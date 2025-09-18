Probabil cel mai plin de evenimente weekend din București. Avem Zilele Bucureștiului, Bounty Fair, Anatolian Fest, Asia Fest și mult așteptatul iMapp
B365.ro, 18 septembrie 2025 03:10
Weekendul acesta au loc o mulțime de activități. În prim plan se află celebrarea Zilelor Bucureștiului care colorează orașul de evenimente. Iar dacă nu te-ai hotărât pe unde să îți petreci timpul în perioada asta […]
• • •
Acum 2 ore
03:10
Acum 6 ore
00:10
Visul regizoarei Chris Simion-Mercurian devine azi teatru: se inaugurează Grivița 53. Este primul teatru construit de la zero de comunitate # B365.ro
Grivița 53 își deschide porțile oficial astăzi, 18 septembrie 2025, când cel mai nou teatru din București – și primul construit, de la prima cărămidă, de bucureșteni și donatori din toate colțurile țării. Astfel, Bucureștiul […]
Acum 12 ore
20:00
Autobuzele turistice City Tour vor face plimbări gratuite de Zilele Bucureștiului, în weekend. Plecarea se va face din Piața Presei # B365.ro
Weekendul acesta Capitala aniversează 566 de ani. Iar în weekend orașul se umple de zeci de activități cu ocazia Zilelor Bucureștiului 2025. Vor fi zeci de concerte, expoziții, parade, spectacole de teatru, proiecții de film, […]
19:40
FOTO ✈️ Cum va arăta noul terminal al Aeroportului Otopeni. Imagini aproape SF ale proiectului de 176.000 mp și 30 de milioane de pasageri anual, în 2040 # B365.ro
Imagini spectaculoase cu noul terminal care se va construi la Aeroportul „Henri Coandă" Otopeni au fost publicate de Compania Națională Aeroporturi București. Cum va arăta noul terminal al Aeroportului „Henri Coandă" Otopeni Noul terminal al […]
18:30
FOTO | Băluță lansează un concurs de idei pentru numele drumului de legătură dintre Str. Emil Racoviță și Șoseaua Berceni. Strada va fi gata în curând # B365.ro
Daniel Băluță, primarul Sectorului 4 a informat bucureștenilor că drumul de legătură între strada Emil Racoviță și Șoseaua Berceni este aproape gata. Iar pe lângă anunțul că lucrările vor fi gata cât de curând, dl. […]
17:50
„2 kilometri în 40 de minute!” Blocaj total la intrarea în București de pe A1 este, cu niște infernale cozi de pe la kilometrul 15 # B365.ro
Astăzi, 17 septembrie, la ceas de seară pe autostrada A1 mașinile circulă extrem de greoi. Un șofer a precizat că a parcurs 2 kilometri în aproximativ 40 de minute. Mașinile circulă bară la bară. Trafic […]
17:40
10 linii STB au traseele modificate, la noapte. STB anunță că se asfaltează în două stații de autobuz de pe Bulevardul Brătianu: Unirii 4 și 5 # B365.ro
În această noapte (17-18 septembrie), se vor realiza niște lucrări de asfaltare pe Bulevardul I. C. Brătianu, motiv pentru care traseele mai multor linii de noapte, dar și a liniei turistice Bucharest City Tour, vor […]
17:30
FOTO | Cât de descurajant e stadiul lucrărilor la Prelungirea Ghencea, 6 km de șosea care nu se mai termină. Pe tronsoanele PMB e mai mult liniște și nici de la CNAIR nu vin vești grozave # B365.ro
Inițiativa Prelungirea Ghencea a făcut o vizită pe șantierul Prelungirea Ghencea și prezintă stadiul lucrărilor pe fiecare tronson, însă veștile nu sunt îmbucurătoare. Lucrările bat pasul pe loc, atât pe porțiunile construite de PMB, cât […]
17:20
FOTO | Trotuar blocat complet de termo-conducte pe la Obor, pe str. Mașina de Pâine din S2. Ca să treci, trebuie să te pricepi la sărituri # B365.ro
Drepturile pietonilor au fost ignorate complet în Sectorul 2 al Capitalei. O fotografie cu o lucrare Termoenergetica a făcut înconjurul internetului. Conductele au fost lăsate fix pe trotuar. Această situație a transformat locul într-o adevărată […]
16:00
Ministrul Agriculturii ne-ar cam face ordine prin frigidere. Zice să nu mai mâncăm brânză împuțită, avocado și prosciutto (cotto și crudo) ca simandicoșii, că de-asta crește deficitul # B365.ro
Nici nu ne-am obișnuit bine cu numeroasele revoluții din traficul de la noi din București cu care ne amenință pretendenții la funcșia de primar general al Capitalei că vine domnul Florin Barbu de la Guvern, […]
15:50
FOTO | Modernizarea străzilor din Grozăvești avansează. Se toarnă ultimul strat de asfalt pe Economu Cezărescu, iar pe Ștefan Marinescu sunt gata trotuarele # B365.ro
Primăria Sectorului 6 anunță că o bună parte din lucrările de la Grozăvești sunt finalizate. Muncitorii au turnat ultimul strat de asfalt pe Strada Economu Cezărescu. Administrația locală asigură că lucrările de aici se vor […]
15:30
Problema limitatoarelor de viteză de pe Laminorului, puse după ce un polițist a lovit aici două fetițe, pe trecerea de pietoni. Sunt pe un singur sens, iar „6 din 10 șoferi le ocolesc pe contrasens” # B365.ro
În urmă cu câțiva ani a avut loc un accident groaznic în Sectorul 1 al Capitalei. Două fete au fost accidentate de o mașină a poliției, pe o trecere de pietoni de pe Laminorului. Din […]
Acum 24 ore
15:20
FOTO | „Pasajul Ciurel nu mai este cel mai scump viraj la stânga”. PS6, din nou despre modernizata și recent inaugurata stradă Amilcar Săndulescu. Principalele schimbări # B365.ro
Strada Amilcar Săndulescu din Militari a fost modernizată și deschisă circulației rutiere pe 13 septembrie, iar PS6 se laudă în continuare cu acest proiect care a fost gata în două luni. Administrația locală spune că, […]
14:50
VIDEO | Trecere de pietoni subacvatică pe Bd. Lascăr Catargiu, cu șuvoi spre o rigolă pricăjită, lacul Titicaca dintr-o parcare din Titan. Adică a plouat un pic în București # B365.ro
Toamna a venit, ploile au început, la București se numără băltoacele. În urma vremii ploioase, de un grad ușor momentan, mai multe străzi din București sunt pline de apă, așa cum se întâmplă mai mereu. […]
14:10
FOTO | Descoperirile arheologice făcute în timpul lucrărilor la Planșeul de la Unirii nu afectează șantierul, anunță PS4. Zona a fost delimitată, protejată și va fi examinată # B365.ro
Primăria Sectorului 4 a lămurit bucureștenii cu privire la situația de la Planșeul Unirii. Acea zonă a Planșeului a fost delimitată și protejată, în curând va fi examinată de specialițiști în arheologie. Cu toate aceste […]
14:10
FOTO | Și Dl. Drulă intră în hora electorală a fluidizării traficului. Blocat la semafor, anunță „un plan detaliat pentru mobilitate”. O bucureșteancă îi sugerează telegondole # B365.ro
Cătălin Drulă, posibil candidat la alegerile pentru Primăria Capitalei din partea USR, intră și dumnealui în hora fluidizării traficului din București. Pe pagina sa de Facebook publică un selfie din mașină, și scrie (din mașină) […]
13:40
Zilele Bucureștiului aduc, în weekend, primele „Sirene pe Dâmbovița”, tururi ghidate prin oraș, parade spectaculoase. Programul complet, anunțat de PMB # B365.ro
Weekendul acesta, cu ocazia Zilelor Bucureștiului, au loc numeroase activități în oraș. Muzeul Municipiului București (MMB) cu ocazia festifității aduce o serie de evenimente speciale care aduc Capitala în prim-plan prin istorie, artă și literatură. […]
13:40
Îmbrânceli între jandarmi și susținătorii lui Călin Georgescu, adunați la IJP Ilfov. Fostul candidat la Președinție se declară persecutat ca Trump # B365.ro
Călin Georgescu a mers azi la sediul IPJ Ilfov pentru a semna controlul judiciar, iar o mulțime de fani l-au așteptat în fața instituției. La un moment dat, după ce fostul candidat la alegerile prezidențiale […]
13:10
Primăria dl. Negoiță o ia înaintea tuturor și vrea să cumpere body-camere pentru polițiștii locali. Un proiect care prevede asemenea dotare abia a fost depus la Senat # B365.ro
Primăria Sectorului 3 a lansat în SEAP o licitație pentru furnizarea unui sistem integrat complex de body-camere pentru polițiștii locali. În contextul în care, săptămâna trecută, mai mulți deputați PNL au inițiat un proiect pentru […]
13:00
lovdeco.ro : 7 piese la reduceri, de la Mömax care îți pot transforma locuința. Doar azi și mâine sunt reduse # B365.ro
Articol susținut de Mömax Oricine a trecut vreodată printr-o reamenajare știe că nu trebuie să schimbi tot ca să simți că locuiești într-un spațiu nou. Uneori, o canapea bine aleasă, o lampă spectaculoasă sau o […]
13:00
TERMO-ALERT | Număr uriaș de blocuri fără apă caldă în București: 2.000. Termoenergetica are șantiere în toate sectoarele, fie pentru modernizări, fie pentru reparații # B365.ro
Aproape 2.000 de blocuri și imobile din București nu au azi apă caldă, potrivit informațiilor transmise de Compania Municipală Termoenergetica București. Zilele trecute, CMTEB anunța deschiderea mai multor șantiere în Capitală, pentru reparația unor conducte […]
12:00
Dl. Drulă își dorește să fie candidatul USR – “și al mai multor partide, dacă se poate” – la Primăria Capitalei. Zice că partidul său e preferatul bucureștenilor # B365.ro
Deputatul USR Cătălin Drulă, fost ministru al Transporturilor și candidat informal la funcția vacantată după ce Nicușor Dan a devenit președinte, ne explică acum de ce dorește să devină primar general al Capitalei. Invitat în […]
11:30
Actualizare METEO | Ploi și vreme rece, în București, de azi. Când răsare soarele în prognoza specială pentru Capitală, emisă acum de ANM # B365.ro
Zilele doride de vară au luat sfârșit, temperaturile se vor menține sub 30 de grade în perioada următoare. De asemenea, meterorologii anunță că vor fi ploi în București, iar în alte județe este cod galben […]
11:00
FOTO | Șantierul pentru modernizarea liniei de tramvai de pe Bd. Expoziției este 70% gata. Bujduveanu recapitulează stadiul lucrărilor # B365.ro
Pe Bulevardul Expoziției se lucrează la modernizarea liniei de tramvai, iar primarul Capitalei anunță că lucrările au ajuns la stadiul de 70%. Stelian Bujduveanu a decis să ofere informații despre stadiul lucrărilor, la ce anume […]
10:50
Programul „Școală după Școală” a început la unitățile de învățământ din Sectorul 2. Sunt 18 școli gimnaziale și un liceu înscrise # B365.ro
Administrația locală transmite că programul „Școală după Școală" din Sectorul 2 este în desfășurare în unele unități de învățământ, iar la altele se vor porni aceste activități în curând. Lista unităților de învățământ înscrise în […]
10:00
Andrei Livezeanu, atletul amator care a ajuns să câștige numeroase curse: „Sun Challenge e una dintre competițiile emblematice din România” # B365.ro
Articol susținut de Sun Plaza Andrei Livezeanu are 31 de ani, este finanțist și a descoperit pasiunea pentru atletism în urmă cu 10 ani. A început oarecum din curiozitate și din dorința de a arăta […]
09:40
Un bărbat a atacat fosta iubită și soțul ei într-un mall din Drumul Taberei. Femeia avea ordin de protecție împotriva lui, el purta brățară de monitorizare # B365.ro
Un bărbat a atacat cu un cuțit fosta sa partneră, care era alături de actualul ei soș, într-un mall din Sectorul 6. Femeia avea un ordin de protecție împotriva fostului ei partener, acesta fusese chiar […]
08:50
AUR merge la Parchet și AEP cu data alegerilor pentru PMB. Reclamă depășirea termenului legal pentru organizarea scrutinului din București # B365.ro
Nici măcar nu știm când vor fi alegerile la Primăria Capitalei, însă scandalul este în toi: AUR a depus plângere penală la Parchet și la AEP (Autoritatea Electorală Permanentă) pentru că s-a depășit termenul legal […]
08:30
VIDEO | Descoperiri arheologice pe Șantierul de la Planșeul Unirii. Vechiul București, scos neașteptat la lumină. PS4 a chemat specialiștii să examineze zona # B365.ro
În spațiul online, au apărut imagini cu mai multe urme de construcții anterioare găsite la Planșeul Unirii. Un utilizator de Reddit a denumit aceste decoperiri „un dezastru arheologic" și susține că ar fi structuri de […]
07:10
Mahalaua Mântuleasa devine buricul Bucureștiului, în weekend. Vor fi animații și proiecții pe fațadele caselor, tururi ghidate și ceaune cu pastramă # B365.ro
"Deschidem Mântuleasa" este o invitație la redescoperirea unui spațiu urban unic în București, cu tururi ghidate prin cartier și vizite garantate în unele din casele de patrimoniu care înnobilează Zona Construită Protejată. Evenimentele Urban Explorers […]
05:10
Ce aștept cu nerăbdare să văd la Bounty Fair, târgul meșteșugarilor, care e weekendul acesta, în grădina Muzeului Antipa # B365.ro
În weekendul care vine peste noi (20-21 septembrie) are loc în grădina de la Muzeul Antipa ediția 59 a Bounty Fair – Septembriada, târg cu tradiție în București. Dacă sunteți genul de bucureștean care profită […]
Ieri
04:10
Cafea ca la Istanbul, doar că la noi, la București, în Mall Vitan Și delicios, și çok güzel la Kahve Dunyasi # B365.ro
Vizita la Kahve Dunyasi din Vitan a fost precedată de o poftă nebună de cafea turcească, cremoasă, amăruie, ca-n concediu. M-am trezit într-o dimineață cu o poftă nebună de cafea „pe vechi", respectiv de cafeaua […]
16 septembrie 2025
19:50
FOTO | 20 de tone de gunoi, scoase din Parcul Grozăvești. Săptămâna aceasta muncitorii cosesc iarba uscată și curăță terenul de bălării # B365.ro
Echipele de Salubrizare din Sectorul 6 au strâns 20 de tone de gunoi din Parcul Grozăvești. Asta înseamnă 400 de saci de deșeuri care s-au adunat aici de-a lungul anilor. Administrația promite cetățenilor că acest […]
19:40
VIDEO | „Nu mai lăsați gunoaie pe străzi” e rugămintea lui Tuță pentru bucureștenii din Sectorul 1. „Angajații curăță azi deșeurile, mâine sunt depozitate din nou, în același loc” # B365.ro
George Cristian Tuță, primarul Sectorului 1 al Capitalei face apel la bucureșteni să nu mai arunge gunoie în spațiul public. Se pare că locuitorii din sector nu țin cont de avertismentele pe care le primesc. […]
19:30
VIDEO | Coșmarul de vineri din traficul din București s-a mutat azi la intrarea în Chiajna. Șoferii merg bară la bară pe Centura Capitalei # B365.ro
Intrarea în comuna Chiajna din județul Ilfov este complet blocată în această seară, șoferii circulă bară la bară pe Centura Capitalei. „E normal, așa e în fiecare zi", se amăgesc câțiva conducători auto în mediul […]
18:00
A început Săptămâna Europeană a Mobilității în București. Porți deschise în depouri STB, expoziție de tramvaie istorice, tur ghidat pe pistă la Aeroportul Băneasa, printre activități # B365.ro
Un eveniment mult așteptat de bucureșteni este Săptămâna Europeană a Mobilității 2025, iar TPBI pregătește multe evenimente-surpriză în perioada 16-22 septembrie 2025. Prin acest proiect se dorește încurajarea municipalităților să implementeze și să promoveze măsuri […]
18:00
Toto Dumitrescu, primele declarații după ce a fost prins de polițiștii din București: „Am fost speriat, nu consumasem nimic”. Implicat într-un accident, ar fi fugit de la fața locului # B365.ro
Au apărut primele imagini cu Toto Dumitrescu, prins de poliție la 48 de ore după accidentul de la intersecția de pe Bulevardul Primăverii. Acesta a răspuns unui reporter la câteva întrebări înainte de a urca […]
17:10
FOTO | Ghemotoc, un motănel salvat de sub capota unei mașini parcate la Mega mall, caută căsuță în București. N-are decât vreo două luni și e doar temporar luat de suflet # B365.ro
O bucureșteancă a salvat astăzi o pisicuță de sub capota unei mașini parcate la Mega Mall. Are aproximativ două luni și se află în grijă la cei de la Animax. Cea care l-a salvat speră […]
16:50
Lucrările la Pasajul Apărătorii Patriei au ajuns la turnarea betonului pe structura de rezistență. „Ritm susținut pe șantier”, anunță City Managerul S4 # B365.ro
Update de pe șantierul pasajului de la Apărătorii Patriei: a început turnarea betonului pentru structura de rezistență, anunță administratorul public al Sectorului 4, Alexandru Hazem Kansou. Pasajul traversează Șoseaua Berceni, dinspre Turnu Măgurele spre strada […]
16:00
A murit Robert Redfort. Marele actor și regizor premiat cu Oscar avea 89 de ani și s-a stins din viață în somn # B365.ro
Robert Redford, emblematicul actor care a devenit regizor premiat cu Oscar, a murit marți dimineață la vârsta de 89 de ani, la reședința sa din Utah, anunță The New York Times. Robert Redford a murit […]
15:10
Aeroportul Otopeni se extinde cu un nou terminal, 9 firme au depus oferte pentru construirea lui. Va fi gata în 10 ani și costă aproximativ 40 milioane de euro # B365.ro
Nouă firme internaționale au depus oferte pentru construirea celui mai mare și complex proiect de infrastructură aeroportuară din România, mai exat proiectarea noului terminal al Aeroportul Internațional „Henri Coandă" București și a infrastructurii aeroportuare aferente, […]
14:50
FOTO | Shiva, un pisoi portocaliu s-a rătăcit prin zona Luică-Giurgiului. Este căutat: „Ca semn distinctiv are vârful cozii îndoit”, spune stăpâna lui # B365.ro
Un motănel din Sectorul 4 al Capitalei s-a pierduit de stăpâna lui prin zona Aleea Slătioara nr. 3. Aceasta îl caută neîncetat pe micuț și speră să îl găsească cât de curând. Femeia oferă recompensă […]
14:50
Toto Dumitrescu a fost prins de polițiști lângă Capitală, după ce a fost implicat într-un accident, duminică, în cartierul Primăverii. El ar fi plecat de la locul faptei # B365.ro
Actorul Toto Dumitrescu a fost prins. Acesta a fost implicat într-un accident, duminică, 14 septembrie. Toto Dumitrescu a fugit de la locul faptei. El urmează să fie condus la secția de poliție pentru audieri. În […]
14:10
Se redeschide Str. Aviator Popișteanu în curând. Lucrările de la linia de tramvai de pe Bd. Expoziției, la final # B365.ro
Lucrările de modernizare a șinelor de tramvai de pe Bulevardul Expoziției sunt aproape gata. În curând, se va redeschide circulația mijloacelor de trasnport din flota STB pe Strada Aviator Popișteanu. Șantierul a fost pornit în […] Articolul Se redeschide Str. Aviator Popișteanu în curând. Lucrările de la linia de tramvai de pe Bd. Expoziției, la final apare prima dată în B365.
13:50
Ajungem să trăim în traficul din București, la propriu: Petrecem în intersecții peste 12 zile de muncă. PS Haosul din oraș s-a mutat la prânz, arată Indexul de Trafic 2025 # B365.ro
Traficul din București este de-a dreptul îngrozitor uneori, iar acest aspect este foarte bine cunoscut de români. Potrivit unui sondaj recent, în trafic bucureștenii pierd undeva la peste 12 zile de lucru anual din cauza […] Articolul Ajungem să trăim în traficul din București, la propriu: Petrecem în intersecții peste 12 zile de muncă. PS Haosul din oraș s-a mutat la prânz, arată Indexul de Trafic 2025 apare prima dată în B365.
13:40
Parcarea de pe trotuar, fix în buza gurii de metrou din stația Grivița. Vrem Schimbare: Te trezești cu mașinile chiar la intrare # B365.ro
O parcare a „răsărit” la stația de metrou Grivița, însă aceasta este ilegală: Călătorii care ies de la metrou ajung direct pe trotuarul ocupat de mașini. Reprezentanții inițiativei civice „Vrem schimbare” trag un semnal de […] Articolul Parcarea de pe trotuar, fix în buza gurii de metrou din stația Grivița. Vrem Schimbare: Te trezești cu mașinile chiar la intrare apare prima dată în B365.
13:40
SONDAJ | Cât de mulțumiți suntem de politica externă a lui Nicușor Dan, președintele care, nebăgând mâna-n drona rusească, nu ne-a putut spune dacă era înarmată sau nu # B365.ro
Mai mult de jumătate dintre români (51%) declară că nu sunt mulțumiți de activitatea președintelui Nicușor Dan în domeniul politicii externe și nici de activitatea MAE, potrivit unui sondaj Avangarde. Rezultatele sondajului vin în contextul […] Articolul SONDAJ | Cât de mulțumiți suntem de politica externă a lui Nicușor Dan, președintele care, nebăgând mâna-n drona rusească, nu ne-a putut spune dacă era înarmată sau nu apare prima dată în B365.
13:00
Străzile Dezrobirii și Dâmboviței au devenit cu sens unic, după modernizarea drumului Amilcar Săndulescu. Schimbările apar și pe Waze # B365.ro
După reabilitarea Străzii Amilcar Săndulescu, un drum scurt care face legătura între cartierul Militari și Podul Ciurel, circulația pe mai multe străduțe au fost reconfigurate, anunță Primăria Sectorului 6. Străzile Dezrobirii și Dâmboviței au devenit […] Articolul Străzile Dezrobirii și Dâmboviței au devenit cu sens unic, după modernizarea drumului Amilcar Săndulescu. Schimbările apar și pe Waze apare prima dată în B365.
12:50
FOTO | Trecere de pietoni cu hurducături pe șine de tramvai rupte, pe Bd Camil Ressu. Bucureșteancă: Bebelușul meu, și nu numai, ar aprecia enorm dacă ar fi reparate # B365.ro
Străzile din Capitală și nu numai au extrem de multe probleme. Fie că vorbim despre gropile de pe asfalt, capace de canal în relief, trotuare mult prea înguste sau câte și mai câte alte probleme […] Articolul FOTO | Trecere de pietoni cu hurducături pe șine de tramvai rupte, pe Bd Camil Ressu. Bucureșteancă: Bebelușul meu, și nu numai, ar aprecia enorm dacă ar fi reparate apare prima dată în B365.
12:40
Restricții pe A0 – Autostrada Bucureștiului, unde se repară asfaltul, practic, abia pus. CNAIR: Până joi e închisă breteaua de legătură cu A2, pe sensul spre Constanța # B365.ro
Este (deja) nevoie de reparații pe A0 – Autostrada Bucureștiului, unde de azi sunt impuse, vreme de două zile, restricții de circulație pentru exact acest tip de lucrări. CNAIR: Restricții de circulație pe A0 pentru […] Articolul Restricții pe A0 – Autostrada Bucureștiului, unde se repară asfaltul, practic, abia pus. CNAIR: Până joi e închisă breteaua de legătură cu A2, pe sensul spre Constanța apare prima dată în B365.
