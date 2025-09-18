Hankook este sponsor oficial al Ballon dʼOr și în 2025

08:40

Producătorii auto europeni au declarat că interzicerea planificată de Uniunea Europeană a motoarelor cu ardere nu mai este realistă, avertizând că normele climatice riscă să slăbească industria auto din regiune și rețeaua sa de furnizori. Într-o scrisoare, liderii principalelor grupuri de lobby din industrie au îndemnat-o pe președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, să […]