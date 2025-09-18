Grupul Kering îl schimbă pe şeful mărcii Gucci - Francesca Bellettini preia conducerea brandului de lux

00:00

* Ion Gumene, secretar de stat în cadrul Ministerului Finanţelor din Republica Moldova: and #8221;Am lucrat până acum la piaţa primară; pasul următor firesc este dezvoltarea pieţei secundare and #8221;* Horia Gustă, preşedintele AAF: and #8221;Trebuie pregătită infrastructura prin care băncile care au expunere naţională să ofere mai multe tipuri de fonduri and #8221;* Remus Vulpescu, directorul BVB: and #8221;Ce putem să vă recomandăm este să adoptaţi modele verificate, care se potrivesc local and #8221;* Giorgi Shagidze, preşedintele maib: and #8221;Am decis să investim în noua bursă nu pentru că ne aşteptăm la o rentabilitate a capitalului de 20% în următorii ani, ci pentru că vrem să contribuim la crearea şi funcţionarea pieţei de capital and #8221;