Reducerea cheltuielilor și eficientizarea primăriilor, pe agenda consultărilor Guvernului cu aleșii locali

Fostul preşedinte al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS) Lucian Duţă, condamnat definitiv, în vara anului 2022, la şase ani de închisoare pentru o mită de 6,3 milioane de euro, va fi pus de îndată în libertate din închisoare, după ce instanţa supremă i-a admis în principiu recursul în casaţie şi a suspendat executarea pedepsei până la judecarea acestei căi extraordinare de atac. Instanţa a fixat termen de judecare a recursului în casaţie pentru 29 octombrie, cu citarea inculpatului şi asigurarea apărării.