Florin Marin a murit, la vârsta de 72 de ani. Antrenorul s-a stins după ce a fost internat două săptămâni la Terapie Intensivă
19 septembrie 2025
Fostul jucător şi antrenor Florin Marin a încetat din viaţă, joi, la vârsta de 72 de ani, au anunţat Federaţia Română de Fotbal (FRF) şi mai multe cluburi la care a activat, potrivit Agerpres. „Federaţia…
La bordul Air Force One, Trump le face jurnaliștilor o dezvăluire despre războiul din Ucraina: „Dacă va trebui să o fac, decizia va fi dură” # HotNews.ro
Întrebat dacă a venit timpul pentru încheierea unui armistițiu între Rusia și Ucraina, președintele american Donald Trump le-a spus reporterilor aflați la bordul aeronavei prezidențiale Air Force One, în drumul său de întoarcere din Marea…
FOTO Brățara din vremea faraonilor care a dispărut din Muzeul Egiptean din Cairo: bijuteria a fost vândută pe trei mii de euro şi apoi topită / Patru suspecţi au fost arestaţi # HotNews.ro
Autorităţile egiptene au anunţat joi că au arestat patru suspecţi, printre care o restauratoare a Muzeului din Cairo, pentru furtul unei brățări vechi de 3.000 de ani, vândută pentru 3.400 de euro şi apoi topită…
Olguţa Vasilescu critică planurile Guvernului privind reforma administraţiei și avertizează: „Da, va cădea” # HotNews.ro
Primarul municipiului Craiova, Olguţa Vasilescu (PSD), a afirmat, joi seară, că Guvernul actual, din care şi PSD face parte, va cădea în cazul în care premierul Ilie Bolojan va schimba modul în care vrea să…
În timp ce tancurile israeliene avansează în Gaza, Germania spune că nu s-a decis dacă va susține o propunere-cheie ce vizează sancționarea statului evreu # HotNews.ro
Germania va lua o decizie cu privire la susținerea sancțiunilor Uniunii Europene împotriva Israelului înainte de reuniunea UE de la Copenhaga care va avea loc în luna octombrie, a declarat joi cancelarul Friedrich Merz, în…
Polonia continuă să se înarmeze. Suma consistentă pe care a alocat-o pentru armament antitanc de producție americană # HotNews.ro
Statele Unite au anunțat, joi, că au aprobat vânzarea de lansatoare de grenade anti-tanc Javelin către Polonia, contractul având o valoare de 780.000.000 de dolari, informează AFP. „Tranzacția propusă va susține politica externă și de…
Doi soldați israelieni, uciși la granița cu Iordania. Atacatorul era șofer pe o mașină cu ajutoare umanitare pentru Gaza # HotNews.ro
Un iordanian a ucis joi doi soldaţi israelieni la punctul de trecere a frontierei Allenby, dintre Cisiordania ocupată şi Iordania, au declarat paramedici israelieni, armata şi Ministerul de Externe, relatează AFP, preluată de Agerpres. Iordania…
Recunoaşterea unui stat palestinian este „cea mai bună modalitate de a izola Hamas”, susține Macron # HotNews.ro
Preşedintele francez Emmanuel Macron şi-a apărat joi decizia de a recunoaşte un stat palestinian, afirmând – într-un interviu acordat unei televiziuni din Israel – că aceasta este „cea mai bună modalitate de a izola gruparea…
Oficialul pe care Trump nu l-a vrut sub nicio formă alături de el în timpul vizitei din Marea Britanie: „Am cerut să nu fie prezent” # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump le-a spus joi reporterilor că a cerut ca primarul Londrei, Sadiq Khan, să nu fie prezent la evenimentele din cadrul vizitei sale oficiale de două zile în Regatul Unit. „Nu am…
Un cutremur cu magnitudinea de 7,8 grade a avut loc în apele din largul regiunii Petropavlovk-Kamceațki din estul îndepărtat a Rusiei, a anunțat serviciul de seismologie al al SUA (US Geological Survey), citat de agenția…
Donald Trump și Melania, nevoiți să schimbe elicopterul cu care se deplasau în Marea Britanie și să aterizeze în altă parte # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump și prima doamnă a SUA, Melania Trump, s-au urcat în siguranță într-un elicopter de sprijin după ce elicopterul cu care călătoreau a avut o problemă hidraulică și a fost nevoit să…
Marile puteri europene își pierd răbdarea cu Iranul. Macron: „Ultimele vești pe care le-am primit nu sunt serioase” # HotNews.ro
Preşedintele francez Emmanuel Macron crede că Parisul, Londra şi Berlinul vor activa un mecanism de reintroducere a sancţiunilor împotriva Iranului în legătură cu programul său nuclear până la sfârşitul lunii, potrivit unui extras dintr-un interviu…
Polonia raportează o activitate intensificată a dronelor în apropierea uneia dintre granițele sale. „Situația rămâne foarte, foarte tensionată” # HotNews.ro
Polonia a observat o activitate sporită a dronelor în apropierea frontierei sale cu Belarus în timpul nopții, a anunțat joi guvernul de la Varșovia, după ce și-a închis această graniță înaintea exercițiilor militare ale Minskului…
Ilie Bolojan: „Nu vom putea coborî deficitul sub 8%”. Ce spune despre durata ajutorului de șomaj # HotNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a spus, la Euronews, că deficitul bugetar nu va putea fi coborât în acest an sub 8% din PIB şi că în 2026 ar urma să ajungă în jurul valorii de 6%.…
Malnutriția provoacă o formă distinctă de diabet, confirmă un nou studiu. „Milioane de persoane din întreaga lume suferă de această formă particulară a bolii” # HotNews.ro
Malnutriția favorizează o formă de diabet distinctă de cele deja clasificate, au concluzionat mai mulți experți mondiali în această patologie într-un articol publicat joi, subliniind că țările sărace sunt cele mai afectate, scriu AFP și…
Giorgia Meloni și vicepremierii ei, vizați de măsuri sporite de securitate, după asasinatul din SUA: „Climatul politic nu este dintre cele mai bune” # HotNews.ro
Dispozitivul de securitate pentru șefa guvernului de la Roma, Giorgia Meloni, și pentru vicepremierii săi, Antonio Tajani și Matteo Salvini, a fost consolidat în urma asasinării activistului conservator american Charlie Kirk, au declarat joi surse…
Ilie Bolojan anunță când va fi luată o decizie privind plafonarea adaosului comercial la alimente, măsura care a declanșat scandal în coaliție # HotNews.ro
Săptămâna viitoare va fi luată o decizie în coaliția de guvernare cu privire la păstrarea sau nu a plafonării adaosului comercial la alimentele de bază, a anunțat joi seară premierul Ilie Bolojan. „Aici se pune…
SUA, pe cale să piardă supremația în spațiu. „Chinezii avansează foarte repede”, avertizează un grup de advocacy american # HotNews.ro
Un nou raport avertizează că SUA riscă să piardă supremaţia într-o nouă cursă spaţială în favoarea Chinei, o ţară aflată într-o creşterea rapidă şi constantă în sectorul spaţial, iar Beijingul ar putea să treacă în…
Titus Corlăţean: AUR-ul vine peste noi. Nu e treaba USR şi PNL, au alt electorat. Bătălia strategică pentru România se va da între PSD şi AUR, să fie foarte clar! # HotNews.ro
Senatorul PSD Titus Corlăţean a declarat, joi, că „AUR vine peste PSD” şi „ocupă această zonă socială, electorală”, el susținând că acest lucru nu e însă și treaba USR şi PNL, pentru că au alt…
Oana Gheorghiu (Asociația „Dăruiește Viață”) a fost desemnată de Nicușor Dan pentru un nou mandat în instituția pentru acreditarea spitalelor # HotNews.ro
Președintele Nicușor Dan a desemnat-o pe Oana Gheorghiu, vicepreședintele Asociației „Dăruiește Viață”, pentru un mandat de 5 ani în Colegiul Director al Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate. Gheorghiu a fost și până…
Legendara formație britanică Iron Maiden va concerta pe Arena Națională, în cadrul turneului „Run For Your Lives” # HotNews.ro
Trupa britanică Iron Maiden va concerta la București, pe Arena Națională, pe data de 28 mai 2026, în cadrul turneului „Run For Your Lives”. Biletele vor fi puse în vânzare pentru publicul general începând din…
Soldații ruși sunt uciși într-un ritm mai rapid decât cei ucraineni, afirmă Trump, după ce s-a declarat „dezamăgit” de Putin # HotNews.ro
Vladimir Putin „ucide mulți oameni și pierde mai mulți oameni decât ucide”, a declarat joi președintele american Donald Trump, după ce reporterii au instat asupra afirmației sale potrivit căreia liderul rus „l-a dezamăgit”, relatează Sky…
Trump anunță că SUA încearcă să recâștige controlul asupra bazei aeriene Bagram, abandonată în urma retragerii din Afganistan. „O vrem înapoi” # HotNews.ro
Statele Unite încearcă să recupereze baza aeriană Bagram din Afganistan, a anunțat joi președintele american Donald Trump, în cadrul unei conferințe de presă comune cu premierul britanic Keir Starmer, relatează Reuters. Acea pistă de aterizare…
„Suntem captivi unui sistem”. Strigătul părinților unei fetițe ucise de infecții nosocomiale la naștere. Dosarul, tergiversat de 8 ani, e blocat acum de protestul magistraților # HotNews.ro
Procesul deschis de una din cele două familii din Iași ai căror nou-născuți au murit în urmă cu 8 ani la Maternitatea Cuza Vodă din cauza infecțiilor nosocomiale este blocat acum la Judecătoria Iași din…
„Zidul dronelor”, pregătit de UE la frontiera estică a Uniunii. „Să umplem această lacună foarte periculoasă” # HotNews.ro
Comisarul european pentru apărare şi spaţiu, Andrius Kubilius, a anunţat joi că intenţionează să discute săptămâna viitoare cu miniştrii apărării din Uniunea Europeană cu privire crearea unui „zid al dronelor” de-a lungul frontierei estice a…
Noua funcție cu care vin căștile AirPods Pro 3 de la Apple, testată de un jurnalist american. „Cel mai puternic exemplu de tehnologie AI funcționând perfect și practic” # HotNews.ro
Noua funcție cu care vin căştile AirPods Pro 3 reprezintă unul dintre cele mai puternice exemple de până acum ale modului în care inteligența artificială poate fi utilizată într-un mod practic și fără probleme pentru…
Ministrul de Externe face o vizită în SUA. Care sunt întâlnirile pe care le are programate Oana Țoiu # HotNews.ro
Ministrul afacerilor externe, Oana Ţoiu, efectuează în perioada 18 – 29 septembrie 2025, o vizită în Statele Unite ale Americii. Aceasta va conduce delegaţia României la segmentul la nivel înalt al celei de-a 80-a sesiuni…
De ce îl admiră Traian Băsescu pe Bolojan. Sfaturile fostului președinte privind relația cu PSD: „Pentru ce te cerți cu ei?/ Să vedem cine va îndrăzni să pice Guvernul!” # HotNews.ro
Fostul președinte Traian Băsescu a afirmat, într-un interviu acordat pentru Știrile ProTV, că amenințările PSD legate de ieșirea de la guvernare și cele ale lui Ilie Bolojan privind demisia fac „mult rău” României. În schimb,…
Peste 700.000 de militari ruși sunt în prezent desfășurați pe „linia de contact” din Ucraina, unde Moscova continuă de luni de zile acțiunile ofensive și câștigă teren în anumite sectoare, a susținut joi președintele rus…
Prezentatorul Jimmy Kimmel a fost „concediat din lipsă de talent”, susține Trump: „Avea audiențe foarte slabe” # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump a lăudat joi decizia ABC de a retrage de pe post emisiunea de noapte „Jimmy Kimmel Live”, afirmând că prezentatorul de televiziune a spus „un lucru oribil” despre activistul politic asasinat…
Investigație: După un deceniu, Holzindustrie Schweighofer mai e cercetată doar într-un singur dosar de evaziune fiscală și criminalitate organizată / Ce a descoperit RISE Project despre unul dintre procurorii DIICOT implicați inițial în anchetă # HotNews.ro
Jurnaliștii de la RISE Project au publicat joi o nouă investigație despre Holzindustrie Schweighofer, corporația austriacă care procesează lemn în România, și dosarul DIICOT privind acuzațiile de evaziune fiscală, spălarea banilor și constituirea unui grup…
Trump și Starmer anunță „o nouă eră a relației speciale” dintre SUA și Marea Britanie / Critici dure la adresa lui Putin și subiectul pe care „au o divergență de opinie” # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump a discutat joi cu prim-ministrul britanic Keir Starmer la reședința rurală a acestuia de la Chequers, în a doua zi a vizitei sale în Regatul Unit, fastul regal lăsând loc negocierilor…
Un disident a preferat să rămână închisoarea în Belarus decât să plece în exil. Lukașenko: „Va muri în curând” # HotNews.ro
Preşedintele belarus, Aleksandr Lukaşenko, a afirmat joi că opozantul Mikola Statkevici, eliberat din închisoare săptămâna trecută după negocieri cu Washingtonul, a refuzat să părăsească ţara şi a sugerat că acesta se află din nou în…
VIDEO Donald Trump glumește cu liderii din Big Tech că preiau controlul asupra lumii. „Jensen, ce cauți aici?” # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump a declarat joi alături de premierul britanic Sir Keir Starmer că inteligența artificială preia controlul asupra lumii și că speră ca șefii din tehnologie să știe ce fac, relatează Reuters. Trump…
Brandul Arctic, certificat pentru a cincea oară ca lider pe piața electrocasnicelor din România din punct de vedere al raportului calitate-preț # HotNews.ro
Cu o tradiție de peste cinci decenii pe piața electrocasnicelor, Arctic a fost desemnat de către consumatorii români drept brandul care oferă cel mai bun raport calitate-preț în categoria electrocasnicelor mari, conform studiului independent ICERTAS.…
Exporturile de ceasuri elvețiene s-au prăbușit în luna august, în contextul în care în SUA au intrat în vigoare tarife vamale semnificative, iar declinul de pe piața chineză a continuat, scrie agenția economică Bloomberg, preluată…
Cumnata unui președinte aflat la putere de 20 de ani a fost arestată după ce i-a cerut să demisioneze # HotNews.ro
Un fost ministru al apărării și critic vocal al guvernului din Togo, Marguerite Gnakadé, a fost arestată, potrivit unor surse din cadrul securității țării africane, citate de BBC. Gnakadé, cumnata liderului aflat de mult timp…
Amiba „mâncătoare de creier” provoacă stare de alertă sanitară în India. Cum se manifestă infecția # HotNews.ro
Autorităţile statului indian Kerala, din sudul ţării, au emis o alertă sanitară după ce au înregistrat o creştere a numărului de decese şi de infecţii cauzate de o amibă „mâncătoare de creier”, care s-au dublat…
Rusia frânează creșterea economică pentru a controla inflația, iar recesiunea este „departe”, susține Putin: „Este o acțiune deliberată” # HotNews.ro
Președintele Vladimir Putin a afirmat joi că Rusia încetinește în mod deliberat creșterea economică pentru a suprima inflația și că al doilea exportator mondial de petrol este departe de o recesiune, informează Reuters. „Este o…
Armata ucraineană a lansat contraofensiva pe frontul de est, anunță Zelenski. Cât teritoriu a recucerit, în două dintre cele mai fierbinți sectoare de luptă # HotNews.ro
Trupele ucrainene au declanșat o contraofensivă împotriva forțelor ruse pe frontul de est, unde Kievul a recucerit șapte așezări, a afirmat joi președintele Volodimir Zelenski, după ce a vizitat regiunea Donețk, informează Reuters și The…
Audi face furori cu primul model fără cele patru cercuri. Peste 10.000 de comenzi în 30 de minute # HotNews.ro
Planul „În China, pentru China” al Audi începe să dea rezultate, după cum arată o primă foaie de parcurs a noului fastback E5, dezvoltat de marca germană împreună cu partenerii de la SAIC, pe o…
Ce spitale pierd finanțarea din PNRR / Ministerele au finalizat lista proiectelor care rămân fără bani europeni # HotNews.ro
Majoritatea ministerelor din Guvernul Bolojan au finalizat listele cu proiectele care vor fi excluse de la finanțare din bani europeni prin programul Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Ministerul Sănătății a renunțat în total…
Robert F. Kennedy Jr. rescrie politica SUA în materie de vaccinuri. „Un risc real de restricționare a accesului la vaccinuri pentru copii, fără o evaluare ştiinţifică riguroasă” # HotNews.ro
Secretarul american al sănătăţii, Robert F. Kennedy Jr., accelerează eforturile de modificare a politicilor naţionale în materie de vaccinuri, ignorând obiecţiile oamenilor de ştiinţă şi ale legiuitorilor din cadrul guvernului, precum şi apelurile tot mai…
Val de reacții și controverse pe un proiect de lege privind avortul: „Aduce aminte de decretul 770 dat de Ceaușescu” / Inițiatoarea îi acuză pe cei care critică proiectul că „nu știu să citească” # HotNews.ro
Un proiect de modificare a Codului penal depus la Senat de doi parlamentari, soț și soție foști membri POT, a generat un val de reacții în spațiul public. IICCMER acuză că este o „tentativă de…
Pădurari reținuți pentru tăieri ilegale de lemn. Angajați de la două ocoale silvice au falsificat datele introduse în aplicația SUMAL # HotNews.ro
Patru persoane au fost reţinute în urma unor percheziţii efectuate de poliţiştii din Moineşti într-un dosar privind comiterea mai multor infracţiuni în domeniul silvic, informează Inspectoratul Judeţean de Poliţie (IJP) Bacău, citat de Agerpres. Cercetările…
Volodimir Zelenski a prezentat „Planul A” și „Planul B” pentru războiul cu Rusia: „Trebuie să înțelegeți amploarea acestei probleme” # HotNews.ro
Ucraina a pregătit două planuri pentru 2026, iar unul dintre ele prevede încheierea războiului cu Rusia, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski la o conferință organizată la Kiev, relatează RBC Ucraina. Zelenski a subliniat în…
Ucraina oferă Poloniei un ajutor militar concret pentru doborârea dronelor, după incursiunea rusească ce a declanșat alarma la Varșovia # HotNews.ro
Trupele și inginerii ucraineni îi vor instrui pe omologii lor polonezi, în cadrul unui grup comun, în domeniul combaterii dronelor, a declarat joi ministrul ucrainean al apărării, Denis Șmîhal, la o săptămână după ce drone…
Michelle Obama este în România: „Bunul simț, unul din cele mai importante lucruri în leadership” # HotNews.ro
Fosta primă-doamnă a Statelor Unite Michelle Obama este în România și participă ca speaker la evenimentul Impact Bucharest. Ea a urcat pe scena Impact la ora 16:00 și a fost primită în ropot de aplauze.…
Filmările Gărzii de Mediu vor fi probe în instanţă, anunță ministra Mediului: „Infractorii care ne otrăvesc aerul nu mai trebuie să scape” # HotNews.ro
Ordonanţa de Urgenţă pentru ca fotografiile și filmările realizate pe teren de Garda Națională de Mediu să poată fi folosite ca probe în instanță a fost adoptată joi în ședința de Guvern, a anunțat ministra…
Extrădarea lui Vladimir Plahotniuc, suspendată de Grecia din motive legate de România / Prima reacție a avocatului oligarhului # HotNews.ro
Grecia a suspendat extrădarea în Republica Moldova a oligarhului şi fostului politician Vladimir Plahotniuc, căutat de Chişinău într-un caz de fraudă bancară masivă din 2014, deoarece Plahotniuc este anchetat şi de România pentru falsificare de…
