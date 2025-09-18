Posibile fragmente de dronă, găsite în urma unei acţiuni de igienizare în perimetrul Dunării

15:00

Suntem datori-vânduţi. Datoria publică a României a ajuns la un nivel record de aproape 60% din Produsul Intern Brut. Pentru prima dată a depăşit praful de 1.000 de miliarde de lei. Şi nici cu absorbţia fondurilor europene nu stăm mai bine. Ne-a mai rămas mai puţin de un an până când ar trebui să implementăm proiectele din PNRR, însă la această oră peste 70% dintre reforme nu sunt gata încă. Aşa că multe pierd finanţarea europeană. Guvernul a adoptat astăzi în ședință lista tăierilor.