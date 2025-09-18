Companiile ar trebui să poată deduce TVA pentru organizarea teambuildingurilor – consultanţi fiscali
Organizarea unui teambuilding nu ar trebui să fie considerată o prestare de servicii în mod gratuit de către companii, astfel încât să intervină obligaţia colectării TVA, consideră Camera Consultanţilor Fiscali, care a transmis o adresă către Ministerul Finanţelor prin care cere lămuriri în privinţa acestui lucru.
Grupul american Mars, producătorul bomboanelor M&M şi Skittles, a anunţat joi că va investi un miliard de euro în operaţiunile sale din Uniunea Europeană, până la finele lui 2026, pentru a îmbunătăţi producţia, sustenabilitatea şi inovaţia în regiune, transmite Reuters.
Apar noi etichete pentru produsele bio vândute vrac. Cum recunoști dacă un produs este ecologic # Economica.net
Consumatorii români vor putea verifica dacă produsele vândute vrac ca fiind ecologice au într-adevăr certificările bio. Mărfurile vor avea un ecuson "Verificat Bio" iar producătorii o adresă web dedicată pe o platformă unde s-au adunat aproximativ 15.000 de astfel de fermieri.
Construcţii – Volumul lucrărilor a crescut cu 12,2% în primele şapte luni din 2025. Unde a fost cel mai mare avans (date oficiale INS) # Economica.net
Volumul lucrărilor de construcţii a crescut, în primele şapte luni, ca serie brută, cu 12,2%, iar ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, cu 10,7%, faţă de perioada 1 ianuarie - 31 iulie 2024, potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică (INS).
One United Properties restaurează fostul hotel Muntenia din București aduce brandul The Hoxton în România # Economica.net
One United Properties a semnat un memorandum de înțelegere (MOU) cu Ennismore pentru lansarea brandului The Hoxton în România, a anunțat compania. Noul hotel se va deschide în apropiere de Facultatea de Arhitectură, acolo unde dezvoltatorul restaurează fostul hotel Muntenia, cumpărat la finele lui 2022.
Dependenţa SUA de importurile din UE a crescut semnificativ în ultimii 15 ani – studiu Institutul Economic German IW # Economica.net
Statele Unite se bazează mai mult pe importurile din Uniunea Europeană decât se presupune în mod obişnuit, blocul comunitar depăşind China atât ca valoare totală, cât şi ca număr de bunuri pe care le exportă spre SUA, arată un studiu realizat de institutul economic german IW, transmite Reuters.
Guvernul rus ia în considerare creşterea cotei TVA pentru a ţine deficitul bugetar sub control şi a menţine rezervele, în ciuda asigurărilor publice ale preşedintelui Vladimir Putin că nu vor exista majorări de taxe, au declarat mai multe surse din apropierea acestui dosar pentru Reuters.
GRAMPET a început topirea bitumului rutier pe platforma RAFO Onești. Terminalul va avea o capacitate anuală care poate acoperi 60% din necesarul din România # Economica.net
BITUROM, companie parte din GRAMPET Group, a anunțat obținerea autorizării pentru terminalului de topire și stocare a bitumului de la Onești. Compania a început comercializarea acestuia în România și Republica Moldova.
Criză severă în sport – Bogdan Matei (ANS): Vor fi maximum 12 federaţii care vor primi suplimentări, la rectificarea bugetară # Economica.net
Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Sport, Bogdan Matei, a declarat, într-un interviu, pentru AGERPRES, că maximum 12 federaţii sportive naţionale, din totalul de 69, vor primi finanţări suplimentare la rectificarea bugetară, care va fi făcută de Guvern în două-trei săptămâni.
Energia electrică este gratuită azi la jumătatea zilei pe piața spot din România, vreme de 7 ore. Care e cauza # Economica.net
Pe fondul unui vând bun, prețul spot orar al energiei electrice tranzacționate azi este zero vreme de șapte ore. Ca de obicei, prețul crește foarte mult seara.
Noua ordine mondială – China evocă „norii unei mentalităţi de Război Rece, hegemonismului şi protecţionismului” şi se opune „logicii hegemonice” în contextul rivalităţii „totale” cu SUA # Economica.net
Ministrul chinez al Apărării, Dong Jun, a declarat joi că ţara sa se va opune "logicii hegemonice" pe care o consideră activă în lume, într-un context de rivalitate sporită cu Statele Unite, relatează AFP.
Rusia a declanşat un „război hibrid total, nemilos” împotriva Republicii Moldova – Interviu cu Ambasadorul Republicii Moldova la Bucureşti, Victor Chirilă # Economica.net
Ambasadorul Republicii Moldova la Bucureşti, Victor Chirilă, a declarat, într-un interviu acordat Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES, că există "un război hibrid total, nemilos", declanşat de Federaţia Rusă împotriva ţării sale, în care se folosesc "toate pârghiile" şi mai multe instituţii care nu ar trebui să se implice în astfel de acţiuni.
Semnal „anti-Trump” din Ungaria şi Slovacia. Cele două ţări au anunţat că vor rezista presiunilor exercitate de SUA de a reduce importurile de petrol şi gaze din Rusia # Economica.net
Slovacia şi Ungaria au semnalat că vor rezista presiunilor exercitate de preşedintele SUA, Donald Trump, de a reduce importurile de petrol şi gaze ruseşti, până când statele membre ale Uniunii Europene vor găsi suficiente surse alternative, transmite Bloomberg.
Ursus Breweries și Heineken România sunt cei mai mari jucători din piața berii din România, în contextul în care fiecare dintre ele operează mai multe fabrici și produc sau distribuie unele dintre cele mai cunoscute branduri din piața locală. Află cum se compară evoluția celor două companii într-un nou episod din seria „Bătălia titanilor” by Termene Business Hub.
Criză financiară în sportul românesc. Multe federaţii au conturile goale de mai multe luni # Economica.net
Sportul românesc traversează o adevărată criză din punct de vedere financiar şi mai multe federaţii au conturile goale de mai multe luni, bazându-se pe susţinerea Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, pe bani din mediul privat sau chiar ai părinţilor sportivilor pentru a-i putea trimite pe aceştia la competiţiile internaţionale.
Preşedintele american Donald Trump a anunţat miercuri clasificarea mişcării "Antifa", un termen generic pentru grupurile de extremă stânga care se pretind antifasciste, drept organizaţie "teroristă", la o săptămână după asasinarea activistului ultraconservator Charlie Kirk, notează AFP.
Arabia Saudită şi Pakistanul au semnat miercuri un "acord strategic de apărare mutuală", angajându-se să se apere reciproc în cazul unui atac, la mai bine de o săptămână după ce Israelul a lovit gruparea palestiniană Hamas în Qatar, notează AFP.
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Minier, Petrolier și al Stocării Geologice a Dioxidului de Carbon (ANRMPSG) a lansat o nouă rundă pentru concesionarea unor perimetre de exploatare a resurselor naturale.
Ministrul Energiei a intrat în „negocieri intense” cu Bruxelles-ul pentru amânarea închiderii cărbunelui # Economica.net
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunţat miercuri că a purtat "negocieri intense" la Comisia Europeană pentru a obţine amânarea termenului asumat de România privind închiderea minelor şi centralelor pe cărbune, prevăzut pentru sfârşitul anului 2025.
Tudor Manea, CEO eMAG: Înainte de 2022, obișnuiam să aruncăm cu bani în fiecare idee nouă. Acest lucru s-a schimbat # Economica.net
Până în 2022, industria comerțului electronic beneficia de un acces generos la finanțare, însă noile condiții economice au obligat la o minimizare a riscurilor financiare, a spus Tudor Manea, CEO-ul eMAG, în cadrul unui eveniment. Acesta a vorbit despre importanța promovării unei culturi care îmbrățișează inovația în cadrul companiei, dar acceptă eșecul ca pe o parte firească a procesului.
Drum Expres Arad – Oradea: Turcii de la Nurol rămân căștigători pe lotul 3. Contestația ucrainenilor, respinsă # Economica.net
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC) a respins marți contestația constructorului ucrainean Automagistral Pivden la licitația pentru lotul 3 al Drumului Expres Arad - Oradea, după ce constructorul turc Nurol fusese desemnat câștigător.
Meritocraţia – îngenuncheată de privilegiu: toţi contribuabilii au plătit 8,7 miliarde de lei pentru pensiile speciale ale unei caste de 11.500 de civili din 2018 până în 2024, sumă nemeritată în funcţie de CAS. Peste 80% din sumă, adică 7 miliarde de lei, doar magistraţilor – analiză exclusivă # Economica.net
Toţi contribuabilii din ţara noastră – persoane fizice şi juridice – au cotizat obligatoriu prin taxele şi impozitele plătite la bugetul de stat pentru aproximativ 11.500 de civili care încasează pensie de serviciu cu 8,7 miliarde de lei în perioada anilor 2018 – 2024 inclusiv, arată o analiză exclusivă Economica.net. 7 miliarde de lei am plătit din bugetul de stat şi nu în funcţie de contributivitate doar pentru pensiile de serviciu ale magistraţilor din 2018 până în 2024 inclusiv, arată o amplă analiză Economica.net pe baza datelor brute obţinute de la Casa Naţională de Pensii Publice.
FlyLili a efectuat 20 de zboruri între România și Congo. Directorul Jurgen Faff neagă că ar fi semnat vreun contract cu mercenarul Potra # Economica.net
Compania aeriană FlyLili a efectuat 20 de zboruri către Congo pentru transportul unor pasageri implicați în securitatea unei mine, însă contractul nu a fost încheiat cu Horațiu Potra, a declarat, miercuri, într-o conferință de presă, directorul companiei, Jurgen Faff, în contextul informațiilor apărute în spațiul public privind presupusele legături cu acesta.
Uniunea Europeană avertizează India că achizițiile sale de petrol rusesc ar putea dăuna relației dintre ele # Economica.net
Achiziţiile Indiei de petrol rusesc şi participarea sa la un exerciţiu militar organizat de Moscova ar putea dăuna întăririi legăturilor sale cu Uniunea Europeană, a avertizat miercuri şefa diplomaţiei UE, Kaja Kallas, relatează AFP, transmite Agerpres.
Nicușor Dan: Voi continua să intervin ori de câte ori este nevoie pentru ca legislaţia să respecte Constituţia şi angajamentele internaţionale ale României # Economica.net
Preşedintele Nicuşor Dan salută faptul că miercuri, Curtea Constituţională a admis sesizarea pe care a făcut-o în luna iulie privind o lege care "punea în pericol proprietatea statului", transmite Agerpres.
Lia Olguţa Vasilescu: La Guvern există două variante de scădere a cheltuielilor, tăierea salariilor sau reducerea de personal # Economica.net
Guvernul a venit cu două propuneri în privinţa reducerii cheltuielilor în administraţia locală, una privind o reducere de cheltuieli de salarizare de 10% pentru fiecare UAT şi o a doua variantă ca "din total posturi să fie o reducere de 40%, cu o frână de 20% din cele ocupate deja", a declarat preşedintele Asociaţiei Municipiilor din România (AMR), Lia Olguţa Vasilescu, primarul social-democrat al municipiului Craiova.
Autostrada Bucureştiului A0: 664 de muncitori mobilizați pe lotul 1 Nord. Luna viitoare începe asfaltarea # Economica.net
Asocierea de constructori Pizzarotti - Retter are peste 660 de muncitori mobilizați pe lotul 1 Nord din Autostrada Bucureștiului (A0), informează miercuri seara secretarul de stat în Transporturi, Irinel Ionel Scrioşteanu. Potrivit lui, luna viitoare încep lucrările de asfaltare propriu-zise.
Extrădarea oligarhului moldovean Vladimir Plahotniuc a fost suspendată de justiția din Grecia # Economica.net
Extrădarea oligarhului fugar Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova a fost suspendată, astfel că acesta nu va fi extrădat la 25 septembrie, aşa cum fusese anunţat anterior, a informat miercuri Procuratura Generală a Republicii Moldova, citând o decizie în acest sens adoptată în cursul aceleiaşi zile de Ministerul Justiţiei al Greciei, care nu a indicat motivele suspendării, transmite Moldpres.
Comisia Europeană dă asigurări că toate statele membre UE vor beneficia de aceeași dobândă atractivă pentru banii pe care-i vor primi prin programul de apărare SAFE # Economica.net
Comisia Europeană a acordat sumele privind mecanismul de apărare SAFE pe baza solicitărilor statelor membre şi toate ţările vor avea aceeaşi rată a dobânzii atractivă, a declarat, miercuri, Thomas Regnier (foto), purtător de cuvânt al Comisiei Europene, în cadrul unei întâlniri la Bruxelles cu reprezentanţi ai mass-media din România despre Politica Europeană de Apărare.
Rezerva Federală americană a redus dobânda de referință, pentru prima dată în acest an # Economica.net
Rezerva Federală a SUA (Fed) a decis miercuri reducerea dobânzii de referinţă cu 0,25%, la un interval cuprins între 4% şi 4,25%, în linie cu estimările, transmite Reuters, relatează Agerpres.
Consiliul de securitate al Greciei, KYSEA, a aprobat miercuri achiziţionarea unei a patra fregate Belharra de la Franţa pentru modernizarea forţelor armate şi în încercarea de a ţine pasul cu rivala sa istorică, Turcia, relatează Reuters şi AFP, transmite Agerpres.
Bogdan Chirițoiu: Suprareglementarea este o problemă mare în România. Aş spune că suntem mai catolici decât Papa, adică facem lucrurile chiar mai complicate decât ar cere UE # Economica.net
Suprareglementarea este o problemă mare în România şi aş spune că suntem mai catolici decât Papa, adică facem lucrurile mai complicate decât cere Uniunea Europeană (UE), a declarat miercuri preşedintele Consiliului Concurenţei, Bogdan Chiriţoiu, în cadrul evenimentului Impact Bucharest 2025.
Fostul președinte al CNAS Lucian Duță iese din închisoare. Înalta Curte a decis suspendarea executării pedepsei de șase ani pentru corupție # Economica.net
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) a dispus, miercuri, suspendarea executării pedepsei de 6 ani închisoare primită de Lucian Duţă, fost preşedinte al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS), urmând ca acesta să fie eliberat din penitenciar, până la judecarea pe fond a unei căi extraordinare de atac - recursul în casaţie, transmite Agerpres.
Rusia vrea să construiască o rețea de sateliți care să rivalizeze cu Starlink a lui Elon Musk # Economica.net
Rusia va dispune în curând de o reţea de sateliţi rivală a serviciului de internet Starlink al lui Elon Musk, a susţinut miercuri noul şef al agenţiei spaţiale ruse Roscosmos, Dmitri Bakanov, citat de Reuters, transmite Agerpres.
UniCredit și-a majorat participația pe care o deține la Commerzbank, acesta fiind încă un pas în procesul de preluare a băncii germane # Economica.net
UniCredit SpA şi-a majorat la 29% participaţia deţinută la grupul german Commerzbank AG, a anunţat directorul general Andrea Orcel, banca italiană înregistrând progrese în eforturile de preluare a rivalei din Germania, transmite DPA, relatează Agerpres.
Kazahstanul a reluat livrările de petrol prin conducta Baku-Tbilisi-Ceyhan, suspendate în urmă cu o lună # Economica.net
Kazahstanul a reluat în 13 septembrie livrările de petrol via conducta Baku-Tbilisi-Ceyhan (BTC), a anunţat miercuri compania energetică de stat KazMunaiGas, informează Reuters şi site-ul menafn.com, transmite Agerpres.
Grupul românesc El Studio deschide al 13-lea salon de înfrumusețare și estimează o creștere de 15% a afacerii # Economica.net
Compania românească El Studio, activă de 20 de ani pe piață, anunță că își continuă expansiunea și inaugurează al 13-lea salon, în urma unei investiții de peste 100.000 de euro.
Președintele PSD Arad Mihai Fifor lansează un nou atac la adresa lui Bolojan și anunță că partidul său va folosi toate pârghiile politice pentru a menţine plafonarea adaosurilor la alimente # Economica.net
Preşedintele PSD Arad, deputatul Mihai Fifor, afirmă că partidul pe care-l reprezintă va folosi "toate pârghiile politice pentru a menţine plafonarea adaosurilor la alimente" şi se întreabă dacă premierul Ilie Bolojan "se mai uită din când în când pe cifre", relatează Agerpres.
SUA vor finanța integral o linie de înaltă tensiune care va lega Republica Moldova de România # Economica.net
Statele Unite au aprobat un proiect în valoare de 130 de milioane de dolari pentru construirea unei linii de transport de înaltă tensiune, menită să asigure o furnizare fiabilă de energie electrică Moldovei din piețele europene, a anunțat miercuri ambasada SUA la Chișinău, citată de Reuters.
Polonia a cerut statelor membre ale Uniunii Europene care încă mai achiziţionează energie din Rusia să înceteze aceste importuri cel mai târziu la sfârşitul lui 2026, şi le-a oferit sprijinul în acest efort, a anunţat miercuri ministrul polonez al energiei, Milosz Motyka, citat de Reuters.
Glovo vrea să intre puternic acolo unde marile lanțuri alimentare au lăsat loc. Țintește o creștere de cinci ori a diviziei de livrări ultra-rapide # Economica.net
Platforma tech Glovo deținută de nemții de la Delivery Hero prin care clienții români din peste 60 de orașe ale țării pot cumpăra alimente și produse non-alimentare cu livrarea la domiciliu vrea să devină în fiecare localitate în care operează cel mai mare marketplace pentru livrările rapide. De asemenea, compania vrea să-și crească divizia de q-commerce de cinci ori până în 2030. A găsit un loc acolo unde marii retaileri alimentari au întârziat să se dezvolte.
Cum poate ajuta inteligenţa artificială comerţul global – Potenţialul de creştere pentru schimburile comerciale ar putea fi de 37% (OMC) # Economica.net
Inteligenţa artificială (AI) are potenţialul de a majora semnificativ schimburile comerciale de bunuri şi servicii, conform unui raport al Organizaţiei Mondiale a Comerţului (OMC), transmite DPA.
Lucrările la proiectul de extracție a gazelor din Marea Neagră, Neptun Deep, cel mai mare proiect energetic al României se fac și la țărm, nu doar în larg. La Tuzla, se lucrează la tunelul prin care se pune conducta care va aduce pe uscat gazele din mare.
Cele două companii Uniqa, Asigurări și Asigurări de viață, au înregistrat o creștere de 18% a primelor brute subscrise și de 40% a profitului brut în primul semestru din 2025 # Economica.net
UNIQA Asigurări și UNIQA Asigurări de viață au înregistrat în primul semestru al anului 2025 o creștere de 18% a primelor brute subscrise, în comparație cu aceeași perioadă a anului precedent, evoluție susținută în continuare de asigurările non-auto și de cele de viață. Astfel, în primele șase luni ale acestui an, volumul total al vânzărilor a atins nivelul de aproape 80 milioane de euro, arată un comunicat de presă al instituției.
Febra aurului – O nouă prognoză. Ce preţ estimează cei de la Deutsche Bank preţul unciei de aur în 2026 # Economica.net
Analiştii Deutsche Bank şi-au îmbunătăţit, miercuri, cu 300 de dolari, estimările privind preţul aurului în anul următor, până la o medie de 4.000 de dolari pe uncie, din cauza cererii puternice a băncilor centrale, a potenţialei slăbiciuni a dolarului american şi a reluării ciclului de relaxare a dobânzilor de către Rezerva Federală americană, transmite Reuters.
Lazea, BNR: Inflaţia ar trebui să scadă la aproximativ 3,5%, până în decembrie 2026, cu condiţia implementării complete a pachetului fiscal # Economica.net
Nivelul actual al inflaţiei în România, de 9,9%, este foarte ridicat, însă, pe ansamblu, până în decembrie anul viitor, inflaţia ar trebui să scadă la aproximativ 3,5%, cu condiţia implementării complete a pachetului fiscal, inclusiv îngheţarea salariilor din sectorul public, a declarat, miercuri, în cadrul evenimentului Impact Bucharest 2025, economistul-şef al Băncii Naţionale a României (BNR), Valentin Lazea.
Ce părere au românii despre despre introducerea stagiului militar pe bază de voluntariat (sondaj INSCOP) # Economica.net
Aproape trei sferturi (74,2%) dintre români au o părere bună despre introducerea stagiului militar pe bază de voluntariat, relevă un sondaj INSCOP dat miercuri publicităţii.
România, campioana scumpirilor în UE. Inflaţia a fost de trei ori mai mare decât media din Uniunea Europeană, în luna august # Economica.net
Rata anuală a inflaţiei în Uniunea Europeană a rămas stabilă în luna august la 2,4%, iar România este în continuare ţara cu cea mai ridicată inflaţie, cu un avans anual al preţurilor de 8,5%, arată datele publicate miercuri de Oficiul de statistică al Uniunii Europene (Eurostat).
