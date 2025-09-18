Au început lucrările de demolare la sediul BCR de pe Calea Victoriei. Clădirea va fi renovată, iar șantierul va dura 3 ani
B365.ro, 18 septembrie 2025 17:50
Sediul BCR de pe Calea Victoriei nr. 15, clădirea în care a funcționat sediul Bancorex, se află într-un proces de demolare parțială. Turnul va rămâne, dar clădirea adiacentă (Podiumul) se va demola în următoarele zile,
Acum 30 minute
17:50
Au început lucrările de demolare la sediul BCR de pe Calea Victoriei. Clădirea va fi renovată, iar șantierul va dura 3 ani
Sediul BCR de pe Calea Victoriei nr. 15, clădirea în care a funcționat sediul Bancorex, se află într-un proces de demolare parțială. Turnul va rămâne, dar clădirea adiacentă (Podiumul) se va demola în următoarele zile,
Acum o oră
17:40
Gigi Becali, furios că Metallica și Iron Maiden vor concerta pe Arena Națională în perioada cu Superliga. „Stadioanele sunt pentru fotbal, nu pentru alte activități"
Anul viitor vor avea loc încă două concerte pe stadionul Arenei Naționale. Formațiile celebre Metallica şi Iron Maiden vor urca în luna mai 2026 pe scenă. Nu este nici măcar o surpriză că odată cu
Acum 2 ore
17:10
Fost pastor american, acuzat de abuzuri sexuale asupra unor copii dintr-un adăpost din București. Zeci de persoane, printre victime
Paul Havsgaard, fost pastor și misionar al Harvest Christian Fellowship, este acuzat într-un proces judiciar din SUA de abuz sexual și trafic de copii, pe când conducea un adăpost destinat copiilor străzii în București. Știu
16:30
VIDEO | Dl. Băluță, provocat să facă două teste rapide pentru marijuana și cocaină. Marian Ceaușescu are rezultatele
Marian Ceaușescu a fost în vizită la Primăria Sectorului 4 cu două teste antidrog. L-a provocat pe Băluță să le facă. Toate momentele au fost surprinse de Marian Ceaușescu în cadrul unor videoclipuri pe care
Acum 4 ore
15:30
Restricții în Piața Constituției pentru iMapp Bucharest. Unele măsuri sunt deja în vigoare și țin până săptămâna viitoare. Parcările din apropierea zonei sunt rezervate
În acest weekend, au loc o serie largă de evenimente. Unul dintre ele este iMapp Bucharest în Piața Constituției, iar pentru acesta sunt impuse mai multe restricții de circulație în Capitală. Brigada Rutieră a dat
15:30
ESENȚIAL | Străzi și bulevarde din București se închid pentru evenimentele din acest weekend. Brigada Rutieră anunță rutele ocolitoare
Urmează un weekend plin de evenimente în București, care aduc restricții de circulație pe mai multe străzi și bulevarde din oraș. Brigada Rutieră anunță că evenimentele iMapp Bucharest – Winners League, Străzi Deschise, Urban Explorers:
15:30
Preotul Visarion Alexa, condamnat la doi ani și jumătate de închisoare cu suspendare. A agresat sexual o femeie venită la spovedanie, la o biserică din Militari
Preotul Visarion Alexa, de la Biserica „Pogorârea Sfântului Duh" din cartierul Militari a fost astăzi condamat definitiv la doi ani și jumătate de închisoare cu suuspendare. Individul este acuzat de agresiune sexuală, după ce o
15:20
Un accident cu 3 mașini s-a produs pe Autostrada A3, în Voluntari. Circulația e restricționată pe o bandă, spre București
Un accident cu trei mașini s-a produs în această după-amiază, pe Autostrada A3 București-Ploiești, în Voluntari, anunță Centrul Infotrafic. Din cauza evenimentului de circulație, banda 1 este restricționeată pe sensul spre Capitală. Accident cu 3
15:20
Amenzi de 50.000 de lei pentru ambrozie, date mai multor bucureșteni din Sectorul 6 care nu și-au curățat terenurile de această buruiană. PS6: „Urmează alte 39!"
Au început să se dea amenzi pentru cei care nu și-au curățat terenurile de ambrozie, planta la care sunt alergici o mulțime de bucureșteni, anunță Primăria Sectorului 6. Până acum, în Sectorul 6 au fost
14:50
VIDEO | Negoiță revine de la Parcul Acvatic Pantelimon, acum echipat cu noi dotări. Ar urma să se deschidă în câteva luni: „Am mari speranțe"
Primarul Sectorului 3 al Capitalei, Robert Negoiță a transmis bucureștenilor noutăți cu privire la Complexul Acvatic din Parcul Pantelimon. Se pare că au fost amenajate și sălile de fitness, dar și spații de joacă pentru
Acum 6 ore
14:10
Rareș Lazăr candidează la Primăria Capitalei din partea Partidului România în Acțiune. E același partid care l-a sprijinit anul trecut pe Mircea Geoană la prezidențiale
Un nou nume se înscrie în cursa electorală pentru conducerea Bucureștiului. Rareș Lazăr, vicepreședinte al Partidului România în Acțiune, candidează pentru Primăria Capitalei. Acesta este partidul care l-a susținut pe Mircea Geoană la alegerile prezidențiale
14:10
VIDEO | Big Brother în Sectorul 1, la noile ghene de gunoi pentru colectare selectivă. Primăria a început montarea camerelor video Wi-Fi
Noile platforme supraterane Mr. Fill pentru colectarea selectivă a gunoiului din Sectorul 1 vor fi dotate cu sisteme de supraveghere video. Camerele au început să fie montate, anunță Primăria Sectorului 1. Noile platforme de gunoi
13:50
Trupa Iron Maiden revine la București în 2026, pe Arena Națională. În câteva zile se pun în vânzare biletele pentru concertul din cadrul turneului aniversar „Run For Your Lives"
Trupa britanică Iron Maiden revine la București în 2026, pe stadionul Arena Națională. Bucureștenii au ocazia să participe la concertul cadrul turneului aniversar „Run For Your Lives". Biletele se pun în vânzare în doar câteva
13:50
ALERTĂ | Cadavrul unui bărbat a fost găsit lângă București. O șoferiță beată l-a lovit și a fugit de la locul accidentului
Un cadavru al unui bărbat a fost descoperit lângă Capitală. În urma cercetorilor efectuate, polițiștii au descoperit, pe camerele de supraveghere din zona în care a fost găsit, că acesta a fost lovit de o
12:50
„Schema SGR" în Sectorul 1. Trei bucureșteni descurcăreți au obținut ilegal 60.000 de lei din reciclarea sticlelor și au fost condamnați la închisoare cu suspendare
Trei bucureșteni au reușit să păcălească Sistemul de Garanție-Returnare (SGR) și au încasat ilegal aproape 60.000 de lei. Ei au prezentat mai multe serii de vouchere SGR de 1.513 ori. Aceștia au încheiat acorduri de
12:30
Termoenergetica începe pregătirile pentru sezonul rece din București. Se încarcă instalațiile interioare cu energie termică, de săptămâna viitoare
Termoenergetica anunță clienții că de săptămîna viitoare se va începe încărcarea cu apă a instalațiilor de alimentare cu energie termică. simultan cu probele de presiune la instalațiile interioare. Acestea sunt pregătiri pentru sezonul rece. Mai
Acum 8 ore
11:50
Florin Marin, internat în stare gravă pe secția ATI de la Spitalul Militar din București. Fostul antrenor secund al naționalei se confruntă cu demența
Florin Marin, fostul fotbalist și antrenor secund al echipei naționale, este internat în stare gravă pe secția de Terapie Intensivă de la Spitalul Militar din București. Are 72 de ani și se luptă cu demența.
11:20
Cine deține acum jumătate din blocul Scala de pe Bulevardul Magheru. Noua proprietară a fost anunțată la finalul procedurii de achiziție. Clădirea va fi consolidată seismic de PMB
Jumătate din blocul Scala din București, de pe Bulevardul Magheru, a fost cumpărată de un nou proprietar. Identitatea noului proprietar a fost descoperită dup încheierea procedurii. Este vorba de Daniela Schoppmeyer, acționară majoritară și director
11:00
FOTO | Zeci de tone de gunoi, inclusiv sub formă de barăci, adunate de sub Pasajul Ciurel, de pe strada Piatra Craiului
Lemne mari și mici, în diverse stadii de putrezire, pet-uri de toate dimensiunile și diverse găleți de plastic, bucăți de zdrențe de toate mărimile – aproape orice lucru care poate fi numit „gunoi" puteai găsi
10:20
FOTO | Inspecție pe șantierul de la Lotul 1 Nord al A0 – Autostrada Bucureștiului. În ce stadiu sunt lucrările pe drumul care va lega A1 de DN1
Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor a mers într-o nouă inspecție pe A0 Autostrada Bucureștiului, de această dată pe șantierul de la Lotul 1 Nord, cel care va face legătura între A1 și DN1 (Dragomirești
Acum 12 ore
09:40
Toto Dumitrescu, fiul lui Ilie Dumitrescu, arestat preventiv pentru 30 de zile. Ce ar fi indicat rezultatele INML
Actorul Toto Dumitrescu, fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Acesta a fost condus ieri la Judecătoria Sectorului 1 pentru emiterea mandatului de arestare. Actorul a fost implicat într-un
09:00
VIDEO | Un apartament din zona Piața Unirii a luat foc de două ori în aceeași noapte, la interval de câteva ore. Proprietara a ajuns la spital
Un apartament din centrul Bucureștiului, zona Piața Unirii, a luat foc de două ori, la interval de doar câteva ore. Primul incendiu a izbucnit miercuri, 17 septembrie, în jurul orei 23:00. În aproximativ patru ore
08:40
Un vagon STB a blocat intersecția de la Răzoare. Mai multe linii STB au fost deviate, trafic îngreunat în zonă
Cu puțin timp în urmă, un vagon al unui tramvai s-a blocat pe strada Răzoare, de lângă Piața Danny Huwe, din Sectorul 6. Iar în spatele acestuia se mai află ami multe mijloace de transport
Acum 24 ore
03:10
Probabil cel mai plin de evenimente weekend din București. Avem Zilele Bucureștiului, Bounty Fair, Anatolian Fest, Asia Fest și mult așteptatul iMapp
Weekendul acesta au loc o mulțime de activități. În prim plan se află celebrarea Zilelor Bucureștiului care colorează orașul de evenimente. Iar dacă nu te-ai hotărât pe unde să îți petreci timpul în perioada asta
00:10
Visul regizoarei Chris Simion-Mercurian devine azi teatru: se inaugurează Grivița 53. Este primul teatru construit de la zero de comunitate
Grivița 53 își deschide porțile oficial astăzi, 18 septembrie 2025, când cel mai nou teatru din București – și primul construit, de la prima cărămidă, de bucureșteni și donatori din toate colțurile țării. Astfel, Bucureștiul
17 septembrie 2025
20:00
Autobuzele turistice City Tour vor face plimbări gratuite de Zilele Bucureștiului, în weekend. Plecarea se va face din
Weekendul acesta Capitala aniversează 566 de ani. Iar în weekend orașul se umple de zeci de activități cu ocazia Zilelor Bucureștiului 2025. Vor fi zeci de concerte, expoziții, parade, spectacole de teatru, proiecții de film, […] Articolul Autobuzele turistice City Tour vor face plimbări gratuite de Zilele Bucureștiului, în weekend. Plecarea se va face din Piața Presei apare prima dată în B365.
19:40
FOTO ✈️ Cum va arăta noul terminal al Aeroportului Otopeni. Imagini aproape SF ale proiectului de 176.000 mp și 30 de milioane de pasageri anual, în 2040 # B365.ro
Imagini spectaculoase cu noul terminal care se va construi la Aeroportul „Henri Coandă” Otopeni au fost publicate de Compania Națională Aeroporturi București. Cum va arăta noul terminal al Aeroportului „Henri Coandă” Otopeni Noul terminal al […] Articolul FOTO ✈️ Cum va arăta noul terminal al Aeroportului Otopeni. Imagini aproape SF ale proiectului de 176.000 mp și 30 de milioane de pasageri anual, în 2040 apare prima dată în B365.
18:30
FOTO | Băluță lansează un concurs de idei pentru numele drumului de legătură dintre Str. Emil Racoviță și Șoseaua Berceni. Strada va fi gata în curând # B365.ro
Daniel Băluță, primarul Sectorului 4 a informat bucureștenilor că drumul de legătură între strada Emil Racoviță și Șoseaua Berceni este aproape gata. Iar pe lângă anunțul că lucrările vor fi gata cât de curând, dl. […] Articolul FOTO | Băluță lansează un concurs de idei pentru numele drumului de legătură dintre Str. Emil Racoviță și Șoseaua Berceni. Strada va fi gata în curând apare prima dată în B365.
Ieri
17:50
„2 kilometri în 40 de minute!” Blocaj total la intrarea în București de pe A1 este, cu niște infernale cozi de pe la kilometrul 15 # B365.ro
Astăzi, 17 septembrie, la ceas de seară pe autostrada A1 mașinile circulă extrem de greoi. Un șofer a precizat că a parcurs 2 kilometri în aproximativ 40 de minute. Mașinile circulă bară la bară. Trafic […] Articolul „2 kilometri în 40 de minute!” Blocaj total la intrarea în București de pe A1 este, cu niște infernale cozi de pe la kilometrul 15 apare prima dată în B365.
17:40
10 linii STB au traseele modificate, la noapte. STB anunță că se asfaltează în două stații de autobuz de pe Bulevardul Brătianu: Unirii 4 și 5 # B365.ro
În această noapte (17-18 septembrie), se vor realiza niște lucrări de asfaltare pe Bulevardul I. C. Brătianu, motiv pentru care traseele mai multor linii de noapte, dar și a liniei turistice Bucharest City Tour, vor […] Articolul 10 linii STB au traseele modificate, la noapte. STB anunță că se asfaltează în două stații de autobuz de pe Bulevardul Brătianu: Unirii 4 și 5 apare prima dată în B365.
17:30
FOTO | Cât de descurajant e stadiul lucrărilor la Prelungirea Ghencea, 6 km de șosea care nu se mai termină. Pe tronsoanele PMB e mai mult liniște și nici de la CNAIR nu vin vești grozave # B365.ro
Inițiativa Prelungirea Ghencea a făcut o vizită pe șantierul Prelungirea Ghencea și prezintă stadiul lucrărilor pe fiecare tronson, însă veștile nu sunt îmbucurătoare. Lucrările bat pasul pe loc, atât pe porțiunile construite de PMB, cât […] Articolul FOTO | Cât de descurajant e stadiul lucrărilor la Prelungirea Ghencea, 6 km de șosea care nu se mai termină. Pe tronsoanele PMB e mai mult liniște și nici de la CNAIR nu vin vești grozave apare prima dată în B365.
17:20
FOTO | Trotuar blocat complet de termo-conducte pe la Obor, pe str. Mașina de Pâine din S2. Ca să treci, trebuie să te pricepi la sărituri # B365.ro
Drepturile pietonilor au fost ignorate complet în Sectorul 2 al Capitalei. O fotografie cu o lucrare Termoenergetica a făcut înconjurul internetului. Conductele au fost lăsate fix pe trotuar. Această situație a transformat locul într-o adevărată […] Articolul FOTO | Trotuar blocat complet de termo-conducte pe la Obor, pe str. Mașina de Pâine din S2. Ca să treci, trebuie să te pricepi la sărituri apare prima dată în B365.
16:00
Ministrul Agriculturii ne-ar cam face ordine prin frigidere. Zice să nu mai mâncăm brânză împuțită, avocado și prosciutto (cotto și crudo) ca simandicoșii, că de-asta crește deficitul # B365.ro
Nici nu ne-am obișnuit bine cu numeroasele revoluții din traficul de la noi din București cu care ne amenință pretendenții la funcșia de primar general al Capitalei că vine domnul Florin Barbu de la Guvern, […] Articolul Ministrul Agriculturii ne-ar cam face ordine prin frigidere. Zice să nu mai mâncăm brânză împuțită, avocado și prosciutto (cotto și crudo) ca simandicoșii, că de-asta crește deficitul apare prima dată în B365.
15:50
FOTO | Modernizarea străzilor din Grozăvești avansează. Se toarnă ultimul strat de asfalt pe Economu Cezărescu, iar pe Ștefan Marinescu sunt gata trotuarele # B365.ro
Primăria Sectorului 6 anunță că o bună parte din lucrările de la Grozăvești sunt finalizate. Muncitorii au turnat ultimul strat de asfalt pe Strada Economu Cezărescu. Administrația locală asigură că lucrările de aici se vor […] Articolul FOTO | Modernizarea străzilor din Grozăvești avansează. Se toarnă ultimul strat de asfalt pe Economu Cezărescu, iar pe Ștefan Marinescu sunt gata trotuarele apare prima dată în B365.
15:30
Problema limitatoarelor de viteză de pe Laminorului, puse după ce un polițist a lovit aici două fetițe, pe trecerea de pietoni. Sunt pe un singur sens, iar „6 din 10 șoferi le ocolesc pe contrasens” # B365.ro
În urmă cu câțiva ani a avut loc un accident groaznic în Sectorul 1 al Capitalei. Două fete au fost accidentate de o mașină a poliției, pe o trecere de pietoni de pe Laminorului. Din […] Articolul Problema limitatoarelor de viteză de pe Laminorului, puse după ce un polițist a lovit aici două fetițe, pe trecerea de pietoni. Sunt pe un singur sens, iar „6 din 10 șoferi le ocolesc pe contrasens” apare prima dată în B365.
15:20
FOTO | „Pasajul Ciurel nu mai este cel mai scump viraj la stânga”. PS6, din nou despre modernizata și recent inaugurata stradă Amilcar Săndulescu. Principalele schimbări # B365.ro
Strada Amilcar Săndulescu din Militari a fost modernizată și deschisă circulației rutiere pe 13 septembrie, iar PS6 se laudă în continuare cu acest proiect care a fost gata în două luni. Administrația locală spune că, […] Articolul FOTO | „Pasajul Ciurel nu mai este cel mai scump viraj la stânga”. PS6, din nou despre modernizata și recent inaugurata stradă Amilcar Săndulescu. Principalele schimbări apare prima dată în B365.
14:50
VIDEO | Trecere de pietoni subacvatică pe Bd. Lascăr Catargiu, cu șuvoi spre o rigolă pricăjită, lacul Titicaca dintr-o parcare din Titan. Adică a plouat un pic în București # B365.ro
Toamna a venit, ploile au început, la București se numără băltoacele. În urma vremii ploioase, de un grad ușor momentan, mai multe străzi din București sunt pline de apă, așa cum se întâmplă mai mereu. […] Articolul VIDEO | Trecere de pietoni subacvatică pe Bd. Lascăr Catargiu, cu șuvoi spre o rigolă pricăjită, lacul Titicaca dintr-o parcare din Titan. Adică a plouat un pic în București apare prima dată în B365.
14:10
FOTO | Descoperirile arheologice făcute în timpul lucrărilor la Planșeul de la Unirii nu afectează șantierul, anunță PS4. Zona a fost delimitată, protejată și va fi examinată # B365.ro
Primăria Sectorului 4 a lămurit bucureștenii cu privire la situația de la Planșeul Unirii. Acea zonă a Planșeului a fost delimitată și protejată, în curând va fi examinată de specialițiști în arheologie. Cu toate aceste […] Articolul FOTO | Descoperirile arheologice făcute în timpul lucrărilor la Planșeul de la Unirii nu afectează șantierul, anunță PS4. Zona a fost delimitată, protejată și va fi examinată apare prima dată în B365.
14:10
FOTO | Și Dl. Drulă intră în hora electorală a fluidizării traficului. Blocat la semafor, anunță „un plan detaliat pentru mobilitate”. O bucureșteancă îi sugerează telegondole # B365.ro
Cătălin Drulă, posibil candidat la alegerile pentru Primăria Capitalei din partea USR, intră și dumnealui în hora fluidizării traficului din București. Pe pagina sa de Facebook publică un selfie din mașină, și scrie (din mașină) […] Articolul FOTO | Și Dl. Drulă intră în hora electorală a fluidizării traficului. Blocat la semafor, anunță „un plan detaliat pentru mobilitate”. O bucureșteancă îi sugerează telegondole apare prima dată în B365.
13:40
Zilele Bucureștiului aduc, în weekend, primele „Sirene pe Dâmbovița”, tururi ghidate prin oraș, parade spectaculoase. Programul complet, anunțat de PMB # B365.ro
Weekendul acesta, cu ocazia Zilelor Bucureștiului, au loc numeroase activități în oraș. Muzeul Municipiului București (MMB) cu ocazia festifității aduce o serie de evenimente speciale care aduc Capitala în prim-plan prin istorie, artă și literatură. […] Articolul Zilele Bucureștiului aduc, în weekend, primele „Sirene pe Dâmbovița”, tururi ghidate prin oraș, parade spectaculoase. Programul complet, anunțat de PMB apare prima dată în B365.
13:40
Îmbrânceli între jandarmi și susținătorii lui Călin Georgescu, adunați la IJP Ilfov. Fostul candidat la Președinție se declară persecutat ca Trump # B365.ro
Călin Georgescu a mers azi la sediul IPJ Ilfov pentru a semna controlul judiciar, iar o mulțime de fani l-au așteptat în fața instituției. La un moment dat, după ce fostul candidat la alegerile prezidențiale […] Articolul Îmbrânceli între jandarmi și susținătorii lui Călin Georgescu, adunați la IJP Ilfov. Fostul candidat la Președinție se declară persecutat ca Trump apare prima dată în B365.
13:10
Primăria dl. Negoiță o ia înaintea tuturor și vrea să cumpere body-camere pentru polițiștii locali. Un proiect care prevede asemenea dotare abia a fost depus la Senat # B365.ro
Primăria Sectorului 3 a lansat în SEAP o licitație pentru furnizarea unui sistem integrat complex de body-camere pentru polițiștii locali. În contextul în care, săptămâna trecută, mai mulți deputați PNL au inițiat un proiect pentru […] Articolul Primăria dl. Negoiță o ia înaintea tuturor și vrea să cumpere body-camere pentru polițiștii locali. Un proiect care prevede asemenea dotare abia a fost depus la Senat apare prima dată în B365.
13:00
lovdeco.ro : 7 piese la reduceri, de la Mömax care îți pot transforma locuința. Doar azi și mâine sunt reduse # B365.ro
Articol susținut de Mömax Oricine a trecut vreodată printr-o reamenajare știe că nu trebuie să schimbi tot ca să simți că locuiești într-un spațiu nou. Uneori, o canapea bine aleasă, o lampă spectaculoasă sau o […] Articolul lovdeco.ro : 7 piese la reduceri, de la Mömax care îți pot transforma locuința. Doar azi și mâine sunt reduse apare prima dată în B365.
13:00
TERMO-ALERT | Număr uriaș de blocuri fără apă caldă în București: 2.000. Termoenergetica are șantiere în toate sectoarele, fie pentru modernizări, fie pentru reparații # B365.ro
Aproape 2.000 de blocuri și imobile din București nu au azi apă caldă, potrivit informațiilor transmise de Compania Municipală Termoenergetica București. Zilele trecute, CMTEB anunța deschiderea mai multor șantiere în Capitală, pentru reparația unor conducte […] Articolul TERMO-ALERT | Număr uriaș de blocuri fără apă caldă în București: 2.000. Termoenergetica are șantiere în toate sectoarele, fie pentru modernizări, fie pentru reparații apare prima dată în B365.
12:00
Dl. Drulă își dorește să fie candidatul USR – “și al mai multor partide, dacă se poate” – la Primăria Capitalei. Zice că partidul său e preferatul bucureștenilor # B365.ro
Deputatul USR Cătălin Drulă, fost ministru al Transporturilor și candidat informal la funcția vacantată după ce Nicușor Dan a devenit președinte, ne explică acum de ce dorește să devină primar general al Capitalei. Invitat în […] Articolul Dl. Drulă își dorește să fie candidatul USR – “și al mai multor partide, dacă se poate” – la Primăria Capitalei. Zice că partidul său e preferatul bucureștenilor apare prima dată în B365.
11:30
Actualizare METEO | Ploi și vreme rece, în București, de azi. Când răsare soarele în prognoza specială pentru Capitală, emisă acum de ANM # B365.ro
Zilele doride de vară au luat sfârșit, temperaturile se vor menține sub 30 de grade în perioada următoare. De asemenea, meterorologii anunță că vor fi ploi în București, iar în alte județe este cod galben […] Articolul Actualizare METEO | Ploi și vreme rece, în București, de azi. Când răsare soarele în prognoza specială pentru Capitală, emisă acum de ANM apare prima dată în B365.
11:00
FOTO | Șantierul pentru modernizarea liniei de tramvai de pe Bd. Expoziției este 70% gata. Bujduveanu recapitulează stadiul lucrărilor # B365.ro
Pe Bulevardul Expoziției se lucrează la modernizarea liniei de tramvai, iar primarul Capitalei anunță că lucrările au ajuns la stadiul de 70%. Stelian Bujduveanu a decis să ofere informații despre stadiul lucrărilor, la ce anume […] Articolul FOTO | Șantierul pentru modernizarea liniei de tramvai de pe Bd. Expoziției este 70% gata. Bujduveanu recapitulează stadiul lucrărilor apare prima dată în B365.
10:50
Programul „Școală după Școală” a început la unitățile de învățământ din Sectorul 2. Sunt 18 școli gimnaziale și un liceu înscrise # B365.ro
Administrația locală transmite că programul „Școală după Școală” din Sectorul 2 este în desfășurare în unele unități de învățământ, iar la altele se vor porni aceste activități în curând. Lista unităților de învățământ înscrise în […] Articolul Programul „Școală după Școală” a început la unitățile de învățământ din Sectorul 2. Sunt 18 școli gimnaziale și un liceu înscrise apare prima dată în B365.
10:00
Andrei Livezeanu, atletul amator care a ajuns să câștige numeroase curse: „Sun Challenge e una dintre competițiile emblematice din România” # B365.ro
Articol susținut de Sun Plaza Andrei Livezeanu are 31 de ani, este finanțist și a descoperit pasiunea pentru atletism în urmă cu 10 ani. A început oarecum din curiozitate și din dorința de a arăta […] Articolul Andrei Livezeanu, atletul amator care a ajuns să câștige numeroase curse: „Sun Challenge e una dintre competițiile emblematice din România” apare prima dată în B365.
09:40
Un bărbat a atacat fosta iubită și soțul ei într-un mall din Drumul Taberei. Femeia avea ordin de protecție împotriva lui, el purta brățară de monitorizare # B365.ro
Un bărbat a atacat cu un cuțit fosta sa partneră, care era alături de actualul ei soș, într-un mall din Sectorul 6. Femeia avea un ordin de protecție împotriva fostului ei partener, acesta fusese chiar […] Articolul Un bărbat a atacat fosta iubită și soțul ei într-un mall din Drumul Taberei. Femeia avea ordin de protecție împotriva lui, el purta brățară de monitorizare apare prima dată în B365.
