuie să trimită proiectele finanțate prin SAFE până pe 29 noiembrie. Radu Miruță: Banii vor dezmorți industria de apărare # Digi24.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, susţine că sumele de bani care vor intra în România prin Programul SAFE vor „dezmorţi” industria de apărare, dar vor fi o componentă şi din planul de redresare economică. Radu Miruţă a afirmat, miercuri seară, la Euronews România, că, până pe 29 noiembrie, Guvernul României trebuie să transmită Comisiei Europene lista proiectelor care vor fi realizate prin Programul SAFE, el recunoscând că termenul este strâns.
00:00
Ciprian Ciucu: PNL merge mai departe cu reformele. Orice stopare pune România în pericol. Deficitul, problemă de siguranță națională # Digi24.ro
Ciprian Ciucu, prim-vicepreşedintele PNL, a transmis, după şedinţa pe care conducerea partidului a avut-o cu premierul Ilie Bolojan, că formațiunea merge mai departe cu reformele propuse de Executiv și a subliniat că orice stopare a acestui proces nu ar face decât să pună România în pericol.
17 septembrie 2025
23:50
Un lider al Hamas, care a supraviețuit atacului israelian din Qatar, a povestit la Al Jazeera ce a făcut în timpul atentatului # Digi24.ro
Ghazi Hamad, unul dintre principalii lideri ai Hamas, a apărut miercuri seara pentru un interviu în direct la televiziunea qatareză Al Jazeera, devenind primul oficial de rang înalt al mişcării islamiste palestiniene care a reapărut de la atacul israelian asupra Doha pe 9 septembrie, notează AFP.
23:40
Cupa Mondială 2026: Spania ameninţă ca va boicota competiţia în cazul calificării Israelului # Digi24.ro
Va participa naţionala Spaniei la Cupa Mondială din 2026? Purtătorul de cuvânt al guvernului, Patxi Lopez, a lăsat să se înţeleagă că Spania ar putea boicota turneul final în cazul calificării echipei Israelului.
23:40
Rezerva Federală a SUA a decis să reducă dobânda de referință pentru prima dată în 2025, în ciuda creșterii inflației # Digi24.ro
Rezerva Federală (Fed) a redus miercuri dobânda de politică monetară cu un sfert de punct procentual şi a indicat că va continua să relaxeze treptat condiţiile de creditare în restul anului, pe fondul îngrijorărilor privind încetinirea pieţei muncii. Decizia a fost susţinută de majoritatea oficialilor numiţi de preşedintele Donald Trump, singura opoziţie venind din partea noului guvernator Stephen Miran, care dorea o reducere mai mare, relatează Reuters.
23:30
Incendiu la o anexă din curtea unei biserici din Timiș, folosită ca școală. 35 de copii și patru profesori s-au autoevacuat # Digi24.ro
Un incendiu a izbucnit miercuri după-amiază la o anexă din curtea unei biserici din comuna Dudeștii Noi, județul Timiș. Clădirea era folosită pentru activități didactice, iar înăuntru se aflau 35 de copii și patru profesori, care au reușit să iasă din clădire până la sosirea pompierilor.
23:30
Rachete de apărare aeriană vor ajunge în Ucraina, în urma noului acord convenit cu SUA, anunță Volodimir Zelenski # Digi24.ro
Primele livrări de arme, în cadrul unui nou program convenit de SUA şi aliaţii europeni ai Ucrainei, vor include rachete de mare valoare pentru sistemele de apărare aeriană Patriot şi lansatoare de rachete HIMARS, a anunţat miercuri preşedintele Volodimir Zelenski, relatează Reuters.
23:10
15 persoane inculpate pentru atentate cu colete-capcană în numele Moscovei, în Lituania. Țările vizate # Digi24.ro
Lituania a anunţat miercuri punerea sub acuzare a 15 persoane acţionând în numele Rusiei şi organizând acte teroriste care vizau detonarea de colete pe camioane şi avioane în Germania, Polonia şi Regatul Unit anul trecut, notează AFP.
23:10
Un avion F-22 Raptor al Forțelor Aeriene ale SUA a făcut cea mai lungă lansare a unei rachete aer-aer din istorie # Digi24.ro
Pe 16 septembrie 2025, RTX a anunțat prin intermediul Raytheon că Forțele Aeriene ale SUA au efectuat cu succes cea mai lungă lansare cunoscută a rachetei AIM-120 AMRAAM în timpul testelor efectuate la baza aeriană Eglin.
23:00
Cancelarul german îl numește pe Putin criminal și îl acuză de sabotaje: „Spionează, sabotează, ucide, încearcă să ne destabilizeze” # Digi24.ro
Cancelarul german Friedrich Merz l-a acuzat miercuri pe Vladimir Putin de crimă şi de încercarea de a destabiliza Occidentul prin testarea limitelor şi prin sabotaj, într-o dezbatere parlamentară în care s-a ciocnit cu opoziţia de extremă dreapta, relatează Reuters.
23:00
Guvernul negociază la Bruxelles amânarea închiderii centralelor pe cărbune. Bogdan Ivan: Centralele pe gaz sunt încă pe hârtie # Digi24.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunţat, miercuri seară, poartă negocieri cu reprezentanţii Comisiei Europene pentru a-i convinge să amâne cu câteva luni termenul de închidere a centralelor pe cărbune, după ce România îşi dăduse acordul să închidă aceste centrale până la sfârşitul acestui an.
Acum 6 ore
22:50
Google DeepMind anunță o reușită „istorică” în ce priveste rezolvarea problemelor de către inteligența artificială # Digi24.ro
Google DeepMind susține că a realizat o descoperire „istorică” în domeniul inteligenței artificiale (IA), similară cu victoria computerului Deep Blue asupra lui Garry Kasparov la șah în 1997 și cu victoria unei inteligențe artificiale asupra unui campion uman la Go în 2016, scrie The Guardian.
22:20
Zece pacienți palestinieni și 28 de membri ai familiilor, aduși în România cu o aeronavă militară. Unii vor fi transferați în Belșgia # Digi24.ro
O aeronavă a Forţelor Aeriene Române va ateriza miercuri seara la Baza 90 Transport Aerian Otopeni cu 10 pacienţi palestinieni din Fâşia Gaza, grav afectaţi de lipsa accesului la tratament medical adecvat, alături de 28 de membri de familie, a anunţat Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă.
22:10
Criză de medicamente în Europa. Raportul Curții de Conturi: dependența de Asia lasă UE fără soluții # Digi24.ro
Uniunea Europeană nu a reușit să găsească o soluție la criza penuriilor de medicamente, deși a identificat cauzele principale, precum dependența de producția din Asia. Reacția celor 27 de state membre nu este „la înălțime”, avertizează Curtea de Conturi a UE, care recomandă consolidarea rolului Agenției Europene pentru Medicamente pentru a preveni și gestiona mai eficient situațiile critice.
22:00
Washingtonul și Kievul vor investi câte 75 de milioane de dolari pentru a lansa fondul de investiții pentru reconstrucția Ucrainei, care oferă Statelor Unite acces special la siturile minerale și la alte proiecte din Ucraina, a declarat ministrul Economiei, Oleksii Sobolev, citat de Kyiv Independent.
22:00
Fostul preşedinte brazilian Jair Bolsonaro a fost externat miercuri din spitalul unde fusese internat cu o zi înainte din cauza vărsăturilor, ameţelilor şi tensiunii arteriale scăzute, au anunţat medicii săi într-un comunicat, relatează Reuters.
21:40
Ce a „uitat” Emmanuel Macron să spună când a trimis în Polonia trei avioane Rafale: acestea au capabilități nucleare # Digi24.ro
Când Parisul a anunțat că va trimite trei avioane de luptă Rafale în Polonia, nu a specificat și scopul cu care acestea vor fi trimise.
21:30
Guvernul rus caută soluții pentru a face față cheltuielilor, în contextul în care termenul-limită pentru adoptarea bugetului se apropie # Digi24.ro
Guvernul rus ia în considerare majorarea cotei Taxei pe Valoarea Adăugată pentru a ține sub control deficitul bugetar și a menține rezervele, au declarat patru surse pentru Reuters, în ciuda asigurărilor publice ale președintelui Vladimir Putin că nu vor exista majorări de taxe. Proiectul de buget urmează să fie prezentat parlamentului pe 29 septembrie. Componentele sale cheie sunt convenite în prealabil cu Putin și este puțin probabil să fie modificate în mod semnificativ în timpul dezbaterii parlamentare oficiale.
21:20
Rusia spune că dezvoltă un nou blindat pe șasiul Armata pentru a înlocui Terminator. Problemă: tancul-model nu a fost testat pe front # Digi24.ro
Propaganda de la Moscova anunță fel de fel de extinderi ale capabilităților armelor sale, modele sau tehnici noi, toate pentru a convinge că economia (militară) duduie.
21:10
Barack Obama avertizează că SUA se află „într-un punct de cotitură” după asasinarea lui Charlie Kirk # Digi24.ro
Fostul președinte american Barack Obama a declarat, într-un discurs susținut în Pennsylvania, că Statele Unite se află „într-un punct de cotitură”, după uciderea lui Charlie Kirk. El a subliniat însă că „violența politică nu este ceva nou și s-a mai întâmplat în anumite perioade ale istoriei țării.”
21:00
Guvernul a atras investiții de peste 2,15 miliarde de lei la ultima ediție FIDELIS. Care au fost cele mai accesate emisiuni # Digi24.ro
Ministerul Finanţelor anunţă, miercuri, că ediţia FIDELIS desfăşurată în perioada 5 - 12 septembrie 2025 a atras investiţii de peste 2,15 miliarde de lei, cele mai accesate fiind emisiunea în lei, cu scadenţa de 2 ani şi emisiunea în euro, cu scadenţa la 10 ani.
Acum 8 ore
20:50
Aderarea la UE este o formă de garanție de securitate, i-a spus președinta Parlamentului European lui Zelenski, la Kiev # Digi24.ro
Aderarea la UE este o formă de garanție de securitate, i-a spus președinta Parlamentului European lui Zelenski, la Kiev
20:40
Rogobete: În discuţia iniţială cu premierul am spus că în sănătate nu putem tăia bugete, însă reorientăm şi reaşezăm lucrurile # Digi24.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat miercuri că în discuţia iniţială cu premierul a spus foarte clar că în sănătate nu putem tăia bugete, ţinând cont că nu ne putem lăuda că este unul dintre cele mai finanţate din Europa, însă îşi propune să reorienteze şi reaşeze lucrurile, ca să devină mai eficient.
20:30
Premiul Ofir nu va mai fi finanțat de Israel, după ce distincția cinematografică a fost acordată unui film despre un băiat palestinian # Digi24.ro
Ministerul Culturii din Israel a oprit finanţarea celui mai prestigios premiu de film din ţară, după ce acesta a fost acordat unui film despre un băiat palestinian din Cisiordania, transmite miercuri DPA.
20:20
Cum a intrat Vladislav Blănuță pe teren la primul meci ca titular, după transferul la Dinamo Kiev. Fanii ucraineni îl urăsc # Digi24.ro
Vladislav Blănuță (23 de ani) a început titular partida dintre Dinamo Kiev și Oleksandriya din Cupa Ucrainei, țară în care aprovocat un adevărat scandal. Atacantul a fost acuzat de ucraineni că a distribuit materiale pro-ruse pe TikTok, în trecut. Ulterior, fotbalistul a precizat că este de partea Ucrainei în războiul cu Rusia, dar conflictul nu s-a stins aici, relatează Digi Sport.
20:20
UE va începe negocierile cu Marea Britanie și Canada privind fondul de apărare în valoare de 150 de miliarde de euro # Digi24.ro
Statele membre ale Uniunii Europene au aprobat negocierile cu Canada și Regatul Unit, care le-ar oferi acces la fondul blocului comunitar, în valoare de 150 de miliarde de euro (n.r. 178 de miliarde de dolari), destinat accelerării investițiilor în industria de apărare. Decizia de a începe negocierile privind accesul la programul „Acțiunea de securitate pentru Europa” a fost unanimă, a declarat miercuri președinția rotativă a Consiliului European, deținută în prezent de Danemarca, citată de Bloomberg.
20:10
Antrenorul Florin Marin, în stare foarte gravă. La 1,87 metri, cântărește doar 40 de kilograme # Digi24.ro
Fostul fundaș central de la Steaua și Rapid, apoi antrenor și antrenor secund al „Naționalei” în perioada Pițurcă, Florin Marin suferă de demență, iar boala s-a agravat rapid în ultima perioadă, informează Digi Sport.
20:10
20:00
Nou cod vestimentar în școlile din Italia. Ce interzic autoritățile în sălile de clasă și motivele care au dus la această decizie # Digi24.ro
Directorii de şcoli italiene au transmis miercuri noi reguli privind un nou cod vestimentar pentru elevi, care interzic ţinutele „excentrice”, inclusiv fustele prea scurte, abdomenul expus şi pălăriile în sala de clasă, precum şi unghiile excesiv de lungi şi pantofii cu platformă, transmite ANSA.
19:50
Maia Sandu: SUA finanțează cu 130 de milioane dolari o linie electrică care va lega Moldova de rețeaua europeană, prin România # Digi24.ro
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a anunțat, miercuri, că guvernul SUA a aprobat o finanțare nerambursabilă de 130 de milioane de dolari pentru construcția liniei electrice de înaltă tensiune Strășeni–Gutinaș (România), o nouă conexiune de 190 km care va lega Moldova de rețeaua europeană de energie electrică.
19:50
Un steag, o sabie și o broșă de lux: cadourile schimbate între membrii familiei regale și familia Trump, cu ocazia vizitei la Windsor # Digi24.ro
Cadouri excentrice au fost schimbate între cuplul regal și cel prezidențial, cu ocazia vizitei de stat a președintelui american în Marea Britanie. Donald Trump şi soţia sa, Melania, i-au oferit regelui Charles o replică a sabiei preşedintelui Dwight Eisenhower drept simbol al „parteneriatului istoric”, relatează Sky News, în timp ce Regele Charles şi Regina Camilla au avut la rândul lor cadouri deosebite pentru oaspeţii americani, anunță Palatul Buckingham.
19:40
Ucrainenii au capturat un atlet kenyan care lupta de partea rușilor. „Am venit ca turist, apoi m-au pus să semnez niște documente” # Digi24.ro
Un cetățean kenyan care lupta de partea Rusiei a fost capturat pe frontul de la Vovchansk de soldații ucraineni din Brigada 57 Infanterie Motorizată Separată.
19:30
Vladimir Putin şi premierul indian Modi își întăresc alianța, în ciuda presiunii SUA. Cei doi lideri au vorbit din nou la telefon # Digi24.ro
Preşedintele rus Vladimir Putin şi prim-ministrul indian Narendra Modi şi-au exprimat satisfacţia pentru „prietenia” dintre ţările lor în cursul unei convorbiri telefonice de miercuri, în pofida presiunilor Washingtonului privind legăturile economice între cele două puteri, relatează AFP.
19:30
Olguța Vasilescu, după consultările privind reforma administrației locale: Ministerul Dezvoltării propune reducerea a 13.000 de posturi # Digi24.ro
Primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu, a declarat miercuri, după şedinţa tehnică de la Palatul Victoria, pe tema reformei din administraţie, că Ministerul Dezvoltării a venit cu o propunere de reducere a 13.000 de posturi. Ea a precizat că a propus ca, pentru primăriile care nu pot să-şi asigure cheltuielile de personal, să se facă o grilă foarte clară de salarizare, arătând că, în lipsa unei analize, vom ajungem în situaţia în care foarte multe primării efectiv nu vor mai putea funcţiona, în special primăriile de comune.
19:30
Club de fotbal italian, plasat sub administrare judiciară după descoperirea unor legături cu mafia calabreză # Digi24.ro
Crotone, club din Serie C, a fost plasat sub administrare judiciară pentru un an, după ce poliţia a găsit „dovezi suficiente” ale unei infiltrări generalizate a mafiei, au anunţat procurorii.
19:20
Polonia expulzează un ucrainean care a direcţionat o dronă deasupra clădirilor guvernamentale din Varşovia # Digi24.ro
Un ucrainean în vârstă de 21 de ani va fi expulzat în ţara sa de origine, în urma unei decizii a justiţiei, pentru că a încălcat legislaţia aeriană poloneză înălţând o dronă deasupra clădirilor guvernamentale din Varşovia, a anunţat miercuri poliţia, relatează AFP.
19:20
România, lobby pentru dezvoltarea energiei nucleare, la Conferința AIEA. Oana Țoiu și Bogdan Ivan, parte a delegației de la Viena # Digi24.ro
Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, a participat, luni și marți, la Conferința Generală a Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, alături de ministrul Energiei, Bogdan Ivan. Ministrul afacerilor externe a subliniat importanța dezvoltării energiei nucleare ca parte a tranziției către o economie cu emisii reduse de carbon, în linie cu obiectivele globale privind schimbările climatice, precum și din perspectiva aplicațiilor în medicină, arată un comunicat de presă al MAE. Totodată, Oana Țoiu a promovat candidatura României la Consiliul Guvernatorilor AIEA și a subliniat sprijinul constant al țării noastre pentru activitatea AIEA în domeniile non-proliferării, securității nucleare și cooperării tehnice.
19:20
Rapperul american DaBaby a lansat o melodie dedicată refugiatei ucrainene ucise Irina Zarutska. Scena crimei, reconstituită în clip # Digi24.ro
Rapperul american DaBaby a lansat o melodie intitulată „Save Me” dedicată refugiatei ucrainene Irina Zarutska, care a fost ucisă în SUA. Rapperul a lansat și un videoclip în care reconstituie scena crimei.
19:00
„Cel mai căutat om” din Europa, fotografiat la Moscova după un transplant de păr. Jan Marsalek ar lucra pentru FSB și a fost în Ucraina # Digi24.ro
Jan Marsalek, fost director executiv al firmei germane de plăți Wirecard, care este unul dintre cei mai căutați oameni din Europa, trăiește în mod deschis la Moscova și a fost trimis în Ucraina pentru a îndeplini cel puțin o misiune alături de forțele speciale ruse.
19:00
Federaţia SANITAS: Asistenţa socială este în colaps. Sunt județe unde nu mai există fonduri nici pentru servicii, nici pentru salarii # Digi24.ro
Federaţia SANITAS avertizează, miercuri, că, în mai multe judeţe, Direcţiile de asistenţă socială nu mai au bani nici pentru serviciile prestate beneficiarilor nici pentru salarii. „Salariaţii merg încă la muncă pentru că nu pot lăsa beneficiarii pe care îi îngrijesc de ani de zile, fără niciun sprijin”, au transmis sindicaliştii, avertizând, însă, că situaţia nu poate continua la nesfârşit.
19:00
Duma de Stat a Rusiei a votat retragerea din Convenția europeană împotriva torturii. Cum a reacționat Kievul # Digi24.ro
Duma de Stat rusă a votat retragerea din Convenția europeană pentru prevenirea torturii, anunță Meduza. Proiectul de lege privind denunțarea convenției a fost introdus de președintele Vladimir Putin. O notă explicativă preciza că decizia a fost motivată de „refuzul Consiliului Europei de a accepta un nou membru rus în Comitetul european pentru prevenirea torturii”. Din decembrie 2023, se adaugă în notă, Moscova nu a mai putut participa pe deplin la activitatea comitetului.
19:00
Cel mai important producătorul auto chinez a decis să părăsească piața rusă din cauza sancțiunilor # Digi24.ro
Producătorul chinez de automobile Chery Automobile și-a anunțat intenția de a părăsi piața rusă, deși are numeroase showroom-uri și este cel mai important priducător auto străin de pe piața rusă.
Acum 12 ore
18:30
Lucian Duță scapă de închisoare. Fostul șef CNAS, condamnat pentru o mită de peste 6 milioane de euro, a fost eliberat de ÎCCJ # Digi24.ro
Fostul preşedinte al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS) Lucian Duţă, condamnat definitiv, în vara anului 2022, la şase ani de închisoare pentru o mită de 6,3 milioane de euro, va fi pus de îndată în libertate din închisoare, după ce instanţa supremă i-a admis în principiu recursul în casaţie şi a suspendat executarea pedepsei până la judecarea acestei căi extraordinare de atac. Instanţa a fixat termen de judecare a recursului în casaţie pentru 29 octombrie, cu citarea inculpatului şi asigurarea apărării.
18:30
O victorie modestă a Ucrainei în nord a urmat unei victorii mai mari în est. În ansamblu, forțele Kremlinului continuă să avanseze încet, în timp ce Kievul rămâne în defensivă și contraatacă atunci când are ocazia.
18:20
Zilele Bucureştiului: Primăria Capitalei va fi deschisă publicului, spectacol pe Dâmboviţa şi proiecţii video în cartierul Mântuleasa # Digi24.ro
Evenimentul Zilele Bucureştiului are loc în zilele de 20 şi 21 septembrie şi include zeci de programe culturale care vor anima străzile, instituţiile şi cartierele oraşului.
18:10
AUR a depus moțiune simplă împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu: „Nu cunoaște domeniul pe care îl coordonează” # Digi24.ro
AUR a anunțat miercuri, în plenul Camerei Deputaților, că a depus o moțiune simplă împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu. Parlamentarii o acuză că „nu cunoaște domeniul pe care îl coordonează” și susțin că prin politicile sale a slăbit securitatea energetică a României. Moțiunea va fi dezbătută luni și supusă votului miercuri.
18:00
Un grup de tineri americani au atacat în instanță administrația lui Donald Trump. Motivul acțiunii juridice # Digi24.ro
Descriind modul în care schimbările climatice le afectează vieţile de zi cu zi, mai mulţi tineri americani au afirmat marţi că administraţia preşedintelui Donald Trump le încalcă drepturile fundamentale prin promovarea petrolului şi a gazelor naturale.
18:00
Vizita președintelui american Donald Trump în Regatul Unit ar putea servi drept bază pentru prim-ministrul britanic Keir Starmer și consilierii săi superiori pentru a depune eforturi reînnoite în vederea convingerii liderului de la Casa Albă să exercite mai multă presiune asupra Rusiei în vederea obținerii păcii în Ucraina.
