Bebeluș mort în condiții șocante. Părinții îl plimbau frecvent cu mașina, pe banchetă, iar micuțul se lovea cu capul de interior
TeleM Iași , 18 septembrie 2025 11:50
Caz cutremurător la Iași: un bebeluș de doar 4 luni a murit după ce a... Articolul Bebeluș mort în condiții șocante. Părinții îl plimbau frecvent cu mașina, pe banchetă, iar micuțul se lovea cu capul de interior apare prima dată în TeleM Regional.
• • •
Alte ştiri de TeleM Iași
Acum 10 minute
12:00
Veste importantă: după o pauză de aproape 25 de ani, România redeschide o rută aeriană suspendată # TeleM Iași
După o pauză de aproape 25 de ani, România va fi din nou conectată direct,... Articolul Veste importantă: după o pauză de aproape 25 de ani, România redeschide o rută aeriană suspendată apare prima dată în TeleM Regional.
12:00
Firma de iluminat din Vaslui cere rezilierea contractului, după electrocutarea unui copil # TeleM Iași
Societatea care asigură mentenanța iluminatului public în municipiul Vaslui a solicitat încetarea contractului cu autoritățile... Articolul Firma de iluminat din Vaslui cere rezilierea contractului, după electrocutarea unui copil apare prima dată în TeleM Regional.
12:00
Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Brașov efectuează cercetări într-o cauză penală... Articolul Percheziții DNA la Brașov și Galați într-un dosar de corupție apare prima dată în TeleM Regional.
12:00
În mai puțin de 48 de ore, la Iași au fost realizate două intervenții importante... Articolul Două prelevări de organe în ultimele zile, la Iași apare prima dată în TeleM Regional.
12:00
În ședința extraordinară a Consiliului Local Iași din data de 19 septembrie 2025, va fi... Articolul Încă 150 de locuri în creșele municipale din Iași apare prima dată în TeleM Regional.
Acum 30 minute
11:50
S-a încheiat recepția lucrărilor de reconstrucție și a fost redată în folosință publică puntea de... Articolul Puntea de la Piața Centrală din Piatra Neamț peste râul Cuejdi a fost restaurată apare prima dată în TeleM Regional.
11:50
Bebeluș mort în condiții șocante. Părinții îl plimbau frecvent cu mașina, pe banchetă, iar micuțul se lovea cu capul de interior # TeleM Iași
Caz cutremurător la Iași: un bebeluș de doar 4 luni a murit după ce a... Articolul Bebeluș mort în condiții șocante. Părinții îl plimbau frecvent cu mașina, pe banchetă, iar micuțul se lovea cu capul de interior apare prima dată în TeleM Regional.
11:40
„Polonia, desigur, nu va putea salva poporul polonez dacă acesta va fi atacat de un... Articolul Zelenski a reușit să-i enerveze pe polonezi după un interviu în presa occidentală apare prima dată în TeleM Regional.
Acum 2 ore
10:10
Pe Aleea Rozelor, trotuarele au devenit teren de parcare ilegală pentru zeci de maşini, iar... Articolul Trotoarele ocupate, pietonii umiliți. Haosul de pe Aleea Rozelor devine pericol public apare prima dată în TeleM Regional.
Acum 4 ore
10:00
În 2025, chiar în inima Iașului, locul de joacă din Parcul Copou arată mai degrabă... Articolul Tobogane rupte, parcuri între blocuri în paragină: Iașul uită de siguranța copiilor apare prima dată în TeleM Regional.
10:00
Podul de Piatră din Iași, aflat pe râul Bahlui, este unul dintre cele mai vechi... Articolul Podul de Piatră din Iași: un monument istoric aflat într-o stare avansată de degradare apare prima dată în TeleM Regional.
09:50
Accident grav pe o stradă din județul Vaslui. O femeie de 70 de ani este spulberată pe trecere # TeleM Iași
O femeie de 70 de ani a fost spulberată pe trecerea de pietoni, chiar în... Articolul Accident grav pe o stradă din județul Vaslui. O femeie de 70 de ani este spulberată pe trecere apare prima dată în TeleM Regional.
09:50
Toaletă de coșmar într-un cabinet medical din Podu: Anul 2025, dar condițiile rămân în trecut # TeleM Iași
În anul 2025, într-un cabinet medical din localitatea Podu, pacienții sunt nevoiți să folosească o... Articolul Toaletă de coșmar într-un cabinet medical din Podu: Anul 2025, dar condițiile rămân în trecut apare prima dată în TeleM Regional.
09:40
SUA finanțează cu 130 de milioane de dolari o nouă linie electrică între Republica Moldova și România # TeleM Iași
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a anunțat că Guvernul Statelor Unite ale Americii a aprobat... Articolul SUA finanțează cu 130 de milioane de dolari o nouă linie electrică între Republica Moldova și România apare prima dată în TeleM Regional.
09:40
Nord-Estul intră în vizorul USR după recenta redistribuire a funcțiilor din cadrul coaliției de guvernare.... Articolul USR câștigă prefectura Bacău și Botoșani în urma negocierilor din coaliție apare prima dată în TeleM Regional.
09:40
Agenția Națională de Integritate (ANI) a anunțat recent constatarea unor cazuri de incompatibilitate care vizează... Articolul Cazuri de incompatibilitate în administrația locală ieșeană apare prima dată în TeleM Regional.
09:30
In fiecare an, sute de copii si adulti sunt diagnosticati cu cancere de sange, care... Articolul Celulele stem hematopoietice salvează vieți apare prima dată în TeleM Regional.
09:30
La data de 17 septembrie a.c., în municipiul Roman, polițiștii Compartimentului de Analiză și Prevenire... Articolul Un selfie pe tren îți poate costa viața apare prima dată în TeleM Regional.
09:10
Vrancea | 6 persoane au fost rănite într-un accident la Garoafa după ce o mașină a intrat pe contrasens # TeleM Iași
In aceasta dimineata, la ora 07.20, Inspectoratul de Poliție Județean Vrancea a fost sesizat, prin... Articolul Vrancea | 6 persoane au fost rănite într-un accident la Garoafa după ce o mașină a intrat pe contrasens apare prima dată în TeleM Regional.
Acum 24 ore
17:30
‘Piloșii’ se transferă din primării în alte instituții de stat ca să scape de reforma Bolojan # TeleM Iași
Într-un context politic şi administrativ deja tensionat de proiectele de restructurare a administraţiei locale, au... Articolul ‘Piloșii’ se transferă din primării în alte instituții de stat ca să scape de reforma Bolojan apare prima dată în TeleM Regional.
17:10
Marea Britanie s-a angajat să ofere ajutor militar Ucrainei, în valoare de 4 miliarde de euro pe an, până în 2031 # TeleM Iași
Rada Supremă din Ucraina a ratificat Acordul de Parteneriat Centenar dintre Ucraina și Regatul Unit al... Articolul Marea Britanie s-a angajat să ofere ajutor militar Ucrainei, în valoare de 4 miliarde de euro pe an, până în 2031 apare prima dată în TeleM Regional.
16:10
Pe 29 septembrie, Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România va organiza proteste în întreaga... Articolul Studenții din țară vor protesta pe 29 septembrie apare prima dată în TeleM Regional.
16:10
În municipiul Botoșani a început demontarea rețelei de tramvai de pe Calea Națională, rețea care... Articolul Se demontează liniile de tramvai din Botoșani apare prima dată în TeleM Regional.
16:00
Municipiul Iasi vrea sa faca pasi importanti in transportul public. In urmatoarea sedinta a Consiliului... Articolul Primăria insistă cu linia de tramvai de pe strada Sf. Lazăr apare prima dată în TeleM Regional.
16:00
Incepand cu acest week end se redeschide Complexul Muzeal de Științe ale Naturii „Răsvan Angheluță”... Articolul Se redeschide Complexul Muzeal de Științe ale Naturii „Răsvan Angheluță” Galați apare prima dată în TeleM Regional.
15:20
Sectia de Dermatologie a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta „Sf. Ioan cel Nou” din Suceava... Articolul Transfer important reușit de Spitalul Județean de Urgență Suceava apare prima dată în TeleM Regional.
15:00
Problemele locuitorilor din comuna Rediu vor lua sfarsit! Un proiect important de infrastructura urmeaza sa... Articolul Primăria Rediu va amenaja 16 km de trotuare apare prima dată în TeleM Regional.
15:00
Tensiuni inainte de alegerile parlamentare din Republica Moldova, programate pe 28 septembrie. La Iasi, politistii... Articolul Moldoveni verificați la Iași pentru activități electorale apare prima dată în TeleM Regional.
14:30
Suceava | Peste 240.000 de țigări de contrabandă descoperite după mai multe percheziții în Fălticeni # TeleM Iași
Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice – IPJ Suceava au efectuat 10 percheziții domiciliare... Articolul Suceava | Peste 240.000 de țigări de contrabandă descoperite după mai multe percheziții în Fălticeni apare prima dată în TeleM Regional.
13:40
Iașul este blocat complet, dar Mihai Chirica nu ratează nicio sindrofie. Ba, se mai și... Articolul Marius Bodea: „Iași, orașul care nu mai are primar. Fiecare se descurcă cum poate!” apare prima dată în TeleM Regional.
13:30
Compania românească AnimaWings a recepționat a cincea aeronavă Airbus și vizează o flotă de 18 avioane în următorii doi ani # TeleM Iași
AnimaWings, companie aeriană 100% românească, anunță recepționarea unei noi aeronave Airbus A220 300, a treia... Articolul Compania românească AnimaWings a recepționat a cincea aeronavă Airbus și vizează o flotă de 18 avioane în următorii doi ani apare prima dată în TeleM Regional.
13:10
Au crescut costurile drumului provizoriu care leagă Buciumul de centru până la 2,6 milioane de euro # TeleM Iași
A crescut valoarea proiectului de amenajare a drumului provizoriu la nivel de cale ferata Iasi... Articolul Au crescut costurile drumului provizoriu care leagă Buciumul de centru până la 2,6 milioane de euro apare prima dată în TeleM Regional.
Ieri
11:30
Moastele Sfantului Grigorie Palama vor fi aduse la Iasi pentru pelerinajul de la Sfanta Parascheva # TeleM Iași
Un fragment din moaştele Sfântului Grigorie Palama va fi adus de la Catedrala Mitropolitană din... Articolul Moastele Sfantului Grigorie Palama vor fi aduse la Iasi pentru pelerinajul de la Sfanta Parascheva apare prima dată în TeleM Regional.
11:10
Autostrada Moldovei A7 Focșani – Bacău. Pe șantierul lotului 2 Domnești-Târg – Răcăciuni sunt lucrări de așternere a mixturilor asfaltice # TeleM Iași
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a publicat noi imagini de pe șantierul... Articolul Autostrada Moldovei A7 Focșani – Bacău. Pe șantierul lotului 2 Domnești-Târg – Răcăciuni sunt lucrări de așternere a mixturilor asfaltice apare prima dată în TeleM Regional.
11:00
Noul Mers al Trenurilor 2025-2026: mai multe Intercity spre Moldova. Unele trenuri cu distanțe lungi de la Iași vor face și mai mult pe traseu # TeleM Iași
Apar noi detalii privind programul de circulație feroviară care va intra în vigoare pe 14... Articolul Noul Mers al Trenurilor 2025-2026: mai multe Intercity spre Moldova. Unele trenuri cu distanțe lungi de la Iași vor face și mai mult pe traseu apare prima dată în TeleM Regional.
10:50
13 basarabeni pro-ruși surprinși într-un hotel din Iași, în timp ce sunau cetățeni din Republica Moldova ca să voteze cu partidul rusofilului Dodon # TeleM Iași
Incident inedit petrecut ieri la Hotelul Internațional din Iași: polițiștii au fost sesizați despre activități... Articolul 13 basarabeni pro-ruși surprinși într-un hotel din Iași, în timp ce sunau cetățeni din Republica Moldova ca să voteze cu partidul rusofilului Dodon apare prima dată în TeleM Regional.
10:50
Indexul de Trafic 2025: Şoferii din Iași pierd echivalentul a peste 9 zile de lucru anual din cauza aglomeraţiei din trafic # TeleM Iași
Şoferii din Bucureşti pierd echivalentul a peste 12 zile de lucru anual din cauza aglomeraţiei... Articolul Indexul de Trafic 2025: Şoferii din Iași pierd echivalentul a peste 9 zile de lucru anual din cauza aglomeraţiei din trafic apare prima dată în TeleM Regional.
10:40
Trei persoane au fost rănite şi au ajuns la spital, marţi seara, după ce o... Articolul Neamţ: Trei persoane rănite, după ce o maşină s-a răsturnat la Mărgineni apare prima dată în TeleM Regional.
10:40
Județul Botoșani va fi sub incidența unui Cod Galben de vânt, mâine, între orele 10:00 – 21:00 # TeleM Iași
Potrivit meteorologilor, vor fi intensificări ale vântului cu viteze la rafală de 50…70 km/h. Pentru... Articolul Județul Botoșani va fi sub incidența unui Cod Galben de vânt, mâine, între orele 10:00 – 21:00 apare prima dată în TeleM Regional.
10:40
În această dimineață, Detașamentul de Pompieri Bârlad a intervenit pentru limitarea și lichidarea unuij incendiu... Articolul Vaslui: Incendiu cu victimă la o casă din localitatea Puiești apare prima dată în TeleM Regional.
10:40
Patru spectacole în șase zile la Opera Iași. „Bal mascat”, „Lacul lebedelor” și „Concert la Palat” sunt titlurile propuse # TeleM Iași
Opera Națională Română din Iași are un program intens în perioada următoare, când sunt programate... Articolul Patru spectacole în șase zile la Opera Iași. „Bal mascat”, „Lacul lebedelor” și „Concert la Palat” sunt titlurile propuse apare prima dată în TeleM Regional.
10:40
Liderii coaliției de guvernare urmează să se întâlnească miercuri, de la ora 10,00, anunță surse... Articolul Ședință a coaliției, miercuri dimineață despre reforma administrației apare prima dată în TeleM Regional.
06:30
Premierul Ilie Bolojan: România plătește anual dobânzi de 11 miliarde de euro. Atât costa Autostrada Moldovei # TeleM Iași
Premierul Ilie Bolojan a tras un semnal de alarmă cu privire la situația financiară a... Articolul Premierul Ilie Bolojan: România plătește anual dobânzi de 11 miliarde de euro. Atât costa Autostrada Moldovei apare prima dată în TeleM Regional.
06:30
Consiliul Județean a scos la licitație Lotul 3 din Centura ușoară de ocolire a Municipiului Iași # TeleM Iași
Lotul 3 are două tronsoane în lungime totală de 16,634 km. Este vorba despre: Tronson... Articolul Consiliul Județean a scos la licitație Lotul 3 din Centura ușoară de ocolire a Municipiului Iași apare prima dată în TeleM Regional.
06:30
Procurorul general al României: Unii dintre inculpaţii din dosarul lui Georgescu au legături certe cu Rusia # TeleM Iași
Procurorul general al României, Alex Florenţa, a declarat că unii dintre inculpaţii în dosarul lui... Articolul Procurorul general al României: Unii dintre inculpaţii din dosarul lui Georgescu au legături certe cu Rusia apare prima dată în TeleM Regional.
06:20
Colegiul Național ”Costache Negruzzi„ Iași deschide înscrierile la Centrul de Excelență la matematică # TeleM Iași
Colegiul Național ”Costache Negruzzi” din Iași începe, astăzi, sesiunea de înscriere a elevilor din clasele... Articolul Colegiul Național ”Costache Negruzzi„ Iași deschide înscrierile la Centrul de Excelență la matematică apare prima dată în TeleM Regional.
05:40
Ieri seara, în jurul orei 21:50, o patrulă de jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi... Articolul Un bărbat a fost amenințat cu un cuțit în Onești apare prima dată în TeleM Regional.
16 septembrie 2025
20:00
În această după amiază, în jurul orei 16:50, polițiștii din cadrul Poliției orașului Târgu-Neamț au... Articolul Neamț | Copil de 6 ani lovit mortal de o mașină în localitatea Brusturi apare prima dată în TeleM Regional.
16:00
Zeci de cadre didactice au protestat astazi in centrul orasului, nemultumite de masurile luate de... Articolul Profesorii ieșeni continuă protestele apare prima dată în TeleM Regional.
15:50
Un minor din Piatra Neamț a murit după ce a căzut în urmă cu trei zile de pe o trotinetă electrică # TeleM Iași
Un adolescent de 15 ani din Piatra Neamt a murit la spital dupa ce in... Articolul Un minor din Piatra Neamț a murit după ce a căzut în urmă cu trei zile de pe o trotinetă electrică apare prima dată în TeleM Regional.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.