Franţa nu a fost blocată, se bucură ministrul de interne după o zi de proteste şi greve împotriva austerităţii. El anunţă 309 arestări şi prezenţa a 7.300 de „radicalizaţi”. Participarea ar fi fost sub estimările sindicatelor

21:00

Premierul Ilie Bolojan a afirmat, joi seară, că diferenţa dintre cheltuielile pe care România le face şi veniturile pe care le încasează este 30 de miliarde de euro şi a afirmat că dobânzile pe care ţara noastră le va plăti la creditele pe care trebuie să le ia vor fi tot mai mari. El a explicat că, dacă nu reducem această diferenţă, atunci este doar o problemă de timp până când guvernele vor fi nişte agenţii de plăţi care vor plăti doar dobânzi şi cheltuieli sociale, dar nu vor mai putea crea condiţii pentru dezvoltare în România.