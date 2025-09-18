Probabil cel mai plin de evenimente weekend din București. Avem Zilele Bucureștiului, Bounty Fair, Anatolian Fest, Asia Fest și mult așteptatul iMapp

12:40

Este (deja) nevoie de reparații pe A0 – Autostrada Bucureștiului, unde de azi sunt impuse, vreme de două zile, restricții de circulație pentru exact acest tip de lucrări. CNAIR: Restricții de circulație pe A0 pentru […] Articolul Restricții pe A0 – Autostrada Bucureștiului, unde se repară asfaltul, practic, abia pus. CNAIR: Până joi e închisă breteaua de legătură cu A2, pe sensul spre Constanța apare prima dată în B365.