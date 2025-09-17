Susținere pentru Bolojan. PNL ”hotărât să meargă mai departe„
Cotidianul de Hunedoara, 17 septembrie 2025 18:50
PNL își reconfirmă poziția de a sprijini reformele inițiate [...] The post Susținere pentru Bolojan. PNL ”hotărât să meargă mai departe„ appeared first on Cotidianul RO.
• • •
Alte ştiri de Cotidianul de Hunedoara
Acum 10 minute
19:10
A crescut numărul de petiții din Camera [...] The post Camera Deputaților, asaltată de petiții appeared first on Cotidianul RO.
Acum 30 minute
18:50
PNL își reconfirmă poziția de a sprijini reformele inițiate [...] The post Susținere pentru Bolojan. PNL ”hotărât să meargă mai departe„ appeared first on Cotidianul RO.
Acum o oră
18:20
În cadrul Familiei Regale, toată lumea este așteptată să facă o plecăciune sau o reverență în fața Regelui și Reginei sau a oricărei persoane cu un rang mai înalt. [...] The post Melania i-a dezamăgit pe britanici appeared first on Cotidianul RO.
18:20
Concerte în aer liber, spectacole de teatru, proiecții de film [...] The post Zilele Bucureștiului 2025 animă Capitala și îi provoacă pe vizitatori appeared first on Cotidianul RO.
Acum 2 ore
18:00
Pompierii au lichidat, miercuri după-amiaza, un incendiu [...] The post Incendiu în curtea bisericii. Copiii au scăpat cu fuga appeared first on Cotidianul RO.
17:20
Nicușor Dan: Propun Parlamentului României aprobarea înfiinţării pe teritoriul naţional a Comandamentului Nodului Logistic - România cu statut de Comandament Aliat, ca parte componentă a Comandamentului Misiunii de Asistenţă de Securitate şi Instruire NATO [...] The post Comandament aliat pe teritoriul României appeared first on Cotidianul RO.
17:20
Suntem mai catolici decât Papa, spune preşedintele Consiliului Concurenţei, [...] The post Facem lucrurile mai complicate decât cere UE appeared first on Cotidianul RO.
Acum 4 ore
17:00
Inteligența artificială (AI) are potențialul de a majora semnificativ [...] The post Inteligența artificială ar urma să majoreze comerțul global appeared first on Cotidianul RO.
16:50
Curtea Constituțională, cu unanimitate de voturi, a admis obiecția de neconstituţionalitate formulată de Președintele României [...] The post CCR i-a dat dreptate lui Nicușor Dan appeared first on Cotidianul RO.
16:40
Educatoarea centrului pentru copii din Timişoara unde [...] The post Educatoarea din Timiș, arestată preventiv appeared first on Cotidianul RO.
16:30
Conduc două dintre cele mai importante foruri din justiție, dar pare că sunt în tabere diferite. Ministrul Justiției și procurorul general [...] The post Ministrul Justiției și procurorul general, informații diferite appeared first on Cotidianul RO.
16:10
Or fi făcut ei coaliție, dar pesediștii și peneliștii se faultează de câte ori pot. Cea mai recentă situație [...] The post Mihai Fifor amenință Guvernul Bolojan appeared first on Cotidianul RO.
16:10
Procurorii au solicitat la Judecătoria Sectorului 1 [...] The post Fiul lui Ilie Dumitrescu ar putea fi arestat. Procurorii, acuzații grave appeared first on Cotidianul RO.
15:50
Duță a fost condamnat definitiv, în anul 2022, la 6 ani cu executare pentru că a luat mită pentru implementarea cardului de sănătate. [...] The post Fostul șef al CNAS, eliberat la urgență appeared first on Cotidianul RO.
15:50
Dacă la putere se afla republicanii, avem războaie pentru Israel. Dacă la putere vin democrații, război împotriva familiei, educației, conceptului de cetățean [...] The post O dilemă americană appeared first on Cotidianul RO.
15:40
E furios tare George Simion. A doua zi după trimiterea în judecată a lui Călin Gergescu, liderul AUR a izbucnit. [...] The post Simion: Georgescu e sacrificat ritualic (video) appeared first on Cotidianul RO.
Acum 6 ore
15:10
Traian Băsescu vrea să arate că a fost o dată la butoane, dar și că nu a uitat cum e. Fostul președinte îi înțeapă pe cei care au sau au avut legături [...] The post Băsescu, mesaje cu tâlc pentru politicieni appeared first on Cotidianul RO.
14:50
Bomba serii de marți în prima rundă din Champions League a explodat la Lisabona la ceea ce părea a fi cel mai disproporționat meci, Benfica – Qarabag. [...] The post Chivu, ajutat de Benfica să scape de pericolul Mourinho appeared first on Cotidianul RO.
14:50
Trump intră în istorie cu a doua vizită de stat fără precedent în Regatul Unit, de data aceasta găzduită de Regele Charles al III-lea la Castelul Windsor [...] The post Soții Trump, vizită cu fast în Marea Britanie appeared first on Cotidianul RO.
14:50
Inflația din România a ajuns în prezent la 9,9%, un nivel considerat foarte ridicat de economiști, dar [...] The post Un oficial BNR prognozează când scade inflația appeared first on Cotidianul RO.
14:40
”Europenii vorbesc, dar trebuie să oprească importul de petrol din Rusia. Iar Zelenski va trebui să ajungă la un acord”, Donald Trump [...] The post Diplomați europeni: Trump ne întinde o capcană appeared first on Cotidianul RO.
14:30
Mare atenție dacă mergi în Franța! Transporturile urbane şi interurbane, cele feroviare şi aeriene, dar și alte servicii pot fi date peste cap [...] The post Mare atenție dacă mergi în Franța! appeared first on Cotidianul RO.
14:20
Dacă, în actul de sesizare a instanței evocat, procurorii se pretează la ditamai minciuna, ce credibilitate mai are acesta! Ori n-au citit cu atenție dosarul? [...] The post Marian Nazat: O dezmințire și atât! appeared first on Cotidianul RO.
13:50
Secretarul de presă al liderului rus, Dmitri Peskov, a respins acuzațiile procurorului general al României, Alex Florența, de influențare [...] The post Kremlinul a respins acuzațiile României legate de alegeri appeared first on Cotidianul RO.
13:40
Kremlinul a subliniat că exercițiile au fost desfășurate conform planului și nu au fost îndreptate împotriva nimănui [...] The post Putin a îmbrăcat haina militară appeared first on Cotidianul RO.
13:30
S-a lăsat cu scandal, îmbrânceli și amendă la cea mai recentă ieșire în public a lui Călin Georgescu. Forțele de ordine [...] The post Susținători ai lui C. Georgescu, amendați appeared first on Cotidianul RO.
13:20
Dacă ratele lunare au început să-ți creeze mai mult stres decât liniște, este posibil ca soluția să fie mai simplă decât pare: o refinanțare credit. [...] The post Cum îți poți uni toate creditele într-unul? Prin refinanțare appeared first on Cotidianul RO.
13:20
Călin Georgescu: O ţară dăinuieşte prin cei curajoşi care îndrăznesc şi se stinge prin cei laşi, care se vând precum Iuda. [...] The post Călin Georgescu nu vrea ca România să devină periferia slugilor appeared first on Cotidianul RO.
Acum 8 ore
13:10
Atunci când vine vorba de personalizarea sau recondiționarea interiorului auto, alegerea materialelor joacă un rol esențial atât pentru aspect, cât și pentru confort. [...] The post Cum să alegi materialele potrivite pentru interiorul mașinii tale appeared first on Cotidianul RO.
13:00
Dezvăluiri incredibile despre antrenorul Reghecampf la echipa din Sudan: nopți pierdute în alcool în cantonament! [...] The post Reghecampf, acuzat de comportament iresponsabil appeared first on Cotidianul RO.
12:50
Sondaj INSCOP. Românii au o părere bună despre stagiul militar pe bază de voluntariat # Cotidianul de Hunedoara
Au o părere bună despre introducerea stagiului militar pe bază de voluntariat: 76% dintre votanții PSD, 94% dintre (...) [...] The post Sondaj INSCOP. Românii au o părere bună despre stagiul militar pe bază de voluntariat appeared first on Cotidianul RO.
12:40
O centrală pe lemne de calitate nu trebuie să fie complicată. CANDLE a fost concepută pentru a fi ușor de utilizat, chiar și pentru cei care nu sunt experți în sisteme de încălzire [...] The post Ce înseamnă, în practică, o centrală pe lemne bună? appeared first on Cotidianul RO.
12:20
Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) a primit șapte oferte, de la constructori din România, Bulgaria, Turcia și... [...] The post Consultanță de 31 mil. lei pentru Drumul Expres Bacău – Piatra Neamț appeared first on Cotidianul RO.
12:00
Sistem fotovoltaic de 8 kW: cum îți acoperi o mare parte din facturile energetice # Cotidianul de Hunedoara
Creșterea constantă a prețurilor la energie electrică a determinat multe gospodării și afaceri să caute soluții alternative. [...] The post Sistem fotovoltaic de 8 kW: cum îți acoperi o mare parte din facturile energetice appeared first on Cotidianul RO.
11:50
Accidentul a avut loc în zona comunei Bascov, la ieşirea dintr-un pasaj, unde un... [...] The post Accident deosebit de grav în Argeş appeared first on Cotidianul RO.
11:30
Prim-ministrul Ucrainei, Iulia Sviridenko, i-a prezentat președintelui principalele puncte ale proiectului de buget pentru 2026. [...] The post Inedit. Zelenski anunță salarii mai mari pentru profesori appeared first on Cotidianul RO.
11:20
Grindeanu se ia în piept cu Kremlinul: ”Interferenţa rusă este documentată” # Cotidianul de Hunedoara
”Răspunsul purtătorului de cuvânt al Kremlinului la dosarul instrumentat de Parchetul General... [...] The post Grindeanu se ia în piept cu Kremlinul: ”Interferenţa rusă este documentată” appeared first on Cotidianul RO.
Acum 12 ore
10:50
Ministerul bulgar a declarat într-un comunicat că aparatul a fost localizat luni, inspectat și... [...] The post A depistat și Bulgaria o dronă appeared first on Cotidianul RO.
10:40
Potrivit postului public de televiziune ERT, fetița se juca pe plajă când lupul a... [...] The post Fapt neobișnuit pe plaja din Halkidiki. A atacat-o un lup appeared first on Cotidianul RO.
10:30
În România, unde va avea acum filială proprie, marca germană este cunoscută în special pentru... [...] The post O companie germană de peste 100 de ani a intrat în România appeared first on Cotidianul RO.
10:00
Incendiul s-a manifestat cu flacără și degajări de fum la deșeuri ce includ acumulatori, mase... [...] The post Sute de kilograme de deșeuri din caroserii auto au ars (foto) appeared first on Cotidianul RO.
09:30
Consilierul prezidențial Radu Burnete afirmă că România este blocată într-un model (...) [...] The post Burnete, consilierul lui Nicușor Dan: ”Ne cocoloșim prea mult” appeared first on Cotidianul RO.
09:10
În cadrul unei călătorii în Egipt, unde s-a adresat compatrioților săi, regele Felipe al VI-lea al Spaniei a... [...] The post Regele Spaniei, declarație curajoasă appeared first on Cotidianul RO.
08:40
Premieră națională la Clinica ORL a Spitalului „Marie Sklodowska Curie”. [...] The post Primul implant cohlear inteligent la o pacientă din România appeared first on Cotidianul RO.
08:00
Când a încercat să pună o altă întrebare, și-a ținut degetul arătător la buze înainte de a spune „liniște” [...] The post Discuție tensionată cu un ziarist. Va fi pârât la primul-ministru appeared first on Cotidianul RO.
07:20
Împușcarea lui Charlie Kirk. Principalele concluzii din documentul de acuzare # Cotidianul de Hunedoara
Documentul de acuzare pentru suspectul în vârstă de 22 de ani prezintă probele colectate de anchetatori, inclusiv ADN-ul de pe... [...] The post Împușcarea lui Charlie Kirk. Principalele concluzii din documentul de acuzare appeared first on Cotidianul RO.
07:20
Prin comparație, Polonia estimează un deficit de 7%, iar Slovacia a introdus deja măsuri clare de consolidare. [...] The post Două scenarii posibile pentru România appeared first on Cotidianul RO.
07:00
Un dosar oficial cu valențe pe destabilizarea securității naționale a României.... [...] The post Trump menționat de 14 ori în dosarul lui Georgescu appeared first on Cotidianul RO.
06:30
Dosarul lui Călin Georgescu, comparat cu a lui Dan Diaconescu. Unde-i buba # Cotidianul de Hunedoara
Toni prezintă apoi prima pagină a rechizitoriului de 327 de pagini, în forma integrală, fără nici un fel de... [...] The post Dosarul lui Călin Georgescu, comparat cu a lui Dan Diaconescu. Unde-i buba appeared first on Cotidianul RO.
Acum 24 ore
06:00
Procurorii cer pedeapsa cu moartea pentru Tyler Robinson. Noi detalii din dosar # Cotidianul de Hunedoara
Documentul de acuzare pentru suspectul în vârstă de 22 de ani prezintă probele colectate de anchetatori, inclusiv ADN-ul de pe... [...] The post Procurorii cer pedeapsa cu moartea pentru Tyler Robinson. Noi detalii din dosar appeared first on Cotidianul RO.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.