Pentru mulți micuți adaptarea la școală și grădiniță se face fără probleme, iar alții devin din ce în ce mai neliniștiți: Ghid pentru părinții cu copii anxioși

03:20

Mulți dintre noi credem că dacă ne spălăm de două ori pe zi pe dinți, am bifat tot ce era de făcut. În realitate, chiar și cel mai riguros periaj făcut acasă nu poate înlocui vizita periodică la stomatolog pentru o igienizare profesională completă. Dr. Bianca Gîrjoabă, medic specialist parodontolog, este de părere că această procedură [...]