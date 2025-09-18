Premierul Bolojan, despre numărul redus de copii în școlile din mediul rural: Decât să avem clase la simultan, mai bine achiziționăm flote de microbuze, iar copiii să fie duși la centrul de comună sau în comuna alăturată
G4Media, 18 septembrie 2025 20:50
Premierul Ilie Bolojan a vorbit, joi seară, la Euronews România, despre numărul redus de copii în școlile din mediul rural, arătându-și nemulțumirea pentru faptul că... © G4Media.ro.
• • •
Alte ştiri de G4Media
Acum 10 minute
21:10
Titus Corlăţean, despre oamenii care îl susţin la şefia PSD: Nu este încă un moment de asumare publică. Există modalităţi de supraveghere, de monitorizare, de presiune, de intimidare, de ameninţări # G4Media
Senatorul PSD Titus Corlăţean a declarat, joi, despre oamenii care îl susţin la şefia PSD, că nu este încă un moment de asumare publică, pentru... © G4Media.ro.
Acum 30 minute
21:00
OMS acuză giganții din industria alimentară, a tutunului și a alcoolului că blochează politicile de sănătate „salvatoare de vieți” # G4Media
Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a acuzat companiile producătoare de tutun, alcool și alimente ultra-procesate de „lobby intens” pentru a împiedica țările să pună în... © G4Media.ro.
20:50
Premierul Bolojan, despre numărul redus de copii în școlile din mediul rural: Decât să avem clase la simultan, mai bine achiziționăm flote de microbuze, iar copiii să fie duși la centrul de comună sau în comuna alăturată # G4Media
Premierul Ilie Bolojan a vorbit, joi seară, la Euronews România, despre numărul redus de copii în școlile din mediul rural, arătându-și nemulțumirea pentru faptul că... © G4Media.ro.
Acum o oră
20:40
VIDEO I Ravioli în forme de Lego. Ideea aproape genială a unui chef londonez de origini poloneze, Mateo Zielonka, îndrăgostit de pastele italiene și cunoscut pe rețele sociale ca The Pasta Man # G4Media
Mateo Zielonka este un chef de origine poloneză activ în Marea Britanie și a devenit cunoscut pe rețelele de socializare ca The Pasta Man. Îi... © G4Media.ro.
20:40
Donald Trump spune că nu este de acord cu premierul britanic în privinţa recunoaşterii statului palestinian / Starmer intenţionează să recunoască statul Palestina în weekend # G4Media
Preşedintele american Donald Trump a declarat joi că nu este de acord cu premierul britanic Keir Starmer în privinţa recunoaşterii statului palestinian, în cadrul conferinţei... © G4Media.ro.
20:20
Oana Gheorghiu, desemnată de președintele Nicușor Dan în Colegiul director al Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate (ANMCS) pentru un mandat de 5 ani # G4Media
Președintele Nicușor Dan a aprobat desemnarea în calitatea de reprezentant al Administrației Prezidențiale în Colegiul director al Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate... © G4Media.ro.
Acum 2 ore
20:10
Dispozitivul de securitate al șefei guvernului italian Giorgia Meloni, consolidat după asasinarea lui Charlie Kirk / Măsuri similare și pentru vicepremieri # G4Media
Dispozitivul de securitate pentru şefa guvernului italian, Giorgia Meloni, şi pentru vicepremierii săi, Antonio Tajani şi Matteo Salvini, a fost consolidat în urma asasinării activistului... © G4Media.ro.
20:10
LIVE Ilie Bolojan la Euronews: Dacă nu luam măsurile din Pachetul 1 și 2, efectele erau suspendarea fondurilor europene pentru România și intrarea în incapacitate de plată # G4Media
Premierul Ilie Bolojan, declarații LIVE la Euronews România: Dacă nu luam măsurile din Pachetul 1 și 2, aveam fondurile europene suspendate Despre eliminarea plafonării la... © G4Media.ro.
20:10
Titus Corlăţean (PSD): AUR-ul vine peste noi, ocupă această zonă socială, electorală. Nu e treaba USR şi PNL, au alt electorat, de dreapta. Bătălia strategică în România şi pentru România se va da între PSD şi AUR, să fie foarte clar! # G4Media
Senatorul PSD Titus Corlăţean a declarat, joi, că AUR-ul vine peste PSD şi ocupă această zonă socială, electorală, el arătând că nu e treaba USR... © G4Media.ro.
20:00
Giganții tehnologici din Silicon Valley investesc masiv într-o nouă abordare pentru antrenarea agenților de inteligență artificială, simularea de medii de lucru complexe care să permită... © G4Media.ro.
20:00
Preşedintele Trump vrea să recupereze baza militară Bagram din Afganistan, abandonată în 2021 # G4Media
Statele Unite încearcă să recupereze baza aeriană Bagram din Afganistan, a declarat joi preşedintele american Donald Trump, într-o conferinţă de presă comună cu premierul britanic... © G4Media.ro.
20:00
Google pregătește viitorul cumpărăturilor / Agenții AI vor putea achiziționa și negocia pentru tine # G4Media
Google a anunțat lansarea unui nou protocol deschis dedicat achizițiilor realizate de agenți AI – programe software capabile să caute, să compare și să finalizeze... © G4Media.ro.
19:50
Cum ar vota parlamentarii PSD, USR, AUR și UDMR privind propunerea legislativă de incriminare a avortului # G4Media
În prezent, în România avortul nu este incriminat de lege, fiind reglementat de articolul 201 din noul Cod Penal care pedepsește doar efectuarea ilegală a... © G4Media.ro.
19:50
STUDIU Africa este continentul cu cel mai mare risc de mortalitate din cauza incendiilor de vegetaţie # G4Media
Africa este cel mai ameninţat continent de creşterea preconizată a mortalităţii cauzate de incendiile de vegetaţie, care se agravează odată cu schimbările climatice, potrivit unui... © G4Media.ro.
19:40
Gemini ocupă primul loc în App Store, pe fondul succesului înregistrat de noul model AI de editare a imaginilor Nano Banana # G4Media
Adoptarea aplicației mobile Gemini a crescut vertiginos de la lansarea, în august, a modelului de editare a imaginilor Nano Banana, care a primit recenzii pozitive,... © G4Media.ro.
19:40
Un pas uriaș pentru știință: cercetătorii au făcut o descoperire extraordinară la pitoni. Cum digeră toată prada, de fapt # G4Media
Pitonii birmanezi (Python bivittatus) se numără printre cei mai mari șerpi din lume și sunt renumiți pentru abilitatea de a înghiți prada întreagă, fie că... © G4Media.ro.
19:40
Circulaţia trenurilor spre Machu Picchu, celebra citadelă incaşă din Peru, a fost reluată miercuri, după ridicarea temporară a blocajului organizat de localnicii nemulţumiţi de gestionarea... © G4Media.ro.
19:30
Un bărbat a fost ucis după ce a atacat copii și polițiști cu o macetă, lângă Toulon, Franța # G4Media
Un bărbat a atacat în jurul orei 16:45 copii în fața școlii Pierre Semard din La Seyne-sur-Mer (Var), lângă Toulon, înainte de a se năpusti... © G4Media.ro.
19:20
Paramedicii și forțele de securitate intervin după ce martori ocular au raportat un atac cu dronă în orașul Eilat, cel mai sudic punct al Israelului,... © G4Media.ro.
Acum 4 ore
19:10
Uniunea Europeană pregătește măsuri pentru a accelera eliminarea gazului natural lichefiat (GNL) din Rusia, la doar câteva zile după ce președintele SUA, Donald Trump, a... © G4Media.ro.
19:00
Trump spune că Putin „l-a dezamăgit”: Dacă prețul petrolului scade, Rusia va renunța la războiul cu Ucraina # G4Media
Președintele Donald Trump și-a reiterat apelul ca țările europene să înceteze să mai cumpere petrol rusesc, susținând că Rusia ar renunța rapid la războiul împotriva... © G4Media.ro.
18:40
Când a plecat acum 20 de ani în Turcia nu s-a gândit că va ajunge la Castellon, unde zilnic postează câte o rețetă pentru cei peste un milion de urmăritori ai blogului „La Sebi Acasă”/ Sebastian Stoica: „Dacă ar fi să propun o modificare importantă în dieta românilor, aș introduce mai mult ulei de măsline” # G4Media
A plecat acum aproape 20 de ani din România cu destinația Turcia, pentru a învăța secretele bucătăriei de pe malul Bosforului. A urmat apoi Germania... © G4Media.ro.
18:40
Președintele Volodimir Zelenski a declarat că forțele ucrainene au desfășurat cu succes o operațiune de contraofensivă pe frontul din Donețk „în ultimele săptămâni”, transmite cotidianul... © G4Media.ro.
18:30
ANALIZĂ Industria auto a Chinei poate fi pusă în genunchi de supraproducția sa / Riscă să se transforme într-un sector industrial vulnerabil # G4Media
La periferia orașului Chengdu din China, un oraș de aproximativ 21 de milioane de locuitori, un showroom oferă clienților mașini la prețuri de nerefuzat: Audi-uri construite local... © G4Media.ro.
18:30
Taiwan a prezentat prima sa rachetă dezvoltată și fabricată în comun cu o companie americană, marcând un pas major în aprofundarea cooperării de apărare dintre... © G4Media.ro.
18:10
Kelemen Hunor spune că nu a fost o decizie în coaliţie privind plafonarea preţului la alimentele de bază: Săptămâna viitoare asta va fi poziţia noastră, să păstrăm cel puţin şase luni de zile plafonarea adaosului comercial # G4Media
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat joi că se vede în statistici că din 2023 de când a fost introdusă această plafonare a preţului la... © G4Media.ro.
18:10
Consiliul Uniunii Europene cere acceptarea companiilor britanice şi canadiene ca ofertanţi în mecanismul SAFE de împrumuturi pentru achiziţii militare # G4Media
Bruxelles, 18 sep /Agerpres/- Consiliul Uniunii Europene, ce reuneşte statele membre ale UE, a aprobat joi iniţierea negocierilor cu Regatul Unit şi Canada pentru ca... © G4Media.ro.
18:00
Radu Miruță, despre demisia directorului Romaero: “Brusc, domnul Costaș vrea să plece. Domnia sa știe de ce și mai ales de ce se grăbește să facă asta” # G4Media
Ministrul Economiei, Radu Miruță, a luat act, din informațiile apărute în presă, de demisia lui Bogdan Costaș din funcția de director general al ROMAERO, potrivit... © G4Media.ro.
18:00
Armata israeliană cere evacuarea unor localităţi din sudul Libanului înaintea unor lovituri asupra Hezbollah # G4Media
Armata israeliană a cerut joi evacuarea unor localităţi din sudul Libanului înaintea unor lovituri asupra mişcării pro-iraniene Hezbollah, relatează agențiile de știri AFP şi Reuters,... © G4Media.ro.
17:50
Ministrul Energiei: E total ilogic cum investiţii care sunt începute acum 30 de ani, acum 10 ani, care sunt făcute în proporţie de peste 80%, care deja au avut impact asupra mediului, să fie blocate din cauza existenţei unor moluşte, peşti sau greieri # G4Media
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat joi, despre blocarea proiectelor hidrocentralelor, că este total ilogic cum investiţii care sunt începute acum 30 de ani, acum... © G4Media.ro.
17:50
Primarul Oradei, despre atacurile din coaliţie, la premierul Bolojan: Nu este nici corect, nici util unei discuţii oneste ca cineva să-şi propună să „scoată cartofii din foc” cu mâna altcuiva şi să pună tot pasivul în cârca PNL # G4Media
Florin Birta, primarul municipiului Oradea şi preşedintele filialei Oradea a PNL, a răspuns, joi, criticilor venite dinspre liderii PSD la adresa premierului Ilie Bolojan, el... © G4Media.ro.
17:50
Euronews: România vrea să-i retragă cetățenia Victoriei Furtună, politiciană pro-rusă care vrea să alipească teritorii românești la Republica Moldova # G4Media
Autoritatea pentru Cetățenie analizează retragerea cetățeniei românești deținute de politiciana moldoveană Victoria Furtună, șefa Partidului Moldova Mare, partid revizionist și prorus de la Chișinău, anunță... © G4Media.ro.
17:40
Oamenii de știință au creat primii câini editați genetic și clonați. Noua tehnologie ar putea prelungi viața animalelor de companie # G4Media
Cercetătorii sud-coreeni au reușit să creeze doi câini Beagle sănătoși, Gene și Geny, folosind o combinație între clonare și editare genetică CRISPR. Această metodă reprezintă... © G4Media.ro.
17:40
O companie chineză se pregătește să navigheze cu o navă cargo de-a lungul coastei nordice a Rusiei către Europa — un test posibil datorită topirii... © G4Media.ro.
17:30
Alpine caută colegul potrivit pentru Pierre Gasly – Posibilele opțiuni pentru echipa franceză de Formula 1 # G4Media
Pierre Gasly este sigur că va pilota un monopost Alpine sezonul viitor, dar nu se știe încă cine îi va fi coechipier. Dacă Alpine este... © G4Media.ro.
17:20
Ministrul Energiei: Mâine o să am o discuţie cu premierul despre forma finală a memorandumului pe care îl voi transmite către CSAT, pentru a ne asigura că eliminăm specula din piaţa de energie # G4Media
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că va avea o discuţie, vineri, cu premierul Ilie Bolojan, despre forma finală a memorandumului pe care îl va... © G4Media.ro.
17:20
Asteroidul 2025 FA22, unul dintre cei mai mari asteroizi care s-au apropiat de Pământ în acest an, a trecut în siguranţă, joi, la distanţa de... © G4Media.ro.
Acum 6 ore
17:10
Trei tineri bucureşteni au fost arestaţi după că i-ar fi sustras din contul bancar unui alt bărbat cu care erau cazaţi pe litoral aproape 95.000 de lei / Cum au acţionat presupuşii infractori # G4Media
Trei tineri bucureşteni cu vârste de 19 şi 20 de ani au fost arestaţi preventiv, joi, fiind acuzaţi că i-au sustras din contul bancar aproape... © G4Media.ro.
17:10
Alertă sanitară în India după creşterea numărului de infecţii cu o amibă „mâncătoare de creier” # G4Media
Autorităţile statului indian Kerala, din sudul ţării, au emis o alertă sanitară după ce au înregistrat o creştere a numărului de decese şi de infecţii... © G4Media.ro.
17:00
Un deputat USR propune un proiect de lege pentru limitarea accesului șoferilor începători la mașini cu motoare puternice # G4Media
Deputatul USR de Dolj, Cezar Drăgoescu, propune un proiect de lege pentru limitarea accesului conducătorilor cu mai puțin de doi ani experiență la mașini cu... © G4Media.ro.
17:00
Autoritatea pentru protecţia consumatorilor din Olanda va demara o anchetă ce privește preţul alimentelor în supermarketuri # G4Media
Autoritatea pentru protecţia consumatorilor din Ţările de Jos a anunţat joi că a demarat o investigaţie cu privire la politicile de preţuri ale supermarketurilor olandeze,... © G4Media.ro.
17:00
Ucraina a primit rămăşiţele a 1.000 de militari ucişi în războiul care a început odată cu invazia pe scară largă a Rusiei din 2022, au... © G4Media.ro.
17:00
Un bărbat înarmat a împuşcat mortal două persoane la un post de frontieră între Cisiordania ocupată şi Iordania, a anunţat o organizaţie israeliană care prestează... © G4Media.ro.
17:00
Donald Trump şi Keir Starmer au trecut la subiecte sensibile după primirea regală de miercuri a liderului american # G4Media
Preşedintele american Donald Trump a discutat joi cu prim-ministrul britanic Keir Starmer la reşedinţa rurală a acestuia de la Chequers, în a doua zi a... © G4Media.ro.
16:40
Focaccia dulce cu struguri, o rețetă italiană de sezon cu multe variante regionale. Este un desert tradițional, simplu de făcut și mai dietetic # G4Media
Când vine toamna, în zonele cu tradiție viticolă din Italia desertul devine automat clasica focaccia dulce cu struguri, de sezon. Rețetele pot fi ușor diferite,... © G4Media.ro.
16:40
VIDEO Primarul Băluță a ieșit negativ la un test anti-marijuana la Spitalul Bagdasar, după ce un test rapid efectuat de activistul Ceaușescu indicase inițial un rezultat pozitiv # G4Media
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, s-a dus joi după amiază la spitalul Bagdasar pentru a efectua un test care să arate dacă a consumat sau... © G4Media.ro.
16:20
România, schimburi comerciale cu China de 9,3 miliarde dolari în 2024 / Deficitul depăşeşte 7,7 miliarde dolari # G4Media
Volumul schimburilor bilaterale dintre România şi China a fost anul trecut de aproape 9,3 miliarde de dolari, însă balanţa comercială consemnează un deficit pentru România... © G4Media.ro.
16:10
Flydubai creşte frecvenţa zborurilor din Dubai către Bucureşti la trei curse zilnice şi inaugurează rute directe din Dubai spre Iaşi şi Chişinău # G4Media
Flydubai a anunțat inaugurarea unei rute directe Dubai-Iaşi şi creşterea frecvenţei zborurilor către Bucureşti, la trei curse zilnice. În plus, operatorul îşi extinde reţeaua regională... © G4Media.ro.
16:10
EXCLUSIV Președintele Nicușor Dan nu merge la Adunarea Generală ONU de săptămâna viitoare / România va fi reprezentată de ministrul de externe/ De ce absența președintelui este notabilă # G4Media
Președintele Nicușor Dan nu va fi prezent la sesiunea Adunării Generale ONU din perioada 23-29 septembrie, unde participă în mod tradițional șeful statului sau șeful... © G4Media.ro.
16:00
Noul model electric al Audi, E5, a fost lansat pe piața din China unde are parte de un succes răsunător la lansare. Mașina, dezvoltată în... © G4Media.ro.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.