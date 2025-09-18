Extinderea Parcului Național Munții Rodnei omoară comunitățile

Cotidianul de Hunedoara, 18 septembrie 2025 10:20

Proiectul cu o finanțare europeană de 6 mld€ prevede extinderea ariilor protejate cu 30%, dar primarii din zonele afectate se plâng că oamenii vor avea de suferit. [...] The post Extinderea Parcului Național Munții Rodnei omoară comunitățile appeared first on Cotidianul RO.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Cotidianul de Hunedoara

Acum 15 minute
10:20
Extinderea Parcului Național Munții Rodnei omoară comunitățile Cotidianul de Hunedoara
Proiectul cu o finanțare europeană de 6 mld€ prevede extinderea ariilor protejate cu 30%, dar primarii din zonele afectate se plâng că oamenii vor avea de suferit. [...] The post Extinderea Parcului Național Munții Rodnei omoară comunitățile appeared first on Cotidianul RO.
Acum 30 minute
10:10
Cazul Buzău. Ce economie s-ar face prin concedierea a 187 de polițiști locali Cotidianul de Hunedoara
Potrivit edilului, în contextul situației financiare prin care trece România, există o nevoie de reformă care ar putea include și disponibilizări. [...] The post Cazul Buzău. Ce economie s-ar face prin concedierea a 187 de polițiști locali appeared first on Cotidianul RO.
Acum o oră
10:00
Percheziții DNA la Compania Apa Brașov Cotidianul de Hunedoara
DNA efectuează percheziții la sediile Companiei Apa Brașov într-un dosar în care ar fi vizați directorul general al Companiei și vicepreședintele CJ [...] The post Percheziții DNA la Compania Apa Brașov appeared first on Cotidianul RO.
09:40
Trump, dat pe spate de primirea regală Cotidianul de Hunedoara
Niciun detaliu nu a fost prea mic. Chiar și coniacul de după cină fusese ales din 1912, anul nașterii mamei domnului Trump. [...] The post Trump, dat pe spate de primirea regală appeared first on Cotidianul RO.
Acum 2 ore
09:10
Brigitte Macron va dovedi că e femeie Cotidianul de Hunedoara
Emmanuel și Brigitte Macron intenționează să prezinte unui tribunal american dovezi științifice pentru a demonstra că este femeie. [...] The post Brigitte Macron va dovedi că e femeie appeared first on Cotidianul RO.
09:00
Un nou serial turcesc va fi difuzat în România Cotidianul de Hunedoara
Aparent, duce o viaţă împlinită. Lucrează ca arhitect al unui lanţ hotelier de lux din Istanbul şi... [...] The post Un nou serial turcesc va fi difuzat în România appeared first on Cotidianul RO.
Acum 4 ore
08:20
Mare brânză Cotidianul de Hunedoara
Mare brânză, Andografia zilei, In memoriam Octavian Andronic, Mare brânză, Andografia zilei, In memoriam Octavian Andronic [...] The post Mare brânză appeared first on Cotidianul RO.
08:20
Scrisoare atipică adresată Parlamentului European Cotidianul de Hunedoara
Asociația #HaiCăSePoate a adresat o scrisoare deschisă membrilor Parlamentului European în care (...) [...] The post Scrisoare atipică adresată Parlamentului European appeared first on Cotidianul RO.
07:50
Șoc în presa americană. Trump jubilează: ”Doi ratați total” Cotidianul de Hunedoara
Decizia uimitoare a venit la doar câteva ore după ce oficialul din administrația Trump responsabil de licențierea posturilor locale ale... [...] The post Șoc în presa americană. Trump jubilează: ”Doi ratați total” appeared first on Cotidianul RO.
07:30
Formă fără fond în dosarul lui Călin Georgescu Cotidianul de Hunedoara
Specialiști și jurnaliști atrag atenția asupra riscului de abuz și asupra posibilului caracter politic al dosarului, ceea ce ridică... [...] The post Formă fără fond în dosarul lui Călin Georgescu appeared first on Cotidianul RO.
07:10
Cine este noul proprietar al blocului Scala din București Cotidianul de Hunedoara
Misterul legat de cumpărătorul apartamentelor și spațiului comercial din blocul Scala, imobil emblematic al Bulevardului Magheru, a fost lămurit. [...] The post Cine este noul proprietar al blocului Scala din București appeared first on Cotidianul RO.
07:00
Trei poliţişti au fost împuşcaţi mortal Cotidianul de Hunedoara
„Este important să ştiţi că aceste familii care sunt în doliu în acest moment sunt foarte mândre de cei... [...] The post Trei poliţişti au fost împuşcaţi mortal appeared first on Cotidianul RO.
Acum 6 ore
06:30
Mișcarea Antifa, desemnată drept organizație teroristă Cotidianul de Hunedoara
Președintele american Donald Trump a anunțat miercuri clasificarea mișcării ”Antifa”... [...] The post Mișcarea Antifa, desemnată drept organizație teroristă appeared first on Cotidianul RO.
06:10
Un avocat detonează noua afacere politică. Cine din Guvern va fi cercetat? Cotidianul de Hunedoara
”Dreptul cetățenilor de a alege, dar și legea însăși, care e foarte clară și imperativă, nu pot fi... [...] The post Un avocat detonează noua afacere politică. Cine din Guvern va fi cercetat? appeared first on Cotidianul RO.
05:50
Anularea alegerilor se mai joacă Cotidianul de Hunedoara
Întrebarea este simplă. Are o legătura ancheta americană privitoare la anularea alegerilor din România cu trimiterea în judecată a lui Călin Georgescu și cu show-ul lui Alex Florența? [...] The post Anularea alegerilor se mai joacă appeared first on Cotidianul RO.
Acum 12 ore
23:50
UE avertizează India privind achizițiile sale de petrol rusesc Cotidianul de Hunedoara
Achizițiile Indiei de petrol rusesc și participarea sa la un exercițiu militar [...] The post UE avertizează India privind achizițiile sale de petrol rusesc appeared first on Cotidianul RO.
23:40
Negocieri cu CE pentru păstrarea centralelor pe cărbune Cotidianul de Hunedoara
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat miercuri [...] The post Negocieri cu CE pentru păstrarea centralelor pe cărbune appeared first on Cotidianul RO.
23:10
România, o nouă misiune umanitară în Gaza Cotidianul de Hunedoara
O aeronavă a Forțelor Aeriene Române va ateriza miercuri [...] The post România, o nouă misiune umanitară în Gaza appeared first on Cotidianul RO.
22:40
Rezerva Federală a SUA reduce dobânda Cotidianul de Hunedoara
Rezerva Federală a SUA (Fed) a decis miercuri reducerea [...] The post Rezerva Federală a SUA reduce dobânda appeared first on Cotidianul RO.
22:00
Trump și cuplul regal britanic, schimb de cadouri alese Cotidianul de Hunedoara
Președintele american Donald Trump și soția sa, [...] The post Trump și cuplul regal britanic, schimb de cadouri alese appeared first on Cotidianul RO.
Acum 24 ore
21:30
Premierul nu a mai ajuns la întâlnirea cu primarii Cotidianul de Hunedoara
La discuția despre proiectul privind reforma administrației locale au [...] The post Premierul nu a mai ajuns la întâlnirea cu primarii appeared first on Cotidianul RO.
20:40
MICA SĂPTĂMÂNĂ DE MUZICĂ VECHE la Sighișoara Cotidianul de Hunedoara
Proiectul este menit să prezinte tinerilor și nu numai lor, muzica veche și istoria europeană ilustrată de aceasta. De aceea, „în asaltul gălăgios și bulversant al timpului contemporan [...] The post MICA SĂPTĂMÂNĂ DE MUZICĂ VECHE la Sighișoara appeared first on Cotidianul RO.
20:30
Luat la întrebări, Ciprian Ciucu a părăsit conferința de presă Cotidianul de Hunedoara
Ciprian Ciucu, prim-vicepreședintele PNL și primarul [...] The post Luat la întrebări, Ciprian Ciucu a părăsit conferința de presă appeared first on Cotidianul RO.
20:00
Ministrul Barbu explică de unde vine deficitul. Mănâncă avocado, în loc de roșii Cotidianul de Hunedoara
Florin Barbu (PSD), ministrul Agriculturii, [...] The post Ministrul Barbu explică de unde vine deficitul. Mănâncă avocado, în loc de roșii appeared first on Cotidianul RO.
19:30
Putin și Modi ignoră Washingtonul Cotidianul de Hunedoara
Președintele rus Vladimir Putin și prim-ministrul indian Narendra [...] The post Putin și Modi ignoră Washingtonul appeared first on Cotidianul RO.
19:10
Camera Deputaților, asaltată de petiții Cotidianul de Hunedoara
A crescut numărul de petiții din Camera [...] The post Camera Deputaților, asaltată de petiții appeared first on Cotidianul RO.
18:50
Susținere pentru Bolojan. PNL ”hotărât să meargă mai departe„ Cotidianul de Hunedoara
PNL își reconfirmă poziția de a sprijini reformele inițiate [...] The post Susținere pentru Bolojan. PNL ”hotărât să meargă mai departe„ appeared first on Cotidianul RO.
18:20
Melania i-a dezamăgit pe britanici Cotidianul de Hunedoara
În cadrul Familiei Regale, toată lumea este așteptată să facă o plecăciune sau o reverență în fața Regelui și Reginei sau a oricărei persoane cu un rang mai înalt. [...] The post Melania i-a dezamăgit pe britanici appeared first on Cotidianul RO.
18:20
Zilele Bucureștiului 2025 animă Capitala și îi provoacă pe vizitatori Cotidianul de Hunedoara
Concerte în aer liber, spectacole de teatru, proiecții de film [...] The post Zilele Bucureștiului 2025 animă Capitala și îi provoacă pe vizitatori appeared first on Cotidianul RO.
18:00
Incendiu în curtea bisericii. Copiii au scăpat cu fuga Cotidianul de Hunedoara
Pompierii au lichidat, miercuri după-amiaza, un incendiu [...] The post Incendiu în curtea bisericii. Copiii au scăpat cu fuga appeared first on Cotidianul RO.
17:20
Comandament aliat pe teritoriul României Cotidianul de Hunedoara
Nicușor Dan: Propun Parlamentului României aprobarea înfiinţării pe teritoriul naţional a Comandamentului Nodului Logistic - România cu statut de Comandament Aliat, ca parte componentă a Comandamentului Misiunii de Asistenţă de Securitate şi Instruire NATO [...] The post Comandament aliat pe teritoriul României appeared first on Cotidianul RO.
17:20
Facem lucrurile mai complicate decât cere UE Cotidianul de Hunedoara
Suntem mai catolici decât Papa, spune preşedintele Consiliului Concurenţei, [...] The post Facem lucrurile mai complicate decât cere UE appeared first on Cotidianul RO.
17:00
Inteligența artificială ar urma să majoreze comerțul global Cotidianul de Hunedoara
Inteligența artificială (AI) are potențialul de a majora semnificativ [...] The post Inteligența artificială ar urma să majoreze comerțul global appeared first on Cotidianul RO.
16:50
CCR i-a dat dreptate lui Nicușor Dan Cotidianul de Hunedoara
Curtea Constituțională, cu unanimitate de voturi, a admis obiecția de neconstituţionalitate formulată de Președintele României [...] The post CCR i-a dat dreptate lui Nicușor Dan appeared first on Cotidianul RO.
16:40
Educatoarea din Timiș, arestată preventiv Cotidianul de Hunedoara
Educatoarea centrului pentru copii din Timişoara unde [...] The post Educatoarea din Timiș, arestată preventiv appeared first on Cotidianul RO.
16:30
Ministrul Justiției și procurorul general, informații diferite Cotidianul de Hunedoara
Conduc două dintre cele mai importante foruri din justiție, dar pare că sunt în tabere diferite. Ministrul Justiției și procurorul general [...] The post Ministrul Justiției și procurorul general, informații diferite appeared first on Cotidianul RO.
16:10
Mihai Fifor amenință Guvernul Bolojan Cotidianul de Hunedoara
Or fi făcut ei coaliție, dar pesediștii și peneliștii se faultează de câte ori pot. Cea mai recentă situație [...] The post Mihai Fifor amenință Guvernul Bolojan appeared first on Cotidianul RO.
16:10
Fiul lui Ilie Dumitrescu ar putea fi arestat. Procurorii, acuzații grave Cotidianul de Hunedoara
Procurorii au solicitat la Judecătoria Sectorului 1 [...] The post Fiul lui Ilie Dumitrescu ar putea fi arestat. Procurorii, acuzații grave appeared first on Cotidianul RO.
15:50
Fostul șef al CNAS, eliberat la urgență Cotidianul de Hunedoara
 Duță  a fost condamnat definitiv, în anul 2022, la 6 ani cu executare pentru că a luat mită pentru implementarea cardului de sănătate. [...] The post Fostul șef al CNAS, eliberat la urgență appeared first on Cotidianul RO.
15:50
O dilemă americană Cotidianul de Hunedoara
Dacă la putere se afla republicanii, avem războaie pentru Israel. Dacă la putere vin democrații, război împotriva familiei, educației, conceptului de cetățean [...] The post O dilemă americană appeared first on Cotidianul RO.
15:40
Simion: Georgescu e sacrificat ritualic (video) Cotidianul de Hunedoara
E furios tare George Simion. A doua zi după trimiterea în judecată a lui Călin Gergescu, liderul AUR a izbucnit.  [...] The post Simion: Georgescu e sacrificat ritualic (video) appeared first on Cotidianul RO.
15:10
Băsescu, mesaje cu tâlc pentru politicieni Cotidianul de Hunedoara
Traian Băsescu vrea să arate că a fost o dată la butoane, dar și că nu a uitat cum e. Fostul președinte îi înțeapă pe cei care au sau au avut legături [...] The post Băsescu, mesaje cu tâlc pentru politicieni appeared first on Cotidianul RO.
14:50
Chivu, ajutat de Benfica să scape de pericolul Mourinho Cotidianul de Hunedoara
Bomba serii de marți în prima rundă din Champions League a explodat la Lisabona la ceea ce părea a fi cel mai disproporționat meci, Benfica – Qarabag. [...] The post Chivu, ajutat de Benfica să scape de pericolul Mourinho appeared first on Cotidianul RO.
14:50
Soții Trump, vizită cu fast în Marea Britanie Cotidianul de Hunedoara
Trump intră în istorie cu a doua vizită de stat fără precedent în Regatul Unit, de data aceasta găzduită de Regele Charles al III-lea la Castelul Windsor [...] The post Soții Trump, vizită cu fast în Marea Britanie appeared first on Cotidianul RO.
14:50
Un oficial BNR prognozează când scade inflația Cotidianul de Hunedoara
Inflația din România a ajuns în prezent la 9,9%, un nivel considerat foarte ridicat de economiști, dar [...] The post Un oficial BNR prognozează când scade inflația appeared first on Cotidianul RO.
14:40
Diplomați europeni: Trump ne întinde o capcană Cotidianul de Hunedoara
”Europenii vorbesc, dar trebuie să oprească importul de petrol din Rusia. Iar Zelenski va trebui să ajungă la un acord”, Donald Trump [...] The post Diplomați europeni: Trump ne întinde o capcană appeared first on Cotidianul RO.
14:30
Mare atenție dacă mergi în Franța! Cotidianul de Hunedoara
Mare atenție dacă mergi în Franța! Transporturile urbane şi interurbane, cele feroviare şi aeriene, dar și alte servicii pot fi date peste cap [...] The post Mare atenție dacă mergi în Franța! appeared first on Cotidianul RO.
14:20
Marian Nazat: O dezmințire și atât! Cotidianul de Hunedoara
Dacă, în actul de sesizare a instanței evocat, procurorii se pretează la ditamai minciuna, ce credibilitate mai are acesta! Ori n-au citit cu atenție dosarul? [...] The post Marian Nazat: O dezmințire și atât! appeared first on Cotidianul RO.
13:50
Kremlinul a respins acuzațiile României legate de alegeri Cotidianul de Hunedoara
Secretarul de presă al liderului rus, Dmitri Peskov, a respins acuzațiile procurorului general al României, Alex Florența, de influențare [...] The post Kremlinul a respins acuzațiile României legate de alegeri appeared first on Cotidianul RO.
13:40
Putin a îmbrăcat haina militară Cotidianul de Hunedoara
Kremlinul a subliniat că exercițiile au fost desfășurate conform planului și nu au fost îndreptate împotriva nimănui [...] The post Putin a îmbrăcat haina militară appeared first on Cotidianul RO.
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.