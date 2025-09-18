Grupul Kering îl schimbă pe şeful mărcii Gucci - Francesca Bellettini preia conducerea brandului de lux
Bursa, 18 septembrie 2025 08:20
Grupul francez de lux Kering a numit-o pe Francesca Bellettini în funcţia de director general al Gucci, înlocuindu-l pe Stefano Cantino, care a condus casa de modă doar nouă luni
• • •
Alte ştiri de Bursa
Acum 30 minute
08:40
În parteneriat cu Ray-Ban, gigantul american Meta a lansat o nouă pereche de ochelari de realitate augmentată, care dispune de un ecran virtual.
08:40
Primele livrări de arme SUA pentru Ucraina din cadrul noului mecanism includ rachete de apărare aeriană # Bursa
Primele livrări de arme în cadrul unui nou program convenit de SUA şi aliaţii europeni ai Ucrainei vor include rachete de mare valoare pentru sistemele de apărare aeriană Patriot şi lansatoare de rachete HIMARS, a anunţat miercuri preşedintele Volodimir Zelenski
Acum o oră
08:30
Directorul general al Nvidia, Jensen Huang, a comentat dificultăţile companiei americane pe piaţa chineză, după ce Financial Times a relatat miercuri că autorităţile de la Beijing au interzis achiziţia unor cipuri de inteligenţă artificială produse de grup
08:30
Grupul francez de lux Kering a numit-o pe Francesca Bellettini în funcţia de director general al Gucci, înlocuindu-l pe Stefano Cantino, care a condus casa de modă doar nouă luni
08:20
Grupul Kering îl schimbă pe şeful mărcii Gucci - Francesca Bellettini preia conducerea brandului de lux # Bursa
Grupul francez de lux Kering a numit-o pe Francesca Bellettini în funcţia de director general al Gucci, înlocuindu-l pe Stefano Cantino, care a condus casa de modă doar nouă luni
Acum 2 ore
08:00
Consiliul de Securitate al ONU se pronunţă joi din nou asupra unui text care solicită încetarea focului şi accesul umanitar în Gaza, un proiect susţinut de majoritatea membrilor care doresc să acţioneze în ciuda veto-urilor repetate ale Statelor Unite
08:00
Compania farmaceutică britanică GSK a devenit miercuri cel mai recent jucător din industrie care îşi majorează angajamentele financiare în Statele Unite, în timp ce preşedintele Donald Trump se află în Marea Britanie pentru o vizită de stat de trei zile
08:00
Deşi modelele lingvistice de mari dimensiuni, precum ChatGPT al OpenAI, au fost adoptate rapid la nivel global, puţine cercetări au analizat în detaliu felul în care sunt folosite în activităţile cotidiene. Marţi, OpenAI, împreună cu mai mulţi cercetători, a lansat un studiu de referinţă care răspunde la această întrebare, pe baza mesajelor trimise de utilizatorii ChatGPT cu abonamente pentru consumatori
08:00
Donald Trump a anunţat miercuri desemnarea mişcării 'Antifa', un termen generic care se referă la grupurile de extremă stânga care se pretind antifasciste, ca organizaţie and #8222;teroristă and #8221;, la o săptămână după asasinarea influencerului ultraconservator Charlie Kirk.
07:50
Acţiunile Alibaba au crescut miercuri, după ce presa de stat chineză a relatat că gigantul de comerţ electronic a obţinut un client important pentru cipurile sale de inteligenţă artificială
07:50
Acţiunile producătorului de încălţăminte sport Puma au crescut miercuri cu 17%, după apariţia unor informaţii privind o posibilă preluare şi retragere de pe bursă, în timp ce bursele europene au înregistrat evoluţii mixte
07:40
Extrădarea oligarhului Vladimir Plahotniuc, care era planificată pentru 25 septembrie, a fost amânată de autorităţile elene
07:40
Directorul general al Nvidia, Jensen Huang, a comentat dificultăţile companiei americane pe piaţa chineză, după ce Financial Times a relatat miercuri că autorităţile de la Beijing au interzis achiziţia unor cipuri de inteligenţă artificială produse de grup
07:30
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, susţine că sumele de bani care vor intra în România prin Programul SAFE vor dezmorţi industria de apărare, dar vor fi o componentă şi din planul de redresare economică
Acum 4 ore
07:00
Campioana Dinamo Bucureşti a fost învinsă miercuri, în deplasare, de formaţia Kolstad Handball, scor 31-28 (17-10), în meci contând pentru etapa a II-a din grupa A a Ligii Campionilor.
07:00
Vânzarea biletelor pentru Jocurile Olimpice de la Los Angeles din 2028 va începe anul viitor, cu un preţ iniţial de 28 de dolari, au anunţat miercuri organizatorii, potrivit AFP.
Acum 12 ore
00:00
Prognoza pentru RomâniaValorile termice vor fi apropiate de cele specifice datei, exceptând cele diurne din Oltenia şi jumătatea de vest a Munteniei unde se vor situa peste mediile climatologice.
00:00
Proiect naţional pentru combaterea analfabetismului funcţional: 37.000 de profesori şi 15.000 de elevi implicaţi # Bursa
Ministerul Educaţiei a lansat proiectul and #8222;Mecanism de intervenţie pentru alfabetizare funcţională în învăţământul preuniversitar (MIAF) and #8221;, cofinanţat prin Programul Educaţie şi Ocupare 2021-2027. Beneficiari direcţi sunt elevi şi cadre didactice.
00:00
* (Interviu cu Catalina Norena Valderrama, popular investor eToro)Reporter: Care au fost primii paşi pe care i-ai făcut pentru a deveni investitor?Catalina Norena Valderrama: Totul a început cu tatăl meu. El a investit în principal în imobiliare şi m-a învăţat cât de important este să nu rămâi pe loc, să fii mereu în căutarea de noi oportunităţi şi să-ţi adaptezi portofoliul în funcţie de condiţiile pieţei.
00:00
Satelitul Flex (Fluorescence Explorer), construit de grupul Thales Alenia Space (TAS), urmează să fie lansat pe 1 septembrie 2026 din Kourou, Guyana Franceză, la bordul unei rachete Vega-C.
00:00
Asociaţia and #8222;Eu te-am făcut, eu te iubesc and #8221;, care reuneşte aproape 200.000 de membre, a prezentat rezultatele unui studiu realizat de CURS (Centrul de Sociologie Urbană şi Regională) privind percepţiile şi experienţele mamelor din România legate de educaţie, siguranţă, adicţii, sănătate mintală şi violenţă domestică.
00:00
*Compania Automecanica SA Mediaş a preluat firma Popeci Utilaj Greu *Costul achiziţiei, achitat integral încă de anul trecut, este de 16 milioane euro *Preluarea respectivă este analizată de CEISD, după ce instituţia publică a fost renotificată de Automecanica SA Mediaş *Renotificarea a fost făcută în urma retragerii lui Sergey Glinka din acţionariatul Automecanica SA, deoarece exista riscul unui refuz din partea CEISD *Chiar dacă Glinka s-a retras, viciile iniţiale rămân, atât timp cât plata s-a făcut când el controla Automecanica SA Mediaş
00:00
Raport UNICEF: Elevii de gimnaziu, expuşi riscurilor emoţionale şi vulnerabilităţilor psihologice # Bursa
Elevii din ciclul gimnazial din ţara noastră se confruntă cu oboseală cronică, anxietate, singurătate şi comportamente de risc precum bullying, auto-vătămare sau consum de substanţe, arată un raport privind starea de bine şi sănătatea mintală a copiilor.
00:00
BNR a afişat, ieri, un nivel mediu al dobânzii la depozitele overnight plasate (ROBOR) care s-a menţinut la 5,74%
00:00
Euro a crescut, ieri, cu 0,36 bani faţă de leu, Banca Naţională a României (BNR) afişând un curs de referinţă de 5,0670 lei/euro.
00:00
CORESPONDENTA DIN REPUBLICA MOLDOVA Fonduri de investiţii, titluri de stat şi reglementări adecvate - elemente necesare pentru dezvoltarea noii burse din Chişinău # Bursa
* Ion Gumene, secretar de stat în cadrul Ministerului Finanţelor din Republica Moldova: and #8221;Am lucrat până acum la piaţa primară; pasul următor firesc este dezvoltarea pieţei secundare and #8221;* Horia Gustă, preşedintele AAF: and #8221;Trebuie pregătită infrastructura prin care băncile care au expunere naţională să ofere mai multe tipuri de fonduri and #8221;* Remus Vulpescu, directorul BVB: and #8221;Ce putem să vă recomandăm este să adoptaţi modele verificate, care se potrivesc local and #8221;* Giorgi Shagidze, preşedintele maib: and #8221;Am decis să investim în noua bursă nu pentru că ne aşteptăm la o rentabilitate a capitalului de 20% în următorii ani, ci pentru că vrem să contribuim la crearea şi funcţionarea pieţei de capital and #8221;
17 septembrie 2025
21:40
Obama: SUA se află într-un and #8222;punct de cotitură and #8221; după asasinarea lui Charlie Kirk # Bursa
Fostul preşedinte american Barack Obama a declarat că Statele Unite se află într-un and #8222;punct de cotitură and #8221; după asasinarea activistului conservator Charlie Kirk, subliniind că Donald Trump a adâncit diviziunile politice din ţară, transmite Associated Press.
21:30
Rezerva Federală (Fed) a redus dobânda de politică monetară cu un sfert de punct procentual şi a indicat că va continua să relaxeze treptat condiţiile de creditare în restul anului, pe fondul îngrijorărilor privind încetinirea pieţei muncii.
21:10
Ucraina primeşte rachete Patriot şi muniţie pentru HIMARS prin noul program finanţat de SUA şi aliaţii europeni # Bursa
Primul lot de armament furnizat Ucrainei prin noul mecanism agreat între Statele Unite şi aliaţii europeni va include rachete pentru sistemele antiaeriene Patriot şi pentru lansatoarele HIMARS, a anunţat preşedintele Volodimir Zelenski, citat de Reuters.
21:00
Comisia Europeană: Ţările din mecanismul de apărare SAFE vor avea aceeaşi rată a dobânzii atractivă # Bursa
Comisia Europeană a acordat sumele privind mecanismul de apărare SAFE pe baza solicitărilor statelor membre şi toate ţările vor avea aceeaşi rată a dobânzii atractivă, a declarat, Thomas Regnier, purtător de cuvânt al Comisiei Europene, în cadrul unei întâlniri la Bruxelles cu reprezentanţi ai mass-media din România despre Politica Europeană de Apărare.
20:40
USR obţine Prefectura Capitalei şi 13 posturi de secretar de stat în urma negocierilor din coaliţie # Bursa
Coaliţia de guvernare a ajuns la un compromis privind împărţirea funcţiilor, PSD cedând patru prefecturi către USR - Bucureşti, Timiş, Bacău şi Botoşani - în schimbul reducerii numărului total care ar fi revenit conform algoritmului politic, transmit surse citate de News.ro.
20:40
NordNews: Moscova foloseşte reţeaua bisericească din Soroca şi Drochia pentru a influenţa alegerile din Republica Moldova # Bursa
Noi dezvăluiri despre o operaţiune de influenţă orchestrată de Moscova în Republica Moldova au fost publicate de portalul nordnews.ro, care arată cum Kremlinul încearcă să intervină în campania electorală pentru parlamentarele din 28 septembrie.
20:30
Talibanii reduc accesul la internet în Afganistan pentru a combate and #8222;viciul and #8221; # Bursa
Guvernul taliban de la Kabul a limitat miercuri, pentru a doua zi consecutiv, accesul la internet în mai multe provincii afgane, justificând măsura prin and #8222;lupta împotriva viciului şi corupţiei morale and #8221;, transmite AFP.
20:20
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, a condus delegaţia României la Conferinţa Generală a Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică (AIEA), desfăşurată la Viena în perioada 15-16 septembrie 2025. Din delegaţie a făcut parte şi ministrul Energiei, Bogdan Ivan.
20:20
Rogobete: În discuţia iniţială cu premierul am spus foarte clar că în sănătate nu putem tăia bugete # Bursa
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat că bugetul sănătăţii nu poate fi redus, având în vedere că România nu se numără printre statele europene cu finanţări ridicate în acest domeniu.
Acum 24 ore
20:00
Putin şi Modi îşi reafirmă and #8222;prietenia and #8221;, după convorbirea liderului indian cu Donald Trump # Bursa
Preşedintele rus Vladimir Putin şi premierul indian Narendra Modi au discutat miercuri la telefon şi au salutat and #8222;prietenia and #8221; dintre cele două ţări, în pofida presiunilor exercitate de Washington asupra relaţiilor lor economice, a relatat AFP.
19:50
PNL îşi reafirmă sprijinul pentru reformele iniţiate de Guvernul Bolojan şi este and #8222;ferm hotărât să continue acest proces and #8221;, a declarat miercuri vicepreşedintele formaţiunii, Ciprian Ciucu.
19:30
Ministerul Dezvoltării a propus reducerea a 13.000 de posturi din administraţia publică, a declarat miercuri primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu, după şedinţa tehnică de la Palatul Victoria pe tema reformei administrative, transmite News.ro.
19:20
Procuratura Generală de la Chişinău a anunţat că Ministerul Justiţiei din Grecia a decis suspendarea procesului de extrădare a oligarhului fugar Vladimir Plahotniuc, fără a preciza motivele, potrivit mass-media.
19:20
Achiziţiile Indiei de petrol rusesc şi participarea sa la exerciţiile militare organizate de Moscova ar putea afecta întărirea relaţiilor cu Uniunea Europeană, a avertizat miercuri şefa diplomaţiei europene, Kaja Kallas, citată de AFP.
19:00
Polonia expulzează un tânăr ucrainean care a operat o dronă deasupra sediului guvernului din Varşovia # Bursa
Polonia va expulza în Ucraina un tânăr de 21 de ani care a operat o dronă ce a survolat luni clădirile guvernamentale din Varşovia, a anunţat poliţia poloneză, potrivit France Presse.
18:50
* Tranzacţii de numai 36 milioane lei, cu mult sub media zilnică a anuluiIndicii Bursei de Valori Bucureşti (BVB) au avut preponderent creşteri, în sesiunea de tranzacţionare de ieri, într-o zi fără o direcţie clară a pieţelor europene. Indicele BET, al celor mai lichide douăzeci de titluri de la BVB, a avut un avans de 0,84%, la 20.869 de puncte, în vreme ce indicele BET-BK, reperul de randament al fondurilor de investiţii în acţiuni, s-a apreciat cu 0,61%, până la 4.034 de puncte.
18:40
Comisia de afaceri juridice a Parlamentului European (JURI) urmează să recomande pe 23 septembrie ridicarea imunităţii eurodeputatei italiene Ilaria Salis (grupul Stângii), decizia finală urmând să fie luată de plenul PE la începutul lunii octombrie, relatează Euractiv.
18:30
Ciprian Ciucu a plecat dintr-o conferinţă de presă după ce a fost întrebat repetat despre banii daţi de PNL presei # Bursa
Ciprian Ciucu, prim-vicepreşedintele PNL şi primarul Sectorului 6, a întrerupt brusc conferinţa de presă susţinută la Parlament, după doar patru minute, vizibil iritat de întrebările repetate ale jurnalistului Cristian Andrei de la Snoop.ro legate de contractele PNL cu presa.
18:20
Complexul Muzeal de Ştiinţe ale Naturii and #8222;Răsvan Angheluţă and #8221; Galaţi îşi redeschide porţile după o lungă perioadă în care a fost închis pentru renovare.
18:20
Partidul Social Democrat anunţă că Programul naţional de relansare economică, prezentat recent, va avea efecte concrete şi imediate în Buzău, judeţ în care şomajul în rândul tinerilor NEET rămâne ridicat.
18:10
Ministerul Educaţiei: Trei proiecte educaţionale au câştigat Premiul european pentru predare inovatoare 2025 # Bursa
Ministerul Educaţiei anunţă că trei proiecte coordonate de şcoli şi instituţii din România - din Bucureşti, Harghita şi Iaşi - au fost desemnate câştigătoare la Premiul european pentru predare inovatoare 2025, acordat de Comisia Europeană.
18:10
Primăria municipiului Galaţi a finalizat încă un proiect derulat cu fonduri obţinute prin Compania Naţională de Investitii. Este vorba despre noua sală de sport de la Şcoala nr. 29, din cartierul Micro 19.
17:50
Ediţia FIDELIS desfăşurată în perioada 5 - 12 septembrie 2025 a atras un număr semnificativ de investitori, fiind înregistrate subscrieri în valoare de peste 2,15 miliarde lei, prin 19.434 de ordine.
17:30
Implementarea soluţiilor de management energetic al clădirilor în construcţii noi sau renovate poate reduce dramatic consumul de energie, genera economii de milioane de euro şi facilita conformitatea cu cerinţele de reglementare. În calitate de companie orientată spre impact, https://www.se.com/ww/en/insights/electricity-4-0/priority-sector-decarbonization/the-path-to-net-zero-buildings/#intro?utm_source=facebook and utm_medium=organic_social and utm_campaign=2025sept_ro_es_ Schneider Electric sprijină obiectivele de eficienţă energetică şi sustenabilitate ale clienţilor şi partenerilor săi printr-o gamă largă de instrumente, aplicaţii şi servicii.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.