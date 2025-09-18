Un oraș din România, alături de New York și San Francisco, pe lista Time Out cu cele mai bune destinații de vizitat în octombrie

22:20

Toţi contribuabilii din ţara noastră – persoane fizice şi juridice – au cotizat obligatoriu prin taxele şi impozitele plătite la bugetul de stat pentru aproximativ 11.500 de civili care încasează pensie de serviciu cu 8,7 miliarde de lei în perioada anilor 2018 – 2024 inclusiv, arată o analiză exclusivă Economica.net. 7 miliarde de lei am plătit din bugetul de stat şi nu în funcţie de contributivitate doar pentru pensiile de serviciu ale magistraţilor din 2018 până în 2024 inclusiv, arată o amplă analiză Economica.net pe baza datelor brute obţinute de la Casa Naţională de Pensii Publice.