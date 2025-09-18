Horoscop 18 septembrie 2025 – Astăzi te interesează doar liniștea

15:50

Șeful ANAF, Adrian Nicușor Nica, a declarat marți, 16 septembrie, la Parlament, că fostului președinte Klaus Iohannis i s-a solicitat predarea imobilului care nu îi mai aparține și i s-a comunicat suma pe care o datorează din închirierea acestuia. Nu în ultimul rând, acesta a precizat că fostul președinte va fi executat silit „ca orice […] The post Iohannis va fi executat silit, dacă nu predă „de bunăvoie” casa din Sibiu. ANAF l-a anunțat cât are de plată: „Există un termen” first appeared on Ziarul National.