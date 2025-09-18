Un fost ministru PSD îl acuză pe Bolojan că bulversează administrația locală: „Premierul rămâne surd la orice analiză serioasă/Preferă să-și satisfacă orgoliul nemăsurat”

05:20

BERBEC Salută cu plăcere sugestia unui prieten de a face ceva care implică muncă pentru tine și care implică să acționezi foarte deschis la sugestii. Emotional, nu este vorba de rezerve din partea ta, ci de a nu arăta atât de mult ceea ce crezi. TAUR Dacă credeți că cineva vă subestimează, arătați-le că […] The post Horoscop 18 septembrie 2025 – Astăzi te interesează doar liniștea first appeared on Ziarul National.