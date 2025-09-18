RAPORT Ce țară oferă cele mai mari subvenții pentru vehicule electrice / România oferă maximum 3.700 de euro, o treime față de Italia

G4Media, 18 septembrie 2025 22:20

Deși toate statele membre ale Uniunii Europene oferă anumite avantaje fiscale pentru achiziția de mașini electrice, există diferențe semnificative în funcție de țările blocului comunitar....

Citeşte toată ştirea

Acum 10 minute
22:40
Constipație, alergii și iritații ale pielii: efectele secundare ale semințelor de chia / Sfatul specialiștilor G4Media
Deși benefice, este important să fii conștient de posibilele efecte secundare și să consulți întotdeauna un medic înainte de a consuma semințe de chia, mai...
22:40
Organizaţia Mondială a Sănătăţii cere investiţii mai mari în lupta împotriva bolilor netransmisibile și semnalează ”interese financiare foarte puternice” G4Media
Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a făcut joi apel la creşterea investiţiilor în lupta împotriva bolilor netransmisibile, responsabile pentru majoritatea deceselor la nivel mondial, chiar...
22:40
Ilie Bolojan la Euronews: Dacă nu luam măsurile din Pachetul 1 și 2, efectele erau suspendarea fondurilor europene și intrarea în incapacitate de plată / Ne pregătim să facem rectificarea de buget săptămâna viitoare G4Media
Premierul Ilie Bolojan a declarat joi la Euronews România că dacă guvernul nu lua măsurile din Pachetul 1 și 2, efectele erau suspendarea fondurilor europene...
22:40
VIDEO Donald Trump a părăsit Marea Britanie după o vizită oficială de două zile la Windsor / Vizita s-a încheiat fără anunţuri importante la nivel politic sau diplomatic G4Media
Preşedintele american a părăsit Regatul Unit la sfârşitul după-amiezii, după a doua sa vizită de stat în această ţară, marcată de o primire fastuoasă din...
Acum 30 minute
22:30
Patru suspecți au fost arestați în cazul furtului brățării din Muzeul Egiptean din Cairo / Artefactul a fost topit G4Media
Autorităţile egiptene au anunţat joi arestarea a patru suspecţi, printre care o restauratoare a Muzeului Egiptean din Cairo, pentru furtul unei preţioase bijuterii din epoca...
22:20
Investigație Reuters: Chatboții AI „îi înarmează pe infractori pentru fraude la scară industrială” G4Media
Reuters şi un cercetător de la Universitatea Harvard au folosit chatboți importanți pentru a pune la cale o înşelătorie simulată de phishing, pe care au...
22:20
Acum o oră
22:10
Matthew McConaughey a refuzat aproape 15 milioane de dolari când s-a retras doi ani din actorie: „Gata cu comediile romantice” G4Media
Actorul Matthew McConaughey a refuzat o sumă mare de bani pentru a fi luat mai în serios de Hollywood, scrie People. Apărând în cel mai...
22:00
Edi Rama, premierul Albaniei, a început al patrulea mandat și vizează aderarea la UE G4Media
Parlamentul Albaniei a confirmat joi al patrulea mandat de patru ani pentru prim-ministrul Edi Rama, care a promis că va face din aderarea țării balcanice...
22:00
Medic de familie: A scăzut rata de vaccinare pe mai toate vaccinurile care se administrează copiilor în primii ani de viaţă G4Media
Medicul de familie Evelyn Cristescu a declarat, joi seară, că în ultimii ani a scăzut rata de vacinare a copiilor aflaţi în primii ani de...
21:50
Honda pregătește lansarea noii CB400 Super Four la Chongqing Motor Show G4Media
Honda se pregătește să prezinte oficial noua generație CB400 Super Four, la trei ani după oprirea producției modelului anterior. Compania a publicat pe rețeaua socială...
21:50
NASA, transformată de Trump în agenție de informații și securitate, pe fondul eliminării drepturilor sindicale și al planurilor de militarizare a spațiului G4Media
Un nou ordin al administrației Trump emis la sfârșitul lunii trecute prevede că NASA va funcționa ca agenție națională de informații și securitate. Conform acestuia,...
21:50
Animale care salvează planeta: Cum câinii, pisicile și aricii ne învață despre schimbările climatice G4Media
Descoperă cum animalele de companie și poveștile despre natură pot fi folosite pentru a educa publicul despre schimbările climatice și protecția mediului. De la câini și pisici, până la arici eco,...
21:50
Tunel istoric creat sub Alpi pentru a conecta Italia și Austria / Acesta urmează să fie inaugurat în 2032, cu aproximativ 16 ani întârziere față de termenul prevăzut G4Media
Muncitorii au străpuns joi ultimul strat subțire de rocă, deschizând un tunel subteran între Austria și Italia, care va deveni în cele din urmă o...
Acum 2 ore
21:20
Sagrada Familia este gata să-și ridice cel mai înalt turn și să devină cea mai înaltă biserică din Europa / Construcția a început în 1882 G4Media
După mai bine de un secol de construcție, bazilica Sagrada Familia din Barcelona este gata să-și ridice imensul turn central și să devină cea mai...
21:10
Titus Corlăţean, despre oamenii care îl susţin la şefia PSD: Nu este încă un moment de asumare publică. Există modalităţi de supraveghere, de monitorizare, de presiune, de intimidare, de ameninţări G4Media
Senatorul PSD Titus Corlăţean a declarat, joi, despre oamenii care îl susţin la şefia PSD, că nu este încă un moment de asumare publică, pentru...
21:00
OMS acuză giganții din industria alimentară, a tutunului și a alcoolului că blochează politicile de sănătate „salvatoare de vieți” G4Media
Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a acuzat companiile producătoare de tutun, alcool și alimente ultra-procesate de „lobby intens" pentru a împiedica țările să pună în...
20:50
Premierul Bolojan, despre numărul redus de copii în școlile din mediul rural: Decât să avem clase la simultan, mai bine achiziționăm flote de microbuze, iar copiii să fie duși la centrul de comună sau în comuna alăturată G4Media
Premierul Ilie Bolojan a vorbit, joi seară, la Euronews România, despre numărul redus de copii în școlile din mediul rural, arătându-și nemulțumirea pentru faptul că...
Acum 4 ore
20:40
VIDEO I Ravioli în forme de Lego. Ideea aproape genială a unui chef londonez de origini poloneze, Mateo Zielonka, îndrăgostit de pastele italiene și cunoscut pe rețele sociale ca The Pasta Man G4Media
Mateo Zielonka este un chef de origine poloneză activ în Marea Britanie și a devenit cunoscut pe rețelele de socializare ca The Pasta Man. Îi...
20:40
Donald Trump spune că nu este de acord cu premierul britanic în privinţa recunoaşterii statului palestinian / Starmer intenţionează să recunoască statul Palestina în weekend G4Media
Preşedintele american Donald Trump a declarat joi că nu este de acord cu premierul britanic Keir Starmer în privinţa recunoaşterii statului palestinian, în cadrul conferinţei...
20:20
Oana Gheorghiu, desemnată de președintele Nicușor Dan în Colegiul director al Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate (ANMCS) pentru un mandat de 5 ani G4Media
Președintele Nicușor Dan a aprobat desemnarea în calitatea de reprezentant al Administrației Prezidențiale în Colegiul director al Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate...
20:10
Dispozitivul de securitate al șefei guvernului italian Giorgia Meloni, consolidat după asasinarea lui Charlie Kirk / Măsuri similare și pentru vicepremieri G4Media
Dispozitivul de securitate pentru şefa guvernului italian, Giorgia Meloni, şi pentru vicepremierii săi, Antonio Tajani şi Matteo Salvini, a fost consolidat în urma asasinării activistului...
20:10
LIVE Ilie Bolojan la Euronews: Dacă nu luam măsurile din Pachetul 1 și 2, efectele erau suspendarea fondurilor europene pentru România și intrarea în incapacitate de plată G4Media
Premierul Ilie Bolojan, declarații LIVE la Euronews România: Dacă nu luam măsurile din Pachetul 1 și 2, aveam fondurile europene suspendate Despre eliminarea plafonării la...
20:10
Titus Corlăţean (PSD): AUR-ul vine peste noi, ocupă această zonă socială, electorală. Nu e treaba USR şi PNL, au alt electorat, de dreapta. Bătălia strategică în România şi pentru România se va da între PSD şi AUR, să fie foarte clar! G4Media
Senatorul PSD Titus Corlăţean a declarat, joi, că AUR-ul vine peste PSD şi ocupă această zonă socială, electorală, el arătând că nu e treaba USR...
20:00
Silicon Valley investește masiv în medii simulate pentru antrenarea agenților AI G4Media
Giganții tehnologici din Silicon Valley investesc masiv într-o nouă abordare pentru antrenarea agenților de inteligență artificială, simularea de medii de lucru complexe care să permită...
20:00
Preşedintele Trump vrea să recupereze baza militară Bagram din Afganistan, abandonată în 2021 G4Media
Statele Unite încearcă să recupereze baza aeriană Bagram din Afganistan, a declarat joi preşedintele american Donald Trump, într-o conferinţă de presă comună cu premierul britanic...
20:00
Google pregătește viitorul cumpărăturilor / Agenții AI vor putea achiziționa și negocia pentru tine G4Media
Google a anunțat lansarea unui nou protocol deschis dedicat achizițiilor realizate de agenți AI – programe software capabile să caute, să compare și să finalizeze...
19:50
Cum ar vota parlamentarii PSD, USR, AUR și UDMR privind propunerea legislativă de incriminare a avortului G4Media
În prezent, în România avortul nu este incriminat de lege, fiind reglementat de articolul 201 din noul Cod Penal care pedepsește doar efectuarea ilegală a...
19:50
STUDIU Africa este continentul cu cel mai mare risc de mortalitate din cauza incendiilor de vegetaţie G4Media
Africa este cel mai ameninţat continent de creşterea preconizată a mortalităţii cauzate de incendiile de vegetaţie, care se agravează odată cu schimbările climatice, potrivit unui...
19:40
Gemini ocupă primul loc în App Store, pe fondul succesului înregistrat de noul model AI de editare a imaginilor Nano Banana G4Media
Adoptarea aplicației mobile Gemini a crescut vertiginos de la lansarea, în august, a modelului de editare a imaginilor Nano Banana, care a primit recenzii pozitive,...
19:40
Un pas uriaș pentru știință: cercetătorii au făcut o descoperire extraordinară la pitoni. Cum digeră toată prada, de fapt G4Media
Pitonii birmanezi (Python bivittatus) se numără printre cei mai mari șerpi din lume și sunt renumiți pentru abilitatea de a înghiți prada întreagă, fie că...
19:40
Circulaţia trenurilor spre citadela incaşă Machu Picchu a fost reluată G4Media
Circulaţia trenurilor spre Machu Picchu, celebra citadelă incaşă din Peru, a fost reluată miercuri, după ridicarea temporară a blocajului organizat de localnicii nemulţumiţi de gestionarea...
19:30
Un bărbat a fost ucis după ce a atacat copii și polițiști cu o macetă, lângă Toulon, Franța G4Media
Un bărbat a atacat în jurul orei 16:45 copii în fața școlii Pierre Semard din La Seyne-sur-Mer (Var), lângă Toulon, înainte de a se năpusti...
19:20
O dronă a lovit un hotel din orașul turistic israelian Eilat G4Media
Paramedicii și forțele de securitate intervin după ce martori ocular au raportat un atac cu dronă în orașul Eilat, cel mai sudic punct al Israelului,...
19:10
UE vrea să elimine mai rapid gazul natural lichefiat rusesc după apelul lui Trump G4Media
Uniunea Europeană pregătește măsuri pentru a accelera eliminarea gazului natural lichefiat (GNL) din Rusia, la doar câteva zile după ce președintele SUA, Donald Trump, a...
19:00
Trump spune că Putin „l-a dezamăgit”: Dacă prețul petrolului scade, Rusia va renunța la războiul cu Ucraina G4Media
Președintele Donald Trump și-a reiterat apelul ca țările europene să înceteze să mai cumpere petrol rusesc, susținând că Rusia ar renunța rapid la războiul împotriva...
Acum 6 ore
18:40
Când a plecat acum 20 de ani în Turcia nu s-a gândit că va ajunge la Castellon, unde zilnic postează câte o rețetă pentru cei peste un milion de urmăritori ai blogului „La Sebi Acasă”/ Sebastian Stoica: „Dacă ar fi să propun o modificare importantă în dieta românilor, aș introduce mai mult ulei de măsline” G4Media
A plecat acum aproape 20 de ani din România cu destinația Turcia, pentru a învăța secretele bucătăriei de pe malul Bosforului. A urmat apoi Germania...
18:40
Zelenski anunță o contraofensivă pe frontul din Donețk G4Media
Președintele Volodimir Zelenski a declarat că forțele ucrainene au desfășurat cu succes o operațiune de contraofensivă pe frontul din Donețk „în ultimele săptămâni", transmite cotidianul...
18:30
ANALIZĂ Industria auto a Chinei poate fi pusă în genunchi de supraproducția sa / Riscă să se transforme într-un sector industrial vulnerabil G4Media
La periferia orașului Chengdu din China, un oraș de aproximativ 21 de milioane de locuitori, un showroom oferă clienților mașini la prețuri de nerefuzat: Audi-uri construite local...
18:30
Taiwan prezintă prima rachetă fabricată în comun cu Statele Unite G4Media
Taiwan a prezentat prima sa rachetă dezvoltată și fabricată în comun cu o companie americană, marcând un pas major în aprofundarea cooperării de apărare dintre...
18:10
Kelemen Hunor spune că nu a fost o decizie în coaliţie privind plafonarea preţului la alimentele de bază: Săptămâna viitoare asta va fi poziţia noastră, să păstrăm cel puţin şase luni de zile plafonarea adaosului comercial G4Media
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat joi că se vede în statistici că din 2023 de când a fost introdusă această plafonare a preţului la...
18:10
Consiliul Uniunii Europene cere acceptarea companiilor britanice şi canadiene ca ofertanţi în mecanismul SAFE de împrumuturi pentru achiziţii militare G4Media
Bruxelles, 18 sep /Agerpres/- Consiliul Uniunii Europene, ce reuneşte statele membre ale UE, a aprobat joi iniţierea negocierilor cu Regatul Unit şi Canada pentru ca...
18:00
Radu Miruță, despre demisia directorului Romaero: “Brusc, domnul Costaș vrea să plece. Domnia sa știe de ce și mai ales de ce se grăbește să facă asta” G4Media
Ministrul Economiei, Radu Miruță, a luat act, din informațiile apărute în presă, de demisia lui Bogdan Costaș din funcția de director general al ROMAERO, potrivit...
18:00
Armata israeliană cere evacuarea unor localităţi din sudul Libanului înaintea unor lovituri asupra Hezbollah G4Media
Armata israeliană a cerut joi evacuarea unor localităţi din sudul Libanului înaintea unor lovituri asupra mişcării pro-iraniene Hezbollah, relatează agențiile de știri AFP şi Reuters,...
17:50
Ministrul Energiei: E total ilogic cum investiţii care sunt începute acum 30 de ani, acum 10 ani, care sunt făcute în proporţie de peste 80%, care deja au avut impact asupra mediului, să fie blocate din cauza existenţei unor moluşte, peşti sau greieri G4Media
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat joi, despre blocarea proiectelor hidrocentralelor, că este total ilogic cum investiţii care sunt începute acum 30 de ani, acum...
17:50
Primarul Oradei, despre atacurile din coaliţie, la premierul Bolojan: Nu este nici corect, nici util unei discuţii oneste ca cineva să-şi propună să „scoată cartofii din foc” cu mâna altcuiva şi să pună tot pasivul în cârca PNL G4Media
Florin Birta, primarul municipiului Oradea şi preşedintele filialei Oradea a PNL, a răspuns, joi, criticilor venite dinspre liderii PSD la adresa premierului Ilie Bolojan, el...
17:50
Euronews: România vrea să-i retragă cetățenia Victoriei Furtună, politiciană pro-rusă care vrea să alipească teritorii românești la Republica Moldova G4Media
Autoritatea pentru Cetățenie analizează retragerea cetățeniei românești deținute de politiciana moldoveană Victoria Furtună, șefa Partidului Moldova Mare, partid revizionist și prorus de la Chișinău, anunță...
17:40
Oamenii de știință au creat primii câini editați genetic și clonați. Noua tehnologie ar putea prelungi viața animalelor de companie G4Media
Cercetătorii sud-coreeni au reușit să creeze doi câini Beagle sănătoși, Gene și Geny, folosind o combinație între clonare și editare genetică CRISPR. Această metodă reprezintă...
17:40
China testează o rută rapidă către Europa prin Arctica G4Media
O companie chineză se pregătește să navigheze cu o navă cargo de-a lungul coastei nordice a Rusiei către Europa — un test posibil datorită topirii...
17:30
Alpine caută colegul potrivit pentru Pierre Gasly – Posibilele opțiuni pentru echipa franceză de Formula 1 G4Media
Pierre Gasly este sigur că va pilota un monopost Alpine sezonul viitor, dar nu se știe încă cine îi va fi coechipier. Dacă Alpine este...
