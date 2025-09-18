Peisaje rurale din Transilvania pictate de Regele Charles, alături de acuarele florale realizate de Regina Maria, în expoziția londoneză „Maria a României. Regina artistă”

12:30

România are un nivel de taxare a proprietăţilor considerabil mai redus decât media Uniunii Europene, conform unei analize realizate de compania de consultanţă imobiliară Cushman & Wakefield Echinox pe baza datelor Eurostat. În termeni per capita, un român contribuie cu aproximativ 93 de euro anual prin impozite pe proprietate, comparativ cu 710 euro - media UE şi 1.550 de euro în Franţa. În Polonia, acest indicator are un nivel de 300 de euro, în timp ce un italian plăteşte anual peste 760 de euro, iar un spaniol peste 750 de euro.