Cântăreață de muzică populară, acuzată că a vrut să fure dintr-un supermarket. Cum se apără Teodora Pană

Peste 188 de milioane de copii la nivel mondial suferă de obezitate, arată cele mai recente date UNICEF, de trei ori mai mulți decât în anii 2000. Raportul evidențiază și un record: este pentru prima dată în istorie când sunt mai mulți copii obezi decât cei cu greutate normală. Alimentația și sedentarismul sunt principalele cauze, atrag atenția specialiștii. Repercusiunile pot fi fatale, în unele cazuri - de la boli cardiovasculare, diabet, boli mintale și chiar cancer, încă din copilărie. Experții care au elaborat studiul UNICEF cer măsuri urgente, printre care și interzicerea reclamelor la junk food pentru copii.