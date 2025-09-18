Bolojan: Creștem treptat bugetul Apărării
Jurnalul.ro, 19 septembrie 2025 00:50
Premierul Ilie Bolojan estimează că în 2026 bugetul alocat Apărării se va situa în jurul valorii de 2,3% din PIB, dar că în anii următori va exista probabil o creştere treptată.
Acum 2 ore
00:50
00:30
E timpul să spui „Da” iubirii: Mesajul Universului pentru 4 zodii, pe 19 septembrie 2025 # Jurnalul.ro
Venus intră în Fecioară și scoate la iveală adevărul din relații și din sufletul nostru.
00:10
Militarii își apără pensiile „cotropite” de Bolojan: România își distruge propriul sistem de apărare, prin măsurile de austeritate # Jurnalul.ro
Mai mulți rezerviști vor da statul în judecată, pentru aplicarea CASS la pensie
Acum 4 ore
23:50
Ilie Bolojan: Nu e comod să lucrezi cu patru partide, dar trebuie să facem acest efort # Jurnalul.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat la Euronews că funcția de prim-ministru presupune decizii nepopulare și negocieri dificile între patru partide, dar consideră că efortul comun este singura cale de a depăși provocările actuale.
23:40
Madonna a anunțat joi că va lansa un nou album dance în 2026 și a semnat din nou cu Warner Records, la aproape două decenii după ce a părăsit respectiva casă de discuri. Va fi primul album din ultimii șapte ani ai celebrei cântărețe americane.
23:20
Bolojan a declarat, într-un interviu pentru Euronews, că statul a început să recupereze pierderile provocate de evaziunea fiscală prin modificări legislative care închid „portițele” exploatate ani la rând de companii și persoane fizice.
23:10
Fără centrale pe cărbune, România riscă un blackout. Ivan: Acest lucru poate duce la o blocare a țării # Jurnalul.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, avertizează că România riscă un blackout dacă termocentralele pe cărbune sunt închise până la finalul anului, așa cum a fost asumat prin acordurile cu Uniunea Europeană.
23:10
Un cutremur cu magnitudinea 7,8 s-a produs la ora 18:58 GMT joi la 143 kilometri est de oraşul Petropavlovsk-Kamceatski din Orientul Îndepărtat al Rusiei, a anunţat Serviciul de prospectare geologică al Statelor Unite (USGS), informează Xinhua.
22:50
Un avion a zburat în cerc o oră deasupra unui oraș din Franța pentru că dormea controlorul aerian # Jurnalul.ro
Un avion a zburat în cerc deasupra orașului Ajaccio, din Franța, pentru că dormea controlorul aerian. După Bordeaux, Basel-Mulhouse și acum Ajaccio, turnul de control francez „se clatină”, scrie publicația franceză Le Point.
22:40
Venus va sta în Fecioară între 19 septembrie și 13 octombrie 2025 pentru a ne asigura că facem tot posibilul ca iubirea să strălucească.
22:40
Michelle Obama, aplaudată de români, la București: Liderii trebuie să fie oameni decenţi şi oneşti # Jurnalul.ro
Michelle Obama, în primul rând mamă, soţie, femeie de culoare, avocată şi autoare de bestseller şi mai apoi fostă Primă Doamnă a Statelor Unite ale Americii, după cum se autodescrie, s-a aflat, joi, în premieră în România unde a participat, ca invitat principal, la cea de-a doua ediţie a evenimentului Impact Bucharest.
22:20
Stratul de ozon protector al Pământului este pe cale să se refacă complet până la mijlocul secolului, potrivit unui raport ONU publicat marți. Buletinul a salutat succesul acordurilor internaționale, recunoscându-le meritul de a reduce utilizarea substanțelor chimice care epuizează stratul de ozon.
22:10
Fenomen spectaculos în Dobrogea: Prezența exotică a păsărilor flamingo roz. Ce trebuie să știe turiștii # Jurnalul.ro
Sute de păsări flamingo roz au fost observate în ultima lună pe Lacul Nuntași, în apropiere de Constanța, creând o adevărată colonie exotică în România.
Acum 6 ore
21:50
Prinţi, prinţese şi fiinţe fantastice, duminică, la "Parada personajelor de poveste TIC" de pe Calea Victoriei # Jurnalul.ro
Prinţi, prinţese şi fiinţe fantastice vor fi aduse de Teatrul "Ion Creangă", duminică, pe Calea Victoriei, cu ocazia "Paradei personajelor de poveste TIC", eveniment din cadrul Zilelor Bucureştiului 2025.
21:40
DNA face percheziții în București într-un caz de evaziune fiscală de 18 milioane de lei # Jurnalul.ro
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție fac joi percheziții în București, la patru locații, într-un dosar de evaziune fiscală, prejudiciul fiind estimat la aproximativ 18 milioane de lei.
21:20
Trump recunoaşte că a supraestimat capacitatea sa de a opri războiul ruso-ucrainean şi se declară dezamăgit de Putin # Jurnalul.ro
Preşedintele american Donald Trump s-a declarat joi la Londra dezamăgit de omologul său rus Vladimir Putin, întrucât a crezut că va putea negocia cu acesta încheierea războiului în Ucraina, dar nu a reuşit, relatează agenţiile AFP şi EFE.
21:10
Bolojan: Reducerea burselor și a posturilor din educație aduce economii de 4-5 miliarde lei pe an # Jurnalul.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat la Euronews că măsurile de limitare a cheltuielilor din educație, inclusiv reducerea burselor și a posturilor plătite cu ora, vor aduce economii anuale de 4-5 miliarde de lei, după ce sumele alocate burselor au crescut de 25 de ori în doar trei ani.
20:50
Cuiburile artificiale ajută cacaduții pe cale de dispariție să-și găsească un cămin în Hong Kong # Jurnalul.ro
Cacaduții cu creastă galbenă, specie pe cale de dispariție, au găsit un refugiu neașteptat printre zgârie-norii din Hong Kong, dar, la fel ca vecinii lor umani, se confruntă acum cu dificultăți în găsirea unui loc pe care să-l poată numi acasăm potrivit Associated Press.
20:40
Două echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Galați și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean au intervenit de urgență după ce un bărbat s-a electrocutat în subteran, în Galați.
20:20
Evenimentele astrale din această lună pun la grea încercare toate semnele zodiacale. Eclipsa parțială de Soare are loc pe 21 septembrie 2025.
20:10
Cercetătorii au dezvoltat un nou instrument de inteligență artificială capabil să estimeze riscul unui pacient de a dezvolta peste 1.000 de boli, într-o singură evaluare, potrivit unui studiu publicat în revista Nature.
20:00
Ghid pentru antreprenorul începător: Ce trebuie să știi înainte de a deschide o firmă în România # Jurnalul.ro
Contextul economic actual, marcat de o digitalizare accelerată și de noi oportunități de piață, încurajează tot mai mult inițiativa privată. Visul de a avea propria afacere devine un obiectiv tangibil pentru mulți români dornici de independență profesională și financiară.
20:00
Conducta Tuzla-Podișor care va aduce gazele din Marea Neagră se conectează la gazoductul Transbalcanic în septembrie # Jurnalul.ro
Conducta Tuzla-Podișor, care va aduce în sistemul național de transport gazele din Marea Neagră, va fi conectată până la sfârșitul lunii septembrie și la gazoductul Transbalcanic, a declarat directorul general al Transgaz, Ion Sterian.
Acum 8 ore
19:50
Aplicația mobilă ChatGPT oferă câteva funcții mai puțin cunoscute dar foarte utile pentru utilizatori.
19:40
Copiii care nu au avut prieteni apropiați înainte de 17 ani au șanse crescute să facă demență la vârsta înaintată, chiar dacă nu se mai simt singuri la maturitate, arată un studiu publicat în Journal of the American Medical Association.
19:20
Joi, 18 septembrie, Loteria Română a organizat noi trageri pentru jocurile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Evenimentul a venit la doar câteva zile după Tragerile Speciale Loto Aniversare de pe 14 septembrie, când s-au acordat peste 50.200 de câștiguri, în valoare totală de peste 4,46 milioane de lei.
19:20
Un déjà vu te copleșește. Ceva din viața actuală ți se pare familiar, ca și cum ai fi mai fost aici sau ai fi făcut asta înainte. Dacă da, poate nu-ți amintești, dar sufletul tău cu siguranță știe.
19:10
Pe 21 septembrie 2025, la ora 22:54 (ora României), are loc a doua eclipsă solară a anului, un moment astral de putere maximă care deschide noi începuturi și închide definitiv capitole vechi. Eclipsa în Fecioară amplifică energia a trei Luni Noi, aducând revelații, schimbări de direcție și oportunități karmice.
18:50
Alexandru Bogdan Bălan, noul șef al Vămilor Române. Premierul Bolojan: „Schimbarea e necesară pentru combaterea evaziunii” # Jurnalul.ro
La doar două zile după declarația premierului Ilie Bolojan, care anunța o nouă conducere la Vamă, Guvernul a numit oficial echipa ce va prelua frâiele instituției. Alexandru Bogdan Bălan este noul președinte al Autorității Vamale Române, iar Mihai Savin devine vicepreședinte.
18:40
Zilele Bucureștiului 2025: Două zile pline de cultură, divertisment și surprize în Capitală # Jurnalul.ro
Primăria Capitalei organizează în weekendul 20-21 septembrie Zilele Bucureștiului 2025, o sărbătoare ce cuprinde concerte, parade, expoziții, tururi ghidate și evenimente inedite, inclusiv gratuități la autobuze turistice și tramvaie de epocă.
18:40
Primăria Municipiului București investește în transport public verde și în rețeaua de termoficare: 100 de tramvaie noi, 100 de autobuze electrice și 100 de troleibuze sunt în circulație. Până în 2030 obiectivul este de 1.500 de vehicule moderne și nepoluante. Doar pentru acest an, bugetul verde al Capitalei este de 1 miliard lei.
18:20
Starmer și Trump anunță cel mai mare pachet de investiții din istoria Marii Britanii: între prieteni # Jurnalul.ro
Premierul britanic Keir Starmer a declarat că el și președintele american Donald Trump „se plac cu adevărat”. Suntem între prieteni, a spus Starmer în timpul conferințeu de presă în care, alături de Trump, a anunțat un pachet uriaș de investiții în Marea Britania și SUA.
18:10
Una din vedetele culinare ale iernii este dovleacul copt iar alegerea soiului potrivit face diferența între un preparat gustos și unul lipsit de savoare.
Acum 12 ore
17:40
Deputatul PNL Alina Gorghiu afirmă că dosarul trimis în instanță împotriva candidatului Călin Georgescu arată mai mult decât un episod de război informațional, fiind un caz-școală de coordonare instituțională împotriva unui atac hibrid susținut de Rusia.
17:20
Guvernul amână trecerea la REGES-ONLINE până la 1 ianuarie 2026 – companiile primesc timp suplimentar pentru conformare # Jurnalul.ro
Executivul a decis joi, 18 septembrie 2025, să proroge termenul de trecere de la Revisal la noua platformă REGES-ONLINE până la finalul anului, invocând riscul unui blocaj operațional și necesitatea unei tranziții fără sincope. Doar 23% dintre firme finalizaseră migrarea până acum, ceea ce putea duce la sancțiuni și întârzieri în raportarea contractelor de muncă.
17:10
Câinii sunt cunoscuți pentru legăturile strânse cu stăpânii lor și se crede că pot recunoaște dacă un om îi iubește cu adevărat. Totul se datorează unuia dintre simțurile lor puternice.
17:00
Autori români, traducători și promotori culturali de marcă în programul organizat de ICR la cel mai important eveniment editorial din Scandinavia # Jurnalul.ro
Institutul Cultural Român, prin ICR Stockholm, Centrul Național al Cărții (CENNAC) și Departamentul EUNIC și Multilingvism, în parteneriat cu Ministerul Culturii, organizează participarea României la cea de-a 41-a ediție a Târgului de Carte de la Göteborg, cel mai important eveniment editorial din Scandinavia. Evenimentul va avea loc în perioada 25-28 septembrie 2025, iar România va fi reprezentată de autori, traducători și promotori culturali de marcă.
16:50
Mai multe primării din România interzic coroanele funerare din plastic sau naturale, considerate surse de poluare și deșeuri greu de gestionat.
16:40
Românii au cheltuit, în medie, mai mult pe vacanţele de vară din 2025, faţă de anul trecut # Jurnalul.ro
Bugetul românilor pentru vacanţe a fost mai mare în această vară, faţă de perioada similară din 2024, iar cheltuiala medie pentru fiecare rezervare s-a majorat la aproape 2.100 de euro, arată un studiu de specialitate, publicat joi.
16:10
Sute de mii de oameni protestează în Franța. În unele orașe protestele au devenit violente # Jurnalul.ro
Sute de mii de oameni protestează joi în orașele din Franța. Sunt sute de proteste, organizate în special de sindicate, prin care oamenii cer anularea măsurilor de austeritate. La unele proteste, participanții s-au luat la bătaie cu polițiștii.
15:50
Andreea Marin, Bella Santiago și Nicu Grigore, invitații ediției de astăzi MediCOOL, care se va vedea pe Antena 1 și AntenaPLAY, de la ora 18:00 # Jurnalul.ro
O nouă ediție MediCOOL aduce trei vedete care își vor spune povestea. Andreea Marin, Bella Santiago și soțul ei, Nicu Grigore, vor discuta cu dr. Mihail Pautov despre situațiile din viața lor care au legătură cu sănătatea sau confortul. Telespectatorii vor putea afla diseară informații prețioase, care îi vor aduce mai aproape de un stil de viață armonios, de la ora 18:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.
15:50
Ambasadorul R. Moldova: „Federația Rusă a declanșat un război hibrid total împotriva noastră” # Jurnalul.ro
Ambasadorul Republicii Moldova la București, Victor Chirilă, avertizează asupra unui „război hibrid total” declanșat de Federația Rusă împotriva Chișinăului, cu scopul de a destabiliza țara înaintea alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Diplomatul subliniază că scrutinul este decisiv pentru viitorul european al Republicii Moldova și face apel la mobilizarea diasporei, estimând că peste 30.000 de moldoveni vor vota în România.
15:40
Dogioiu după declarațiile despre plafonarea prețurilor: Am mandat pentru fiecare declarație # Jurnalul.ro
Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Ene Dogioiu, spune că nu își va cere scuze public pentru declarațiile privind eliminarea plafonării adaosului comercial la alimente, în ciuda cerințelor din partea liderilor PSD.
15:20
Papa Leon al XIV-lea exclude orice reformă doctrinară privind femeile şi credincioşii LGBT+ # Jurnalul.ro
Rolul femeilor, acceptarea credincioşilor LGBT+: Papa Leon al XIV-lea doreşte să liniştească acea parte a catolicilor nemulţumiţi de metodele predecesorului său, Francisc, respingând orice schimbare doctrinară pe termen scurt, în primul lui interviu acordat după alegerea sa ca papă, informează AFP.
15:10
România în culorile toamnei: 5 trasee montane de o frumusețe rară, ideale pentru septembrie și octombrie # Jurnalul.ro
Toamna, cu paleta sa cromatică de o bogăție inegalabilă, transformă peisajele României în adevărate tablouri. Pădurile de foioase se îmbracă în nuanțe de auriu, arămiu și roșu, creând un spectacol vizual care atrage iubitorii de natură și fotografie.
15:10
Mercur în Balanță, 18 septembrie – 6 octombrie 2025: Diplomație, claritate și echilibru în relații # Jurnalul.ro
Pe 18 septembrie 2025, Mercur – planeta comunicării și a gândirii – intră în semnul aerian al Balanței, deschizând o perioadă în care relațiile, parteneriatele și armonia interumană devin prioritare. Tranzitul aduce oportunități de a rezolva conflicte, de a găsi compromisuri echitabile și de a construi conexiuni mai solide. Totuși, opoziția cu Neptun din primele zile poate crea confuzie emoțională, de aceea e esențial să păstrăm un echilibru între nevoile noastre și ale celorlalți.
14:50
Guvernul adoptă măsuri pentru Garda de Mediu și amână tranziția la REGES până la finele anului # Jurnalul.ro
Guvernul a adoptat o ordonanță de urgență care introduce noi reglementări în domeniul protecției mediului și modifică termenul de tranziție către platforma REGES-ONLINE pentru relațiile de muncă.
14:40
Milioane de oameni din întreaga lume iau în fiecare zi aspirină, fiind convinși că astfel previn infarctul sau accidentul vascular cerebral. Însă medicii atrag atenția că acest obicei poate provoca hemoragii grave și complicații serioase.
14:20
Spectacolul vitezei se vede duminică, de la ora 13.45, pe Antena 1 și AntenaPLAY! Piloții Formula 1 se întâlnesc pentru Marele Premiu al Azerbaidjanului # Jurnalul.ro
Duminica aceasta, de la ora 13.45, pasionații de motorsport au parte de un nou spectacol al vitezei, în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY! Formula 1 revine cu Marele Premiu al Azerbaidjanului, iar motoarele turate la maximum, strategiile făcute la limită și depășirile spectaculoase nu vor lipsi! Confruntarea pentru glorie are loc după cursa de la Monza, unde Max Verstappen a reușit să se impună pentru a treia oară în cariera sa.
14:10
Tehnologia AI și credința: Atenție la manipularea prin aplicațiile care transmit mesaje de la Dumnezeu # Jurnalul.ro
Aplicațiile religioase care promit mesaje „divine” câștigă popularitate rapidă în România, însă psihologii avertizează asupra riscurilor asupra sănătății mintale, pe care aceste instrumente digitale le pot genera.
