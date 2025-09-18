Posibile fragmente de dronă, găsite în urma unei acţiuni de igienizare în perimetrul Dunării
ObservatorNews, 18 septembrie 2025 19:20
Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării a anunţat o acţiune de igienizare la data de 17 septembrie în sudul rezervaţiei, în zonele Plaja Vadu, Edighiol – Periboina.
Acum 10 minute
19:40
Imagini exclusive din interiorul Catedralei Mântuirii Neamului, cu o lună înainte de deschidere # ObservatorNews
Mai sunt câteva clipe până când vor bate clopotele la Catedrala Mântuirii Neamului. Peste o lună, sute de mii de credincioşi sunt aşteptaţi să se închine în altarul celui mai spectaculos monument bisericesc din ţara noastră. Patriarhia Română anunţă că, după sfinţire, biserica va fi deschisă pentru toată lumea. Acum, pe şantier se fac ultimele pregătiri. Picturile şi tehnica din mozaic sunt absolut impresionante.
19:40
În timp ce statul se tot împrumută pentru salarii, coaliţia de guvernare nu izbuteşte să taie din cheltuieli. Ultima propunere este o provocare pentru Ilie Bolojan. Primarii sunt gata să concedieze 20% dintre angajaţi dacă premierul dă afară 20% dintre bugetarii de la guvern şi din ministere. După aproape o lună de negocieri, Coaliţia de guvernare nu a căzut de acord cu nicio variantă de a face economii.
Acum 30 minute
19:20
19:20
ANIMAŢIE. Fost jandarm, ucis de o şoferiţă băută, care a intrat cu Porsche-ul pe contrasens # ObservatorNews
O tânără din Bucureşti a omorât un om când a condus băută. Ea avea oricum permisul suspendat tot pentru alcool. A lovit un bărbat pe scuter, l-a lăsat în agonie şi a fugit. Poliţiştii au găsit-o abia după şase ore. Între timp, victima ei, un fost jandarm, murise.
Acum 2 ore
18:40
Planul lui Putin pentru noua generaţie de lideri politici ai Rusiei. Trebuie să fie veterani de război # ObservatorNews
Vladimir Putin a declarat că viitoarea generație de lideri politici ai Rusiei ar trebui să provină dintre veteranii războiului din Ucraina, oameni "care au fost dispuși să-și riște sănătatea și viața pentru patrie".
18:40
Italia reglementează inteligența artificială. Pedepse cu închisoarea pentru deepfake-uri # ObservatorNews
Italia este prima țară din Uniunea Europeană care adoptă o lege completă care reglementează utilizarea inteligenței artificiale. Noua legislație limitează accesul copiilor la inteligenţa artificială, impune pedepse de până la 5 ani de închisoare pentru folosirea dăunătoare a tehnologiei și stabilește reguli stricte de transparență.
18:40
Trump: SUA şi UK au făcut mai mult bine pe planetă decât oricare alte două naţiuni din istoria umanităţii # ObservatorNews
În a doua zi a vizitei de stat a liderului american în Marea Britanie, preşedintele Donald Trump şi prim-ministrul britanic Keir Starmer au susţinut o conferinţă comună de presă. Cei doi au avut o întrevedere la reşedinţa de la Chequers a premierului, unde au semnat un "acord de prosperitate tehnologică", în cadrul căruia marile firme americane de tehnologie se angajează să investească zeci de miliarde de lire sterline în Regatul Unit, scrie News.ro.
18:40
Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a anunţat joi că recentul focar de Ebola din Republica Democratică Congo a cauzat până acum cel puţin 31 de morţi, transmite Xinhua, conform Agerpres.
18:30
Rusia neagă acuzațiile de corupere a alegătorilor în R. Moldova: "Isterie anti-rusă, fără nicio dovadă" # ObservatorNews
Republica Moldova se pregătește de un scrutin decisiv, pe 28 septembrie, cu miza orientării țării către est sau vest. Liderii de la București și Chișinău avertizează că Rusia încearcă să influențeze alegerile, inclusiv prin cumpărare de voturi. Moscova respinge, însă, acuzațiile și denunță o "isterie anti-rusă" alimentată de autoritățile moldovene.
18:20
Mașinile electrice au tot mai mulți fani, dar suntem, oare, pregătiţi pentru toate riscurile care vin la pachet cu ele? Să vorbim despre ce se întâmplă când ia foc o mașină electrică. Se întâmplă rar, dar şi când se întâmplă, pericolul este uriaş.
18:20
Jose Mourinho, prezentat oficial ca antrenor al celor de la Benfica. Meciul de debut va fi LIVE în AntenaPLAY # ObservatorNews
Portughezul Jose Mourinho a fost prezentat oficial, joi, drept noul antrenor principal al celor de la Benfica Lisabona, tehnicianul preluând echipa de la Bruno Lage.
18:10
Zelenski: Armata ucraineană a lansat o contraofensivă pe frontul de est. Cât teritoriu a recuperat # ObservatorNews
Președintele Volodimir Zelenski a anunţat joi într-un mesaj video pe rețelele de socializare că armata ucraineană desfășoară "în aceste săptămâni" o operațiune de contraofensivă reușită pe frontul din Donețk.
18:10
Momentul în care şoferiţa băută loveşte mortal, pe contrasens, un bărbat care se afla pe scuter # ObservatorNews
O tânără de 29 de ani care avea permisul suspendat pentru că a condus băută a ucis, în zorii zilei, un om. În imaginile suprinse de o cameră de supraveghere se vede că bolidul circulă pe contrasens și îl spulberă pe bărbatul de 54 de ani care conducea un scuter, în Ilfov.
18:00
700.000 de militari ruși sunt implicați direct în luptele din Ucraina. Ce planuri are Putin cu ei după război # ObservatorNews
Vladimir Putin a declarat joi că peste 700.000 de militari ruși sunt implicați direct în luptele din Ucraina. Președintele rus vrea ca veterani ai războiului să fie aleşi pentru funcții publice, ca parte a strategiei Kremlinului de a-i reintegra și recompensa.
18:00
Şcoala din Botoşani renovată din fonduri europene. Cum arată investiţia de 2.5 milioane de euro # ObservatorNews
Dacă am vorbit deja de problemele şcolilor din Bucureşti unde copiii învaţă în trei schimburi în săli de clasă meschine, acum vă dăm şi exemplul opus. Acesta vine din nordul ţării, din Darabani, judeţul Botoşani, unde copiii se bucură de o şcoală ca afară. Săli luminoase şi colorate, laboratoare ultramoderne și holuri în care a fost adusă un pic de natură - 2,5 milioane de euro, bani europeni, a costat noua clădire, un dar nepreţuit pentru copiii care vin acum de drag la ore.
17:50
Bebeluș din Gorj, înregistrat greșit pe numele altei persoane. Mama a prezentat la spital buletinul unei rude # ObservatorNews
Polițiștii din Gorj au deschis o anchetă pentru fals în declarații și neglijență în serviciu, după ce o tânără de 26 de ani din Târgu Cărbunești a mers să nască la spital folosindu-se de actele de identitate ale unei rude. Bebelușul a fost inițial înregistrat pe numele altei persoane, însă eroarea a fost ulterior corectată de cadrele medicale.
17:50
Pastor american, prădător sexual în România. Oamenii au povestit ororile trăite când erau copii # ObservatorNews
Povestea cutremurătoare a unui adăpost din România, paravan pentru abuzuri, a ajuns tocmai pe masa judecătorilor din California.
Acum 4 ore
17:40
Un asteroid de dimensiunea a trei stadioane de fotbal a trecut astăzi pe lângă Pământ # ObservatorNews
Unul dintre cei mai mari asteroizi care s-au apropiat de Pământ în acest an, asteroidul 2025 FA22, a trecut în siguranţă, joi, a distanţa de aproximativ 800.000 de kilometri de Pământ.
17:30
Vot decisiv pentru viitorul Republicii Moldova. În 10 zile mii de cetățeni moldoveni sunt așteptați la urne atât în Republica Moldova, cât şi peste hotare. Autoritățile au publicat lista secțiilor de votare deschise în străinătate.Observator îți arată cât de important este acest vot pentru parcursul european al Republicii Moldova și pentru securitatea și stabilitatea întregii regiuni. Campania „Înainte spre Europa sau înapoi spre Rusia” aduce publicului reportaje exclusive, analize, interviuri și transmisii în direct din inima Republicii Moldova.
17:20
Român bătut și împușcat în față într-un mall din Polonia. Agresorul a crezut că e ucrainean şi l-a mutilat # ObservatorNews
Un român a fost victima unui atac violent într-un centru comercial din Wroclaw, Polonia. Agresorul, un bărbat de 32 de ani, l-a lovit și l-a împuşcat cu un pistol pneumatic direct în față, provocându-i leziuni grave. Victima și-a pierdut un ochi în urma incidentului. Procuratura a trimis dosarul în instanță, iar atacatorul riscă până la 20 de ani de închisoare.
16:50
Picasso și iubirea care doare: portretul Dorei Maar, ieşit la lumină după 80 de ani, va fi scos la licitaţie # ObservatorNews
O pictură rară, semnată Pablo Picasso, realizată în 1943 și ținută într-o colecţie privată, ferită de ochiul public timp de 80 de ani, a fost prezentată public pentru prima dată la Paris. Lucrarea o înfățișează pe Dora Maar, muza și iubita artistului, într-o ipostază melancolică, însă colorată şi inedită, relatează The Guardian.
16:50
SUA, pe cale să-și schimbe politica de vaccinare: Kennedy Jr. accelerează reformele, în ciuda criticilor # ObservatorNews
Robert F. Kennedy Jr., secretarul american al sănătății, intensifică demersurile de schimbare a politicilor naționale privind vaccinurile, în pofida criticilor venite din partea oamenilor de știință, a unor oficiali guvernamentali și a solicitărilor tot mai frecvente de înlăturare din funcție, transmite Reuters, conform News.ro.
16:40
Relaţia specială a SUA cu Marea Britanie, parafată cu 250 miliarde de lire sterline: "Suntem între prieteni" # ObservatorNews
Premierul britanic Keir Starmer a declarat că el și președintele american Donald Trump "se plac cu adevărat". "Suntem între prieteni", a spus Starmer în timpul conferinței de presă în care, alături de Trump, a anunțat un pachet uriaș de investiții în Marea Britania și SUA.
16:30
Gest rar la Kremlin: Un aliat al lui Putin, care a criticat războiul din Ucraina, a demisionat # ObservatorNews
Dmitri Kozak, un vechi consilier al președintelui Vladimir Putin, care le-a spus apropiaților că a considerat invazia Rusiei în Ucraina o greșeală, a demisionat din funcție. Acesta este primul înalt oficial rus care demisionează în semn de opoziţie faţă de războiul din Ucraina, scrie The New York Times.
16:30
Preotul Visarion Alexa, condamnat definitiv la închisoare cu suspendare, după ce a agresat sexual o enoriaşă # ObservatorNews
Preotul Visarion Alexa a fost condamnat definitiv la doi ani și jumătate de închisoare cu suspendare pentru agresiune sexuală. Curtea de Apel București a respins, joi, apelul său împotriva deciziei instanței inferioare. Clericul, suspendat de la slujire după izbucnirea scandalului, este obligat și la plata unor daune morale și materiale către partea vătămată, potrivit News.ro.
16:20
Grecia a suspendat extrădarea lui Vladimir Plahotniuc. Fostul lider politic moldovean, anchetat și în România # ObservatorNews
Vladimir Plahotniuc, oligarhul moldovean acuzat că a orchestrat "furtul secolului", nu va mai fi extrădat în Republica Moldova pe 25 septembrie, așa cum era stabilit. Ministerul Justiției din Grecia a suspendat procedura şi, printre altele a invocat faptul că Plahotniuc este cercetat penal și în România pentru fals.
16:10
Polonia confirmă: Casa lovită de un avion F-16 sau F-35. De ce nu a explodat racheta de 850.000 de euro # ObservatorNews
Polonia a confirmat că locuinţa avariată în timpul incursiunii dronelor rusești de pe 10 septembrie 2025 a fost cel mai probabil lovită de apărarea occidentală. Iniţial informaţia a apărut pe surse în presa de la Varşovia.
16:10
"Fii atent! Lasă iPad-ul!". Avertisment pentru pilotul unui Airbus, aflat aproape de avionul lui Trump # ObservatorNews
Un pilot al companiei Spirit Airlines a primit în mod repetat avertismente din partea controlorilor de trafic aerian să fie atent, după ce s-a apropiat prea mult de aeronava președintelui Donald Trump, în timp ce acesta se îndrepta spre Regatul Unit într-o vizită de stat.
16:10
Termoenergetica anunţă demararea procesului de pregătire a reţelei de termoficare pentru sezonul rece # ObservatorNews
Termoenergetica Bucureşti începe încărcarea cu apă şi probele de presiune la instalaţiile interioare pentru pregătirea reţelei de termoficare pentru sezonul rece
16:10
Explozii masive la două combinate petroliere strategice din Rusia, după un atac cu drone ucrainene # ObservatorNews
Ucraina a lansat noi atacuri cu drone asupra unor facilități petroliere din Rusia, lovind în noaptea de 18 septembrie una dintre cele mai mari rafinării din Bashkortostan și un combinat din Volgograd. Atacurile au provocat explozii și incendii puternice, la sute de kilometri distanță de linia frontului, potrivit autorităților locale și surselor citate de The Kyiv Independent.
15:50
Preşedintele Senatului: "Suntem la o răscruce de drumuri şi nu mai avem luxul amânărilor" # ObservatorNews
Președintele Senatului, Mircea Abrudean, susține că este nevoie de schimbări rapide, de reforme și de reducerea cheltuielilor statului pentru a asigura o dezvoltare sănătoasă a țării.
15:50
Şoferiţă beată şi fără permis, la volanul unui Porsche, a făcut prăpăd în Ilfov. A ucis un bărbat în goana ei # ObservatorNews
Tragedie în Popești-Leordeni. O şoferiţă de 29 de ani, cu permisul anulat și sub influența alcoolului, este suspectată că a provocat un accident mortal. Victima, un bărbat de 54 de ani aflat pe moped, a fost găsită fără viață pe marginea drumului. Tânăra a fugit de la locul faptei, dar a fost prinsă ulterior de polițiști.
15:50
Filmările Gărzii de Mediu devin probe în instanță. Buzoianu: "Infractorii de mediu nu mai trebuie să ne scape" # ObservatorNews
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunţat că în şedinţa de Guvern a fost adoptată o ordonanţă de urgenţă care va face posibil ca toate filmările şi imaginile surprinse de reprezentanţii Gărzii de Mediu pe teren să fie folosite ca probe în instanţă, scrie News.ro.
Acum 6 ore
15:40
Grupul american Nvidia a anunțat joi o investiție de cinci miliarde de dolari în producătorul de semiconductori Intel și a precizat că cele două companii vor colabora la dezvoltarea de chipuri destinate PC-urilor și centrelor de date, transmite Reuters, potrivit Agerpres.
15:30
Anchetă DNA pentru evaziune fiscală: 18 milioane de lei prejudiciu, patru percheziții în Capitală # ObservatorNews
Procurorii DNA desfășoară joi patru percheziții în Capitală, vizând domiciliile unor persoane și sediile unor firme, într-un dosar de evaziune fiscală derulată între 2022 și 2025, cu un prejudiciu estimat la circa 18 milioane de lei, informează News.ro.
15:10
Suspendarea lui Kimmel, nou episod în războiul politic din SUA: Trump acuzat că îşi reduce criticii la tăcere # ObservatorNews
Reacțiile americanilor la suspendarea emisiunii lui Jimmy Kimmel de către ABC/Disney scot la iveală diviziunea politică din SUA, arată The New York Times. Liberalii și democrații au denunțat măsura ca pe un act de cenzură și o lovitură împotriva libertății de exprimare, în timp ce conservatorii au aplaudat decizia. Momentul care a stârnit furia mișcării MAGA este acela în care Kimmel a sugerat că Tyler Robinson, tânărul acuzat de asasinarea lui Charlie Kirk, figură importantă a dreptei americane, este de fapt un republican pro-Trump.
15:00
Lista tăierilor din PNRR. 250 km de autostradă și sute de km de cale ferată nu mai primesc bani europeni # ObservatorNews
Suntem datori-vânduţi. Datoria publică a României a ajuns la un nivel record de aproape 60% din Produsul Intern Brut. Pentru prima dată a depăşit praful de 1.000 de miliarde de lei. Şi nici cu absorbţia fondurilor europene nu stăm mai bine. Ne-a mai rămas mai puţin de un an până când ar trebui să implementăm proiectele din PNRR, însă la această oră peste 70% dintre reforme nu sunt gata încă. Aşa că multe pierd finanţarea europeană. Guvernul a adoptat astăzi în ședință lista tăierilor.
15:00
Boxerul Jesus Mercato, găsit mort la 21 de ani. Pugilistul era înfăşurat într-o pătură şi legat cu scoch # ObservatorNews
Boxerul Jesus Mercato a fost găsit mort, înfăşurat într-o pătură, lângă o autostradă, în Mexic. Tânărul de 21 de ani dispăruse de acasă de câteva zile.
14:40
A anunţat la serviciu că este bolnav, dar a fost prins în tribună la un meci de fotbal, în direct la TV # ObservatorNews
Camerele video de pe un stadion l-au trădat pe un bărbat din Statele Unite. Omul a anunţat la serviciu că este bolnav dar a fost descoperit în tribună la un meci de fotbal.
14:40
Şeful IPJ Mehedinţi, prins de radar cu 109 km/h. Sindicatul Europol acuză o încercare de muşamalizare # ObservatorNews
Scandal la vârful poliţiei Mehedinţi după ce şeful Inspectoratului a fost prins de radar când gonea cu 109 kilometri la oră, în localitate. Bărbatul nu era în misiune spun sindicaliştii Europol care acuză că s-ar fi încercat muşamalizare a cazului.
14:30
Vremea de mâine 19 septembrie. Se încălzeşte uşor în cea mai mare parte a ţării. Maxime şi de 28 de grade # ObservatorNews
Vremea se încălzeşte uşor în cea mai mare parte a ţării. Va ploua doar izolat, pe alocuri. Maximele zilei vor fi încadrate între 19 şi 28 de grade.
14:30
Şi-a cumpărat o casă de aproape 400.000 € în pandemie şi acum regretă: "Mai bine rămâneam chiriaș" # ObservatorNews
În plin boom imobiliar din pandemie, când toată lumea se grăbea să prindă o oportunitate, un specialist în securitate cibernetică din Atlanta a crezut că face pasul cel mare spre stabilitate: avea de gând să-şi cumpere propria lui casă. Trei ani mai târziu, la doar 31 de ani, spune că decizia a fost una dintre cele mai scumpe greșeli ale vieții lui.
14:10
Percheziţii de amploare joi dimineaţă la Compania de Apă Brașov, într-un dosar de dare şi luare de mită şi trafic de influenţă. Printre cei vizaţi de ancheta procurorilor DNA sunt directorul companiei dar şi un vicepreședinte al Consiliului Județean Braşov. În această dimineaţă s-au făcut percheziţii la Compania de Apă şi la locuinţele din Braşov şi Galaţi ale suspecţilor.
14:10
Începem să ne apropiem, uşor, uşor, de sfârşitul de săptămână, aşa că reţeta de evenimente care se desfăşoară în Bucureşti este în creştere, ceea ce înseamnă că vineri, 19 septembrie 2025, chiar avem de unde să alegem unde vrem să mergem sau ce vrem să facem.
14:00
Cine este bărbatul găsit mort pe un câmp în Cumpăna. Dispăruse de acasă de două săptămâni # ObservatorNews
Este anchetă în judeţul Constanţa după ce trupul unui bărbat a fost găsit pe un câmp, în stare avansată de descompunere. Un localnic a făcut descoperirea macabră în apropierea localităţii Cumpăna şi a alertat poliţiştii.
14:00
Rabla Auto 2025 pentru persoane fizice începe pe 30 septembrie, cu un buget redus. Valoarea tichetelor # ObservatorNews
Persoanele fizice care vor să cumpere maşini noi prin Programul Rabla, pot să îşi pregătească dosarele, pentru că din 30 septembrie se va da startul înscrierilor. Programul Rabla se relansează anul acesta mai târziu şi cu un buget redus. Doar 200 de milioane de lei sunt alocaţi celor care vor să-şi cumpere maşini noi, cu sprijin de la stat.
14:00
19 septembrie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului # ObservatorNews
Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 19 septembrie de-a lungul timpului.
13:50
Tot mai mulţi români sunt interesaţi de investiţiile în monede virtuale, cu accent pe renumita bitcoin, chiar dacă aceasta a ajuns la un nivel ridicat, în raport cu alte monede virtuale, astfel că am decis să vedem ce ne spun cifrele astăzi, joi, 18 septembrie 2025.
13:50
Fetiţă în vârstă de 13 ani din Vaslui, violată de tatăl vitreg timp de doi ani. Mama copilei ştia de abuzuri # ObservatorNews
Caz cutremurător într-o localitate din Vaslui. O fetiţă de 13 a fost abuzată timp de doi ani de iubitul mamei sale. Şi mai şocant este faptul că mama micuţei ştia de aceste abuzuri şi a ales să păstreze tăcerea. Acum, cei doi se afă în arest preventiv, iar fetiţa a fost plasată într-un centru DGASPC.
13:50
19 septembrie, Sfinţii Mucenici Trofim, Savatie şi Dorimedont. Sărbătoare importantă în calendarul ortodox # ObservatorNews
Vineri, 19 septembrie, sunt prăznuiţi Sfinţii Mucenici Trofim, Savatie şi Dorimedont, sfinţi cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.
