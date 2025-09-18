Ilie Bolojan anunță că săptămâna viitoare se va face rectificarea bugetară
18 septembrie 2025
Premierul a anunțat joi seara că mai multe ministere vor primi bani de salarii la rectificarea de săptămâna viitoare. „Ne pregătim să facem rectificare de buget săptămâna viitoare. Avem situații în care estimările de la începutul anului s-au dovedit total nerealiste și trebuie să corectăm lucrurile în așa încât să continuăm plățile, să continuăm […]

Ilie Bolojan, pe picior de PLECARE? „Trebuie să fac tot ce ține de mine pentru a-i respecta pe români. Nu este comod să lucrezi cu patru partide” # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a declarat într-un interviu la Euronews că nu s-a gândit să își dea demisia, deși recunoaște că situația de la Palatul Victoria nu este una „comodă”. El a explicat că mandatul său se bazează pe un program de „corecții”, necesar în contextul economic dificil în care se află România. „Este un program […]
Ilie Bolojan, întrebat despre ieșirea PSD din Coaliție: „Fiecare ia decizia pe care o consideră de CUVIINȚĂ” # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a evitat să spună clar dacă vede posibilă ieșirea PSD din Coaliție sau o eventuală alianță cu AUR, dar a subliniat că, indiferent de formula politică, măsurile de austeritate rămân inevitabile. „În această perioadă, cred că suntem conștienți de două aspecte. În primul rând, că stabilitatea politică este un element important (…) […]
Trump îi recomandă premierului britanic să recurgă la ARMATĂ pentru a opri imigranții /„Este o sarcină foarte grea” # Gândul
Președintele american, Donald Trump, i-a recomandat premierului britanic, Keir Starmer, să mobilizeze armata pentru a opri imigranții care încearcă să ajungă pe teritoriul britanic traversând pe Canalul Mânecii. ”Cred că situația în privința imigrației în Marea Britanie este foarte asemănătoare cu cea a Statelor Unite. I-am spus premierului Starmer că eu aș opri imigranții, indiferent […]
Argumentul lui Bolojan pentru tăierea masivă a BURSELOR elevilor: „Dobânzile la credite ar putea construi o autostradă spre Moldova” # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a explicat de ce Guvernul a tăiat masiv din bursele elevilor. Potrivit acestuia, România nu își permite aceste costuri, iar doar din dobânzile plătite pentru împrumuturi s-ar putea construi, într-un singur an, o autostradă până în Moldova. „Și eu aș fi dorit să dăm bursele la toată lumea, dacă se poate. Dar […]
Ilie Bolojan: Și companiile de stat trebuie executate de ANAF/ Sistemul de evaziune a fost tolerat # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a declarat, într-un interviu pentru Euronews, că și companiile de stat cu datorii trebuie executate de ANAF. Companiile care sunt în pierdere cronică de mulți ani, cele care nu se pot redresa trebuie închise. Premierul a precizat că sunt companii mici cu datorii mari din energie sau din economie care trebuie închise […]
Gândul prezintă BEST OF „Ai aflat! Cu Ionuț Cristache” – vineri, 19 septembrie, de la ora 15.00 # Gândul
Exclusivități şi primele reacții la cele mai dezbătute teme ale săptămânii chiar de la protagonişti! Dezvăluiri explozive și declarații incitante, momente surpriză și analize care poartă marca celor mai cunoscuți analişti. Pe toate le regăsiți în BEST OF „Ai aflat! Cu Ionuț Cristache!”. Nu ratați o ediție de excepție care readuce la rampă toate momentele […]
Ilie Bolojan ANUNȚĂ o urmă de speranță pentru prelungirea plafonării adaosului la alimentele de bază # Gândul
„De la data 1 octombrie ar urma să expire această plafonare și la sfârșitul lunii iunie, când s-a prelungit cu încă trei luni de zile, discuția pe care am avut-o în Guvern la data respectivă a fost că aceasta ar urma să fie ultima prelungire. Asta a fost discuția pe care am avut-o atunci”, a […]
Miniștrii Apărării din Europa de Est, convocați să discute proiectul unui „zid împotriva DRONELOR” de-a lungul graniței de est a UE # Gândul
Comisarul european pentru Apărare Andrius Kubilius a declarat joi că intenționează să convoace mai mulți miniștri europeni ai Apărării la discuții săptămâna viitoare. Discuțiile se vor axa pe crearea unui „zid împotriva dronelor” de-a lungul graniței de est a Uniunii Europene, notează Reuters. Kubilius le-a declarat reporterilor Reuters că unele țări din Uniunea Europeană discutaseră […]
POVESTEA unei tinere românce de etnie romă, ajunsă profesoară la o mare universitate din Marea Britanie. „Rasismul nu ține cont de ce faci” # Gândul
Libertatea prezintă povestea impresionantă a româncei Madeline Potter, o tânără de etnie romă ajunsă profesoară la Universitatea din Edinburgh, în Scoția. Universitatea din Edinburgh a fost înfiinţată în 1583, fiind a patra cea mai mare universitate din Marea Britanie şi a doua din Scoţia. Madeline s-a născut chiar în anul Revoluței, într-o familie de romi […]
Volodimir Zelenski anunță o CONTRAOFENSIVĂ la Donețk: „Am reușit să provocăm pierderi semnificative rușilor” # Gândul
Președintele Volodimir Zelenski a declarat, într-un mesaj video publicat pe rețelele sociale, că forțele ucrainene au desfășurat cu succes o operațiune de contraofensivă pe frontul din Donețk, în zonele Pokrovsk și Dobropillia, în ultimele săptămâni. „Am desfășurat una dintre operațiunile noastre de contraofensivă în ultimele săptămâni. Băieții se descurcă excelent. Pe frontul din Donețk, în […]
Avertisment CNA cu privire la un link FALS care imită Google și folosește abuziv imaginea unui post de televiziune # Gândul
Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) a emis o alertă de securitate digitală, avertizând publicul asupra unui link periculos care circulă online și care imită serviciile Google. Potrivit instituției, atacul digital folosește imaginea postului Digi24 pentru a induce în eroare utilizatorii și are ca scop furtul de date și propagarea dezinformării. Linkul fals începe cu secvența […]
Ambasadorul R. Moldova la București vorbește de sute de milioane de euro, POMPATE de Rusia înainte de alegeri # Gândul
Ambasadorul Republicii Moldova la București, Victor Chirilă, atrage atenția că Rusia a pompat deja sute de milioane de euro înainte de alegerile parlamentare de la Chișinău. De data aceasta, și diaspora este vizată, deoarece votul moldovenilor din străinătate a fost decisiv în alegerile prezidențiale de toamna trecută. Într-o intervenție la Antena 3 CNN, Victor Chirilă […]
Joi, 18 septembrie 2025, de la ora 18:30, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Următoarele trageri Loto vor avea loc duminică, 21 septembrie 2025. La Tragerile Speciale Loto Aniversare, care au avut loc duminică, 14 septembrie 2025, Loteria Română a acordat peste 50.200 de câștiguri în […]
Polonia apelează la UCRAINA pentru colaborare în domeniul dronelor, după incursiunea Rusiei în spațiul aerian polonez # Gândul
Polonia încearcă să se folosească de experiența acumulată de Ucraina în domeniul războiului cu drone. Oficiali de la Varșovia și Kiev au anunțat înființarea de programe comune de antrenament militar și proiecte de producție de drone. Anunțul vine la puțin peste o săptămână după ce drone rusești au intrat în spațiul aerian polonez și au […]
Motivul pentru care un bebeluș din Gorj a fost înregistrat pe numele altei persoane. Greșeala făcută de mama copilului # Gândul
Polițiștii din județul Gorj au deschis o anchetă pentru fals în declarații și neglijență în serviciu, în cazul unei tinere de 26 de ani din Târgu Cărbunești, care a mers să nască la spital folosindu-se de actul de identitate al unei rude. Inițial, bebelușul a fost înregistrat pe numele altei persoane, însă eroarea a fost […]
Primarul Daniel Băluță, testat negativ la spital pentru marijuana, după ce ieșise pozitiv la un test rapid făcut de protestatarul Ceaușescu # Gândul
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a fost protagonistul unui episod inedit. Edilul s-a supus joi după amiază, la spitalul Bagdasar, unui test care urma să demonstreze dacă a consumat sau nu marijuana. Provocarea a venit din partea controversatului Marian Ceaușescu. Anterior, un test rapid efectuat anterior de activistul Marian Moroșanu, cunoscut ca “Ceaușescu”, indicase un […]
Keir Starmer salută parteneriatul special dintre SUA și Marea Britanie /„Securitatea rămâne principalul element al relației noastre” # Gândul
Premierul Keir Starmer a salutat, joi, relația specială a Marii Britanii cu Statele Unite, anunțând un parteneriat tehnologic major, cu impact inclusiv în domeniul apărării. ”Domnule președinte, este o plăcere să vă primesc pentru a doua vizită de stat, un eveniment istoric. Este momentul celebrării legăturii unice dintre țările noastre. Astăzi, am mers chiar mai […]
Bărbat UCIS, lângă București, de o șoferiță beată, care a fugit de la locul accidentului. Femeia avea permisul de conducere anulat # Gândul
Trupul neînsuflețit al unui bărbat a fost găsit lângă Capitală, în zona localității Popeşti-Leodeni, pe autostradă. Acesta este victima unui accident rutier provocat de o șoferiță aflată sub influența alcoolului, care a fugit de la locul faptei. Femeia a fost identificată de polițiști cu ajutorul camerelor de supraveghere a traficului. Accidentul fatal s-a produs în noaptea […]
După ce a spus că „reprezentarea României pe plan internațional” e prioritară, Nicușor Dan e marele ABSENT la Adunarea Generală ONU # Gândul
Președintele Nicușor Dan nu va participa la Adunarea Generală ONU din perioada 23-29 septembrie, deși, în mod tradițional, șeful statului sau al guvernului reprezintă România la acest eveniment. Surse diplomatice au declarat că delegația țării noastre va fi condusă de ministrul de externe, Oana Țoiu. Nici premierul Ilie Bolojan nu va merge la New York. […]
Întărirea sistemului imunitar la copii în sezonul rece. Cei mai importanți aliați în lupta cu virozele și infecțiile # Gândul
Anotimpul rece și colectivitatea din sălile de clasă fac expun organismul copiilor răcelilor și virozelor. De aceea, menținerea unei imunități puternice la copii devine o prioritate pentru părinți în această perioadă. Alimentația este foarte importantă în consolidarea imunității copiilor. Fructele și legumele proaspete trebuie să fie nelipsite din meniul zilnic. Vitaminele A, C și E, […]
Două ZODII primesc o veste mult așteptată, până pe 21 septembrie 2025. În aceeași zi are loc o eclipsă parțială de soare # Gândul
Ne aflăm în plin portal al eclipselor, iar două zodii primesc în sfârșit, până pe 21 septembrie 2025, vestea pe care o așteptau. În aceeași zi, va avea loc o eclipsă parțială de soare. Dar, înainte de acest moment, pe 18 septembrie, alinierea armonioasă a lui Mercur în Balanță cu Uranus în Gemeni vine cu […]
Michelle Obama, un magnet pentru români. Sute de oameni au stat la coadă pentru a o vedea pe soția fostului președinte Barack Obama # Gândul
Evenimentul inspirațional moderat de Michelle Obama la București a declanșat un val de entuziasm. Sute de oameni au format cozi și au așteptat cu nerăbdare să o vadă și să o audă pe fosta Primă Doamnă a Statelor Unite. Sute de români s-au așezat la coadă joi, pentru a intra la evenimentul Impact Bucharest, unde […]
Badantă din Italia, HĂRȚUITĂ timp de 5 luni chiar de bărbatul bătrânei pe care o îngrijea. Ce a pățit acum bărbatul # Gândul
Un bărbat de 62 de ani din localitatea italiană Vado di Monzuno (provincia Bologna) a fost pus sub supraveghere cu brățară electronică și i s-a interzis să se apropie de o badantă pe care ar fi hărțuit-o timp de cinci luni. Victima, în vârstă de 50 de ani, o îngrijea soția bolnavă a bărbatului, iar […]
Austeritatea lovește sănătatea. Spitale din București, Constanța sau Brașov pierd MILIARDE de lei din PNRR # Gândul
Ministerul Sănătății a decis să elimine din finanțarea prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) mai multe proiecte de spitale aflate în faze incipiente, în valoare de peste 4,1 miliarde de lei. Decizia a fost luată printr-un memorandum aprobat joi în ședința de Guvern. Printre proiectele sacrificate se numără: Spitalul Universitar de Urgență București […]
Câți bani au primit Dan Alex și Gabi Tamaș pentru participarea la Asia Express 2025. Fotbaliștii și-au negociat dur contractul cu trustul Intact # Gândul
Dan Alexa și Gabi Tamaș formează una dintre cele mai îndrăgite și apreciate echipe, care participa în acest sezon la Asia Express 2025. Cei doi au fost foarte exigenți la negocierea contractului și au cerut un onorariu considerabil pentru a accepta provocarea pe „Drumul Eroilor”. Dintre cele nouă echipa care au pornit în acest sezon […]
Austeritatea lovește sănătatea. Spitale din București, Constanța sau Brașov pierd MILIARDEde lei din PNRR # Gândul
Un suporter surprins de camerele video pe un stadion, în timpul unui meci, s-a ferit să fie filmat. Ce secret ascundea bărbatul # Gândul
Un angajat din SUA a anunţat la serviciu că este bolnav, dar a fost surprins de camerele video de pe un stadion din Tennessee… în tribună la un meci de fotbal. Reacţiile sale, când şi-a dat seama că este deconspirat au devenit virale. Omul şi-a ascuns faţa în mâini când s-a văzut pe ecranul uriaş […]
Două RAFINĂRII din Rusia au fost atacate de drone ucrainene. Autoritățile: „Analizăm amploarea pagubelor” # Gândul
Două rafinării de petrol din Rusia au fost ținta atacurilor cu drone joi, în contextul în care Ucraina își intensifică ofensiva asupra infrastructurii energetice ruse. Un incendiu a izbucnit la rafinăria Neftehim Salavat a Gazprom, după ce a fost atacată de drone, a declarat guvernatorul provinciei Radii Habirov. Rafinăria se află în Bașchiria, la o […]
Șefi noi la vremuri noi. Pe cine a numit Ilie Bolojan la conducerea Autorității Vamale / Ce MISIUNE clară le-a trasat premierul # Gândul
Premierul Ilie Bolojan i-a demis joi pe șefii Autorității Vamale Române, președintele Marcel Mutescu și vicepreședintele Alexandru Dudu. Cei doi au fost înlocuiți cu Alexandru Bogdan Bălan și Mihai Savin, potrivit unor decizii publicate în Monitorul Oficial. Propunerile de demitere și de numire în funcții au fost făcute de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, potrivit deciziilor […]
Președintele francez, în CRIZĂ de legitimitate. Ștefan Popescu: ”Macron nu se va mai putea reprezenta” # Gândul
Analistul politic și geostrategic Ștefan Popescu a comentat, în cadrul emisiunii ”Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, pe tema poziției fragile a președintelui Franței, Emmanuel Macron, în fața valului de proteste care au dat peste cap Franța. Amplele mișcări de protest care au cucerit Hexagonul în ultima vreme au devenit un peisaj obișnuit, a remarcat moderatorul […]
Ștefan Popescu analizează MOMENTUL în care drona rusească a intrat în spațiul aerian românesc: „O foarte mare presiune la adresa statului român” # Gândul
Ștefan Popescu a declarat, la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache, cu privire la drona care a intrat în spațiul aerian român, că, din punct de vedere politic acest incident a reprezentat: „o foarte mare presiune la adresa statului român”. Jurnalistul Ionuț Cristache l-a întrebat pe profesorul Ștefan Popescu, în cadrul emisiunii „Ai aflat”, cum […]
Directorul general al ROMAERO, Bogdan Costaș, și-a dat DEMISIA. „Nu am primit niciun semnal de susținere” # Gândul
Bogdan Costaș, directorul general al ROMAERO, și-a anunțat demisia, invocând lipsa unui semnal de sprijin din partea acționarului majoritar, Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT). Demisia vine după o perioadă extrem de agitată pentru compania strategică, în care în spațiul public au apărut informații pe care Costaș le consideră „incomplete și pe alocuri eronate”, cu […]
Ștefan Popescu: „Trebuia să se dea un comunicat de condamnare a uciderii lui Charlie Kirk. A fost o GREȘEALĂ a României” # Gândul
În cadrul emisiunii Ai aflat! cu Ionuț Cristache, Ștefan Popescu a vorbit despre asasinarea liderului conservator american Charlie Kirk și a condamnat lipsa de reacție a României cu privire la acest eveniment. Urmăriți aici emisiunea integrală. „Cred că a fost o greșeală. Trebuia, fără îndoială, să se dea un comunicat de condamnare a acestei violențe […]
Anchetă DNA de amploare pentru evaziune fiscală. Prejudiciu de 18 milioane de lei, 4 percheziții în Capitală # Gândul
DNA derulează o amplă campanie de percheziții în București, într-un caz de evaziune fiscală al cărui prejudiciu adus bugetului de stat se ridică la 18 milioane de lei. Potrivit Direcţiei Naţionale Anticorupţie, procurori din cadrul Secţii de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie a DNA fac cercetări într-o cauză penală complexă. Aceasta vizează suspiciuni […]
Europa trece printr-o SCHIMBARE fundamentală, sub influența politicii Trump. Ștefan Popescu: „Tendințele radicale au devenit mainstream” # Gândul
Ștefan Popescu a precizat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache” că, de-a lungul istorie, în perioadele de criză, cetățenii au manifestat tendința de a se îndrepta către „regimurile autoritare”. „În fața crizei oamenii caută eficiență”, a subliniat invitatul. „Cred că oameni caută o eficiență. În fața crizei oamenii caută eficiență. În timpul marii crizei […]
În cadrul emisiunii Ai aflat! cu Ionuț Cristache, Ștefan Popescu a atras atenția asupra riscului ca România să devină irelevantă pentru Statele Unite ale Americii, în contextul consolidării Polonia-Finlanda în relația cu administrația Trump. Urmăriți aici emisiunea integrală. „Mă îngrijorează această tăcere și mă îngrijorează să văd asociate Polonia și Finlanda, iar la noi, în […]
Trump și premierul britanic au semnat „Acordul de Prosperitate Tehnologică”: „Este un plan pentru a CÂȘTIGA această nouă eră împreună” # Gândul
După ce și-au încheiat discuțiile de la Chequers, premierul britanic Keir Starmer și președintele SUA Donald Trump au vorbit în fața oamenilor de afaceri britanici și americani adunați la o recepție și au semnat „Acordul de Prosperitate Tehnologică.” Keir Starmer i-a urat bun venit lui Donald Trump în „a doua sa casă” și i-a spus […]
Impactul economic al Philip Morris International în UE. Investiții în inovație, joburi și reziliență industrială pentru un viitor fără fum (P) # Gândul
Philip Morris International (PMI) a publicat un studiu referitor la impactul economic generat în Uniunea Europeană în perioada 2019–2023. Studiul, realizat de EY-Parthenon, confirmă contribuția semnificativă a PMI la competitivitatea și reziliența industrială a Europei. În ultimii cinci ani, PMI a investit la nivelul UE 43,4 miliarde de euro, iar transformarea companiei pentru a construi […]
Ștefan Popescu: „Franța e mai mult orientată către intern decât către extern. Guvernul Lecornu va avea mandat limitat. Macron e de VINĂ pentru tot” # Gândul
În cadrul emisiunii Ai aflat! cu Ionuț Cristache, Ștefan Popescu a vorbit despre criza politică și economică prin care trece Franța, pe fondul eșecurilor mandatului lui Emmanuel Macron. Urmăriți aici emisiunea integrală. „Ne obișnuim cu Franța reacționară, revoluționară, socială, socialistă. Dar nu putem să nu remarcăm că totul se întâmplă pe baza unui eșec fundamental […]
Visarion Alexa, CONDAMNAT definitiv. Acuzații de agresiune sexuală de la o enoriașă / Preotul era cunoscut în spațiul public în momentul scandalului # Gândul
Visarion Alexa, preotul de la Biserica „Pogorârea Sfântului Duh” din Capitală, a fost condamnat definitiv la doi ani şi jumătate de închisoare cu suspendare de magistrații curții de Apel București. Reamintim că Alexa a fost acuzat de o enoriaşă că a agresat-o sexual în primăvara anului 2022. Atât preotul, cât şi femeia au contestat verdictul […]
Netanyahu NEAGĂ implicarea Israelului în asasinarea lui Charlie Kirk /Premierul Israelului atribuie zvonurile Qatarului # Gândul
Premierul Benjamin Netanyahu a negat, miercuri, zvonurile privind implicarea Israelului în asasinarea activistului conservator american Charlie Kirk, un apropiat al președintelui Donald Trump, liderul israelian acuzând Qatarul că răspândește informații false. ”Cineva a creat o minciună monstruoasă: că Israelul ar fi implicat în asasinarea oribilă a lui Charlie Kirk. Este o nebunie, este fals, este […]
Reacția lui Florin Barbu, pentru GÂNDUL, după ce avocado l-a făcut viral pe net: „Normal că devii viral când sunt creșteri așa spectaculoase” # Gândul
Ministrul Agriculturii devine viral pe internet după ce identifică avocado drept vinovat pentru creșterea deficitului. Potrivit lui Florin Barbu, costul unui avocado de import este echivalent cu 3 kg de roșii românești. Ministrul spune, în exclusivitate pentru Gândul, că n-are nimic cu avocado, însă el este susținătorul produselor autohtone românești. Din 2022, românii au crescut […]
Negocierile dintre ISRAEL și SIRIA înregistrează progrese majore/ Cele două state urmează să încheie „mai multe acorduri de securitate” # Gândul
Siria și Israelul vor încheia „mai multe acorduri de securitate” până la sfârșitul anului, conform unei surse din cadrul Ministerului de Externe de la Damasc. „S-au înregistrat progrese în negocierile cu Israelul. Vor exista mai multe acorduri înainte de sfârșitul anului, în primul rând acorduri militare și de securitate”, a transmis sursa. De când o […]
Ștefan Popescu DESFIINȚEAZĂ inițiativa Marii Britanii de recunoaștere a Palestinei ca stat: „Nu va pune capăt operațiunilor militare, le va amplifica # Gândul
Ștefan Popescu a precizat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache” că recunoașterea Palestinei ca stat de către Marea Britanie nu „schimbă nimic pe teren”, ci, dimpotrivă va amplifica conflictul. „Toată această mișcare din partea Marii Britanii, și nu numai, nu schimbă nimic pe teren. Pentru că vreau să știu care va fi frontiera. Nu […]
Pădurea Băneasa, mărul discordiei între oengiștii USR. Contre între ministrul Mediului și președintele Greenfield Băneasa. ”O MANIPULARE de doi lei” # Gândul
Contre pe față între doi membri USR pe drumul de acces din Pădurea Băneasa. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, o adversară a accesului în această zonă, și președintele Federației Greenfield Băneasa, Cătălin Diaconescu, susținător al deschiderii circulației, sunt colegi în filiala Sector 6. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, o adversară a accesului în Pădurea Băneasa, este membră […]
Ilie Bolojan, întâlnire de gradul ZERO cu reprezentanții marilor retaileri. PREȚURILE la produsele alimentare de bază, subiectul discuției # Gândul
Premierul Ilie Bolojan se va întâlni vineri dimineață cu reprezentanții marilor retaileri pentru a discuta situația prețurilor la produsele alimentare de bază. Întâlnirea are loc în contextul în care, de la 1 octombrie, măsura plafonării adaosului comercial la aceste produse ar urma să înceteze. Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a anunțat oficial această […]
Profesorul Ștefan Popescu a precizat, la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, că Marea Britanie conștientizează că Statele Unite s-au schimbat fundamental și că un acord cu SUA nu poate fi substituit de unul cu liderii europeni. „Trump dorește să atragă Anglia de partea lui. Marea Britanie are un interes economic. Keir Starmer dorește să […]
Ștefan Popescu, despre cerințele lui Trump în privința EUROPEI: „Vrea ca Marea Britanie să se înscrie în dinamica de redefinire a alianțelor globale” # Gândul
În cadrul emisiunii Ai aflat! cu Ionuț Cristache, Ștefan Popescu a vorbit despre tema oligarhilor ruși stabiliți în Marea Britanie, subiect aproape ignorat în discursul public internațional. Urmăriți aici emisiunea integrală. Ionuț Cristache a remarcat faptul că, deși s-a discutat adesea despre oligarhii ruși de pe Coasta de Azur sau din Turcia, „niciodată nu s-a […]
