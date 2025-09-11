USER, parte din dezbaterea privind reconstrucția Ucrainei
Ziua Cargo, 11 septembrie 2025 12:20
Uniunea Societăților de Expediții din România (USER) a participat, pe 9 septembrie, la dezbaterea „Alianța euro deputaților din Europa de Est pentru Reconstrucția Ucrainei (AMEERU)”, organizată în sala „Mircea Ionescu-Quintus” a Camerei Deputaților, București. Potrivit unui comunicat transmis redacției, evenimentul a reunit europarlamentari și parlamentari naționali, reprezentanți ai Guvernului, ai mediului asociativ și ai mediului […] The post USER, parte din dezbaterea privind reconstrucția Ucrainei appeared first on ZIUA CARGO.
• • •
Alte ştiri de Ziua Cargo
Acum 30 minute
12:20
Uniunea Societăților de Expediții din România (USER) a participat, pe 9 septembrie, la dezbaterea „Alianța euro deputaților din Europa de Est pentru Reconstrucția Ucrainei (AMEERU)”, organizată în sala „Mircea Ionescu-Quintus” a Camerei Deputaților, București. Potrivit unui comunicat transmis redacției, evenimentul a reunit europarlamentari și parlamentari naționali, reprezentanți ai Guvernului, ai mediului asociativ și ai mediului […] The post USER, parte din dezbaterea privind reconstrucția Ucrainei appeared first on ZIUA CARGO.
Acum 4 ore
10:40
Specialiști din companii auto germane, dar și din industrii furnizoare pentru domeniul auto au dezbătut, în cadrul Întâlnirii lunare a membrilor AHK România, situația acestei industrii în România și în Germania. La evenimentul desfășurat pe 9 septembrie, la Intercontinental Athenee Palace Bucharest, șefului Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca, a oferit informații despre pachetele de reforme arce […] The post Provocări pentru industria auto appeared first on ZIUA CARGO.
09:50
Daimler Buses își extinde capacitatea de producție printr-un acord de cooperare cu producătorul turc de autobuze Otokar. Începând din septembrie 2026, Otokar va produce autobuzul urban Mercedes‑Benz Conecto pentru Daimler Buses, la fabrica sa din Sakarya (Turcia). Până acum, Mercedes‑Benz Conecto a fost produs tot în Turcia, dar la fabrica Daimler Buses din Hoşdere. Motivul […] The post Otokar va produce autobuzul Mercedes‑Benz Conecto appeared first on ZIUA CARGO.
09:30
FlyLili a anunțat pe 10 septembrie, într-un comunicat transmis după perchezițiile efectuate de Poliția Capitalei într-un dosar de evaziune fiscală în care este vizată compania aeriană, că își asumă „plata restanțelor către stat”, evaluată de anchetatori la 12 milioane de lei. În mass-media a apărut informația că avioane ale Fly Lili, deținută de omul de […] The post FlyLili, vizată de percheziții, își asumă „plata restanțelor către stat” appeared first on ZIUA CARGO.
Acum 6 ore
08:40
Producătorul german de motoare Deutz a anunțat achiziția Sobek, un producător de propulsoare electrice pentru aplicații de înaltă tehnologie. Se așteaptă ca tranzacția să fie finalizată în curând. Sobek, cu trei centre în Baden-Württemberg și Hesse, este activ în mai multe domenii specializate, inclusiv motorsport, industria aerospațială și tehnologia medicală. Compania germană furnizează pompe de […] The post Deutz se extinde spre motoarele electrice appeared first on ZIUA CARGO.
Acum 24 ore
13:50
ROADPOL: Doar 1% dintre parcările pentru camioane din UE sunt certificate în siguranță rutieră # Ziua Cargo
ROADPOL, împreună cu partenerii săi IRU și ETF Road Transport Section, sprijină apelul vicepreședintei UE, Roxana Mînzatu: Europa are nevoie urgentă de mai multe zone de parcare sigure pentru camioane. Potrivit Rețelei europene de poliție rutieră, numai 1% dintre locurile de parcare pentru camioane UE sunt certificate în siguranță rutieră. „Oboseala este una […] The post ROADPOL: Doar 1% dintre parcările pentru camioane din UE sunt certificate în siguranță rutieră appeared first on ZIUA CARGO.
12:50
Florin Morar, inspector responsabil de verificarea paleților Euro la MAV-REC Palet, ne-a prezentat rezultatele obținute recent pe piața românească a paleților și ce obiective are compania pentru viitor. ZIUA CARGO: Care este activitatea principală a companiei? Florin Morar: Activitatea principală a MAV-REC Palet S.R.L. în România constă în verificarea și supravegherea pieței paleților UIC/EUR, cunoscuți […] The post MAV-REC. Raport privind activitatea de control și supraveghere a pieței paleților Euro appeared first on ZIUA CARGO.
Ieri
12:40
În perioada 10-14 septembrie, sunt instituite restricții pe mai multe sectoare de drum național, pentru desfășurarea competiției de ciclism rutier „Turul României 2025”, informează CNAIR. Iată sectoarele de drum afectate: Ruta Craiova-Râmnicu Vâlcea, pe DN6B, DN65F, DN67 și DN67B, Ruta Pitești-Dichiu, pe DN7, DN72A, DN71, Ruta Brașov-Buzău, pe DN 10, pe Rută Buzău-Brăila-Slobozia DN2B, DN2S, […] The post Restricții 4 zile pe mai multe sectoare de drum național; tur ciclist appeared first on ZIUA CARGO.
08:40
Isuzu a anunțat că va înființa o pistă de testare la filiala sa, Isuzu Hokkaido Proving Ground, din Mukawa. Amplasamentul este situat pe Hokkaido, cea mai nordică insulă principală a Japoniei. Cu ocazia punerii pietrei de temelie, compania își prezintă acum în detaliu proiectul: Isuzu va înființa primul amplasament de testare de acest tip din […] The post Isuzu pregătește o pistă de testare pentru vehicule comerciale autonome appeared first on ZIUA CARGO.
9 septembrie 2025
16:40
Circulația trenurilor IR 1539 Oradea-Arad-Timișoara Nord și R 3117 Timișoara Nord-Arad-Oradea va avea modificări, în perioada 6-25 octombrie, cu transbordare auto, din cauza lucrărilor la infrastructura feroviară pe distanța Sânandrei-Băile Călacea (pe secția Timișoara Nord-Arad), informează CFR. Astfel, în afara zilelor de duminică, trenul IR 1539 Oradea-Arad-Timișoara Nord va circula conform graficului din Mersul Trenurilor […] The post Modificări în circulația unor trenuri; transbordare auto appeared first on ZIUA CARGO.
15:10
Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (COTAR) solicită includerea Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) pe lista scurtă a instituțiilor importante care trebuie reformate de urgență în România. „În Sectorul de asigurari sunt salarii obscene, de 15.000 de euro pe lună, pentru a li se asigura protecție celor care dau țepe în piața de asigurări. […] The post COTAR: ASF își ignoră obligațiile legale, în detrimentul românilor appeared first on ZIUA CARGO.
14:40
ZF prezintă, la IAA Mobility 2025, mașina viitorului: electrică, conectată și sigură, potrivit comunicatului transmis redacției. Sistemele de propulsie electrică, „by-wire” și software-urile pentru șasiu sunt pregătite pentru producție. Astfel, grupul tehnologic modelează deja vehiculul electric al viitorului, definit de software. ZF stabilește totodată și standarde pentru electrificare: sistemele de propulsie electrică, componentele de electronică […] The post Direcție, frânare, electrificare: ZF, la IAA Mobility 2025 appeared first on ZIUA CARGO.
13:10
Daimler Buses a început testele cu H₂ Coach, primul autocar turistic Setra care produce energia la bord, cu ajutorul celulelor de combustie alimentate cu hidrogen. Daimler Buses vrea să introducă în portofoliul său autocare electrice cu baterii până în 2030, iar următorul pas va fi producția de serie a modelelor cu celule de combustie. Tehnologia […] The post H₂ Coach, primul autocar Setra cu hidrogen appeared first on ZIUA CARGO.
Mai mult de 2 zile în urmă
12:20
În fiecare zi, aproximativ 60 de asigurați care și-au descoperit mașina avariată au beneficiat de plata despăgubirilor CASCO, potrivit UNSAR. Totodată, zilnic s-au despăgubit peste 13 dosare de daună produse de căderi de corpuri și aproape 10 din cauza furtunilor, se arată în comunicatul transmis redacției. Mașinile din România se confruntă zilnic cu riscuri diverse: […] The post UNSAR: 60 de mașini asigurate CASCO, vandalizate în fiecare zi appeared first on ZIUA CARGO.
12:10
Goodyear anunță lansarea noii generații de anvelope de camion KMAX GEN-3, care vine cu un randament kilometric de top, tracțiune îmbunătățită, rezistență la rulare mai bună cu până la 13% și cel puțin 40% materiale sustenabile în componență. Cu un accent puternic pe reducerea costului total de operare, utilizarea KMAX GEN-3 ajută la reducerea costurilor […] The post Goodyear lansează gama de anvelope pentru camioane KMAX GEN-3 appeared first on ZIUA CARGO.
8 septembrie 2025
18:10
CONAF/ASTRA: Solicită transparență, predictibilitate și prețuri competitive pe piața RCA # Ziua Cargo
O delegație a ASTRA (Asociația pentru Sustenabilitate a Transportatorilor Rutieri Autorizați), membră CONAF, s-a întâlnit cu prim-vicepreședintele Autorității pentru Supraveghere Financiară (ASF), Gabriel-Ioan Avrămescu și vicepreședintele Sorin Mititelu, pentru a căuta soluții urgente de reducere a primelor de asigurare RCA pentru camioane. Primele de asigurare RCA pentru camioane au un impact critic pentru firmele mici […] The post CONAF/ASTRA: Solicită transparență, predictibilitate și prețuri competitive pe piața RCA appeared first on ZIUA CARGO.
14:50
Oresa Industra a obținut autorizația de construire pentru o nouă extindere, cu 15.000 metri pătrați, a parcului Industra Park Iași din Lețcani, noile spații urmând să fie livrate în prima parte a anului viitor. Terenul pe care se va realiza extinderea beneficiază de o poziționare strategică, în imediata apropiere a viitoarei descărcări a Autostrăzii Unirii […] The post ORESA Industra extinde parcul logistic din Iași appeared first on ZIUA CARGO.
13:00
Conform unui comunicat remis redacției, Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (COTAR) cere ASF să facă verificări la un asigurător care a luat-o pe urmele City Insurance și Euroins. „ASF ascunde sub preș un nou caz de tip City Insurance și Euroins – Grawe România”, se precizează în comunicat. „Piața RCA este din nou […] The post COTAR: ASF ascunde sub preș un nou pericol de faliment pe piața RCA appeared first on ZIUA CARGO.
12:10
Hankook Tire România anunță oficial lansarea unui parteneriat cu renumita Academie Titi Aur (ATA), consolidându-și angajamentul pentru siguranță rutieră, inovație și performanță în condiții reale de trafic și pilotaj. Parteneriatul cu Hankook – siguranță și performanță la standarde internaționale Începând din această toamnă, flota Academiei Titi Aur va fi echipată exclusiv cu anvelope premium Hankook. […] The post Hankook Tire România, parteneriat cu Academia Titi Aur appeared first on ZIUA CARGO.
12:00
Toată lumea din industrie știe că un camion mai greu consumă mai mult. Dar, exact, ce diferență fac trei tone în plus? În operațiunile zilnice, unde timpul, siguranța și capacitatea sunt esențiale, o astfel de întrebare este ușor de amânat. Dar greutatea este un factor care ține de operator, spre deosebire de vreme, situația traficului […] The post Cât îi costă fiecare tonă în plus pe transportatori? – studiu Eurowag appeared first on ZIUA CARGO.
11:50
În VGP Park Bucharest 2 începe construirea primei clădiri, reprezentând cea mai nouă dezvoltare a companiei în România. Situat strategic în partea de est a Capitalei, la intersecția autostrăzii A2 cu Șoseaua de Centură, parcul oferă acces direct către centrul Bucureștiului și conexiuni rapide către Portul Constanța și orașe importante precum Brașov, Cluj-Napoca și Timișoara, […] The post VGP Park Bucharest 2 – începe construirea primei clădiri appeared first on ZIUA CARGO.
11:30
Comisia Europeană a lansat inițiativa „Clean Corporate Vehicles”, ce pregătește o reglementare prin care transportatorii ar putea fi obligați să își înnoiască flotele doar cu vehicule electrice/zero emisii. Termen-critic: până pe 8 septembrie transportatorii trebuie să răspundă la consultarea CE privind flotele electrice obligatorii, anunță UNTRR printr-un comunicat de presă. Consultare oficială: Clean Corporate Vehicles […] The post C.E. vrea să impună electrificarea obligatorie a flotelor de camioane appeared first on ZIUA CARGO.
5 septembrie 2025
17:30
Începând din 8 septembrie, vor intra în vigoare noile tarife pentru rovinietă și peaj, precum și cuantumul amenzilor pentru lipsa acestora, în cazul vehiculelor de transport. Scumpirile au fost aprobate de Guvern, recent, prin OG 23/2025 pentru modificarea și completarea OG nr. 15/2002. Amintim că, de la 1 septembrie, potrivit Legii 141/2025 au fost […] The post Rovinieta și peajul, majorate pentru vehiculele de transport-OG 23/2025 appeared first on ZIUA CARGO.
10:00
De la începutul anului, camioanele electrice MAN au parcurs peste 5 milioane km în operațiunile logistice zilnice ale clienților majori din Europa, printre care DB Schenker, Dachser, Duvenbeck și Dräxlmaier. Până acum, cele 200 de camioane de pre-serie au avut un consum mediu de 90 kWh la 100 km. Producția de serie a modelelor eTGX […] The post Camioanele electrice MAN au parcurs peste 5 milioane km în cursele clienților appeared first on ZIUA CARGO.
08:40
Producătorii auto europeni au declarat că interzicerea planificată de Uniunea Europeană a motoarelor cu ardere nu mai este realistă, avertizând că normele climatice riscă să slăbească industria auto din regiune și rețeaua sa de furnizori. Într-o scrisoare, liderii principalelor grupuri de lobby din industrie au îndemnat-o pe președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, să […] The post ACEA nu vrea să renunțe la motoarele termice appeared first on ZIUA CARGO.
4 septembrie 2025
09:40
Un nou sondaj IRU a evaluat, pentru prima dată, starea actuală de decarbonizare și planurile viitoare de investiții pentru operatorii de transport rutier comercial, la nivel global. Green Compact, un sondaj anual al IRU, a relevat că, deși operatorii integrează tot mai mult decarbonizarea în strategiile lor, barierele majore și incertitudinea blochează progresul, în special […] The post Sondaj IRU: Ce împiedică transportatorii să adopte decarbonizarea appeared first on ZIUA CARGO.
09:40
Camionul electric cu hidrogen Mercedes-Benz GenH2 a încheiat prima fază de teste în operațiuni reale ale clienților Air Products, Amazon, Holcim, INEOS Inovyn și Wiedmann & Winz. În total, cele 5 prototipuri au parcurs peste 225.000 km, în care celulele de combustie produse de cellcentric, un joint venture al Daimler Truck cu Volvo Group, au […] The post Mercedes-Benz GenH2 a completat prima fază de teste în operațiuni reale appeared first on ZIUA CARGO.
3 septembrie 2025
20:50
FM Logistic, unul dintre principalii jucători din industria logistică, anunță numirea lui Pénélope Laigo în funcția de director general al FM Logistic România, de la 1 septembrie 2025. În noul său rol, ea va superviza și operațiunile FM Logistic din zona Europei de Sud-Est. Pénélope Laigo, anterior director de sustenabilitate și QHSE al Grupului, îi […] The post Pénélope Laigo, noul director general FM Logistic România appeared first on ZIUA CARGO.
18:20
METRO România a inaugurat o facilitate de livrare a produselor alimentare (Food Service Delivery – FSD), dezvoltată la Ștefăneștii de Jos, în parteneriat cu WDP. Proiectul, evaluat la 19,6 milioane de euro, acoperă 12.000 mp și este integrat în platforma centrală de 65.000 mp a companiei. „În ultimii ani, România a fost una dintre cele […] The post METRO inaugurează un nou depozit, la Ștefăneștii de Jos appeared first on ZIUA CARGO.
14:30
WDP a semnat un acord cu Action, lanț internațional de magazine non-alimentare în continuă expansiune, pentru dezvoltarea unui nou centru de distribuție de mari dimensiuni în WDP Park București – Ștefănești. Acordul marchează un pas important după anunțul proiectului din iunie 2025 și confirmă parteneriatul pe termen lung dintre cele două companii, conform unui comunicat […] The post WDP & Action. Centru de distribuție sustenabil, în România appeared first on ZIUA CARGO.
13:10
Într-o industrie în care recrutarea încă se întâmplă, în mare parte, la telefon, Clara promite să facă ordine. Nu vorbim doar despre un agent vocal alimentat de inteligență artificială, ci despre un duo:Clara – colegul digital care preia apelurile 24/7 și face preselecția – și Clara ATS, interfața care adună în același loc toate datele […] The post Clara, vocea care ordonează recrutarea în transporturi appeared first on ZIUA CARGO.
12:10
METRO România a inaugurat o facilitate de livrare a produselor alimentare (Food Service Delivery – FSD) dezvoltată la Ștefăneștii de Jos, în parteneriat cu WDP. Proiectul, evaluat la 19,6 milioane de euro, acoperă 12.000 mp și este integrat în platforma centrală de 65.000 mp a companiei. „În ultimii ani, România a fost una dintre cele […] The post METRO inaugurează un nou depozit, la Ștefăneștii de Jos appeared first on ZIUA CARGO.
10:40
INTER CARGO GRUP, importator exclusiv Wielton în România, livrează către FAN Courier 11 semiremorci tip furgon, dedicate transportului de mărfuri generale. Vehiculele livrate sunt special concepute pentru a răspunde standardelor specifice transportului de mărfuri generale și se remarcă printr-o construcție optimizată pentru rezistență, siguranță și eficiență. Podeaua este realizată din lemn stratificat de esență tare, […] The post INTER CARGO livrează 11 semiremorci Wielton pentru FAN Courier appeared first on ZIUA CARGO.
09:40
Thermo King a introdus un nou mod de funcționare, ECO, pentru unitățile de refigerare pentru remorci Advancer. Noul ECOmode oferă clienților un echilibru inteligent între controlul mai strict al temperaturii și consumul redus de carburant. El se alătură celorlalte moduri de funcționare deja existente: Continuous și CycleSentry (start-stop). ECOmode reduce consumul de carburant cu până la […] The post Thermo King introduce un mod ECO pentru unitățile Advancer appeared first on ZIUA CARGO.
08:40
Împreună cu partenerii săi, Tobias Wagner a dezvoltat aplicația „eTrucker” pentru a facilita găsirea stațiilor de încărcare compatibile cu camioanele. Recent a fost lansată o actualizare a aplicației, care acceptă și stații de încărcare în Spania, Portugalia, Marea Britanie, Belgia și România. A devenit rapid clar că va fi nevoie de un instrument specializat pentru […] The post Aplicația eTrucker se extinde și în România appeared first on ZIUA CARGO.
2 septembrie 2025
11:20
CTP, cel mai mare dezvoltator, proprietar și administrator de spații industriale și logistice listat din Europa, după suprafaţa închiriabilă (GLA), l-a numit pe Ronald Binkofski în funcția de managing director pentru România. Această măsură vine în concordanță cu obiectivul ambițios al companiei, de a atinge în 2027 un venit anualizat din chirii de 1 miliard […] The post Ronald Binkofski, managing director CTP pentru România appeared first on ZIUA CARGO.
08:50
Agenția SUA pentru siguranța auto a declarat că va investiga întârzierile Tesla în depunerea rapoartelor de accidente care implică sisteme avansate de asistență a șoferului sau vehicule autonome. Administrația Națională pentru Siguranța Traficului Rutier a declarat că a identificat numeroase rapoarte de accidente de la Tesla, care au sosit la câteva luni sau chiar mai […] The post Tesla funcționează încet și pe ocolite appeared first on ZIUA CARGO.
08:10
Construiți un spațiu de depozitare? Gândiți mai departe: creați un nod logistic eficient. Care sunt începuturile companiei Frisomat? Frisomat SA este parte a unui grup internațional fondat în Belgia, în 1978, cu rădăcini solide în inginerie și inovație. Activă în România din 1996, compania a devenit un partener strategic în construcția de hale metalice pentru […] The post Frisomat România – hale metalice pentru depozitare, distribuție și transport de viitor appeared first on ZIUA CARGO.
07:00
Renault Trucks România a livrat prima flotă de camioane electrice din țara noastră: 7 unități Renault Trucks E-TECH C. Flota livrată recent cuprinde 5 unități E-TECH C P6x2 și 2 unități E-TECH C P4x2. Acestea sunt echipate cu câte 4 sau 6 pachete de baterii, fiecare cu o capacitate de 90 kWh. Acestea sunt și […] The post Prima flotă de camioane electrice livrată în România appeared first on ZIUA CARGO.
06:40
CONAF, după majorarea rovinietei: „Transporturile românești, puse la zid de impredictibilitate” # Ziua Cargo
Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF), alături de Patronatul ASTRA – Alianță pentru Sustenabilitatea Transporturilor Rutiere Acreditați, atrage atenția asupra modului în care s-a decis majorarea rovinietei. În mai puțin de 35 de zile, tariful de o zi pentru camioanele de mare tonaj (categoria F) a urcat de la 11 euro la 28,5 euro – […] The post CONAF, după majorarea rovinietei: „Transporturile românești, puse la zid de impredictibilitate” appeared first on ZIUA CARGO.
06:30
Chiar dacă de la 1 septembrie s-au mărit doar tarifele rovinietei pentru autoturisme, transportatorii comerciali nu scapă nici ei de creșterea costurilor. În Monitorul Oficial din 29 august au fost publicate noile tarife pentru utilizarea rețelei naționale de drumuri, care cuprinde creșteri mari și pentru transportul comercial. Spre exemplificare vom lua cea mai populară categorie, […] The post Cresc tarifele rovinietei pentru transportatori, de la 8 septembrie appeared first on ZIUA CARGO.
00:00
Guvernul condus de premierul Ilie Bolojan și-a angajat răspunderea în Parlament, la 1 septembrie, pe Pachetul 2 de reforme pentru reducerea deficitului bugetar. Au fost operate modificări de ultim moment în proiectul de Lege pentru stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice și pentru modificarea și completarea unor acte normative (majorări de impozite, […] The post Guvernul și-a angajat răspunderea pe Pachetul fiscal 2 cu modificări de ultim moment appeared first on ZIUA CARGO.
1 septembrie 2025
22:50
Guvernul și-a angajat răspunderea pe Pachetul 2 de reforme, cu modificări de ultim moment # Ziua Cargo
Guvernul condus de premierul Ilie Bolojan și-a angajat răspunderea în Parlament, la 1 septembrie, pe Pachetul 2 de reforme pentru reducerea deficitului bugetar. Au fost operate modificări de ultim moment în proiectul de Lege pentru stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice și pentru modificarea și completarea unor acte normative (majorări de impozite, […] The post Guvernul și-a angajat răspunderea pe Pachetul 2 de reforme, cu modificări de ultim moment appeared first on ZIUA CARGO.
22:20
Federația Operatorilor Români de Transport (FORT) are o nouă pagină de Facebook, creată la început de septembrie. Iar ziua lansării, 1 septembrie, a fost marcată de conducerea FORT cu o întâlnire de lucru la sediul Autorității de Supravegjhere Financiară (ASF), cu președintele instituției, Alexandru Petrescu, și vicepreședintele Sorin Mititelu, la care s-a dezbătut scumpirea […] The post FORT și-a lansat o nouă pagină de Facebook. Întâlnire la ASF, pe tema RCA appeared first on ZIUA CARGO.
21:10
Guvernul condus de premierul Ilie Bolojan și-a angajat răspunderea în Parlament, la 1 septembrie, pe Pachetul 2 de reforme pentru reducerea deficitului bugetar. Una dintre ele este Legea pentru stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice și pentru modificarea și completarea unor acte normative (majorări de impozite, taxe și alte măsuri fiscale […] The post Guvernul și-a angajat răspunderea pe Pachetul 2 de reforme: 5 legi appeared first on ZIUA CARGO.
19:40
Transportul aerian de pasageri a crescut, în primul semestru (S1), cu 7,9%, până la 12.770.800 pasageri, comparativ cu perioada similară din anul trecut (11.839.500 pasageri), conform datelor centralizate de Institutul Național de Statistică (INS). Cele mai mari ponderi în ceea ce privește transportul de pasageri s-au înregistrat pe aeroporturile „Henri Coandă” – București, cu 3.971.800 […] The post Transportul aerian de pasageri a crescut cu aproape 8%, în S1 appeared first on ZIUA CARGO.
19:20
Elevii din învățământul preuniversitar acreditat / autorizat beneficiază, pe tot parcursul anului școlar, de călătorii gratuite cu trenul. Acestea se pot efectua în baza carnetului / legitimației de elev cu viza pentru anul școlar în curs sau a adeverinței școlare valabilă pentru anul școlar în curs. CFR călători eliberează bilete de călătorie gratuite în trafic […] The post Abonamente gratuite pentru elevi la călătoria cu trenul appeared first on ZIUA CARGO.
19:10
Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) va lansa în această lună Programul de stimulare a înnoirii parcului auto național și de sprijinire a mobilității nepoluante „Rabla Auto”, conform OUG 41/2025. Noul Ghid de finanțare se află în consultare publică, până pe 5 septembrie, și include actualizări importante referitoare la valoarea ecotichetului. Astfel, cuantumul sprijinului financiar este […] The post Rabla Auto 2025, în septembrie appeared first on ZIUA CARGO.
14:20
Din 25 septembrie, DAN AIR, companie aeriană privată 100% românească, începe efectuarea de zboruri regulate către un nou oraș din Siria, Aleppo. Operatorul aerian își extinde astfel operațiunile în țara din Orientul Mijlociu, care au debutat odată cu inaugurarea rutei București-Damasc-București, pe 15 iunie. DAN AIR este prima companie din Uniunea Europeană care operează zboruri […] The post DAN AIR introduce zboruri regulate spre Aleppo, Siria appeared first on ZIUA CARGO.
08:40
Producătorul vietnamez de vehicule electrice VinFast va dezvălui primele sale modele de autobuze electrice în Europa la Busworld 2025, care va avea loc la Bruxelles în octombrie anul acesta. Modelele EB 8 și EB 12 sunt proiectate să respecte standardele UE. Lansarea marchează intrarea VinFast pe piața europeană a transportului public. Potrivit producătorului, EB 12 […] The post Autobuzele VinFast debutează la Busworld Europe 2025 appeared first on ZIUA CARGO.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.