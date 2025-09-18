Percheziții DNA la Compania de Apă Brașov și în județul Galați. Mai mulți liberali vizați într-un dosar de mită și trafic de influență
Digi24.ro, 18 septembrie 2025 10:20
Procurorii DNA fac 12 percheziții, joi dimineață, în județele Brașov și Galați, într-un dosar de luare de mită și trafic de influență. Vizați în dosar ar fi vicepreședintele Consiliul Județean Brașov, Șerban Todorică Constantin și Liviu Cocoș, noul director al instituției.
Acum 5 minute
10:30
Lia Olguţa Vasilescu explică de ce nu pot fi concediați 13.000 de angajați din administrația locală. „Nu vom agrea un astfel de pachet” # Digi24.ro
Primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu, a explicat joi, într-o intervenție la Digi24, de ce nu poate fi realizată reforma administrației publice în variata cerută de premierul Ilie Bolojan. Ea spune că PSD a venit cu propuneri prin care orașele să nu rămână fără anumite servicii publice după disponibilizări, însă precizează că în acest moment nu a fost luată nicio decizie.
10:30
Un polonez care a împușcat un român într-un mall, crezând că e ucrainean, a fost pus sub acuzare la Wroclaw # Digi24.ro
Un polonez, identificat de presa locală drept Michał F., este pus sub acuzare la Wroclaw, pentru că a împușcat și bătut un român, identificat drept „Vasile”, într-un mall din oraș, crezând că are de-a face cu un ucrainean. Incidentul șocant s-a petrecut în martie, pe numele polonezului fiind emis acum actul de acuzare și acesta urmând să fie audiat la 24 septembrie, potrivit ediției locale de Wroclaw a Gazetei Wyborcza.
10:30
Zilele Bucureștiului 2025: Evenimente în weekend. Primul spectacol pe apă produs în România și tururi gratuite cu autobuzele turistice # Digi24.ro
Zilele Bucureștiului 2025 vor transforma Capitala, în acest weekend, într-un adevărat centru de celebrare. Locuitorii și vizitatorii orașului pot lua parte, sâmbătă și duminică, la o serie de manifestări: de la concerte în aer liber și spectacole multimedia, la tururi ghidate și expoziții.
10:30
Cum încearcă guvernul lui Putin să facă rost de bani pentru a susține războiul: „Este ca şi cum ai tunde un purcel” # Digi24.ro
Guvernul rus ia în considerare creşterea cotei TVA pentru a ţine deficitul bugetar sub control şi a menţine rezervele, în ciuda asigurărilor publice ale preşedintelui Vladimir Putin că nu vor exista majorări de taxe, au declarat mai multe surse din apropierea acestui dosar pentru Reuters.
Acum 15 minute
10:20
Acum 30 minute
10:10
Zece pacienți palestinieni și 28 de membri ai familiilor, aduși în România cu o aeronavă militară. Unii vor fi transferați în Belgia # Digi24.ro
O aeronavă a Forţelor Aeriene Române va ateriza miercuri seara la Baza 90 Transport Aerian Otopeni cu 10 pacienţi palestinieni din Fâşia Gaza, grav afectaţi de lipsa accesului la tratament medical adecvat, alături de 28 de membri de familie, a anunţat Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă.
10:10
Tânăr păcălit de prietenii cu care a mers în vacanță la mare: i-au furat cardul și au scos de pe el 95.000 de lei # Digi24.ro
O vacanță cu prietenii pe litoralul românesc s-a încheiat cu o pagubă uriașă pentru un tânăr de 21 de ani. Cei cu care se distra la mare i-au furat cardul și au făcut tranzacții în valoare de atenție 95.000 lei. Când și-a dat seama că i se golește contul, tânărul a mers la poliție, iar suspecții au fost reținuți pentru 24 de ore.
Acum o oră
09:50
Ce ar însemna pentru Occident o zonă de interdicție aeriană deasupra Ucrainei (analiză The New York Times) # Digi24.ro
După recentele incursiuni ale unor drone rusești în spațiile aeriene ale Poloniei și României, guvernul polonez a reluat discuțiile cu privire la stabilirea unei zone de interdicție aeriană deasupra Ucrainei pentru a proteja împotriva unor noi intruziuni rusești. România s-a declarat, prin vocea președintelui, mai degrabă împotrivă, dar nu a exclus că, în timp, și-ar putea schimba opinia. Ce ar însemna pentru Vest o astfel de zonă de interdicție aeriană? O întrebare la care încearcă să răspundă cotidianul american The New York Times, într-o analiză.
09:50
Emmanuel și Brigitte Macron vor prezenta „dovezi științifice” că soția președintelui Franței este femeie, într-un proces din SUA # Digi24.ro
Emmanuel Macron și soția sa, Brigitte Macron, intenționează să prezinte fotografii și probe științifice într-o instanță din SUA pentru a demonstra că soția președintelui francez este femeie, potrivit avocatului care îi reprezintă în procesul de defăimare cu influencerița conservatoare Candace Owens, relatează BBC.
09:40
Fifor îl acuză pe Bolojan că „rămâne surd” la propunerile celor din administrația locală. „Preferă să-și satisfacă orgoliul nemăsurat” # Digi24.ro
„Măsurile de austeritate trebuie să înceteze”, avertizează deputatul PSD Mihai Fifor, care îi transmite premierului Ilie Bolojan că soluția nu sunt „concedierile colective” și „împovărarea populțaiei”. Deputatul PSD a adăugat că șeful Guvernului „rămâne surd” la analizele serioase făcute de primari sau reprezentanții administrației locale și „în loc să asculte și să construiască soluții reale, preferă să-și satisfacă orgoliul nemăsurat”.
09:40
Escrocherie de proporții în Gorj: O femeie bolnavă de cancer a fost înşelată cu 235.000 de lei de un fost coleg de muncă # Digi24.ro
O femeie bolnavă de cancer din Gorj a fost păcălită cu 235 de mii de lei de un fost coleg de muncă. Bărbatul a contactat-o telefonic și a pozat în polițist, avocat și judecător în Ungaria, spunându-i că pe numele ei a fost deschisă o firmă și riscă probleme penale.
Acum 2 ore
09:20
Slovacia şi Ungaria se opun încercării lui Donald Trump de a opri importurile europene de energie din Rusia # Digi24.ro
Slovacia şi Ungaria au semnalat că vor rezista presiunilor exercitate de preşedintele SUA, Donald Trump, de a reduce importurile de petrol şi gaze ruseşti, până când statele membre ale Uniunii Europene vor găsi suficiente surse alternative.
09:10
REZULTATE LOTO – Joi, 18 septembrie 2025: Reporturi de câte 6, 3 milioane de euro la 6/49 și Joker. Bani mulți în joc la Noroc # Digi24.ro
Joi, 18 septembrie 2025, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la Tragerile Speciale Loto Aniversare, care au avut loc duminică, 14 septembrie, Loteria Română a acordat peste 50.200 de câștiguri în valoare totală de peste 4,46 milioane de lei.
09:00
Criză uriașă în sportul românesc. Multe federații și cluburi au conturile goale: „N-au bani nici de utilităţi” # Digi24.ro
08:50
Trei polițiști au fost uciși într-un atac armat în Pennsylvania, iar alți doi sunt în stare gravă # Digi24.ro
Trei poliţişti au fost împuşcaţi mortal şi alţi doi au fost răniţi grav miercuri în Pennsylvania, într-o confruntare cu un bărbat înarmat care în cele din urmă a fost împuşcat mortal de poliţie, informează Reuters.
08:50
Anunțul Primăriei Sectorului 4 după descoperirea construcției vechi de sub Planșeul Unirii. Au intervenit arheologii # Digi24.ro
Arheologii intervin în lucrările de la Planșeul Unirii din centrul Bucureștiului, după ce pe șantier au fost descoperite urme de construcții vechi. Autoritățile locale spun însă că lucrările de reabilitare nu vor fi afectate.
08:50
Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 18 septembrie
08:40
„Tirania amenință din nou Europa, noi și aliații noștri suntem uniți în sprijinul Ucrainei”, i-a amintit regele Charles lui Trump # Digi24.ro
Regele Charles a lăudat angajamentul personal al președintelui Trump de a „găsi soluții la unele dintre cele mai dificile conflicte din lume”, cerând sprijinul SUA pentru Ucraina împotriva „tiraniei”, într-un discurs ținut la banchetul organizat cu ocazia vizitei de stat a președintelui SUA în Marea Britanie, relatează BBC.
08:40
Sindicatele actorilor și scenariștilor, în apărarea lui Jimmy Kimmel: „Un tip de represalii care pune în pericol libertatea tuturor” # Digi24.ro
Writers Guild of America West şi Screen Actors Guild au emis declaraţii în sprijinul lui Jimmy Kimmel după ce ABC a retras toate episoadele viitoare ale emisiunii „Jimmy Kimmel Live!” din programul său. „Un tip de represalii care pune în pericol libertatea tuturor”, spun ei.
Acum 4 ore
08:30
Trump jubilează după ce emisiunea lui Jimmy Kimmel a fost scoasă de pe post „pe termen nelimitat”: „Felicitări ABC” # Digi24.ro
ABC, canalul Disney, retrage din emisie pe termen nelimitat talk-show-ul de noapte al lui Jimmy Kimmel, după ce a acuzat dreapta americană că exploatează politic asasinarea influencerului pro-Trump Charlie Kirk, relatează CNN, potrivit News.ro.
07:50
Reacţia premierului Dorin Recean după ce Grecia a amânat extrădarea lui Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova # Digi24.ro
Premierul Dorin Recean a reacționat, miercuri seară, după ce autoritățile elene au decis să amâne amânat extrădarea lui Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova, afirmând că „acest proces nu trebuie oprit”.
07:30
Polonia și NATO au mobilizat 30.000 de soldați la exerciții militare după demonstrațiile de forță ale Rusiei și Belarusului # Digi24.ro
Forțele armate poloneze organizează cele mai mari exerciții militare ale anului, „Iron Defender”, reunind aproximativ 30.000 de soldați din Polonia și NATO, alături de peste 600 de tancuri, avioane și sisteme de rachete. Acestea se desfășoară pe un teren de antrenament din Orzysz, la doar 100 de kilometri de strategicul Suwałki Gap – un coridor îngust care leagă nord-estul Poloniei și Lituania, situat între Belarus și exclava rusă Kaliningrad, scrie TVPWorld.
07:10
„Am zburat peste mașină”. Trotinetele electrice în trafic, un pericol mortal. Mărturia unui tânăr care nu purta echipament de protecție # Digi24.ro
Creștere alarmantă a numărului de accidente cu trotinete electrice în România. Șapte oameni au murit și 1.600 au fost răniți, numai în primele opt luni din 2025. Cei mai mulți s-au urcat pe trotinete fără echipament și fără să țină cont de regulile de circulație. Printre ei și un tânăr din Capitală, victima unui astfel de accident rutier. „Am zburat peste mașină și am plonjat pe asfalt”, mărturisește acesta. Instructorii de conducere defensivă atrag atenția că, în lipsa unui echipament de protecție, impactul poate fi dur, chiar și la o viteză mică.
07:10
Una dintre grupele de risc cele mai afectate de gripă în sezonul virozelor. Medicii explică: „Pot face forme grave de boală” # Digi24.ro
Una dintre grupele de risc cele mai afectate de gripă în sezonul virozelor. Medicii explică: „Pot face forme grave de boală”
07:10
Orașul cu două stadioane noi, sau cum risipește statul banii. Explicațiile autorităților # Digi24.ro
Statul român nu își mai permite să cheltuiască sute de milioane de euro cu construcția de stadioane. O spune premierul Ilie Bolojan care acuză faptul că, de lungul anilor, s-au ridicat arene supradimensionate sau în localități fără echipă de fotbal în ligile superioare. În Târgoviște, există o altfel de anomalie. Compania Națională de Investiții construiește aici o arenă cu 55 de milioane de euro deși, în oraș, mai există un stadion nou nouț făcut de primărie, care a costat 16 milioane de euro. Un exemplu clar de risipă și lipsă de coordonare și comunicare a instituțiilor statului. Urmăriți un nou episod al Campaniei Statul la Stat.
07:10
UNICEF: Numărul copiilor care suferă de obezitate s-a triplat în ultimii 25 de ani. Specialist: „Părinții sunt primii vinovați” # Digi24.ro
Peste 188 de milioane de copii la nivel mondial suferă de obezitate, arată cele mai recente date UNICEF, de trei ori mai mulți decât în anii 2000. Raportul evidențiază și un record: este pentru prima dată în istorie când sunt mai mulți copii obezi decât cei cu greutate normală. Alimentația și sedentarismul sunt principalele cauze, atrag atenția specialiștii. Repercusiunile pot fi fatale, în unele cazuri - de la boli cardiovasculare, diabet, boli mintale și chiar cancer, încă din copilărie. Experții care au elaborat studiul UNICEF cer măsuri urgente, printre care și interzicerea reclamelor la junk food pentru copii.
07:10
Rusia se pregătește să lanseze un rival pentru serviciul de internet prin satelit al lui Elon Musk, Starlink # Digi24.ro
Rusia va avea în curând un rival pentru serviciul de internet prin satelit Starlink al lui Elon Musk, întrucât încearcă să se îndepărteze de mentalitatea învechită care a permis SpaceX să câștige coroana dominației în domeniul sateliților, a declarat miercuri șeful agenției spațiale ruse, Roscosmos, relatează TVPWorld.
07:10
„Zi neagră” în Franța: sute de mii de oameni, așteptați să se mobilizeze contra măsurilor bugetare „brutale”. Mătura, simbolul furiei # Digi24.ro
„O zi neagră”: autoritățile și sindicatele, care cheamă la grevă și manifestații împotriva măsurilor bugetare „brutale” anunțate în această vară, prevăd o mobilizare masivă joi în Franța, similară cu cele din 2023 împotriva reformei pensiilor. Școli și transporturi perturbate, cortegii masive de manifestanți, așteptate și acțiuni de protest: furia socială suflă în Franța joi, pentru a doua oară în opt zile, în încercarea de a impune alte alegeri bugetare unui prim-ministru aflat într-o situație delicată. Semnalele de calmare pe care a încercat să le transmită noul prim-ministru Sébastien Lecornu, renunțând la nepopulara eliminare a două zile de sărbătoare legală și la „avantajele pe viață” ale foștilor prim-miniștri, nu au temperat mobilizarea, comentează France 24.
07:10
„Cel mai mortal submarin din lume” din clasa Iasen-M al Marinei Ruse a simulat atacuri cu rachete de croazieră în Arctica # Digi24.ro
Submarinul de atac cu propulsie nucleară din clasa Iasen-M al Marinei Ruse, Arkhangelsk, a lansat rachete de croazieră în Arctica, ca parte a exercițiilor militare Zapad 2025 care se desfășoară în prezent în regiunile vestice ale țării.
07:10
Drumul spre școală pe jos. Cum a reușit un oraș din România să reducă aglomerația matinală din trafic: „E o idee foarte bună” # Digi24.ro
Program inedit de a învăța elevii din clasele primare să circule sănătos și siguri. La Sfântu Gheorghe, județul Covasna, 150 de copii merg la școală pe jos, însoțiți de voluntari. Sunt trasee care pornesc din diferite locuri din oraș, iar cei mici pot ajunge în siguranță la școală, fără să fie conduși de părinți cu mașina. Astfel, copiii fac mișcare în fiecare dimineață, iar orașul este mai puțin aglomerat.
07:10
Războiul din Gaza expune „sufletul chinuit” al Europei. Care este principalul obstacol ce blochează planul UE de a pedepsi Israelul # Digi24.ro
Moartea a zeci de mii de palestinieni în Fâșia Gaza i-a convins în sfârșit pe oficialii de la Bruxelles să facă eforturi mai mari să pedepsească Israelul, dar sunt șanse mici ca inițiativa să aibă succes. Principalul obstacol este chiar motorul economiei europene, Germania, care se opune planului Ursulei von der Leyen de a suspenda acordul comercial dintre UE și Israel.
07:10
Donald Trump a desemnat mișcarea „Antifa”, „o catastrofă a stângii radicale”, drept „mișcare teroristă” # Digi24.ro
Preşedintele american Donald Trump a anunţat miercuri clasificarea mişcării „Antifa”, un termen generic pentru grupurile de extremă stânga care se pretind antifasciste, drept organizaţie „teroristă”, la o săptămână după asasinarea activistului ultraconservator Charlie Kirk, relatează AFP, preluată de Agerpres.
07:10
De la al Doilea Război Mondial, cedarea teritoriilor după război a devenit tabu. Rusia vrea să normalizeze din nou acest lucru # Digi24.ro
O întrebare frecventă în cadrul negocierilor de pace privind invazia Rusiei în Ucraina este dacă Ucraina ar trebui să renunțe la teritorii ca parte a unui acord provizoriu sau final, scrie The Conversation.
Acum 6 ore
05:10
Guvernul negociază la Bruxelles amânarea închiderii centralelor pe cărbune. Bogdan Ivan: Centralele pe gaz sunt încă pe hârtie # Digi24.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunţat, miercuri seară, poartă negocieri cu reprezentanţii Comisiei Europene pentru a-i convinge să amâne cu câteva luni termenul de închidere a centralelor pe cărbune, după ce România îşi dăduse acordul să închidă aceste centrale până la sfârşitul acestui an.
Acum 12 ore
02:20
Reducerea cheltuielilor și eficientizarea primăriilor, pe agenda consultărilor Guvernului cu aleșii locali # Digi24.ro
La Palatul Victoria au avut loc noi consultări între reprezentanții Guvernului și cei ai administrației publice locale pe tema reformei administrației. Vicepremierii Marian Neacșu și Tánczos Barna, împreună cu ministrul Dezvoltării, Attila Cseke, au analizat situația posturilor din administrație, grilele de personal și prioritizarea investițiilor din fonduri europene și naționale.
00:20
Sindicatul Europol: Inspector şef prins cu 109 kmk/h. Descindere a DNA la Serviciul Rutier, după o „încercare de mușamalizare” # Digi24.ro
Sindicaliştii Europol acuză, miercuri seară, o încercare de muşamalizare a unei fapte penale pe care ar fi comis-o cms. şef Marian Cârcei, şeful IPJ Mehedinţi, surprins în luna februarie când circula cu 109 kilometri la oră în localitate, cu maşina de serviciu, dar fără a fi în misiune şi fără a avea semnalele acustice şi luminoase în funcţiune.
00:10
România trebuie să trimită proiectele finanțate prin SAFE până pe 29 noiembrie. Radu Miruță: Banii vor dezmorți industria de apărare # Digi24.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, susţine că sumele de bani care vor intra în România prin Programul SAFE vor „dezmorţi” industria de apărare, dar vor fi o componentă şi din planul de redresare economică. Radu Miruţă a afirmat, miercuri seară, la Euronews România, că, până pe 29 noiembrie, Guvernul României trebuie să transmită Comisiei Europene lista proiectelor care vor fi realizate prin Programul SAFE, el recunoscând că termenul este strâns.
00:00
Ciprian Ciucu: PNL merge mai departe cu reformele. Orice stopare pune România în pericol. Deficitul, problemă de siguranță națională # Digi24.ro
Ciprian Ciucu, prim-vicepreşedintele PNL, a transmis, după şedinţa pe care conducerea partidului a avut-o cu premierul Ilie Bolojan, că formațiunea merge mai departe cu reformele propuse de Executiv și a subliniat că orice stopare a acestui proces nu ar face decât să pună România în pericol.
17 septembrie 2025
23:50
Un lider al Hamas, care a supraviețuit atacului israelian din Qatar, a povestit la Al Jazeera ce a făcut în timpul atentatului # Digi24.ro
Ghazi Hamad, unul dintre principalii lideri ai Hamas, a apărut miercuri seara pentru un interviu în direct la televiziunea qatareză Al Jazeera, devenind primul oficial de rang înalt al mişcării islamiste palestiniene care a reapărut de la atacul israelian asupra Doha pe 9 septembrie, notează AFP.
23:40
Cupa Mondială 2026: Spania ameninţă ca va boicota competiţia în cazul calificării Israelului # Digi24.ro
Va participa naţionala Spaniei la Cupa Mondială din 2026? Purtătorul de cuvânt al guvernului, Patxi Lopez, a lăsat să se înţeleagă că Spania ar putea boicota turneul final în cazul calificării echipei Israelului.
23:40
Rezerva Federală a SUA a decis să reducă dobânda de referință pentru prima dată în 2025, în ciuda creșterii inflației # Digi24.ro
Rezerva Federală (Fed) a redus miercuri dobânda de politică monetară cu un sfert de punct procentual şi a indicat că va continua să relaxeze treptat condiţiile de creditare în restul anului, pe fondul îngrijorărilor privind încetinirea pieţei muncii. Decizia a fost susţinută de majoritatea oficialilor numiţi de preşedintele Donald Trump, singura opoziţie venind din partea noului guvernator Stephen Miran, care dorea o reducere mai mare, relatează Reuters.
23:30
Incendiu la o anexă din curtea unei biserici din Timiș, folosită ca școală. 35 de copii și patru profesori s-au autoevacuat # Digi24.ro
Un incendiu a izbucnit miercuri după-amiază la o anexă din curtea unei biserici din comuna Dudeștii Noi, județul Timiș. Clădirea era folosită pentru activități didactice, iar înăuntru se aflau 35 de copii și patru profesori, care au reușit să iasă din clădire până la sosirea pompierilor.
23:30
Rachete de apărare aeriană vor ajunge în Ucraina, în urma noului acord convenit cu SUA, anunță Volodimir Zelenski # Digi24.ro
Primele livrări de arme, în cadrul unui nou program convenit de SUA şi aliaţii europeni ai Ucrainei, vor include rachete de mare valoare pentru sistemele de apărare aeriană Patriot şi lansatoare de rachete HIMARS, a anunţat miercuri preşedintele Volodimir Zelenski, relatează Reuters.
23:10
15 persoane inculpate pentru atentate cu colete-capcană în numele Moscovei, în Lituania. Țările vizate # Digi24.ro
Lituania a anunţat miercuri punerea sub acuzare a 15 persoane acţionând în numele Rusiei şi organizând acte teroriste care vizau detonarea de colete pe camioane şi avioane în Germania, Polonia şi Regatul Unit anul trecut, notează AFP.
23:10
Un avion F-22 Raptor al Forțelor Aeriene ale SUA a făcut cea mai lungă lansare a unei rachete aer-aer din istorie # Digi24.ro
Pe 16 septembrie 2025, RTX a anunțat prin intermediul Raytheon că Forțele Aeriene ale SUA au efectuat cu succes cea mai lungă lansare cunoscută a rachetei AIM-120 AMRAAM în timpul testelor efectuate la baza aeriană Eglin.
23:00
Cancelarul german îl numește pe Putin criminal și îl acuză de sabotaje: „Spionează, sabotează, ucide, încearcă să ne destabilizeze” # Digi24.ro
Cancelarul german Friedrich Merz l-a acuzat miercuri pe Vladimir Putin de crimă şi de încercarea de a destabiliza Occidentul prin testarea limitelor şi prin sabotaj, într-o dezbatere parlamentară în care s-a ciocnit cu opoziţia de extremă dreapta, relatează Reuters.
23:00
22:50
Google DeepMind anunță o reușită „istorică” în ce priveste rezolvarea problemelor de către inteligența artificială # Digi24.ro
Google DeepMind susține că a realizat o descoperire „istorică” în domeniul inteligenței artificiale (IA), similară cu victoria computerului Deep Blue asupra lui Garry Kasparov la șah în 1997 și cu victoria unei inteligențe artificiale asupra unui campion uman la Go în 2016, scrie The Guardian.
22:20
22:10
Criză de medicamente în Europa. Raportul Curții de Conturi: dependența de Asia lasă UE fără soluții # Digi24.ro
Uniunea Europeană nu a reușit să găsească o soluție la criza penuriilor de medicamente, deși a identificat cauzele principale, precum dependența de producția din Asia. Reacția celor 27 de state membre nu este „la înălțime”, avertizează Curtea de Conturi a UE, care recomandă consolidarea rolului Agenției Europene pentru Medicamente pentru a preveni și gestiona mai eficient situațiile critice.
