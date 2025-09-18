Bolojan cere ANAF să execute firmele de stat cu datorii mari: "Sunt o gaură neagră"

20:00

Un bărbat de 30 de ani a fost la un pas de o boală gravă a inimii după ce timp de trei ani nimeni nu a reuşit să-i spună ce are, deşi a fost văzut de cinci medici din România şi Anglia. Suferea de endocardită provocată de o infecţie în urma unui implant dentar. A ajuns într-un final pe mână unei echipe de medici din Bucureşti care a reuşit să-i pună un diagnostic corect şi să-l opereze minim invaziv.