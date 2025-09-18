Friedrich Merz îl acuză pe Putin de crimă şi de încercarea de a destabiliza Occidentul: „Testează de mult timp limitele”
StirileProtv.ro, 18 septembrie 2025 08:20
Cancelarul german Friedrich Merz l-a acuzat pe Vladimir Putin de crimă și de încercări de destabilizare a Occidentului prin testări și sabotaj. Declarația a fost făcută în Parlament, în timpul unei dezbateri tensionate cu opoziția de extremă dreapta.
