UPDATE - Alertă de tsunami după un cutremur cu magnitudinea de 7,8 care s-a produs la mică adâncime în largul coastelor Extremului Orient rus. Nu au fost raportate pagube
News.ro, 19 septembrie 2025 01:40
Un cutremur cu magnitudinea de moment de 7,8 a fost înregistrat vineri (ora locală) în Pacific, în largul peninsulei ruse Kamceatka, declanşând o alertă de tsunami, a anunţat serviciul seismologic american USGS.
• • •
Alte ştiri de News.ro
Acum o oră
02:40
Congresmenii democraţi au anunţat joi că vor propune o lege pentru „protejarea libertăţii de exprimare”, ameninţată, în opinia lor, de preşedintele american Donald Trump şi de guvernul său, în special de la asasinarea activistului conservator Charlie Kirk. Consacrată de primul amendament al Constituţiei, libertatea de exprimare este un element fundamental al democraţiei americane, scrie AFP.
02:30
Văduva lui Charlie Kirk, numită la conducerea organizaţiei sale pro-republicane pentru tineret # News.ro
Erika Kirk, văduva influencerului pro-Trump Charlie Kirk, asasinat săptămâna trecută în Statele Unite, îl va înlocui la conducerea Turning Point USA, organizaţia pe care el o crease pentru a atrage tinerii americani către Partidul Republican, au anunţat joi responsabilii acesteia, relatează AFP.
Acum 2 ore
02:00
Soţii Macron vor prezenta „dovezi ştiinţifice” în faţa unui tribunal american pentru a demonstra că Brigitte Macron este femeie # News.ro
Emmanuel Macron şi soţia sa, Brigitte, intenţionează să prezinte dovezi fotografice şi ştiinţifice în faţa unui tribunal american pentru a demonstra că doamna Macron este femeie. Avocatul lor spune că preşedintele francez şi soţia sa vor prezenta documentaţia într-un proces de calomnie pe care l-au intentat împotriva influencerului de dreapta Candace Owens, după ce aceasta a promovat ideea că Brigitte Macron s-a născut bărbat, relatează BBC.
01:40
UPDATE - Alertă de tsunami după un cutremur cu magnitudinea de 7,8 care s-a produs la mică adâncime în largul coastelor Extremului Orient rus. Nu au fost raportate pagube # News.ro
Un cutremur cu magnitudinea de moment de 7,8 a fost înregistrat vineri (ora locală) în Pacific, în largul peninsulei ruse Kamceatka, declanşând o alertă de tsunami, a anunţat serviciul seismologic american USGS.
Acum 4 ore
01:20
Franţa nu a fost blocată, se bucură ministrul de interne după o zi de proteste şi greve împotriva austerităţii. El anunţă 309 arestări şi prezenţa a 7.300 de „radicalizaţi”. Participarea ar fi fost sub estimările sindicatelor # News.ro
Sute de mii de persoane au participat joi în toată Franţa la proteste faţă de măsuri de austeritate preconizate, îndemnându-l pe preşedintele Emmanuel Macron şi pe noul său prim-ministru, Sebastien Lecornu, să le ia în considerare nemulţumirile şi să renunţe la reducerile bugetare iminente, relatează Reuters şi Le Figaro.
00:20
Statele Unite îşi exercită din nou dreptul la veto în Consiliul de Securitate al ONU împotriva unui apel la încetarea focului în Gaza # News.ro
Statele Unite au blocat joi din nou în Consiliul de Securitate al ONU adoptarea unui text care solicita un armistiţiu şi acces umanitar în Gaza, un proiect susţinut de majoritatea membrilor, care nu renunţă, în ciuda veto-urilor repetate ale Statelor Unite, relatează AFP.
00:10
Liga Campionilor: Victorii pentru FC Barcelona şi Manchester City / Eintracht Frankfurt a umilit-o pe Galatasaray, Sporting a învins-o clar pe Kairat # News.ro
Formaţia Manchester City a învins cu scorul de 2-0 Napoli, joi seară, în faza principală a Ligii Campionilor. Tot joi, Eintracht Frankfurt a umilit-o pe Galatasaray, scor 5-1, Sporting s-a impus cu 4-1 în confruntarea cu Kairat şi FC Barcelona a câştigat cu 2-1 în faţa grupării Newcastle.
18 septembrie 2025
23:40
Alertă de tsunami după un cutremur cu magnitudinea de 7,8 care s-a produs la mică adâncime în largul coastelor Extremului Orient rus # News.ro
Un cutremur cu magnitudinea de moment de 7,8 a fost înregistrat vineri (ora locală) în Pacific, în largul peninsulei ruse Kamceatka, declanşând o alertă de tsunami, a anunţat serviciul seismologic american USGS.
23:30
UPDATE - Fetiţă de 7 ani, dispărută de la domiciliul din judeţul Vrancea / A fost găsită în locuinţa unei colege de clasă # News.ro
O fetiţă de 7 ani din judeţul Vrancea a fost dată disoprută de către familie, după ce a plecat de la domiciliu şi nu a revenit.
23:30
UPDATE - Doliu în fotbalul românesc: Florin Marin a încetat din viaţă / FRF: "Pierdere uriaşă pentru comunitatea fotbalistică din ţara noastră" / Mesajele cluburilor # News.ro
Fostul jucător şi antrenor Florin Marin s-a stins din viaţă, joi seară, la vârsta de 72 de ani, a anunţat CSA Steaua în social media.
23:30
Un bărbat a fost ucis după ce a atacat copii şi poliţişti cu o macetă în apropiere de Toulon # News.ro
Un bărbat cu o macetă a atacat joi după-amiază nişte copii în faţa unei şcoli din apropiere de Toulon, în sud-estul Franţei, apoi poliţiştii veniţi să-l neutralizeze. Agenţii au folosit armamentul din dotare, iar bărbatul a murit în cele din urmă, relatează BFM TV.
Acum 6 ore
23:20
Fostul jucător şi antrenor Florin Marin s-a stins din viaţă, joi seară, la vârsta de 72 de ani, a anunţat CSA Steaua în social media.
22:50
Olguţa Vasilescu, întrebată dacă va cădea Guvernul, în cazul în care Ilie Bolojan nu schimbă modul în care vrea să facă reforma administraţiei: Da! # News.ro
Primarul municipiului Craiova, Olguţa Vasilescu (PSD), a afirmat, joi seară, că Guvernul actual, din care şi PSD face parte, va cădea, în cazul în care premierul Ilie Bolojan va schimba modul în care vrea să facă reforma administraţiei.
22:50
Fetiţă de 7 ani, dispărută de la domiciliul din judeţul Vrancea / Este căutată de poliţişti # News.ro
O fetiţă de 7 ani din judeţul Vrancea a fost dată disoprută de către familie, după ce a plecat de la domiciliu şi nu a revenit.
22:40
Companiile americane au promis investiţii de 150 miliarde de lire sterline în Marea Britanie, odată cu semnarea acordului ”Tech Prosperity Deal” # News.ro
Guvernul britanic a anunţat joi că a obţinut angajamente de investiţii din partea unor companii americane în valoare totală de 150 miliarde de lire sterline, care ar urma să creeze 7.600 de locuri de muncă, transmite Reuters.
22:40
Bolojan, întrebat dacă a luat în calcul varianta demisiei: Nu este comod să lucrezi cu patru partide, cu abordări diferite, să iei măsuri care nu sunt populare. E important să te poţi duce pe stradă când nu mai eşti pe funcţie # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a afirmat că nu este o situaţie comodă pentru el ca prim-ministru să lucreze cu patru partide şi să ia măsuri care nu sunt populare, dar că este important ca atunci când nu va mai fi în vreo funcţie să poată merge nestingherit pe stradă.
22:30
Google integrează Gemini în browserul Chrome, după ce a evitat o divizare forţată în procesul antitrust # News.ro
Google a anunţat joi că va integra modelele de inteligenţă artificială Gemini în browserul Chrome pentru utilizatorii din Statele Unite, la câteva săptămâni după ce un judecător federal a decis că gigantul nu va fi obligat să îşi vândă divizia de browser în cadrul procesului antitrust, transmite Reuters.
22:30
Bolojan: Toate instituţiile care sunt implicate în acest război hibrid, în combaterea lui, în combatarea dezinformării, trebuie să-şi facă datoria / Problema de fond este să recâştigăm încrederea oamenilor # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a afirmat că toate instituţiile care sunt implicate în acest război hibrid, în combaterea dezinformării, trebuie să îşi facă datoria, dar a subliniat că problema de fond este că trebuie recâştigată încrederea oamenilor. El a adăugat că orice ştire, chiar dacă nu este reală, prinde foarte bine la cei care nu au încredere legat de ceea ce se întâmplă în ţară.
22:30
Premierul Ilie Bolojan: Nu ne dorim să avem un proxy la conducerea Moldovei / Am încredere în votul românilor basarabeni # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a afirmat, referindu-se la alegerile parlamentare din Republica Moldova, că România nu îşi doreşte “un proxy la conducerea Moldovei” şi a adăugat că el are încredere în votul românilor basarabeni, iar calea europeană aleasă de ţara vecină este calea spre dezvoltare.
22:20
Ilie Bolojan: Nimeni, niciun primar, niciun preşedinte de Consiliu Judeţean nu este încântat când trebuie să facă o reducere de personal / Autonomia locală înseamnă să te descurci pe cât posibil singur, nu pe banii altora # News.ro
Premierul Ilie Bolojan afirmă că nimeni nu este încântat să facă reduceri de personal în primării sau în consiliile judeţene, precizând că autonomia locală înseamnă ”să te descurci pe cât posibil singur, nu pe banii altora”.
22:20
Liga Campionilor: Victorie pentru FC Bruges, remiză în confruntarea FC Copenhaga – Leverkusen # News.ro
Formaţia FC Bruges a învins, joi seară, pe teren propriu, cu scorul de 4-1, echipa AS Monaco, într-un meci din faza principală a Ligii Campionilor. Tot miercuri, FC Copenhaga a remizat cu Bayer Leverkusen, scor 2-2.
22:10
Dr. Evelyn Cristescu: Atât medicul de familie, cât şi medicul din ambulatorul de specialitate sunt un fel de struţocămilă / Practic, suntem încorsetaţi şi legaţi de Casa de Asigurări de Sănătate # News.ro
Medicul de familie dr. Evelyn Cristescu a atras atenţia că, atât medicii de familie, cât şi cei din ambulatorul de specialitate sunt ”un fel de struţocămilă”, deoarece sunt strict legaţi de Casa de Asigurări de Sănătate în ceea ce priveşte numărul de consultaţii şi de servicii prestate.
22:00
Donald Trump a părăsit Regatul Unit după o vizită oficială de două zile la Windsor - VIDEO # News.ro
Preşedintele american a părăsit Regatul Unit la sfârşitul după-amiezii, după a doua sa vizită de stat în această ţară, marcată de o primire fastuoasă din partea regelui Charles al III-lea şi de discuţii cu Keir Starmer. Vizita s-a încheiat fără anunţuri importante la nivel politic sau diplomatic, relatează AFP.
22:00
Bolojan, despre vizita la Bruxelles: Întâlnirile cu comisarii sunt pe trei programe importante pentru România / Trebuie să ne reglăm aspectele care ţin de deficite / Urmează dezbaterile pentru viitorul program de finanţare, să stabilim poziţia României # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a anunţat că la începutul săptămânii viitoare va face o vizită la Bruxelles unde va avea întâlniri cu trei comisari europeni. Prima va fi cu comisarul pentru Economie, iar România trebuie să regleze aspectele care ţin de deficite pentru a fi o ţară de încredere pentru a nu continua procedura de suspendare a fondurilor europene. Bolojan va avea o discuţie şi cu comisarul pentru Apărare despre programul SAFE, dar şi o întâlnire cu comisarul Roxana Mânzatu, în cadrul căreia se va discuta despre viitorul program de finanţare al Uniunii Europene, iar România trebuie să obţină o poziţie cât mai bună la negocieri.
21:50
Ilie Bolojan afirmă că măsurile luate în Educaţie au un impact anual ”la nivelul a patru-cinci miliarde” de ei: Se ajunsese ca peste 62 la sută dintre elevi să ia burse / Nu mai puteam să ducem aceste cheltuieli cât timp nu aveam aceşti bani # News.ro
Premierul Ilie Bolojan susţine că impactul bugetar al măsurilor luate în domeniul educaţiei este de patru-cinci miliarde de lei pe an, el invocând faptul că se ajunsese ca anul trecut peste 60 la sută dintre elevi să primească burse.
21:50
Medicul Evelyn Cristescu: A scăzut rata de vaccinare pe mai toate vaccinurile care se administrează copiilor în primii ani de viaţă # News.ro
Medicul de familie Evelyn Cristescu a declarat, joi seară, că în ultimii ani a scăzut rata de vacinare a copiilor aflaţi în primii ani de viaţă şi s-a referit la o lipsă de încredere a populaţiei în aceste vaccinuri.
21:50
Sportiva Alexandra Anghel (72 kg) a pierrdut, joi, finala mică pentru bronz la Campionatul Mondial de Lupte de la Zagreb.
21:50
Echipa Universitatea Cluj a fost învinsă joi, în deplasare, de formaţia sârbă UZKK Student Nis, scor 93-78 (44-46), în manşa tur din preliminariile FIBA EuroCup.
21:40
Medicul de familie Evelyn Cristescu: Sunt multe cazuri de COVID / E un virus de vară / Sigur că sunt persoane cu deja probleme serioase de sănătate care pot face forme grave # News.ro
Medicul de familie dr. Evelyn Cristescu a subliniat, joi seară, că în această perioadă sunt multe cazuri de COVID, care acum este un vrus de vară şi se manifestă ca o răceală în multe cazuri. Totuşi, ea a atras atenţia că persoanele cu alte probleme de sănătate pot face forme grave, în cazul în care contactează virusul.
21:30
Trump recunoaşte că el şi premierul Starmer au păreri divergente în ceea ce priveşte recunoaşterea statului palestinian, dar pare împăcat cu asta # News.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat că nu este de acord cu premierul britanic Keir Starmer în ceea ce priveşte recunoaşterea statului palestinian, în urma întâlnirii bilaterale pe care au avut-o joi, cu ocazia vizitei sale de stat.
Acum 8 ore
21:20
Premier: Companiile de stat care pot fi redresate trebuie să continue, cele care sunt în pierdere cronică de mai mulţi ani, care au datorii mai mari ca activele lor şi care nu se mai pot redresa trebuie închise că sunt o gaură neagră # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a afirmat, joi seară, că toate companiile de stat care pot fi redresate trebuie să continue activitatea, dar cele care sunt în pierdere cronică de mai mulţi ani, care au datorii mai mari trebuie să fie închise deoarece sunt o gaură neagră.
21:10
Bolojan, despre o eventuală guvernare PSD-AUR: Partidele pot să ia fiecare decizia pe care o consideră de cuvinţă, dar stabilitatea e un element important / În situaţia dificilă a României, indiferent cine va fiind guvernare, nu ai foarte multe variante # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a afirmat, joi seară, întrebat dacă a luat în calcul ieşirea PSD de la guvernare şi o eventuală guvernare PSD-AUR, că partidele şi oamenii pot să ia fiecare decizia pe care o consideră de cuvinţă, dar ”suntem conştienţi că stabilitatea e un element important”. Stabilitatea, crede premierul, se concretizează în încrederea pieţelor financiare în România. ”Indiferent cine va fiind guvernare, indiferent ce coaliţie s-ar face astăzi, mâine, poimâine, nu ai foarte multe variante”, a afirmat premierul.
21:00
Bolojan: Diferenţa dintre cheltuielile pe care le facem şi veniturile pe care statul le încasează este de 30 de miliarde de euro / Dacă nu reducem această diferenţă, guvernele vor fi nişte agenţii de plăţi care vor plăti doar dobânzi şi cheltuieli sociale # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a afirmat, joi seară, că diferenţa dintre cheltuielile pe care România le face şi veniturile pe care le încasează este 30 de miliarde de euro şi a afirmat că dobânzile pe care ţara noastră le va plăti la creditele pe care trebuie să le ia vor fi tot mai mari. El a explicat că, dacă nu reducem această diferenţă, atunci este doar o problemă de timp până când guvernele vor fi nişte agenţii de plăţi care vor plăti doar dobânzi şi cheltuieli sociale, dar nu vor mai putea crea condiţii pentru dezvoltare în România.
21:00
Trump spune că Jimmy Kimmel a fost suspendat pentru că este „lipsit de talent” şi avea „ratinguri de audienţă proaste” # News.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, a lăudat joi decizia ABC de a suspenda emisiunea „Jimmy Kimmel Live”, spunând că prezentatorul show-ului de televiziune este lipsit de talent, a spus „un lucru oribil” despre activistul politic asasinat Charlie Kirk şi avea oricum „audienţe proaste”.
20:50
Superliga: Şi Dinamo susţine modificarea Legii 4/2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive # News.ro
FC Dinamo a anunţat, joi, că susţine modificarea Legii 4/2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive, astfel încât aceasta să fie adusă la standardele anului 2025 şi să răspundă nevoilor reale ale suporterilor şi cluburilor.
20:40
Bolojan, întrebat ce se întâmplă cu plafonarea preţurilor la alimentele de bază: Astfel de decizii nu le luăm pe picior/ Adunăm datele din piaţă, vedem care va fi reacţia marilor distribuitori şi vom lua o decizie săptămâna viitoare # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a afirmat, joi seară, în legătură cu plafonarea adaosului la alimentele de bază, că în prezent sunt adunate datele din piaţă, este analizată evoluţia şi se urmăreşte reacţia marilor distribuitori, iar în funcţie de aceste date va fi luată o decizie care va fi comunicată săptămâna viitoare.
20:40
Volei masculin: Serbia, cu antrenorul Giani Creţu pe bancă, învinge Brazilia la CM şi se califică în optimi # News.ro
Naţionala Serbiei a învins, joi, reprezentativa Braziliei, scor 3-0, în ultimul meci din grupa H a Campionatului Mondial şi s-a calificat în optimi de pe primul loc. Brazilia a câştigat medalia de bronz la ultima ediţie a CM. Nici campioana olimpică Franţa nu a ajuns în optimi.
20:30
Oana Gheorghiu, numită de preşedintele Nicuşor Dan în Colegiul director al Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate / Gheorghiu: Fără a înţelege realitatea, oricât de dură ar fi ea, nu putem construi soluţii sustenabile # News.ro
Vicepreşedintele Asociaţiei ”Dăruieşte Viaţă”, Oana Gheorghiu, a fost desemnată, joi, de către preşedintele Nicuşor Dan în Colegiul director al Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate. Ea a precizat că funcţia nu-i dă putere concretă, ci posibilitatea de a rifica probleme reale cu care se confruntă sistemul medical şi pacienţii. ”Fără a înţelege realitatea, oricât de dură ar fi ea, nu putem construi soluţii sustenabile”, a transmis Oana Gheorghiu.
20:10
UPDATE - Galaţi: Un muncitor s-a electrocutat în timp ce lucra într-o canalizare / A fost resuscitat la faţa locului # News.ro
Un angajat al unei firme de mentenanţă electrică este resuscitat, joi seară, de salvatorii de la ISU Galaţi, după ce s-ar fi electrocutat în timp ce lucra într-o canalizare.
20:10
Corlăţean: În primul rând, partidul ăsta n-ar fi trebuit să intre la guvernare. Le-am spus, nu trebuie să stăm patru ani în opoziţie. Haideţi să ne luăm vreo şase-nouă luni sabatice # News.ro
Senatorul PSD Corlăţean a declarat, joi, întrebat dacă ar scoate PSD de la guvernare, în cazul în care ar ajunge preşedintele partidului, că în primul rând, partidul ăsta n-ar fi trebuit să intre la guvernare, el adăugând că le-a spus colegilor, în partid, că nu trebuie să stea patru ani în opoziţie dar să îşi ia vreo şase-nouă luni sabatice, în care să se repună la punct în partid, să genereze o nouă echipă, o imagine, cu legitimitatea din Congres.
20:10
Zelenski a vizitat linia frontului şi revendică o contraofensivă ucraineană reuşită în estul ţării - VIDEO # News.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a vizitat joi pe soldaţii ucraineni de pe linia frontului, felicitându-i pentru o contraofensivă reuşită în est împotriva trupelor ruse, în ciuda faptului că numărul acestora este copleştitor, fiind estimat de Vladimir Putin la „peste 700.000” de oameni, relatează AFP.
20:10
ClubuL CFR Cluj anunţă, joi, că a obţinut serviciile atacantului Iacopo Cernigoi.
20:00
Titus Corlăţean: AUR-ul vine peste noi, ocupă această zonă socială, electorală. Nu e treaba USR şi PNL, au alt electorat, de dreapta. Bătălia strategică în România şi pentru România se va da între PSD şi AUR, să fie foarte clar! # News.ro
Senatorul PSD Titus Corlăţean a declarat, joi, că AUR-ul vine peste PSD şi ocupă această zonă socială, electorală, el arătând că nu e treaba USR şi PNL, pentru că au alt electorat, de dreapta iar bătălia strategică în România şi pentru România se va da între PSD şi AUR.
20:00
Vrancea: Cinci persoane, rănite într-un accident produs pe DN2, la Haret. Una dintre victime, în stare critică # News.ro
Cinci persoane au fost rănite, joi, într-un accident rutier produs pe DN2 E85, în judeţul Vrancea. Una dintre victime este în stare critică.
20:00
Galaţi: Un muncitor s-a electrocutat ăn timp ce lucra într-o canalizare / Este resuscitat la faşa locului # News.ro
Un angajat al unei firme de mentenanţă electrică este resuscitat, joi seară, de salvatorii de la ISU Galaţi, după ce s-ar fi electrocutat în timp ce lucra într-o canalizare.
19:50
Corlăţean: Grindeanu a fost cel mai performant ministrul al transporturilor. Politic însă, nu e vorba doar de Sorin, e vorba de toată echipa, care a fost şi este în continuare / Trebuie să răspunzi politic, atunci când ai dus-o din eşec în eşec # News.ro
Senatorul PSD Titus Corlăţean a declarat, joi, că Sorin Grindeanu a fost cel mai performant ministrul al transporturilor însă, politic, nu e vorba doar de Sorin, e vorba de toată echipa, care a fost şi este, el precizând că sunt în continuare în aceeaşi echipă, împreună. Corlăţean a arătat că PSD riscă să devină un partid anexă şi că trebuie să răspunzi politic atunci când ai dus-o din eşec în eşec.
19:40
Titus Corlăţean, despre oamenii care îl susţin la şefia PSD: Nu este încă un moment de asumare publică. Există modalităţi de supraveghere, de monitorizare, de presiune, de intimidare, de ameninţări. Se întâmplă şi este o realitate # News.ro
Senatorul PSD Titus Corlăţean a declarat, joi, despre oamenii care îl susţin la şefia PSD, că nu este încă un moment de asumare publică, pentru că xistă modalităţi de supraveghere, de monitorizare, de presiune, de intimidare, de ameninţări, el arătând că se întâmplă şi este o realitate. El a spus că le-a transmis colegilor faptul că, dacă au ajuns ca în acest partid să nu mai vorbească liber şi deschis, asta înseamnă că intră într-o perioadă de fiinţe care poartă numele de moluşte.
19:40
Handbal feminin: România, înfrângere cu campioana mondială Franţa în primul amical din două programate la Oradea # News.ro
Naţionala României a fost învinsă joi, la Oradea Arena, de campioana mondială en-titre Franţa, scor 32-27 (18-14), în primul meci amical din cele două programate în pregătire pentru Campionatul Mondial. Fostul preşedinte al FRH Cristian Gaţu a primit un tricou cu semnăturile jucătoarelor tricolore.
19:40
Preşedintele american Donald Trump a declarat joi că Statele Unite sunt aproape de un acord cu China privind transferul proprietăţii platformei de socializare TikTok către companii americane, dar că termenul pentru înstrăinarea participaţiei chineze ar putea fi extins, relatează Reuters.
Acum 12 ore
19:10
Mureşan: Federaţia Rusă ştie că îşi joacă acum ultima carte în Rep. Moldova. Ruşii ştiu că, dacă după 28 septembrie, va avea un guvern pro-european, nu vor mai avea nicio şansă să oprească parcursul ei european şi încearcă să detoneze aceste alegeri # News.ro
Europarlamentarul PNL Siegfried Mureşan a declarat, joi, că Federaţia Rusă ştie că îşi joacă acum ultima carte în Republica Moldova, el arătând că ruşii ştiu că, dacă după 28 septembrie, va avea un guvern pro-european, nu vor mai avea nicio şansă să oprească parcursul ei european şi încearcă să detoneze aceste alegeri.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.