Horoscop 18 septembrie 2025 – Astăzi te interesează doar liniștea
National.ro, 18 septembrie 2025 05:20
BERBEC Salută cu plăcere sugestia unui prieten de a face ceva care implică muncă pentru tine și care implică să acționezi foarte deschis la sugestii. Emotional, nu este vorba de rezerve din partea ta, ci de a nu arăta atât de mult ceea ce crezi. TAUR Dacă credeți că cineva vă subestimează, arătați-le că
• • •
Acum o oră
05:20
Acum 8 ore
22:00
Coaliția de guvernare, acord surpriză! PSD cedează Capitala și două prefecturi către USR # National.ro
Coaliția de guvernare a ajuns la un compromis privind împărțirea prefecturilor, potrivit unor surse politice. PSD a cedat doar trei prefecturi către USR, printre care și Capitala, în schimbul a 13 posturi de secretar de stat, repartizate în ministere-cheie. Coaliția de guvernare a stabilit noul algoritm pentru prefecturi Conform înțelegerii inițiale din cadrul coaliției de
Acum 12 ore
21:30
Guvernul României aprobă 500 de milioane € pentru Autostrada A1 și reorganizează Garda de Mediu # National.ro
Guvernul României urmează să dezbată joi un set de decizii majore, printre care aprobarea unui contract de finanțare de 500 de milioane de euro cu Banca Europeană de Investiții pentru proiectul Autostrada A1, dar și reorganizarea Gărzii Naționale de Mediu. De asemenea, pe agenda ședinței se află o serie de memorandumuri și hotărâri cu impact
21:10
21:10
Toată lumea a experimentat, măcar o dată, senzația de „piele de găină". Apare atunci când ne este frig, când ascultăm o melodie emoționantă, când vedem un film intens sau chiar în momente de frică. Dar ce se află în spatele acestui fenomen aparent banal? Răspunsul este fascinant și ne poartă prin biologie, evoluție și psihologie.
20:50
Donald Trump, primit cu fast regal la Castelul Windsor în a doua vizită de stat în Marea Britanie/VIDEO # National.ro
Președintele american Donald Trump a sosit miercuri la Castelul Windsor, unde a fost primit de familia regală în cadrul celei de-a doua vizite de stat în Regatul Unit. Evenimentul, organizat cu fast, s-a desfășurat departe de public și de manifestațiile anunțate la Londra. Donald Trump și Melania, întâmpinați de prințul William și regele Charles Liderul
20:10
Companiile europene se așteaptă la mai multe închideri și pierderi, întrucât China continuă să mențină un control strict asupra exporturilor de pământuri rare, în ciuda acordului din iulie privind accelerarea livrărilor către blocul comunitar. „Indiferent de acordurile și angajamentele asumate la summitul UE-China din 24 iulie, continuăm să observăm blocaje semnificative pentru membrii noștri", a
20:00
Judecătoria Sectorului 1 a decis miercuri arestarea preventivă pentru 30 de zile a lui Toto Dumitrescu, fiul fostului internațional Ilie Dumitrescu, acuzat că a provocat un accident rutier grav în cartierul Primăverii și a fugit de la locul faptei. Rezultatele testelor medico-legale au arătat că acesta consumase cocaină. Toto Dumitrescu și accidentul rutier din București
19:10
La Palatul Victoria, ședințele de Guvern au început să semene tot mai mult cu o piesă de teatru absurd. În rolul principal, premierul Ilie Bolojan, cu replica lui preferată: „Dacă nu se face cum vreau eu, îmi dau demisia și plec!". Publicul – a se citi: partenerii de coaliție și, pe fundal, câteva milioane de
18:40
Trump are dreptate să ceară sancțiuni mai dure împotriva Rusiei. Îl vor asculta țările NATO? # National.ro
S-a presupus că sancțiunile asupra sectorului petrolier din Rusia ar fi atât de dure încât l-ar forța rapid pe Vladimir Putin să ceară o înțelegere. Din păcate, nu a funcționat așa. Donald Trump este gata să impună "sancțiuni majore Rusiei atunci când toate țările NATO vor fi de acord și vor începe să facă același
18:10
În SUA, ascensiunea "socialistului democratic" Zohran Mamdani a scos la iveală o serie de opinii negative. Mulți dintre cei de dreapta l-au caracterizat aproape ca pe o specie invazivă, iar răposatul Charlie Kirk a mers până la a-l numi „parazit". Acest alarmism subliniază că există ceva anormal, chiar neamerican, în faptul că un socialist care
18:00
Opt din primele zece cluburi cu cele mai mari investiții în loturi provin din Anglia. Doar PSG și Real Madrid au reușit să spargă hegemonia britanică, arată raportul CIES Football Observatory. Chelsea, lider la cheltuieli Pe primul loc se află Chelsea, cu 1,314 miliarde € investite în actualul lot. De la venirea americanului Todd Boehly,
18:00
Europa a devenit un malaxor al antrenorilor. Proprietarii cluburilor au tot mai puțină răbdare, iar rezultatele nesatisfăcătoare duc rapid la demiteri. Publicația germană Kicker a realizat o analiză pe baza raportului anual al UEFA, iar concluzia e clară: Serbia, Turcia și Italia conduc topul instabilității. Serbia, lider absolut În sezonul trecut, în prima ligă din
17:50
Emmanuel Macron a numit al cincilea prim-ministru de la preluarea mandatului, adică unul la fiecare 18 luni. Franța este o țară care, în ansamblu, este predispusă la dezacorduri, pesimism și, într-o oarecare măsură, la autodistrugere, dar la nivel individual pare dedicată căutării "joie de vivre". Întrebați dacă propriile lor vieți merg bine, francezii sunt susceptibili
17:50
Dronele, noile jucării ale Ursulei von der Leyen. UE apelează la tehnologia ucraineană # National.ro
Uniunea Europeană se grăbește să cheltuiască miliarde pentru a construi un „zid de drone" cu tehnologie testată în Ucraina, după recentele incursiuni ale Rusiei în spațiul aerian al NATO. Răspunsul de săptămâna trecută la incursiunile aeriene rusești în Polonia și România a arătat că NATO se bazează pe tehnologie costisitoare pentru a intercepta drone relativ
17:50
Când revista Forbes a publicat prima sa listă globală a miliardarilor în 1987, apăreau doar 140 de nume. Versiunea din 2025 include peste 3.000 de persoane, cu o avere cumulată de 16 trilioane de dolari. Chiar și luând în considerare factori precum ascensiunea Chinei și peste trei decenii de inflație, este o creștere uluitoare atât
Acum 24 ore
16:50
Breaking News. DECIZIE ÎN PREMIERĂ! ÎCCJ a suspendat pedeapsa fostului șef CNAS Lucian Duță # National.ro
Decizie de ultimă oră în justiție. Este vorba despre o hotărâre în premieră, ce a fost pronunțată miercuri, 17 septembrie, de către o judecătoare de la Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ). Pedeapsa fostului șef al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS) Lucian Duță a fost suspendată de ÎCCJ, la mai bine de
15:50
ANOSR anunţă proteste, în toată ţara, în 29 septembrie, faţă de măsurile de austeritate luate în Educaţie # National.ro
Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR) anunţă că, în 29 septembrie, odată cu începerea anului universitar, vor avea loc proteste ale studenților în toată ţara, faţă de măsurile de austeritate adoptate în Educaţie şi faţă de modul în care au fost luate aceste decizii. Reprezentanții ANOSR susţin că mesajele studenţilor au fost ignorate.
15:40
Pe 10 septembrie, forțele poloneze și NATO au doborât drone rusești care au pătruns în spațiul aerian al Poloniei. Trei zile mai târziu, o altă dronă rusească a survolat România, dar a fost lăsată să ajungă în Ucraina. Vladimir Putin caută se testeze reacțiile alianței occidentale, prefigurând un scenariu sumbru: războiul de uzură din Ucraina
14:30
1. Rechizitoriul (sau ce-i basmul ăla) lui Călin Georgescu mi se pare o compunere pe care ar fi putut să o facă și magistralele magistrate ale lui Băsescu. Am crezut că s-a terminat prigoana macoveistă. Nu s-a terminat. Georgescu nu mă interesează. E un surogat de Petre Țuțea în zi slabă, combinat cu cel mai
14:10
Previziunea unui primar PSD, dacă Grindeanu rămâne la conducerea partidului: „Ne vom duce sub 10%. Nu mai are ce oferi” # National.ro
Primarul Buzăului, Constantin Toma, consideră că Sorin Grindeanu și echipa lui nu mai au ce oferi la conducerea PSD. Toma, care îl susține pe senatorul Titus Corlățean în cursa pentru șefia partidului, la viitorul congres al formațiunii politice, a ieșit cu critici la adresa actualei conduceri a Partidului Social Democrat. Edilul a susținut, miercuri, 17
13:30
Călin Georgescu, prima reacție după ce a fost trimis în judecată: Oligarhia globalist-soroșistă recurge la justiție cu scopul înlăturării mele # National.ro
Fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu a venit, miercuri, 17 septembrie, la IPJ Ilfov, pentru a semna controlul judiciar. Așteptat și de această dată de mai mulți susținători, Georgescu a făcut declarații în fața presei, dar nu a răspuns întrebărilor jurnaliștilor. S-a aflat, astfel, o primă reacție a fostului candidat la prezidențiale, după ce a
12:20
Kremlinul a reacționat la acuzațiile procurorului general al României: „Nu corespund realității” # National.ro
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului a negat acuzațiile României privind o presupusă interferență a Rusiei în alegerile prezidențiale. Sunt declarații ce vin în contextul afirmațiilor făcute marți de către procurorul general, Alex Florența. Oficialul rus a reamintit că Statele Unite au făcut acuzații similare, în cazul alegerilor din SUA din 2016, dar le-au retras între
11:30
Semnal de la Cotroceni pentru reorganizarea administrativă. Consilier prezidențial: „Nu avem nevoie de atâtea județe și localități” # National.ro
Radu Burnete, consilier prezidenţial pe probleme economice şi sociale, consideră că România este blocată într-un model administrativ și economic care și-a atins limitele, iar schimbarea lui este „înfricoșătoare pentru toți cei care se agață astăzi de el". El face, într-o postare pe o rețea de socializare, o radiografie a problemelor economice și sociale ale țării
10:50
Moment tensionat surprins în imagini. Trump, schimb de replici cu un jurnalist australian. Întrebarea care l-a deranjat pe liderul de la Casa Albă – VIDEO # National.ro
Președintele american a avut un schimb de replici destul de tensionat cu un jurnalist australian, momentul fiind surprins în imagini. S-a întâmplat marți, 16 septembrie. Donald Trump a acuzat un jurnalist australian că dăunează Australiei, după ce l-a întrebat cu cât s-a îmbogăţit de când s-a întors la Casa Albă, potrivit BBC. Preşedintele SUA a
10:20
Şedinţă decisivă a Coaliției: Bolojan şi Grindeanu, faţă în faţă/Cele trei mari teme de discuție # National.ro
Premierul Ilie Bolojan și șeful interimar al PSD, Sorin Grindeanu, urmează să ajungă față în față, miercuri, când va avea loc o nouă ședință a coaliției de guvernare. Se așteaptă ca atmosfera să fie destul de tensionată, mai ales că vor fi abordate mai multe subiecte esențiale asupra cărora încă nu s-a ajuns la un
09:50
Drona a fost inițial cunoscută sub denumirea de Aeronava fără pilot (în engleză UAV – unmanned aerial vehicle), și este considerată a fi un aparat de zbor fără pilot uman la bord. Ghidajul dronei este făcut fie de către un pilot automat digital aflat la bordul ei, fie prin telecomandă de la o unitate de
07:20
Ieri
05:30
BERBEC Nu vă blocați în sentimentele ce au cauzat pierdere, dacă vă îndreptați spre proiecte noi, veți putea recâștiga stabilitatea. O prietenie te va ajuta să găsești calmul emoțional de care ai nevoie atât de mult. TAUR Nu luați în nume personal răceala pe care o simțiți în jurul vostru. Calmul vă va ajuta
16 septembrie 2025
23:10
Premierul Ilie Bolojan a declarat marți, la Antena 3 CNN, că nu și-a folosit și nu își va folosi demisia ca instrument de presiune politică. Acesta a subliniat că își asumă mandatul până la final ca dovadă de responsabilitate și angajament față de proiectele pe care le are de dus la bun sfârșit. Ilie Bolojan
22:10
Doliu în lumea cinematografiei mondiale! S-a stins din viață celebrul actor și regizor american Robert Redford. Robert Redford, unul dintre cele mai importante nume ale cinematografiei americane, a încetat din viață la vârsta de 89 de ani. Robert Redford, emblematicul actor care a devenit regizor premiat cu Oscar, a murit marți dimineață la reședința sa
21:10
21:00
Obiectul căzut peste o casă din Polonia nu era o dronă, ci o rachetă de la un F-16 polonez # National.ro
O rachetă F-16 poloneză, lansată în timpul unei operațiuni aeriene, a căzut pe o locuință din localitatea Wyryki, regiunea Lublin, provocând pagube semnificative. Incidentul a avut loc în contextul încălcării spațiului aerian polonez de către drone rusești, iar autoritățile de la Varșovia au confirmat oficial că obiectul prăbușit nu este
20:30
Toto Dumitrescu, fiul fostului internațional Ilie Dumitrescu, a fost prins de polițiști la 48 de ore după ce a provocat un accident grav în București și a fugit de la locul faptei. Primele rezultate arată că tânărul ar fi consumat cocaină, iar imaginile surprinse de camerele de supraveghere confirmă momentul impactului. Toto Dumitrescu, prins în […] The post Toto Dumitrescu, reținut. Fiul lui Ilie Dumitrescu, testat pozitiv la cocaină first appeared on Ziarul National.
19:40
De ani de zile, un cercetător rus lucrează în Austria pentru un institut internațional finanțat din fonduri europene, după ce a colaborat cu o fundație suspectată de spionaj. Dmitri Erokhin lucrează la Institutul Internațional pentru Analiza Sistemelor Aplicate (IIASA), fondat în timpul Războiului Rece pentru a promova schimburile științifice între Est și Vest. Din 2019, […] The post Spionajul rusesc este legal în Austria first appeared on Ziarul National.
19:10
Ce joc face România astăzi? Întoarcem armele ca la 23 august ‘44, dar de data aceasta nu dintr-o strategie militară, ci dintr-o combinație toxică de analfabetism politic și amatorism diplomatic? Privind prestația lamentabilă a președintelui Nicușor Dan la Antena 3, luni seară, întrebarea nu mai e doar retorică, ea devine dureros de reală. Pentru că […] The post Întoarcem armele ca la 23 august ’44? first appeared on Ziarul National.
18:40
Rusia a lansat în această vară un satelit militar care, în loc să orbiteze pe o traiectorie stabilă, s-a apropiat de nave spațiale aparținând armatelor străine și companiilor private. „Nu am mai văzut niciodată așa ceva”, a declarat Paul Graziani, directorul executiv al Comspoc, producător de software pentru monitorizare spațială. Și sateliții chinezi au efectuat […] The post De ce companiile spațiale se luptă cu giganții apărării first appeared on Ziarul National.
18:10
Piața imobiliară râvnită de elita mondială. Cea mai mare concentrație de bogăție din lume # National.ro
Exclusivitate teritorială, avantaje fiscale, prestigiu și bogăție – iată câteva dintre motivele pentru care Monaco rămâne piața imobiliară râvnită de elita mondială. Cu o suprafață de 2 kilometri pătrați, Principatul Monaco este al doilea cel mai mic stat independent din lume, după Vatican. Este, de asemenea, cel mai dens populat stat, cu aproximativ 19.315 locuitori […] The post Piața imobiliară râvnită de elita mondială. Cea mai mare concentrație de bogăție din lume first appeared on Ziarul National.
18:00
Record negativ jenant-Nicio campioană de pe continent nu are un start de sezon mai slab! Calificată în Europa League, dar în derivă în Superligă. FCSB trăiește un început de campionat de coșmar: doar 7 puncte după 9 etape, locul 14 din 16 și o serie de 7 meciuri consecutive fără victorie, ultimul episod fiind egalul […] The post FCSB nu lasă loc la nimeni…sub first appeared on Ziarul National.
18:00
Neymar traversează o perioadă plină de surprize. La câteva zile după ce presa braziliană a scris că starul de la Santos va moșteni aproape 1 miliard de dolari de la un om de afaceri pe care nu l-a cunoscut niciodată, atacantul a bifat un nou episod al pasiunii sale pentru poker. Brazilianul de 33 de […] The post Neymar a moștenit 1 miliard și s-a așezat direct la masa de poker first appeared on Ziarul National.
17:40
Pe 15 septembrie, liderii țărilor arabe și musulmane s-au adunat la Doha pentru a condamna recentul atac al Israelului asupra capitalei Qatarului. Unul dintre participanți a fost Masoud Pezeshkian, președintele iranian. „Israelul lovește unde vrea și face ce vrea”, a spus el. În ciuda momentelor de ipocrizie, summitul a fost o demonstrație fără echivoc de sprijin […] The post ”NATO islamic”, ideea născută moartă. Ce vor statele din Golf de la președintele SUA first appeared on Ziarul National.
17:10
Banca centrală a Elveției (SNB) devine unul dintre cei mai mari investitori în tehnologie din lume, acumulând un portofoliu de acțiuni cu o valoare echivalentă cu aproape o cincime din producția anuală a economiei naționale. SNB deține acțiuni americane în valoare de 167 miliarde de dolari, repartizate în peste 2.300 de poziții. Peste 42 miliarde […] The post „Balena” tehnologică din Elveția first appeared on Ziarul National.
16:50
În ultimii ani, în marile orașe din România și Europa, zidurile gri s-au transformat în adevărate opere de artă care vorbesc direct despre o temă delicată: sănătatea mentală. Picturile murale nu mai sunt doar un decor urban, ci un instrument de conștientizare care rupe tăcerea din jurul depresiei, anxietății și stigmatului asociat bolilor psihice. Organizații […] The post Arta urbană și sănătatea mentală: cum picturile murale schimbă orașele și oamenii first appeared on Ziarul National.
16:10
Totul a început cu mari promisiuni. Donald Trump urma să elimine toate eșecurile administrațiilor anterioare, să domine scena mondială ca un viitor laureat al Premiului Nobel pentru Pace și să rezolve problemele globale de securitate. Trump s-a străduit să-și folosească personalitatea și îndrăzneala pentru a încerca să oprească războaiele din Ucraina și Fâșia Gaza, așa […] The post Trump trăiește în lumea lui Putin first appeared on Ziarul National.
16:00
15:50
Iohannis va fi executat silit, dacă nu predă „de bunăvoie” casa din Sibiu. ANAF l-a anunțat cât are de plată: „Există un termen” # National.ro
Șeful ANAF, Adrian Nicușor Nica, a declarat marți, 16 septembrie, la Parlament, că fostului președinte Klaus Iohannis i s-a solicitat predarea imobilului care nu îi mai aparține și i s-a comunicat suma pe care o datorează din închirierea acestuia. Nu în ultimul rând, acesta a precizat că fostul președinte va fi executat silit „ca orice […] The post Iohannis va fi executat silit, dacă nu predă „de bunăvoie” casa din Sibiu. ANAF l-a anunțat cât are de plată: „Există un termen” first appeared on Ziarul National.
15:40
Sunt unul dintre cetățenii care nu întorc capul atunci când legea este încălcată. Pentru că dacă plătesc pentru achiziția unui produs sau serviciu, dacă acesta nu este conform trebuie sancționat prestatorul. Noi plătim taxe și impozite pentru ca statul (prestatorul) să finanțeze instituțiile, autoritățile, ministerele, primăriile, școlile, spitalele să ofere servicii de educație, sănătate, protecție […] The post Lege și dezordine first appeared on Ziarul National.
