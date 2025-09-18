Bolojan cere ANAF să execute firmele de stat cu datorii mari: "Sunt o gaură neagră"
ObservatorNews, 18 septembrie 2025 22:20
Premierul Ilie Bolojan a afirmat joi că există companii de stat cu datorii semnificative la buget, care trebuie executate de ANAF. El a subliniat că firmele cu potențial de redresare ar trebui sprijinite să continue activitatea, în timp ce cele care înregistrează pierderi cronice de ani de zile trebuie închise, deoarece reprezintă „o gaură neagră” pentru buget, informează Agerpres.
• • •
Alte ştiri de ObservatorNews
Acum 30 minute
22:20
Preşedintele american Donald Trump s-a declarat joi la Londra dezamăgit de omologul său rus Vladimir Putin, întrucât a crezut că va putea negocia cu acesta încheierea războiului în Ucraina, dar nu a reuşit.
22:20
Bolojan cere ANAF să execute firmele de stat cu datorii mari: "Sunt o gaură neagră" # ObservatorNews
Premierul Ilie Bolojan a afirmat joi că există companii de stat cu datorii semnificative la buget, care trebuie executate de ANAF. El a subliniat că firmele cu potențial de redresare ar trebui sprijinite să continue activitatea, în timp ce cele care înregistrează pierderi cronice de ani de zile trebuie închise, deoarece reprezintă „o gaură neagră” pentru buget, informează Agerpres.
22:20
Erika Kirk preia conducerea Turning Point USA după asasinarea soțului său, Charlie Kirk # ObservatorNews
La doar o săptămână după ce soțul ei, Charlie Kirk, a fost asasinat în timpul unui eveniment universitar din Utah, Erika Kirk a fost numită CEO al organizației conservatoare Turning Point USA. Decizia a fost luată în unanimitate de consiliul de administrație, care a amintit că fondatorul grupului își exprimase dorința ca soția lui să-i continue munca, scrie Mediafax.
Acum o oră
22:10
Donald Trump, după suspendarea show-ului lui Jimmy Kimmel: Nu are talent. Ar fi trebuit concediat de mult # ObservatorNews
Preşedintele american Donald Trump a lăudat joi decizia televiziunii ABC de a suspenda emisiunea "Jimmy Kimmel Live", spunând că prezentatorul show-ului de televiziune este lipsit de talent. Acesta a subliniat că prezentatorul este lipsit de talent, a spus "un lucru oribil" despre activistul politic asasinat Charlie Kirk şi avea oricum "audienţe proaste", scrie Agerpres.
22:10
Bursele și posturile din educaţie, vizate de Bolojan: Tăierile aduc economii de 4-5 miliarde de lei pe an # ObservatorNews
Premierul Ilie Bolojan anunță un nou val de tăieri masive în educație pentru a reduce cheltuielile statului. Reducerea burselor și a posturilor plătite cu ora ar urma să aducă economii de 4-5 miliarde de lei anual, în condițiile în care valoarea burselor școlare a crescut de 25 de ori în ultimii trei ani.
Acum 2 ore
21:50
Curier din Cluj, arestat după ce ar fi furat 38.000 lei și bunuri din coletele clienților # ObservatorNews
Un curier din Cluj a ajuns în arest după ce ar fi transformat coletele și banii încasați în sursă de îmbogățire personală. Polițiștii îl acuză că ar fi delapidat 38.000 de lei și că ar fi înlocuit conținutul unor pachete pe care trebuia să le livreze, potrivit Agerpres.
21:50
Ilie Bolojan: "Nu este comod să lucrezi cu patru partide, dar nu putem să trecem peste aceste greutăţi altfel" # ObservatorNews
Premierul Ilie Bolojan a declarat, într-o emisiune televizată, că funcția de prim-ministru presupune decizii nepopulare și negocieri dificile între patru partide, dar consideră că efortul comun este singura cale de a depăși provocările actuale.
21:30
Bolojan, despre o eventuală guvernare PSD-AUR: Indiferent cine va fi la guvernare, nu ai foarte multe variante # ObservatorNews
Bolojan, despre o eventuală guvernare PSD-AUR: Partidele pot să ia fiecare decizia pe care o consideră de cuvinţă, dar stabilitatea e un element important
21:00
Mobila românească, exportată în peste 120 de ţări. Veniturile se ridică la 2,5 miliarde de euro # ObservatorNews
Mobila românească decorează casele străinilor. Din Europa şi până în Statele Unite sau chiar Asia, peste tot piesele de mobilier produse în fabricile de la noi sunt apreciate şi căutate. România a ajuns, de altfel, unul dintre marii producători de mobilă din lume şi exporta 90% din producţie.
Acum 4 ore
20:50
Străzile Franței, transformate în câmp de luptă: "Nu mai am prea multe de pierdut!" # ObservatorNews
Haos în Franţa, unde un milion de angajaţi din transporturi, farmacişti, profesori sindicalişti au intrat în grevă şi au protestat în toate marile oraşe din cauza măsurilor de austeritate impuse de guvern. Protestatarii s-au înfuriat când au dat cu ochii de trupele speciale venite să îi ţină sub control. Cel puţin 140 protestatari au fost arestaţi şi 8 poliţişti răniţi în ciocnirile dintre demonstranţi şi forţele de ordine.
20:40
Deși au afișat o relație apropiată și au vorbit despre o cooperare solidă, liderii SUA și Marii Britanii nu au reușit să păstreze o poziție comună în privința războiului din Ucraina. Diferențele au devenit vizibile în timpul conferinței comune susținute la Chequers.
20:40
Trei bucureşteni au furat 95.000 lei din contul unui prieten cunoscut la mare. Îi ştiau parola de la telefon # ObservatorNews
Trei tineri din București, cu vârste între 19 și 20 de ani, au fost arestați preventiv după ce ar fi furat aproape 95.000 de lei din contul unui bărbat cu care erau cazați pe litoral. Folosind aplicația bancară a victimei, ei ar fi creat un card virtual și au făcut zeci de retrageri de numerar de la bancomate din București și Ploiești, potrivit News.ro.
20:30
ANIMAŢIE. Zid prăbuşit peste muncitori. Singurul supravieţuitor recunoaşte că au comis greşeli # ObservatorNews
Tragedie pe un șantier din Câmpina. Un zid de cărămidă s-a prăbușit peste doi muncitori, care lucrau la consolidarea unei case. Un bărbat de 35 de ani, tată a doi copii, a fost scos fără viață de sub dărâmături. Colegul său a supraviețuit ca prin minune și este acum internat la spital. Într-un interviu pentru Observator a recunoscut că săpăturile la fundația casei nu ar fi fost securizate corespunzător.
20:20
Fosta primă-doamnă a Statelor Unite, Michelle Obama, a participat la un eveniment internaţional dedicat inovaţiei din Bucureşti. Ea a fost primită în ropotele de aplauze a 2.000 de participanţi.
20:20
"Două note din același acord". Mesajul lui Trump la dineul oferit de Regele Charles # ObservatorNews
Spectacol regal la Castelul Windsor în onoarea lui Donald Trump. Preşedintele american şi soţia lui au petrecut o seară de vis în compania Regelui Charles. Preparatele inspirate din gastronomia franţuzească au fost amestecate cu laudele monarhului. La rândul său, liderul de la Casa Albă a vorbit la superlativ de relaţia istorică dintre cele două naţiuni.
20:10
Dietă verde pentru instituţiile statului. O ordonanţă de guvern îi obligă pe funcţionari să facă economie la apă şi hârtie. Iar fiecare instituţie publică va trebui să își facă un plan de reciclare şi de reducere a consumului de curent electric. Măsurile vor fi monitorizate şi raportate la Guvern.
20:00
Situaţia din Gaza este "catastrofală". ONU şi OMS: "E un loc nepotrivit pentru demnitatea umană" # ObservatorNews
Criza umanitară din Gaza atinge un nou prag critic, în contextul unei ofensive terestre intense a armatei israeliene. În timp ce sute de mii de civili rămân în oraș, Organizaţia Naţiunilor Unite și Organizaţia Mondială a Sănătăţii, trag un semnal de alarmă: bombardamentele continue, lipsa apei, foametea și spitalele depășite de situație transformă Gaza într-un loc "nepotrivit pentru demnitatea umană".
20:00
A făcut endocardită după un implant dentar. Trei ani s-au chinuit medicii din Anglia şi România să afle ce are # ObservatorNews
Un bărbat de 30 de ani a fost la un pas de o boală gravă a inimii după ce timp de trei ani nimeni nu a reuşit să-i spună ce are, deşi a fost văzut de cinci medici din România şi Anglia. Suferea de endocardită provocată de o infecţie în urma unui implant dentar. A ajuns într-un final pe mână unei echipe de medici din Bucureşti care a reuşit să-i pună un diagnostic corect şi să-l opereze minim invaziv.
19:50
"Asta ar însemna ruşii pe Prut". Avertismentul fostului premier moldovean, înainte de alegeri # ObservatorNews
Dacă pro-europenii pierd alegerile parlamentare de la sfârşitul lunii din Republica Moldova, ruşii ajung la graniţa României! Avertismentul vine de la un fost premier al Republicii! Moldova este acum o zonă tampon care ţine Rusia la distanţă, dar Kremlinul vrea să o folosească împotriva Ucrainei şi a Occidentului.
19:50
Proprietari rugaţi să îşi doneze terenurile, pentru a putea începe lucrările la Bulevardul Dimitrie Pompeiu # ObservatorNews
Districtul de business al Capitalei se modernizează. Lucrările la Bulevardul Dimitrie Pompeiu, unul dintre cele mai aglomerate din Bucureşti, încep peste cel mult două luni. Prima oară vor fi înlocuite vechile şine de tramvai, apoi strada va fi lărgită. Primăria promite că termină totul în trei ani. Până atunci, şoferii continuă să facă o oră dintr-un capăt în altul al bulevardului lung de numai un kilometru şi jumătate.
19:40
Imagini exclusive din interiorul Catedralei Mântuirii Neamului, cu o lună înainte de deschidere # ObservatorNews
Mai sunt câteva clipe până când vor bate clopotele la Catedrala Mântuirii Neamului. Peste o lună, sute de mii de credincioşi sunt aşteptaţi să se închine în altarul celui mai spectaculos monument bisericesc din ţara noastră. Patriarhia Română anunţă că, după sfinţire, biserica va fi deschisă pentru toată lumea. Acum, pe şantier se fac ultimele pregătiri. Picturile şi tehnica din mozaic sunt absolut impresionante.
19:40
În timp ce statul se tot împrumută pentru salarii, coaliţia de guvernare nu izbuteşte să taie din cheltuieli. Ultima propunere este o provocare pentru Ilie Bolojan. Primarii sunt gata să concedieze 20% dintre angajaţi dacă premierul dă afară 20% dintre bugetarii de la guvern şi din ministere. După aproape o lună de negocieri, Coaliţia de guvernare nu a căzut de acord cu nicio variantă de a face economii.
19:20
Posibile fragmente de dronă, găsite în urma unei acţiuni de igienizare în perimetrul Dunării # ObservatorNews
Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării a anunţat o acţiune de igienizare la data de 17 septembrie în sudul rezervaţiei, în zonele Plaja Vadu, Edighiol – Periboina.
19:20
ANIMAŢIE. Fost jandarm, ucis de o şoferiţă băută, care a intrat cu Porsche-ul pe contrasens # ObservatorNews
O tânără din Bucureşti a omorât un om când a condus băută. Ea avea oricum permisul suspendat tot pentru alcool. A lovit un bărbat pe scuter, l-a lăsat în agonie şi a fugit. Poliţiştii au găsit-o abia după şase ore. Între timp, victima ei, un fost jandarm, murise.
Acum 6 ore
18:40
Planul lui Putin pentru noua generaţie de lideri politici ai Rusiei. Trebuie să fie veterani de război # ObservatorNews
Vladimir Putin a declarat că viitoarea generație de lideri politici ai Rusiei ar trebui să provină dintre veteranii războiului din Ucraina, oameni "care au fost dispuși să-și riște sănătatea și viața pentru patrie".
18:40
Italia reglementează inteligența artificială. Pedepse cu închisoarea pentru deepfake-uri # ObservatorNews
Italia este prima țară din Uniunea Europeană care adoptă o lege completă care reglementează utilizarea inteligenței artificiale. Noua legislație limitează accesul copiilor la inteligenţa artificială, impune pedepse de până la 5 ani de închisoare pentru folosirea dăunătoare a tehnologiei și stabilește reguli stricte de transparență.
18:40
Trump: SUA şi UK au făcut mai mult bine pe planetă decât oricare alte două naţiuni din istoria umanităţii # ObservatorNews
În a doua zi a vizitei de stat a liderului american în Marea Britanie, preşedintele Donald Trump şi prim-ministrul britanic Keir Starmer au susţinut o conferinţă comună de presă. Cei doi au avut o întrevedere la reşedinţa de la Chequers a premierului, unde au semnat un "acord de prosperitate tehnologică", în cadrul căruia marile firme americane de tehnologie se angajează să investească zeci de miliarde de lire sterline în Regatul Unit, scrie News.ro.
18:40
Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a anunţat joi că recentul focar de Ebola din Republica Democratică Congo a cauzat până acum cel puţin 31 de morţi, transmite Xinhua, conform Agerpres.
18:30
Rusia neagă acuzațiile de corupere a alegătorilor în R. Moldova: "Isterie anti-rusă, fără nicio dovadă" # ObservatorNews
Republica Moldova se pregătește de un scrutin decisiv, pe 28 septembrie, cu miza orientării țării către est sau vest. Liderii de la București și Chișinău avertizează că Rusia încearcă să influențeze alegerile, inclusiv prin cumpărare de voturi. Moscova respinge, însă, acuzațiile și denunță o "isterie anti-rusă" alimentată de autoritățile moldovene.
18:20
Mașinile electrice au tot mai mulți fani, dar suntem, oare, pregătiţi pentru toate riscurile care vin la pachet cu ele? Să vorbim despre ce se întâmplă când ia foc o mașină electrică. Se întâmplă rar, dar şi când se întâmplă, pericolul este uriaş.
18:20
Jose Mourinho, prezentat oficial ca antrenor al celor de la Benfica. Meciul de debut va fi LIVE în AntenaPLAY # ObservatorNews
Portughezul Jose Mourinho a fost prezentat oficial, joi, drept noul antrenor principal al celor de la Benfica Lisabona, tehnicianul preluând echipa de la Bruno Lage.
18:10
Zelenski: Armata ucraineană a lansat o contraofensivă pe frontul de est. Cât teritoriu a recuperat # ObservatorNews
Președintele Volodimir Zelenski a anunţat joi într-un mesaj video pe rețelele de socializare că armata ucraineană desfășoară "în aceste săptămâni" o operațiune de contraofensivă reușită pe frontul din Donețk.
18:10
Momentul în care şoferiţa băută loveşte mortal, pe contrasens, un bărbat care se afla pe scuter # ObservatorNews
O tânără de 29 de ani care avea permisul suspendat pentru că a condus băută a ucis, în zorii zilei, un om. În imaginile suprinse de o cameră de supraveghere se vede că bolidul circulă pe contrasens și îl spulberă pe bărbatul de 54 de ani care conducea un scuter, în Ilfov.
18:00
700.000 de militari ruși sunt implicați direct în luptele din Ucraina. Ce planuri are Putin cu ei după război # ObservatorNews
Vladimir Putin a declarat joi că peste 700.000 de militari ruși sunt implicați direct în luptele din Ucraina. Președintele rus vrea ca veterani ai războiului să fie aleşi pentru funcții publice, ca parte a strategiei Kremlinului de a-i reintegra și recompensa.
18:00
Şcoala din Botoşani renovată din fonduri europene. Cum arată investiţia de 2.5 milioane de euro # ObservatorNews
Dacă am vorbit deja de problemele şcolilor din Bucureşti unde copiii învaţă în trei schimburi în săli de clasă meschine, acum vă dăm şi exemplul opus. Acesta vine din nordul ţării, din Darabani, judeţul Botoşani, unde copiii se bucură de o şcoală ca afară. Săli luminoase şi colorate, laboratoare ultramoderne și holuri în care a fost adusă un pic de natură - 2,5 milioane de euro, bani europeni, a costat noua clădire, un dar nepreţuit pentru copiii care vin acum de drag la ore.
17:50
Bebeluș din Gorj, înregistrat greșit pe numele altei persoane. Mama a prezentat la spital buletinul unei rude # ObservatorNews
Polițiștii din Gorj au deschis o anchetă pentru fals în declarații și neglijență în serviciu, după ce o tânără de 26 de ani din Târgu Cărbunești a mers să nască la spital folosindu-se de actele de identitate ale unei rude. Bebelușul a fost inițial înregistrat pe numele altei persoane, însă eroarea a fost ulterior corectată de cadrele medicale.
17:50
Pastor american, prădător sexual în România. Oamenii au povestit ororile trăite când erau copii # ObservatorNews
Povestea cutremurătoare a unui adăpost din România, paravan pentru abuzuri, a ajuns tocmai pe masa judecătorilor din California.
17:40
Un asteroid de dimensiunea a trei stadioane de fotbal a trecut astăzi pe lângă Pământ # ObservatorNews
Unul dintre cei mai mari asteroizi care s-au apropiat de Pământ în acest an, asteroidul 2025 FA22, a trecut în siguranţă, joi, a distanţa de aproximativ 800.000 de kilometri de Pământ.
17:30
Vot decisiv pentru viitorul Republicii Moldova. În 10 zile mii de cetățeni moldoveni sunt așteptați la urne atât în Republica Moldova, cât şi peste hotare. Autoritățile au publicat lista secțiilor de votare deschise în străinătate.Observator îți arată cât de important este acest vot pentru parcursul european al Republicii Moldova și pentru securitatea și stabilitatea întregii regiuni. Campania „Înainte spre Europa sau înapoi spre Rusia” aduce publicului reportaje exclusive, analize, interviuri și transmisii în direct din inima Republicii Moldova.
17:20
Român bătut și împușcat în față într-un mall din Polonia. Agresorul a crezut că e ucrainean şi l-a mutilat # ObservatorNews
Un român a fost victima unui atac violent într-un centru comercial din Wroclaw, Polonia. Agresorul, un bărbat de 32 de ani, l-a lovit și l-a împuşcat cu un pistol pneumatic direct în față, provocându-i leziuni grave. Victima și-a pierdut un ochi în urma incidentului. Procuratura a trimis dosarul în instanță, iar atacatorul riscă până la 20 de ani de închisoare.
Acum 8 ore
16:50
Picasso și iubirea care doare: portretul Dorei Maar, ieşit la lumină după 80 de ani, va fi scos la licitaţie # ObservatorNews
O pictură rară, semnată Pablo Picasso, realizată în 1943 și ținută într-o colecţie privată, ferită de ochiul public timp de 80 de ani, a fost prezentată public pentru prima dată la Paris. Lucrarea o înfățișează pe Dora Maar, muza și iubita artistului, într-o ipostază melancolică, însă colorată şi inedită, relatează The Guardian.
16:50
SUA, pe cale să-și schimbe politica de vaccinare: Kennedy Jr. accelerează reformele, în ciuda criticilor # ObservatorNews
Robert F. Kennedy Jr., secretarul american al sănătății, intensifică demersurile de schimbare a politicilor naționale privind vaccinurile, în pofida criticilor venite din partea oamenilor de știință, a unor oficiali guvernamentali și a solicitărilor tot mai frecvente de înlăturare din funcție, transmite Reuters, conform News.ro.
16:40
Relaţia specială a SUA cu Marea Britanie, parafată cu 250 miliarde de lire sterline: "Suntem între prieteni" # ObservatorNews
Premierul britanic Keir Starmer a declarat că el și președintele american Donald Trump "se plac cu adevărat". "Suntem între prieteni", a spus Starmer în timpul conferinței de presă în care, alături de Trump, a anunțat un pachet uriaș de investiții în Marea Britania și SUA.
16:30
Gest rar la Kremlin: Un aliat al lui Putin, care a criticat războiul din Ucraina, a demisionat # ObservatorNews
Dmitri Kozak, un vechi consilier al președintelui Vladimir Putin, care le-a spus apropiaților că a considerat invazia Rusiei în Ucraina o greșeală, a demisionat din funcție. Acesta este primul înalt oficial rus care demisionează în semn de opoziţie faţă de războiul din Ucraina, scrie The New York Times.
16:30
Preotul Visarion Alexa, condamnat definitiv la închisoare cu suspendare, după ce a agresat sexual o enoriaşă # ObservatorNews
Preotul Visarion Alexa a fost condamnat definitiv la doi ani și jumătate de închisoare cu suspendare pentru agresiune sexuală. Curtea de Apel București a respins, joi, apelul său împotriva deciziei instanței inferioare. Clericul, suspendat de la slujire după izbucnirea scandalului, este obligat și la plata unor daune morale și materiale către partea vătămată, potrivit News.ro.
16:20
Grecia a suspendat extrădarea lui Vladimir Plahotniuc. Fostul lider politic moldovean, anchetat și în România # ObservatorNews
Vladimir Plahotniuc, oligarhul moldovean acuzat că a orchestrat "furtul secolului", nu va mai fi extrădat în Republica Moldova pe 25 septembrie, așa cum era stabilit. Ministerul Justiției din Grecia a suspendat procedura şi, printre altele a invocat faptul că Plahotniuc este cercetat penal și în România pentru fals.
16:10
Polonia confirmă: Casa lovită de un avion F-16 sau F-35. De ce nu a explodat racheta de 850.000 de euro # ObservatorNews
Polonia a confirmat că locuinţa avariată în timpul incursiunii dronelor rusești de pe 10 septembrie 2025 a fost cel mai probabil lovită de apărarea occidentală. Iniţial informaţia a apărut pe surse în presa de la Varşovia.
16:10
"Fii atent! Lasă iPad-ul!". Avertisment pentru pilotul unui Airbus, aflat aproape de avionul lui Trump # ObservatorNews
Un pilot al companiei Spirit Airlines a primit în mod repetat avertismente din partea controlorilor de trafic aerian să fie atent, după ce s-a apropiat prea mult de aeronava președintelui Donald Trump, în timp ce acesta se îndrepta spre Regatul Unit într-o vizită de stat.
16:10
Termoenergetica anunţă demararea procesului de pregătire a reţelei de termoficare pentru sezonul rece # ObservatorNews
Termoenergetica Bucureşti începe încărcarea cu apă şi probele de presiune la instalaţiile interioare pentru pregătirea reţelei de termoficare pentru sezonul rece
16:10
Explozii masive la două combinate petroliere strategice din Rusia, după un atac cu drone ucrainene # ObservatorNews
Ucraina a lansat noi atacuri cu drone asupra unor facilități petroliere din Rusia, lovind în noaptea de 18 septembrie una dintre cele mai mari rafinării din Bashkortostan și un combinat din Volgograd. Atacurile au provocat explozii și incendii puternice, la sute de kilometri distanță de linia frontului, potrivit autorităților locale și surselor citate de The Kyiv Independent.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.